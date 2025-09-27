Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj
Cotidianul de Hunedoara, 27 septembrie 2025 12:20
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia [...] The post Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
12:20
Temperaturile maxime nu vor depăși [...] The post Cum va fi vremea săptămâna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia [...] The post Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj appeared first on Cotidianul RO.
12:10
5 limbi străine pe care merită să le înveți pentru un viitor profesional reușit # Cotidianul de Hunedoara
Granițele economice și culturale devin din ce în ce mai flexibile [...] The post 5 limbi străine pe care merită să le înveți pentru un viitor profesional reușit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:30
Proceduri de întinerire care par la fel, dar nu sunt: sfaturi de la o clinică estetică București # Cotidianul de Hunedoara
Proceduri de întinerire [...] The post Proceduri de întinerire care par la fel, dar nu sunt: sfaturi de la o clinică estetică București appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Control în cazul copiilor morți în spital. Ministrul Sănătăţii merge la Iaşi # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă [...] The post Control în cazul copiilor morți în spital. Ministrul Sănătăţii merge la Iaşi appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă [...] The post Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți. Pacienți evacuați appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile [...] The post România cucerește argintul la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:20
Maia Sandu a avertizat asupra unei puternice [...] The post Maia Sandu, înaintea alegerilor Parlamentare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Top 5 utilaje bucătărie profesionale care îți salvează meniul la ore de vârf # Cotidianul de Hunedoara
Orele de vârf într-un restaurant pun presiune pe toată echipa, atât în bucătărie [...] The post Top 5 utilaje bucătărie profesionale care îți salvează meniul la ore de vârf appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Cumpărăturile făcute pe internet au devenit un obicei pentru [...] The post Cum să cumperi în siguranță bijuterii online? appeared first on Cotidianul RO.
09:10
SindFISC, Sindicatul Naţional Finanţe [...] The post Sindicaliştii din finanţe protestează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:30
Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administrației Biden # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat [...] The post Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administrației Biden appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a luat [...] The post Maduro ia în derâdere YouTube appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor [...] The post Regele Charles, prima întâlnire cu noul suveran pontif appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Sorosismul, ca politică, și repercusiunile sale sunt puse azi în discuție [...] The post Sorosismul – fundația și ideologia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul [...] The post Trump dă iar sfaturi medicale: „Nu utilizați Tylenol” appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Raportările în cazul Spitalului pentru copii "Sfânta Maria" din Iaşi au fost "tardive" şi vor urma măsuri "ferme", a [...] The post Rogobete: Raportările de la Iaşi au fost tardive appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Arest preventiv pentru elevul acuzat că a trimis o mie de mesaje de ameninţare # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând [...] The post Arest preventiv pentru elevul acuzat că a trimis o mie de mesaje de ameninţare appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a estimat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski 'începe să o ia razna', după ce acesta din urmă [...] The post Ungaria îl insultă pe Zelenski. „Începe să o ia razna” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
În urmă cu 16 ani, după trei luni de coordonare a ziarului Cotidianul, am aflat că ziarul nu va mai apărea. [...] The post ”Vînzarea” de la Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Bolojan, după tragedia din spital: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași [...] The post Bolojan, după tragedia din spital: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Cei doi suspecți sunt acuzați de organizarea de antrenamente tactico-combatante pentru cetățeni din Moldova și România, care ar fi avut ca scop [...] The post Anchetă în Serbia. Români și moldoveni, antrenați pentru conflicte armate appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Curățenia într-un birou nu mai poate fi tratată ca un simplu detaliu. [...] The post Importanța curățeniei într-un spațiu de birou appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Şeful interimar al ANPC Sebastian Ioan Hotca, cercetat penal de DNA pentru abuz în serviciu [...] The post Şefii ANPC cercetaţi penal de DNA revin în funcţii appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Volodimir Zelenski a transmis mesajul în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, şeful (...) [...] The post Zelenski, acuzație fără precedent la adresa Ungariei appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Apărare eficientă nu înseamnă procente din PIB, parade militare, generali fără trupă, subvenții pentru companii de stat mascate în cheltuieli pentru apărare [...] The post Cine este ”tigru de hârtie”: Rusia sau aliații? appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Ștefan Oprea: De câte vieți mai aveți nevoie ca să opriți infecțiile nosocomiale din spitale? # Cotidianul de Hunedoara
Doctorul Ștefan Oprea, consilier general AUR în cadrul Primăriei Capitalei și specialist în cadrul Guvernului Alternativ AUR atrage atenția că, după ce [...] The post Ștefan Oprea: De câte vieți mai aveți nevoie ca să opriți infecțiile nosocomiale din spitale? appeared first on Cotidianul RO.
