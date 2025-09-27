Florin Manole respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc. Ministrul spune că unii lucrează la negru, alţii cu ziua sau în gospodărie
Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani. Ministrul spune că unii dintre cei care primesc ajutor social lucrează la negru, alţii muncesc cu ziua sau în gospodărie, ori fac agricultură de subzistenţă.
Ministrul Muncii se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim: Pentru că am trăit experienţa asta. Să nu-ţi ajungă banii nici pentru chirie e absolut nedrept /El susţine ca tinerii să meargă la muncă abia după ce finalizează studiile # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim pe economie, iar în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, a explicat şi de ce. El spune că a muncit pe salariul minim şi crede că, pentru un om care nu are locuinţă, „este absolut nedrept” ca banii pe care îi câştigă lunar să nu îi ajungă nici pentru chirie.
Caraş-Severin - Accident între un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism - două persoane au fost rănite; traficul între Caransebeş şi Lugoj este complet blocat # News.ro
Două persoane au fost rănite, iar traficul între Caransebeş şi Lugoj este complet blocat sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism, produs în apropierea localităţii Căvăran, judeţul Caraş-Severin.
Ministrul Muncii, despre asiaticii care lucrează în România: Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile # News.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
Florin Manole, ministrul Muncii: Îmi doresc să plătim cât mai multe beneficii sociale pe card. Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile # News.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, susţine că îşi doreşte ca un număr cât mai mare de beneficii sociale să fie trimise prin carduri bancare, nu prin Poştă. „Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile”, explică ministrul.
MotoGP: Jorge Martin a suferit o fractură de claviculă după o căzătură la sprintul de la Grand Prix-ul Japoniei # News.ro
După ce s-a dezechilibrat în prima curbă a sprintului din cadrul Marelui Premiu al Japoniei de la Motegi, sâmbătă, spaniolul Jorge Martin (Aprilia) s-a izbit de Marco Bezzecchi, colegul său italian de la Aprilia. Spaniolul suferă de o fractură la clavicula dreaptă şi a fost internat în spital.
Ministrul Muncii Florin Manole admite că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale şi promite verificări/ Acesta vorbeşte despre „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă” # News.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, admite că în domeniul ajutoarelor sociale există cazuri de beneficiari care au ajuns să primească bani de la stat prin fraudă. Acesta vorbeşte despre „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”, dând exemplul Bucureştiului, unde numărul beneficiilor sociale obţinute prin fraudă este mare.
Ministrul Muncii e de acord cu reducerea perioadei de şomaj, însă propune sprijin pentru tinerii şi şomerii care intră în câmpul muncii # News.ro
Social-democratul Florin Manole, ministrul Muncii, se declară de acord cu propunerea primului-ministru privind reducerea perioadei de şomaj cu indemnizaţie, însă susţine că, în paralel cu aceasta, e nevoie de măsuri de sprijin financiar pentru tinerii şi şomerii care intră în câmpul muncii. Manole a explicat, la Prima Tv, că astfel de măsuri nu ar avea impact asupra bugetului de stat, ci chiar ar aduce bani, pentru că tinerii şi şomerii care se angajează plătesc taxe şi aduc bani în economie.
Ministrul Muncii: Unii dintre vectorii de opinie din România vorbesc de faptul că nu se munceşte suficient/ Sunt mulţi muncitori, dar nu sunt angajaţi cu forme legale/ Munca la negru este un fenomen # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, răspunde celor care susţin că „nu se munceşte suficient” în România, el susţinând că în ţară sunt mulţi oameni care muncesc, dar fără a fi angajaţi cu forme legale. Ministrul constată că „munca la negru este un fenomen de amploare în anumite domenii”, fenomen care este întreţinut, în unele cazuri, chiar de către unii angajaţi care, din dorinţa de a scăpa de popririle puse pe veniturile lor pentru debite neachitate, preferă să muncească fără forme legale.
Alexandru Muraru (PNL), după tragedia de la Iaşi: Astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine, referindu-se la cazul morţii celor şase copii internaţi la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, că astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici dacă ar fi război, el acuzându-i pe miniştrii Sănătăţii din ultimii ani că nu au realizat investiţii în domeniul medical la Iaşi.
