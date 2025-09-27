Nicolae Stanciu, reprofilat la Genoa » Patrick Vieira a anunțat pe ce post îl mută pe căpitanul României

09:00

Emil Săndoi (60 de ani), fostul jucător și antrenor de la Craiova, a spus cum vede lupta la titlu în acest sezon. Craiova este lider, cu 24 de puncte, în timp ce FCSB și CFR Cluj au un start extrem de slab. Bucureștenii sunt pe 13, cu 7 puncte, în timp ce ardelenii ocupă locul 12, cu 8. În ciuda diferenței mari de puncte, Emil Săndoi este convins că tot cele două vor fi echipele care se vor bate la titlu cu oltenii. ...