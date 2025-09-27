R. Moldova se pregătește pentru cele mai grave scenarii la alegeri: blackout, alerte cu bombă, atacuri cibernetice
PSNews.ro, 27 septembrie 2025 13:40
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală". "Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite
• • •
Moldova organizează alegeri parlamentare la 28 septembrie, care ar putea avea consecinţe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aştepta de la acest scrutin cu mize mari în
După Danemarca şi Norvegia, noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, foarte aproape de graniţa cu Danemarca, relatează Le Figaro citând presa germană. Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein, informat despre situaţie, a anunţat deschiderea unei anchete pentru suspiciuni de spionaj, potrivit postului NDR. Ministerul de Interne se află „în contact intens" cu
R. Moldova se pregătește pentru cele mai grave scenarii la alegeri: blackout, alerte cu bombă, atacuri cibernetice
Performanţă pentru canotajul românesc: echipajul de 8+1 feminin a câştigat argintul la Campionatul Mondial
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83. Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu. Medalia de aur a fost câştigată de echipajul
Slovacia restrânge drepturile LGBT. Fico impune supremația legii naționale asupra celei europene
Premierul slovac Robert Fico a reușit să treacă în Parlament un amendament constituțional care restrânge drepturile comunității LGBT și stabilește primatul dreptului național asupra legislației europene. Opoziția a boicotat votul. Textul, care limitează drepturile cuplurilor de același sex și îngreunează procesul de schimbare a genului pentru persoanele intersexuale, a fost adoptat de 90 dintre cei 99 de
DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro
Continuă problemele penale pentru Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alți mercenari. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat că ancheta avansează
METEO Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei
Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei pe tot parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. La altitudini mari, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime nu vor depăşi 22 de grade, iar cele minime vor coborî pană la un grad Celsius, transmite ANM. Prognoza
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale a fost arestat pentru 30 de zile
Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către mai multe şcoli, spitale, posturi tv și secții de poliție din țară, informează Agerpres. Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare
VIDEO Victor Ponta, victima unei farse a ruşilor. Ce le-a spus despre Iohannis, Georgescu și Maia Sandu
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus" l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de
Partidul „Moldova Mare", eliminat de la alegerile din R. Moldova. Finanțări ilegale și afiliere cu oamenii lui Șor
Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării partidului „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare" și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile
Ministrul Sănătăţii merge astăzi la Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit șase copii
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge azi la Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi, unde șase copii au murit în ultimele zile. El va coordona un control împreună cu şefii Corpului de control şi ai Inspecţiei Sanitare de Stat. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va merge sâmbătă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria" din Iaşi.
Protest al sindicaliștilor din finanțe, astăzi, în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări
Sindicaliștii din finanțe protestează astăzi, între 12:00 și 14:00, în fața Ministerului Finanțelor, pentru a solicita o serie de schimbări. Ei cer respectarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, sub forma unor 10 revendicări publice. Sindicaliştii din domeniul finanţelor organizează astăzi un protest la sediul Ministerului Finanţelor. Printre cererile pe care ei le au se
Avertisment: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington. Sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul
VIDEO Vor avea bucureștenii apă caldă și căldură la iarnă? Bujduveanu anunță o soluție radicală
Soluția pentru criza termoficării este preluarea producătorului de energie de către Primăria București, pentru ca banii bucureștenilor să fie reinvestiți local, spune primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta a punctat faptul că situația termoficării din București este o problemă veche, rezultatul a 10 ani de subfinanțare și a
VIDEO Maia Sandu, apel în ultima zi de campanie electorală: „Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot!"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a adresat un apel cetățenilor în ultima zi a campaniei electorale, îndemnându-i să participe la vot pe 28 septembrie. Ea a subliniat că neprezentarea la urne ar servi exact intereselor celor corupți și ale Kremlinului. Potrivit șefei statului, acest scrutin este decisiv pentru direcția pe care o va urma Republica
Șefa spitalului din Iași unde au murit 6 copii îl contrazice pe ministrul Rogobete. Care ar fi fost evoluția cazurilor
Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria" din Iași, unde șase copii internați la secția ATI au murit în urma unei infecții cu o bacterie ucigașă, a explicat vineri după-amiază cum au evoluat cazurile, precum și dialogul interinstituțional cu DSP și cu Ministerul Sănătății. De asemenea, Ionescu a precizat și motivele pentru care s-au aplicat sancțiuni
„Riscăm o criză ca în Grecia, fără bani de pensii și salarii". Scenariu negru pentru 2026 al unui consilier BNR
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat vineri, 26 septembrie, că cel mai rău scenariu care poate avea loc în România, în anul 2026, este „să fim în situația Greciei". Rădulescu a afirmat, pentru Antena 3 CNN, că țara noastră riscă o „depreciere de curs puternică", dar și că, „dacă nu suntem
Urmările catastrofei de la Praid: Starea de alertă în zona Târnava Mică a fost prelungită cu încă 30 de zile
Starea de alertă în zona Târnava Mică, afectată de salinitatea crescută, a fost prelungită cu încă 30 de zile, începând din 29 septembrie, anunță Prefectura Județului Mureș. Este vorba despre Târnăveni, Adămuș, Băgaciu, Gănești și Fântânele. Localitățile sunt afectate de creșterea salinității râului Târnava Mică, după ce pârâul Corund a inundat Salina Praid. 'Măsura a
Atac cibernetic asupra Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, cu câteva zile înaintea alegerilor
Comisia electorală din Republica Moldova a suferit un atac cibernetic cu câteva zile înainte de scrutin. Votul de duminică este implicat în „cele mai avansate amenințări hibride ale timpurilor noastre", a declarat viceprim-ministrul, Doina Nistor, pentru POLITICO. Potrivit publicației, viceprim-ministrul Moldovei a indicat Rusia ca autor al atacului care a vizat comisia electorală a țării, care
R. Moldova: "Pro-europeni" cu aprobarea
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în ”pro-european” în cadrul Blocului ”Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct […] Articolul R. Moldova: “Pro-europeni” cu aprobarea FSB. Legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse apare prima dată în PS News.
Joi, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei, a vorbit despre colaborarea sa cu fostul primar, Nicușor Dan, și despre principalele direcții ale administrației bucureștene. Întrebat despre relația cu Nicușor Dan după plecarea acestuia la Palatul Cotroceni, Bujduveanu a precizat că a colaborat cu acesta timp de cinci ani. „În […] Articolul VIDEO Mai colaborează Stelian Bujduveanu cu Nicușor Dan? Ce spune primarul interimar apare prima dată în PS News.
Tensiuni între Kiev și Budapesta: Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Ungaria ar fi făcut zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”,a susținut Zelenski, relatează AFP și EFE, citate de Agerpres. […] Articolul Tensiuni între Kiev și Budapesta: Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Germania se confruntă cu stagnare economică și creșterea șomajului, punându-l pe cancelarul Friedrich Merz într-o poziție dificilă, Marea Britanie înăsprește măsurile anti-imigrație, introducând identificarea digitală obligatorie pentru angajare, Grecia limitează închirierile pe termen scurt, iar Ungaria are în continuare fondurile europene blocate. BERLIN La mai puțin de cinci luni de la preluarea funcției […] Articolul Știri din capitalele Europei, 26 septembrie apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. Preşedintele cere ministrului […] Articolul Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă” apare prima dată în PS News.
Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie # PSNews.ro
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, europarlamentarul Daniel Buda, Ciprian Dobre, deputat de Mureș, și europarlamentarul Siegfried Mureșan au transmis mesaje de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, înaintea votului de pe 28 septembrie, subliniind importanța alegerii drumului european. Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a declarat că ziua votului reprezintă un moment de hotărâre pentru viitorul Republicii […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie apare prima dată în PS News.
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit la doar 53 de ani. Era anchetat de DNA alături de Florian Coldea # PSNews.ro
Dumitru Dumbravă a fost una dintre figurile controversate ale serviciilor de informații din România, numele său fiind strâns legat atât de momente cheie din activitatea SRI, cât și de polemici care au marcat relația dintre instituțiile statului. Ca jurist de carieră și apoi general, el a urcat rapid în ierarhia Serviciului Român de Informații, devenind […] Articolul Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit la doar 53 de ani. Era anchetat de DNA alături de Florian Coldea apare prima dată în PS News.
AUR România se contrazice cu AUR Moldova. Simion anunță că se retrage din alegeri, Volosatîi spune că rămâne în cursă # PSNews.ro
Partidul AUR, condus de George Simion, a anunțat vineri printr-un comunicat de presă și printr-o conferință la care au participat mai mulți lideri că se retrage din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. În replică, Partidul cu același nume, AUR, înregistrat în Republica Moldova, a anunțat printr-un alt comunicat că nu se retrage din […] Articolul AUR România se contrazice cu AUR Moldova. Simion anunță că se retrage din alegeri, Volosatîi spune că rămâne în cursă apare prima dată în PS News.
