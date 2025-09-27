De ce primesc locuitorii din Alaska cecuri de 1.000 de dolari din veniturile petroliere
Jurnalul.ro, 27 septembrie 2025 13:50
Statul Alaska distribuie dividende anuale rezidenților săi, însă suma din 2025 este una dintre cele mai mici din ultimele două decenii.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Scăderea stării de bine la vârste înaintate nu este inevitabilă, aproape un sfert dintre adulții peste 60 de ani care aveau probleme și-au recăpătat bunăstarea emoțională în trei ani, arată un studiu al oamenilor de știință de la Universitatea din Toronto.
13:10
Octombrie 2025 aduce o energie financiară destul de reținută dar solidă. Aceasta nu este o lună a câștigurilor rapide sau a schimbărilor mari, ci un test al rațiunii, prudenței și concentrării pe termen lung.
Acum 2 ore
12:50
Președintele României va participa, luni, la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
12:30
O colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume va fi lansată începând cu 29 septembrie, oferind pasionaților de numismatică și nu numai ocazia de a descoperi istoria banilor într-un mod interactiv și educativ.
12:10
La mulți ani, Simona Halep! Sportiva împlinește 34 de ani. Mesaj pentru admiratorii săi # Jurnalul.ro
Simona Halep împlinește, astăzi, 34 de ani. Sportiva și-a anunțat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială este programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri și trofee oficiale în palmaresul său.
Acum 4 ore
11:50
Sindicaliştii vor protesta sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii și accelerarea digitalizării.
11:40
Mondialele de canotaj, Shanghai. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut medalia de argint # Jurnalul.ro
România a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, prin echipajul feminin de 8+1 (W8+), proba regină a canotajului.
11:30
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal Rădăuți, județul Suceava. Flăcările au izbucnit în secția Pneumologie. 11 pacienți au fost evacuați.
11:30
Cât este de vulnerabilă Republica Moldova în fața Rusiei? Care sunt mizele Rusiei în ecuația cu Moldova? Poate ajunge Moldova o nouă Georgia? Posibilele scenarii ale unui infern instrumentat de Rusia în Moldova.
11:10
Horoscop zilnic, 28 septembrie 2025: Leii descoperă cheia succesului, iar Peștii iau decizii importante # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 28 Septembrie 2025: Iertare pentru Berbeci, focus pe bani pentru Scorpioni și planuri mari pentru Vărsători.
10:50
„Misiunea verde - Descopera Grădina Botanică”, eveniment tip Treasure Hunt – sâmbătă, 27 septembrie # Jurnalul.ro
„Misiunea verde – Descoperă Grădina Botanică” este un concurs tip treasure hunt creat special pentru tineri curioși, activi și pasionați de natură. În echipă, vor putea descoperi comori ascunse printre plante rare, vor rezolva provocări despre mediu și vor învăța cum timpul petrecut în natură le este de folos. Totul, într-un joc captivant în aer liber, chiar în inima Grădinii Botanice din Galați.
10:30
Luni, 29 septembrie, ora 10, în Amfiteatrul „George Emil Palade” din incinta Palatului Facultății de Medicină din Capitală va avea loc deschiderea oficială a noului an universitar 2025-2026, eveniment emblematic care va reuni la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 14.500 de studenți. Dintre aceștia, 2.449 vor trece pentru prima oară pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc.
10:10
Spotlight – International Light Art Festival #9 transformă Bucureștiul în Capitala Luminii între 10-12 octombrie # Jurnalul.ro
Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează în perioada 10 - 12 octombrie 2025 cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival, primul și cel mai amplu festival al luminii din Capitală, care încântă anual peste 300.000 de participanți. Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.
Acum 6 ore
09:50
De la plimbări prin parc și picnic cu cidru cald, la journaling și seri cozy cu filme — iată cum arată o zi de toamnă reușită, pas cu pas.
