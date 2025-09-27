Mai rar așa ceva! Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare
Cancan.ro, 27 septembrie 2025 13:50
Cunoscută drept „Regina Întunericului” pentru afacerea sa cu pompe funebre și modul în care organizează înmormântări și parastase ca la carte, Gabriela Lucuțar a surprins din nou publicul. Deși mulți își pun speranța ca cei […]
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:10
Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru a doua jumătate a lui 2025, iar mesajele sale dau speranță nativilor din toate cele 12 zodii. Anul nu va fi lipsit de provocări, dar vine și […]
Acum 2 ore
13:00
Ce cânta Dan Bittman în timp ce presa anunța moartea Ioanei Popescu, cu care solistul Holograf a avut o relație încinsă # Cancan.ro
Decesul Ioanei Popescu, fosta jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale publice și pentru viața sa amoroasă controversată, a zguduit scena media din România. În timp ce știrile despre moartea sa se răspândeau rapid în mass-media, un […]
12:20
Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța # Cancan.ro
Șase copii au murit în ultimele săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în secția de Terapie Intensivă (ATI). Ce spune mama uneia dintre fetițele […]
12:20
România continuă să conducă un top deloc onorant: cu aproape 1.500 de victime anual, țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la accidente rutiere grave. Capitala nu face excepție: aici, șoferii grăbiți, neatenți […]
Acum 4 ore
11:20
Mesajul jignitor pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei ex-Bordea, la petrecerea aniversară! A vrut să fie amuzant, dar… # Cancan.ro
Zi de sărbătoare pentru Livia Eftimie, fosta parteneră a comediantului Cătălin Bordea și actuala iubită a rapperului Spike. Bruneta a împlinit 34 de ani și a marcat momentul cu o petrecere restrânsă, dar plină de […]
11:20
Din ce vrea să își câștige existența acest tânăr, după ce a luat media 9.13 la Bacalaureat: „E un job bine plătit” # Cancan.ro
Pentru mulți tineri din România, examenul de Bacalaureat rămâne punctul de plecare spre viitor. Unii visează la cariere în IT, medicină sau arhitectură, alții își doresc să plece în străinătate, atrași de salarii mai mari […]
10:40
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
10:40
Motivul pentru care ora de iarnă se schimbă mai devreme în 2025? S-a mai întâmplat doar de două ori, în ultimele două decenii # Cancan.ro
Anul 2025 vine cu o schimbare atipică pentru toată Europa: ora de iarnă se va muta mai devreme decât suntem obișnuiți. În loc de trecerea clasică din ultima duminică a lunii octombrie, românii și nu […]
10:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Avocatul către client […]
10:10
Cum arată Ella Vișan acum, după ce și-a corectat cel mai sensibil defect? A vărsat lacrimi grele la Insula iubirii din cauza asta # Cancan.ro
Ella Vișan a trăit una dintre cele mai dificile perioade chiar în timpul experienței de la Insula iubirii. Concurenta a recunoscut în emisiune că problemele medicale rezultate în urma unei intervenții estetice i-au marcat viața […]
Acum 6 ore
10:00
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta # Cancan.ro
Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, jurnalistă și fostă actriță, a provocat un val de emoție și tristețe în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit-o de-a lungul anilor. Decesul ei la numai 45 de […]
09:40
Tabelul traiului decent | Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești # Cancan.ro
Costul vieții în România continuă să crească, iar diferențele dintre orașe devin tot mai vizibile. Pentru anul 2025, estimările privind veniturile necesare pentru un trai decent arată clar că bugetul lunar trebuie adaptat nu doar […]
09:30
Călin Georgescu s-a autosuspendat! Motivul pentru care a decis să renunțe la job-ul care îi aducea mii de lei lunar # Cancan.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a decis să-și suspende singura activitate profesională stabilă pe care o mai avea: postul de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Decizia sa vizează întreg […]
09:00
Deși Asia Express este cunoscută drept una dintre cele mai dure competiții televizate, unde concurenții fac eforturi uriașe și de multe ori ajung să piardă kilograme vizibile din cauza condițiilor dificile, de această dată s-a […]
08:50
Legătura neștiută dintre Ioana Popescu și Ilie Dumitrescu, dezvăluită cu câteva ore înainte ca jurnalista să moară: ”Din 1998…” # Cancan.ro
Doliu în presa românească. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile ei spumoase și pentru atitudinea nonconformistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vestea tragică a căzut ca un fulger peste apropiați și […]
08:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Bula in ora […]