18:00
O altă cale utilizată de fasciştii unguri pentru depopularea părţii de nord a Transilvaniei de populaţia românească a fost (...) [...] The post Septembrie negru românesc (partea a IV-a) appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Generalul SRI în rezervă, Dumitru Dumbravă, a murit la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ unde era internat pentru o afecțiune oncologică. [...] The post A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Bulevardul Magheru, de la Patria la Scala seamănă cu o stradă mutilată de război sau cu una de prin lumea III-a. [...] The post Oraș de lumea a treia appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Este ca și cum Gărzile Roșii ale lui Mao au reapărut în era digitala, armate acuzatoare înarmate nu cu kalașnikov, ci cu hashtaguri [...] The post Trump, cu tunurile pe Soros appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Președintele Nicușor Dan cere anchetă după ce șase copii au murit la Secția ATI a Spitalului de Pediatrie din Iași, unde s-a semnalat un focar de infecție [...] The post Nicușor Dan reacționează după moartea a șase copii în spital appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Federațiile din sectorul public și privat, ADEDY și GSee, precum și Centrul Muncii din Atena au anunțat o grevă generală națională de 24 de ore pe 1 octombrie. [...] The post Tarom anulează zborurile spre Atena appeared first on Cotidianul RO.
16:40
„Primim cu mare satisfacţie această hotărâre. (...) Cerealcom rămâne un partener de încredere (...) [...] The post Victorie uriaşă pentru un român la Tribunalul de la Londra appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a... [...] The post La o singura firmă, peste 500 de oameni lucrau fără forme legale appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Maria Zaharova: Subiectul așa-numitului gen, reatribuire de sex și un anumit tip de identitate de gen - a fost dus și la ONU [...] The post Zaharova explică de ce este ONU în criză appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a chemat în SUA toți liderii militari de rang înalt (generali și amirali) pentru o întâlnire uriașă [...] The post 800 de generali americani, chemați la ordin în SUA appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sunt probleme mari pe Autostrada Sorelui după ce un tir plin cu material plastic a luat foc. [...] The post Fum negru pe A2 appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Nicolas Sarkozy ar putea scăpa de pedeapsă. Mai mulți politicieni francezi i-au cerut lui Emmanuel Macron [...] The post Sarkozy, la mâna lui Macron appeared first on Cotidianul RO.
14:20
”Extrem de grav! MAE, Ambasada Romaniei la Washington, Consulatul General al Romaniei la... [...] The post Un jurnalist româno-american acuză appeared first on Cotidianul RO.
14:10
O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și Centrul Regional de Sănătate Publică Iași s-a deplasat la... [...] The post Anchetă epidemiologică la Iaşi. Cinci copii decedați appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Guvernul va întocmi o listă națională a organizațiilor teroriste și va lua cele mai stricte măsuri posibile împotriva lor, a asigurat Orban. [...] The post Orban desemnează Antifa drept organizație teroristă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
”România trebuie să meargă înainte cu funcţionari şi primari integri. [...] The post Proiect USR. ”Fără penali” să se extindă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Domiciliul fiscal, capcană pentru mii de firme. Ce înseamnă acțiunea ANAF „Cuibul cu fantome” # Cotidianul de Hunedoara
Recenta acțiune a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cunoscută sub [...] The post Domiciliul fiscal, capcană pentru mii de firme. Ce înseamnă acțiunea ANAF „Cuibul cu fantome” appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:30
Evenimentul sportiv organizat în orașul ilfovean este cea mai mare competiție de anduranță ecvestră din Europa de Est. [...] The post Buftea, capitala internațională a anduranței ecvestre appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Partidul Alianța pentru Unirea Românilora anunțat [...] The post Alegeri în R. Moldova. ”AUR se retrage din această cursă„ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Florile de sezon transmit emoții autentice și transformă orice moment într-o amintire prețioasă. [...] The post Top 5 flori pe care să le dăruiești toamna aceasta appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Încep problemele cu banii pentru salariații de la stat. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) [...] The post Protecţia Copilului nu mai are bani appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ministrul Mediului,Diana Buzoianu, spune că a [...] The post Hidrocentrala Pașcani. Buzoianu a semnat acordul de mediu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Șoșoacă reacționează. „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet” # Cotidianul de Hunedoara
Diana Șoșoacă dă asigurări că se prezintă [...] The post Șoșoacă reacționează. „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.