09:30
Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli # Jurnalul.ro
Luna a fost dintotdeauna un simbol al ciclurilor vieții. Faza lunii care te atrage cel mai mult poate arăta ce etapă de transformare trăiești acum.
09:10
Somonul este unul dintre cele mai populare tipuri de pește din lume, iar motivele sunt clare: somonul este un aliment de bază în dieta mediteraneană și este plin de nutrienți – acizi grași omega-3 (buni pentru inimă, creier și piele), proteine și vitamina D.
08:50
Când vine vorba de slăbit, suntem bombardați cu diete la modă – de la keto la fasting intermitent, până la cure de sucuri și planuri restrictive care promit rezultate rapide.
08:30
Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.
08:10
Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 aduce iubire profundă pentru cinci zodii.
Acum 8 ore
07:50
Prosperitatea nu ține doar de noroc. Unele persoane par să aibă o intuiție naturală pentru a recunoaște oportunitățile, iar acțiunile lor constante, chiar și mici, se transformă în timp în rezultate financiare spectaculoase.
07:30
Untul aromat este unul dintre acele mici detalii care pot transforma complet un mic dejun, o friptură sau chiar o simplă felie de pâine. Și partea cea mai bună? Îl poți face foarte ușor acasă, în câteva minute, cu ingrediente simple.
07:10
Nu toată lumea tânjește după lumina reflectoarelor sau recunoaștere. În astrologie, unele semne zodiacale preferă în mod natural o abordare modestă a vieții, prețuind autenticitatea, bunătatea și conexiunile semnificative, în detrimentul succesului material.
06:50
Moșii de toamnă este o sărbătoare ortodoxă dedicată pomenirii celor adormiți. În acest an va avea loc pe 1 noiembrie, în prima sâmbătă a lunii.
06:30
Semnificațiile subtile ale unui gest banal. Ce înseamnă când ajuți un chelner să strângă masa # Jurnalul.ro
Ai observat vreodată un client strângând farfuriile de pe masă la restaurant, înainte ca acest lucru să fie făcut de chelner?
06:10
Pe 27 septembrie 2025, trei zodii atrag prosperitate și stabilitate financiară. Află dacă ești printre ele și ce înseamnă asta pentru viitorul tău.
Acum 24 ore
00:40
Cercetările efectuate pe șoareci sugerează că mitocondriile - „bateriile” celulelor - elimină fragmente de ADN deteriorat, contribuind la activarea căilor inflamatorii asociate cu îmbătrânirea.
00:20
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până în prezent, a indicat vineri preşedinţia de la Varşovia, relatează AFP.
00:10
Pe 27 septembrie, Luna în cuadratură cu Venus aduce revelații importante pentru patru zodii. Află dacă ești printre cei care primesc un semn puternic de la univers.
26 septembrie 2025
23:50
Anumite plante te ajută să ai un somn odihnitor deoarece contribuie la îmbunătățirea calității aerului și induc o atmosferă relaxantă.
23:40
Înmormântarea Claudiei Cardinale va avea loc la Paris „în cea mai strictă intimitate familială” # Jurnalul.ro
Înmormântarea actriței franco-italiene Claudia Cardinale, decedată la vârsta de 87 de ani în regiunea pariziană, va avea loc marți, la ora 14:30, la biserica Saint-Roch din arondismentul 1 al Parisului, a declarat pentru AFP agentul ei, Laurent Savry.
23:20
O grevă a controlorilor de trafic aerian din Grecia afectează cursele TAROM de la București către Atena și invers. Zborurile companiei de miercuri, între cele două destinații, vor fi anulate și reprogramate în ziua următoare.
23:10
Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși, realizată cu sprijinul ICR la H’ART Museum, s-a deschis publicului pe 20 septembrie # Jurnalul.ro
H’ART Museum Amsterdam a inaugurat expoziția Brâncuși, The Birth of Modern Sculpture, prezentată în perioada 20 septembrie 2025 – 18 ianuarie 2026 în capitala Țărilor de Jos, în colaborare cu colecțiile Centre Pompidou și cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles. Este a doua expoziție găzduită vreodată în Țările de Jos, după retrospectiva organizată la Haga în 1970, reunind peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și fotografii și filme realizate de acesta.
