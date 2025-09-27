Avertisment: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu

14:00

Studenţii din Republica Moldova, care urmează cursuri în România, se pregătesc de vot. Şi sunt decişi să arate că le pasă de viitorul ţării lor. La Timişoara există o comunitate mare pentru că mii de tineri studiază aici. Pentru prima dată, în oraş vor fi deschise două secţii de votare la alegerile de duminică, pentru […] Articolul Studenții moldoveni din Timișoara se pregătesc de vot. În oraş vor fi deschise, în premieră, două secţii de votare apare prima dată în PS News.