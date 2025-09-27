R. Moldova se pregătește pentru cele mai grave scenarii la alegeri: blackout, alerte cu bombă, atacuri cibernetice

14:30

Lipsa locurilor de parcare este una dintre cele mai mari probleme ale sectorului al doilea al Capitalei, spune Rareș Hopincă, la Puterea Știrilor. Acesta promite soluții echilibrate pentru șoferi, pietoni și bicicliști, dar și eliminarea stâlpișorilor montați excesiv de fosta administrație. „Eu nu sunt dintre cei care consideră că mașina este un moft. Mașina […] Articolul VIDEO Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Vom construi noi parcări rezidențiale și vom scăpa de stâlpișorii inutili” apare prima dată în PS News.