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu: CAB le-a înlăturat interdicția exercitării funcției din controlul judiciar # PSNews.ro
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei. Decizia magistraţilor este definitivă. ”Admite, în parte, plângerea formulată de către […] Articolul Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu: CAB le-a înlăturat interdicția exercitării funcției din controlul judiciar apare prima dată în PS News.
Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # PSNews.ro
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Conform bugetului prezentat de Victoria […] Articolul Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” apare prima dată în PS News.
Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru aducerea ilegală de muncitori străini, revine în funcție # PSNews.ro
Colonelul Iulian Nicolae Albăceanu a revenit la comanda Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Brăila, ca urmare a revocării, în data de 25 septembrie, a măsurii controlului judiciar dispusă asupra sa în iunie 2025. „Ca urmare a ordonanţei emise în data de 25.09.2025, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese […] Articolul Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru aducerea ilegală de muncitori străini, revine în funcție apare prima dată în PS News.
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a unei mame ce și-a pierdut fetița la Spitalul „Sf Maria” din Iași # PSNews.ro
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul celor șase copii uciși de o bacterie periculoasă în secția de Terapie intensivă a Spitalului de Copii „Sf Maria” din Iași. Mama fetiței de 12 ani, care a murit vineri, a vorbit pentru Digi24 despre neregulile grave din secția ATI. Femeia acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță, deși știau […] Articolul „Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a unei mame ce și-a pierdut fetița la Spitalul „Sf Maria” din Iași apare prima dată în PS News.
În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă sunt majori # PSNews.ro
Mamele cu 3 copii din Ungaria vor fi scutite de impozitul pe venit, iar această facilitate se oferă chiar dacă respectivii copii sunt deja adulți. Măsura vine în contextul în care premierul maghiar Viktor Orban se află în plină campanie electorală. Mamele cu 3 copii din Unagrai vor fi scutite de la 1 octombrie de […] Articolul În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă sunt majori apare prima dată în PS News.
Metroul de Otopeni: „Sfânta Ana” va ajunge săptămâna viitoare la stația Aeroport Băneasa # PSNews.ro
Scutul de foraj „Sfânta Ana” va finaliza al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa la începutul săptămânii viitoare, anunță Metrorex. Primul segment de tunel din Magistrala 6 de metrou a fost finalizat de către „Sfânta Maria” în această vară. Utilajul de foraj „Sfânta Ana” a început execuția tunelului […] Articolul Metroul de Otopeni: „Sfânta Ana” va ajunge săptămâna viitoare la stația Aeroport Băneasa apare prima dată în PS News.
VIDEO Bujduveanu anunță „o schimbare colosală” pentru bucureșteni: Capitala are un grad de îndatorare de 7% # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat că transferul CET-urilor către municipalitate va transforma radical sistemul de termoficare din București. Un cadru legal existent din 2017 Stelian Bujduveanu a reamintit că transferul companiei care produce energie termică și electrică către Primăria Capitalei este posibil din punct de […] Articolul VIDEO Bujduveanu anunță „o schimbare colosală” pentru bucureșteni: Capitala are un grad de îndatorare de 7% apare prima dată în PS News.
Un cuplu de români, subiect de documentar, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini și 6 batoane de salam # PSNews.ro
Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History, după ce a fost surprins pe un aeroport din Canada cu produse nedeclarate. Scena, de la replicile amuzante până la amenda primită, a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”. Episodul difuzat de History a fost filmat pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi […] Articolul Un cuplu de români, subiect de documentar, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini și 6 batoane de salam apare prima dată în PS News.
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare # PSNews.ro
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP. Iranul deţine în prezent o singură centrală nucleară operaţională – la Bushehr -, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, care reprezintă […] Articolul Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare apare prima dată în PS News.
Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților din R. Moldova # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat reprezentanţii CEC. Măsura a fost adoptată pe fondul „avertismentelor Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) privind riscuri majore în zona de securitate, inclusiv alerte cu bombă şi provocări”. Astfel, secţiile din […] Articolul Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților din R. Moldova apare prima dată în PS News.
Facilităţi la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenților. Anunțul CFR călători # PSNews.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele […] Articolul Facilităţi la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenților. Anunțul CFR călători apare prima dată în PS News.
Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie # PSNews.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași este Pilă Dănuț. El a fost până în 2023 directorul Direcției Drumuri și Poduri din Iași. 6 copii au murit la spital, în urma unei infectări cu o bacterie. Șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii […] Articolul Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie apare prima dată în PS News.