Alegeri în R. Moldova-Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe: Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină lovitură de stat electorală # News.ro
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chişinău.
Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.
Marca japoneză Pokémon se disociază de un clip al Guvernului american împotriva imigranţilor care-i foloseşte imaginea # News.ro
Foarte populara franciză Pokémon se distanţează de un clip recent al Guvernului american care asociază sloganul ”prindeţi-i pe toţi” al mărcii japoneze campaniei sale de expulzare în masă a migranţilor fără acte, relatează AFP.
Plecat din pole position, Francesco Bagnaia (Ducati) a dominat cursa sprint de la Motegi, sâmbătă, la Grand Prix-ul Japoniei la MotoGP.
Maramureş: Femeie înşelată, după ce a fost anunţată, pe o reţea de socializare, că a câştigat bani la o promoţie şi i s-a cerut să dea unei persoane din lista de contacte datele cardului # News.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o reţea de socializare, că a câştigat bani în cadrul unei promoţii şi i s-a cerut să dea unei persoane din lista de contacte datele cardului bancar, ulterior ea constatând că din contul ei au fost făcute plăţi în valoare de mii de lei, pe care nu le autorizase.
Naţionala Bulgariei este prima finalistă a Campionatului Mondial din Filipine, după ce a învins, sâmbătă, reprezentativa Cehiei, scor 3-1. În cea de-a doua semifinală a zilei se duelează campioana europeană Polonia şi deţinătoarea trofeului Italia. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, a fost învinsă, sâmbătă dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Ungaria clasează mişcarea ”Antifa”, după exemplul SUA, drept organizaţie ”teroristă”. Budapesta cere UE ”să-şi alinieze măsurile” ”Antifa” celor ale lui Trump # News.ro
Ungaria a publicat o listă nou creată de ”organizaţii teroriste” pe care apare mişcarea ”Antifa”, ”antifascistă”, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat la începutul săptămânii un decret în acest sens, în urma asasinării activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează AFP.
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83.
UTA Arad a anunţat semnarea contractului cu mijlocaşul defensiv Richard Odada (24 de ani), internaţional al Kenyei.
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o nouă formă de tratament care ar putea revoluţiona lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, un cocktail de virusuri creat pentru tratarea infecţiilor rezistente la tratamentele standard. Terapia, testată preclinic, utilizează virusuri, numiţi bacteriofagi, care atacă bacteriile, pentru a combate infecţiile nosocomiale dificil de tratat, întâlnite frecvent în spitale.
Gimnastică: Denisa Golgotă, calificată în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # News.ro
Gimnasta Denisa Golgotă s-a calificat, vineri seară, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
Echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor” Washingtonului şi a navelor sale de război din Caraibe, o desfăşurare susţinută, vineri, la tribuna ONU de micul vecin al Venezuelei, Trinidad şi Tobago.
INTERVIU- Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale: Plahotniuc a primit sprijin din partea României şi a fost considerat un tip de oligarh care poate fi controlat, cum a fost profilat şi Dinu Patriciu în anii ’90. Apoi, Plahotniuc a scăpat din lesă # News.ro
Aducerea la Chişinău a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc nu va influenţa decât în foarte mică măsură alegerile parlamentare care au loc duminică în Republica Moldova, afirmă Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Situaţia este acum extrem de complicată şi atenţia tuturor – inclusiv a Uniunii Europene – trebuie să se concentreze mai ales pe ce se întâmplă după alegeri, pentru că Rusia atunci va declanşa atacul destabilizator principal, explică profesorul Carp.
Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia # News.ro
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale, citat de kyivindependent.com.
O specie necunoscută de rozătoare descoperită în jungla din Peru. Şoarecele a primit numele de Daptomys nunashae # News.ro
O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP..
IGPR - Percheziţii la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme - FOTO, VIDEO # News.ro
Nouă percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme.
China va introduce permise de export pentru maşinile electrice, pentru a proteja imaginea mărcilor auto chineze peste hotare # News.ro
China va impune de anul viitor obligaţia obţinerii de licenţe de export pentru vehiculele electrice, a anunţat vineri Ministerul Comerţului, în încercarea de a limita practicile neloiale ale comercianţilor neautorizaţi şi de a proteja reputaţia mărcilor auto chineze pe pieţele externe, transmite Reuters.
