De ce primesc locuitorii din Alaska cecuri de 1.000 de dolari din veniturile petroliere

19:50

Începând cu 29 septembrie, pasionații de numismatică și colecționari vor avea ocazia să își construiască propria colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume, printr-o serie de 40 de ediții care vor fi disponibile la toate chioșcurile de ziare.Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu, alături de două monede din Irlanda, de 1 penny și 10 pence. Prețul de lansare este de doar 19,99 lei.