Florin Manole respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc. Ministrul spune că unii lucrează la negru, alţii cu ziua sau în gospodărie

Ministrul Muncii, Florin Manole, răspunde celor care susţin că „nu se munceşte suficient” în România, el susţinând că în ţară sunt mulţi oameni care muncesc, dar fără a fi angajaţi cu forme legale. Ministrul constată că „munca la negru este un fenomen de amploare în anumite domenii”, fenomen care este întreţinut, în unele cazuri, chiar de către unii angajaţi care, din dorinţa de a scăpa de popririle puse pe veniturile lor pentru debite neachitate, preferă să muncească fără forme legale.