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul - Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 # News.ro
Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3.
Darius Dumitru, calificat în finala probei de 100 m liber, la Campionatele Mondiale de înot paralimpic # News.ro
Darius Dumitru, sportiv român în vârstă de doar 18 ani (clasa S7), s-a calificat în finala probei de 100 m liber, la Campionatele Mondiale de înot paralimpic, după o cursă extraordinară în care şi-a doborât recordul personal cu peste o secundă.
Donald Trump a declarat, vineri, că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, o democrată pe care compania americană din domeniul tehnologiei a angajat-o recent, după ce aceasta a fost adjunct al secretarului Justiţiei în timpul mandatului lui Joe Biden la Casa Albă.
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens.
BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini în Statele Unite, după ce autorităţile americane au identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunţat Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.
Statele Unite vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unei manifestaţii la New York.
Moldova organizează alegeri parlamentare la 28 septembrie, care ar putea avea consecinţe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aştepta de la acest scrutin cu mize mari în ţara cu 2,4 milioane de locuitori situată între România şi Ucraina.
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obţinute în cadrul sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă, chiar dacă mulţi analişti atrag atenţia că acestea ar putea să nu fie fiabile. ADEPT a analizat însă toate combinaţiile posibile ţinând cont de valorile comune ce leagă formaţiunile cu cele mai multe şanse de a intra în Parlament, dar şi de viziunile sunt diametral opuse.
Alegeri în R. Moldova - Ucraina îşi ţine răsuflarea, îngrijorată de apariţia unor noi ameninţări. Cum se vede scrutinul din perspectiva Kievului # News.ro
Noul guvern care urmează să fie format la Chişinău va avea o importanţă decisivă nu numai pentru viitorul acestui stat, ci şi al Ucrainei. Şi problema nu este numai dacă Moldova va anunţa oficial o schimbare de direcţie către Rusia. Mult mai reale şi, în acelaşi timp, mai periculoase sunt variantele „hibride” la care lucrează acum Kremlinul, scrie Evropeiska Pravda într-o analiză semnată de Serhii Sîdorenko.
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # News.ro
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.
Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic, evaluat la 183 de miliarde de dolari, accelerează extinderea internaţională şi va tripla numărul angajaţilor din afara SUA în 2025, în timp ce echipa de AI aplicată va fi mărită de cinci ori, transmite CNBC.
Alegeri în R. Moldova - Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE # News.ro
Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta candidaturii sale la aderarea la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul şi a sabota orientarea prooccidentală, scrie Reuters.
Regele Charles al III-lea şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie # News.ro
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunţat, sâmbătă, Palatul Buckingham. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif.
Viitorul aprovizionării cu petrol al Serbiei rămâne incert, pe fondul sancţiunilor americane # News.ro
Serbia dispune de rezerve suficiente de ţiţei şi combustibil pentru a acoperi cererea pe termen scurt, însă sancţiunile Statelor Unite, care intră în vigoare la 1 octombrie, ridică semne de întrebare asupra securităţii energetice viitoare a ţării, au declarat surse pentru Reuters.
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”.
Adrministraţia Trump cere Curţii Supreme o reviziuire a ordinului executiv privind eliminarea cetăţeniei prin naştere # News.ro
Administraţia Trump a solicitat, vineri, Curţii Supreme să facă o revizuire a constituţionalităţii ordinului executiv al preşedintelui Donald Trump care vizează eliminarea cetăţeniei prin naştere, aducând problema în faţa judecătorilor pentru a doua oară în acest an.
China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok # News.ro
La o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat ordinul executiv prin care aprobă un acord menit să menţină TikTok activă în Statele Unite, Beijingul a rămas surprinzător de tăcut, deşi are încă un cuvânt decisiv de spus în soarta aplicaţiei, transmite CNBC.
Protest al sindicaliştilor din finanţe în faţa Ministerului Finanţelor / Ei au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă # News.ro
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date. Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
Cotaţiile petrolului au crescut vineri şi au înregistrat un avans săptămânal de peste 4%, în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse şi a deciziei Moscovei de a limita exporturile de combustibili, transmite Reuters.