23:10
Universitatea Craiova și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 2-2 (1-1), vineri seara, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața a 22.440 de spectatori. Universitatea Craiova a încheiat cu un jucător în minus, după eliminarea căpitanului Bancu, în minutul 65.
22:50
Trump susține că acordul pentru Gaza se apropie de final, iar ostaticii ar putea fi eliberați # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că este aproape de un acord pentru încheierea războiului din Gaza și pentru aducerea acasă a ostaticilor, scrie Reuters.
22:40
Cercetătorii de la Institutul Medical Howard Hughes au găsit răspunsul la o întrebare veche: de ce unii oameni trăiesc mai mult, chiar dacă nu au gene speciale pentru asta.
22:30
Elevul care a trimis amenințări școlilor și spitalelor, după gratii 30 de zile. FBI îl voia arestat # Jurnalul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale.
22:20
Inspecția muncii anunță vineri un record de muncă nedeclarată identificată la o singură companie de curierat din București: 530 de persoane au fost depistate lucrând „la negru" într-o singură zi.
22:10
Jurizări în franceză și spaniolă și momente inedite pe scena The Ticket, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al patrulea episod The Ticket, o nouă seară în care spectacolul va fi la superlativ.
21:50
Taxe vamale la medicamente: „un scenariu catastrofal”, avertizează industria farmaceutică europeană # Jurnalul.ro
Federația Industriilor Farmaceutice Europene consideră că noile tarife americane anunțate joi riscă să crească costurile și să perturbe lanțurile de aprovizionare, potrivit Le Figaro.
21:40
Nu ai mai fost în acest oraș până acum, dar inima ta tânjește să-l vizitezi. Apoi, când ajungi, simți că ai mai fost acolo înainte. Toată lumea are un oraș sau un loc al sufletului în această lume mare, unde te simți acasă de la prima sosire.
21:30
În România, ca în multe alte țări cu un trecut marcat de regimuri autoritare, fantoma trecutului bântuie adeseori prezentul. Unul dintre simbolurile acestei umbre este figura controversată a generalului Dumitru Dumbravă, un nume care a stârnit teamă și speculații, un personaj despre care s-a spus că a influențat deciziile justiției prin mijloace oculte.
21:20
Traian Băsescu: România n-a dat, niciodată, niciun kilowat de energie electrică, fără bani # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că statul român nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei nu este atât de consistent pe cât se vehiculează.
20:50
Instituţiile militare de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale organizează luni festivităţi de deschidere a anului universitar 2025 - 2026.
20:40
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan au discutat vineri despre rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat luni în consultare publică.
20:40
Bolojan, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași: Voi sancționa acolo unde este cazul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, spunând, totodată, că ancheta administrativă va fi completă și cauzele și eventualii vinovați vor fi identificați într-un timp rezonabil.
20:20
Probabil că ai deja o cutie de WD-40 în cămară sau sub chiuvetă. Dacă folosești întregul tub WD-40 pentru o singură problemă, pierzi întregul potențial al acestuia.
20:10
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate au demarat un control amănunțit la Iași, după ce nouă copii, inclusiv nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar din cauza infecțiilor nosocomiale, șase dintre ei pierzându-și viața, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:10
CFR Călători a anunțat vineri reducerile de care beneficiază studenții în anul universitar care începe săptămâna viitoare la transportul pe calea ferată.
19:50
Banii care scriu istorie: de la Eminescu la continente îndepărtate, într-o colecție unică # Jurnalul.ro
Începând cu 29 septembrie, pasionații de numismatică și colecționari vor avea ocazia să își construiască propria colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume, printr-o serie de 40 de ediții care vor fi disponibile la toate chioșcurile de ziare.Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu, alături de două monede din Irlanda, de 1 penny și 10 pence. Prețul de lansare este de doar 19,99 lei.
