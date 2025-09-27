Percheziții în Bihor: Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați și duși la audieri, după ce ar fi vandalizat casa unui sportiv din Arad (VIDEO)

12:50

Cu trei zile înaintea alegerilor legislative programate în Republica Moldova pe 28 septembrie, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fost și șef de partid și vicepreședinte al Parlamentului, a fost extrădat din Grecia și predat autorităților de la Chișinău, unde a fost plasat într-un penitenciar. Plahotniuc, care a inspirat și un serial - Plaha - despre corupția din Moldova, era fugar din vara lui 2019, fiind principalul suspect în cel mai mare scandal financiar din această țară, soldat cu furtul unui miliard de dolari din trei bănci de la Chișinău, suma reprezentând 12% din PIB-ul țării.