Traficul rutier se va desfăşura cu restricţii pe timpul nopţii în Bucureşti, în zona Calea Victoriei, Bulevardul Dacia şi strada C.A. Rosetti. Poliţia Capitalei anunţă că vor avea loc lucrări de asfaltare şi le recomandă şoferilor să circule cu atenţie. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în vederea execuţiei unor lucrări de refacere a covorului […] Articolul Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul apare prima dată în PS News.
MApN confirmă că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naționale confirmă că, de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate 11 incidente în care drone de proveniență rusească au încălcat spațiul aerian al României. Potrivit instituției, majoritatea acestor incursiuni s-au produs prin județul Tulcea, aflat la granița cu Ucraina. Fragmentele de dronă căzute pe teritoriul României au […] Articolul MApN confirmă că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului apare prima dată în PS News.
VIDEO Un român rupe tăcerea după 15 ani în SUA: „Totul a devenit din ce în ce mai dificil” # PSNews.ro
Un român stabilit de 15 ani în Chicago are în plan să revină în România, alături de familie. Atât el, cât și soția, stabilită de 13 ani în SUA, sunt de părere că viața în America nu mai e atât de satisfăcătoare precum era cândva. Se trăiește mult mai prost acum, iar cei care au de plătit chirii […] Articolul VIDEO Un român rupe tăcerea după 15 ani în SUA: „Totul a devenit din ce în ce mai dificil” apare prima dată în PS News.
Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov # PSNews.ro
Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care avertizează elevii atunci când fac greșeli gramaticale sau scriu cuvinte incorect. Invenția, deocamdată un prototip, combină inteligența artificială cu un instrument clasic de scris și poate fi testată printr-o aplicație mobilă. Daria, Ovidiu și Raul, elevi în clasa a XII-a la un liceu din Brașov, reprezintă […] Articolul Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov apare prima dată în PS News.
Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea a fost exclusă de Comisia Electorală Centrală # PSNews.ro
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, scrie […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea a fost exclusă de Comisia Electorală Centrală apare prima dată în PS News.
VIDEO Autostrada Moldovei A7: Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani se apropie de 40%. Anunțul șefului CNAIR # PSNews.ro
Constructorul român UMB este mobilizat pe toate cele trei loturi ale tronsonului Bacău – Pașcani din Autostrada Moldovei A7 cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje, informează vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, stadiul lucrărilor pe acest tronson se apropie […] Articolul VIDEO Autostrada Moldovei A7: Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani se apropie de 40%. Anunțul șefului CNAIR apare prima dată în PS News.
În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc. Vizita lui Recep Erdogan la Washington a fost prima de acest fel după aproape șase ani. Președintele turc a […] Articolul Condiția pusă de Trump lui Erdogan pentru a vinde avioane F-35 către Turcia apare prima dată în PS News.
Nazare, întâlnire cu Bolojan: Discuţii despre rectificarea bugetară, care va fi pusă în dezbatere publică luni # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierul Ilie Bolojan au discutat rectificarea bugetară, proiectul urmând să fie publicat luni în consultare publică. Alexandru Nazare spune că a discutat vineri cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. „Toate necesită analiză şi decizii responsabile, în contextul […] Articolul Nazare, întâlnire cu Bolojan: Discuţii despre rectificarea bugetară, care va fi pusă în dezbatere publică luni apare prima dată în PS News.
Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, indiferent de formă. ”Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei – în forme diverse – la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte”, […] Articolul Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional apare prima dată în PS News.
Dosarul Alexandru Bălan: conexiuni KGB-Belarus, întâlniri conspirative și rolul SRI în destructurarea rețelei” # PSNews.ro
Apar noi informații legate de arestarea preventivă a presupusului spion româno-moldovean Alexandru Bălan, în baza deciziei Curții de Apel București din 10 septembrie și căruia magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au respins contestaţia la măsura arestării. Bălan este suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat […] Articolul Dosarul Alexandru Bălan: conexiuni KGB-Belarus, întâlniri conspirative și rolul SRI în destructurarea rețelei” apare prima dată în PS News.
VIDEO Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Vom construi noi parcări rezidențiale și vom scăpa de stâlpișorii inutili” # PSNews.ro
Lipsa locurilor de parcare este una dintre cele mai mari probleme ale sectorului al doilea al Capitalei, spune Rareș Hopincă, la Puterea Știrilor. Acesta promite soluții echilibrate pentru șoferi, pietoni și bicicliști, dar și eliminarea stâlpișorilor montați excesiv de fosta administrație. „Eu nu sunt dintre cei care consideră că mașina este un moft. Mașina […] Articolul VIDEO Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Vom construi noi parcări rezidențiale și vom scăpa de stâlpișorii inutili” apare prima dată în PS News.