Acum 24 ore
23:50
Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, pe drum” # Cancan.ro
Mara Bănică a fost luată prin surprindere de moartea Ioanei Popescu. Prezentatoarea TV a cunoscut-o pe jurnalistă, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj de condoleanțe. Află, în articol, ce a spus concurenta […]
23:50
Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă” # Cancan.ro
Emily Burghelea și soțul ei sunt cu emoțiile la cote maxime! Cei doi urmează să devină pentru a treia oară părinți, iar CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre viitoarea naștere, despre cum a decurs sarcina, […]
23:50
Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis” # Cancan.ro
Anamaria Ferentz locuiește de aproximativ 15 ani în America, unde și-a întâlnit sufletul pereche, un american milionar, dar cu 7 copii. Cei doi sunt logodiți, iar anul viitor au în plan nunta, pentru care au […]
23:50
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi… # Cancan.ro
Elena Udrea se bucură din plin de libertate, după mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, la penitenciarul Târgșor. Pe 17 iulie, a fost eliberată condiționat după ce magistrații de la Tribunalul Prahova […]
23:50
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei! # Cancan.ro
Gami face ce face și tot cu gândul la Ioana Sfinxul stă! Deși s-au despărțit de luni bune, amicul lui Selly pare să își caute fosta în alte femei! Spre norocul său, a și regăsit-o! […]
23:00
Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol principal # Cancan.ro
Dacă îți plac documentarele care îți dau senzația că intri direct în viața unei legende și vrei să vezi ce înseamnă drumul de la copil timid la superstar mondial, atunci „Beckham” de pe Netflix e […]
22:50
Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o să fac” # Cancan.ro
Noi detalii despre viața Ioanei Popescu au ieșit la iveală după moartea sa! Jurnalista și-a dorit o relație cu Dan Alexa. La un moment dat, cei doi ajunseseră să vorbească zilnic, iar bruneta era în […]
22:30
Dana Roba și-a prezentat iubitul familiei! Imagini spectaculoase cu rudele make-up artistului # Cancan.ro
Dana Roba trăiește din plin o nouă poveste de dragoste. După luni grele în care a trecut prin momente dificile, make-up artista și-a găsit liniștea în brațele noului iubit. Iar semnele arată că relația lor […]
22:30
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre fetița ei. Eva Maria a traversat o perioadă dificilă: ”Ea și-a întipărit în minte tot” # Cancan.ro
La mai bine de două luni de la momentul eliberării din închisoare, Elena Udrea traversează una dintre cele mai liniștite și pline de semnificație perioade din viața sa. Fostul politician, care a petrecut ultimii trei […]
22:10
Bucurie mare pentru o celebră tensimenă! Cu o ascensiune fulminantă în circuitul WTA, sportiva are pare acum de fericire pe plan personal. Tocmai a anunțat că este însărcinată. Bebelușul urmează să apară pe lume în […]
22:00
Iubitul Ioanei Popescu, devastat de durere! Mesajul SFÂȘIETOR postat după moartea jurnalistei: ”Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție” # Cancan.ro
Vestea morții Ioanei Popescu a șocat lumea media din România. Jurnalista și fosta actriță s-a stins din viață la doar 45 de ani, lăsând în urmă durere și multe semne de întrebare. Cunoscută pentru declarațiile […]
22:00
Dan Bălan, show unicat la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o producție record pentru 27 și 28 septembrie la București # Cancan.ro
Dan Bălan se află de câteva zile în București aici unde vrea să scrie istorie la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o super producție care se anunță a fi una record, ceva nemaîntâlnit nici […]
21:40
Este știrea tristă a momentului! Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care, din nefericire, i-au adus decesul. De asemenea, afecțiunile […]
21:20
Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte, de 3 ori. Jurnalista a făcut dezvăluirea în urmă cu 6 luni: ”Pusesem ceva la foc și…” # Cancan.ro
Doliu în presa din România. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru aparițiile pline de energie, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a fost […]
21:00
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani, iar CANCAN.RO a aflat cauza morții. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Inițial, nu a dorit să meargă la spital. […]
20:40
Ultimul MESAJ publicat de Ioana Popescu pe Facebook. Are legătură cu Gigi Becali: ” Îl cunosc din 2000, de când lucram la VIP” # Cancan.ro
Doliu în presa din România! Ioana Popescu, jurnalistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru declarațiile ei tăioase și pentru stilul direct, Ioana nu se temea să spună lucrurilor pe nume, […]
19:40
Doliu în presa din România! Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile […]
19:20
Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Weekend-ul nu vine cu vești bune pentru unii nativi, cărora li se vor spulbera subit visurile. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte! Berbec Astăzi, […]
19:10
Ce s-a întâmplat cu femeia înșelată de un bărbat care pretindea a fi Brad Pitt. A rămas fără 700.000 de lire sterline, dar nu regretă nimic # Cancan.ro
Un caz de înșelăciune a făcut înconjurul lumii în urmă cu doi ani. O femeie a dat 700.000 de lire sterline unui escroc ce s-a prefăcut că este Brad Pitt. De atunci, viața ei s-a […]
18:40
Motivul REAL pentru care Loredana Atănăsoaie și-a ucis cea mai bună prietenă. Secretul pe care Alina Ciobanu îl știa: ”Era paralizată de frică!” # Cancan.ro
La aproape doi ani de la șocanta crimă din Mangalia, ies la iveală noi detalii despre relația tensionată dintre Loredana și Alina, două adolescente care păreau la suprafață prietene de nedespărțit. Avocatul tinerei care și-a […]
18:20
Misterul absenței de la nuntă a mamei DEDEMAN a fost elucidat! Nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu a ridicat o întrebare apăsătoare… # Cancan.ro
Nunta dintre Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, pe Isola del Garda, în Italia, nu a fost doar un spectacol al luxului, ci și un teren fertil pentru întrebări lăsate fără răspuns. Până acum! CANCAN.RO a […]
18:10
Ce este Serratia marcescens, bacteria din cauza căreia au murit 6 copii la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași # Cancan.ro
Tragedie uriașă la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași! Șase pacienți internați pe secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un microb extrem de periculos pentru […]
17:40
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață” # Cancan.ro
Fundația Țiriac lansează cea de-a noua ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”, oferindu-le celor mici oportunitatea de a-și dezvolta abilități noi prin experiența captivantă a patinajului, într-un […]
17:10
Doliu în România! Fostul general SRI Dumitru Dumbravă s-a stins din viață. Acesta avea doar 53 de ani. Știre în curs de actualizare…
17:00
Dieta-minune cu care Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Ce alimente a consumat concurenta de la Asia Express: ”O să mă pomeniți!” # Cancan.ro
Mara Bănică a reușit să slăbească 4 kilograme în doar 7 zile, iar fanii săi au observat imediat schimbarea impresionantă. Așadar, au fost curioși să afle cum a ajuns concurenta de la Asia Express la […]
16:50
Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital # Cancan.ro
Tragedie în familia Onoriu! Daniel Onoriu trece prin momente de neimaginat, după ce mama sa, Jenica Onoriu, s-a stins din viață. Vestea tristă a căzut ca un trăsnet peste pilot, care avea o relație extrem […]
16:20
Cum a aflat Leonard Doroftei că va deveni bunic pentru prima oară. Nepotul s-a născut fix de ziua lui! „Am plecat în câteva minute!” # Cancan.ro
Leonard Doroftei și soția lui, Monica, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viață, dar totodată plină de schimbări. După ce s-au întors în România la îndemnul copiilor, cei doi au aflat că vor […]
15:50
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu # Cancan.ro
Luni, 29 septembrie, Marius Tucă și Ion Cristoiu se vor afla față-n față cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru a afla care este poziția față de rechizitoriului prezentat de Parchetul General, dar […]
15:50
Mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere! Adriana Ochișanu, mesaj tulburător după ce fiul ei a ajuns în comă din cauza unei supradoze # Cancan.ro
Familia Botgros trece prin cele mai grele clipe. Adriana Ochișanu este devastată de durere, după ce fiul său, Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor Nicolae Botgros, a ajuns în stare gravă la spital. Iată ce s-a […]
15:20
Ce mesaj i-a transmis Cătălin Bordea Liviei Eftimie, după ce fosta sa soție s-a despățit de Spike. A spus-o în direct, la TV! # Cancan.ro
Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, nu a avut prea mult noroc în plan sentimental, deși viața ei amoroasă părea că se îndreaptă în direcția potrivită după divorțul de comediant. La puțin timp […]
14:50
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre […]
14:30
Test de inteligență | Rezolvați ecuația cu fructe: Cât costă o portocală + o căpșună + o dudă? # Cancan.ro
Este timpul pentru un exercițiu care să pună mintea în mișcare! Ne vom testa abilitățile, iar astăzi vom face acest lucru prin rezolvarea unui test de inteligență. Tot ce trebuie să faci este să privești […]
14:30
Bacterie ucigașă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit: prima reacție a Ministerului Sănătății # Cancan.ro
O situație dramatică zguduie comunitatea medicală din Iași, după ce șase copii internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale. Cazurile s-au înregistrat într-un interval […]
