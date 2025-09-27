Oltenii au ajuns în The Sun: „Șocant moment!“
Sport.ro, 27 septembrie 2025 13:50
Fotbalul nostru se remarcă în lume din motive extra fotbalistice. Acum, avem o dovadă clară, în acest sens.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
13:50
Fotbalul nostru se remarcă în lume din motive extra fotbalistice. Acum, avem o dovadă clară, în acest sens.
Acum o oră
13:20
Din păcate, fix înaintea marelui meci cu Austria (12 octombrie, Arena Națională) din preliminariile CM 2026 crește numărul jucătorilor români marginalizați la echipele lor de club.
Acum 2 ore
13:00
În prima noastră reprezentativă, există un factor de echilibru, un om în care stă forța grupului. Fără el, consecințele se văd imediat. Așa cum s-a întâmplat și luna trecută.
13:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
13:00
A fost problematic în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta” # Sport.ro
Dinamo a remizat în duelul cu Universitatea Craiova, scor 2-2.
12:20
Chinezii ne-au „îngropat“ fetele în bani: sumele încasate de Cîrstea, Ruse și Jaqueline Cristian # Sport.ro
China Open 2025, turneu de categorie WTA 1000, tocmai s-a încheiat pentru jucătoarele din România. În ciuda unor rezultate slabe, premiile câștigate de fete au fost foarte mari.
12:10
Ianis Hagi a intrat de pe bancă în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray, scor 0-1.
Acum 4 ore
11:50
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).
11:50
Regal fotbalistic, în Franța: Lorient – Monaco, Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Etapa a 6-a, începută de vineri, va continua, astăzi, cu trei meciuri pe muchie de cuțit.
11:40
Nicolae Stanciu a jucat titular în victoria lui Genoa cu 3-1 în fața lui Empoli din Cupa Italiei.
11:40
Meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid București este de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:30
UTA – Csikszereda, de la ora 15.00: meciul care aduce o premieră pentru Superliga noastră # Sport.ro
Etapa a 11-a va continua, sâmbătă, cu o partidă între două formații în situații diametral opuse.
11:30
Fotbalistul cu mare experiență în afară a revenit în România: „Sper să ducem proiectul ăsta la capăt” # Sport.ro
Cornel Ene (32 de ani) a revenit în România, după o perioadă petrecută în Ungaria.
11:00
Revenit pe banca celor de la Bani Yas, pentru a 3-a oară, tehnicianul de 53 de ani a avut un debut care l-a pus serios pe gânduri.
10:40
Șase ani mai târziu, Djokovic încă învârte cuțitul în rana lui Federer: „Nici nu știu cum am câștigat” # Sport.ro
Novak Djokovic și-a adus aminte de finala care l-a bulversat cel mai puternic pe Roger Federer.
10:30
Antrenorul român are doar două victorii, la Al-Hilal Omdurman, în șapte meciuri, însă situațiile controversate pe care le-a creat curg. Fără număr!
10:20
Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil în Premier League pentru trupa lui Drăgușin # Sport.ro
Tottenham - Wolves este LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
Acum 6 ore
10:00
Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00 # Sport.ro
Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley sunt cele mai tari meciuri ale zilei din Premier League și se văd pe VOYO.
09:50
Întrebare în limba română pentru Alex Băluță la prima conferință de presă în Statele Unite: ”Am vrut să exersez” # Sport.ro
Alexandru Băluță (32 de ani) a ajuns în Statele Unite, acolo unde a semnat cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează Hugo Lloris și Heung-min Son, fostele staruri de la Tottenham.
09:50
În mijlocul unui sezon cenușiu pe plan intern, formația bucureșteană și-a găsit deocamdată salvarea, sportivă și financiară, în Europa.
09:30
„Cum sunt văzuți fotbaliștii români în Ungaria?” Jucătorul care a evoluat șase ani acolo nu a ezitat să o spună # Sport.ro
Cornel Ene a jucat timp de șase ani în Ungaria.
09:20
Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi OSK, a acceptat dialogul cu Sport.ro și a analizat lupta pentru promovarea în prima ligă.
09:20
Într-un moment în care e la pământ în întrecerea internă, pe loc de play-out, formația bucureșteană se poate mândri cu un bilanț spectaculos, în Europa.
09:20
Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim # Sport.ro
Brentford - Manchester United este LIVE pe platforma VOYO, de la ora 14:30.
09:10
Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: ”Mi-a plăcut” # Sport.ro
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 11-a din Superliga României.
09:00
Marele meci din Saudi Pro League, în care s-au întâlnit primele două clasate, a oferit o partidă spectaculoasă, transmisă în jurul lumii.
09:00
Real Madrid vrea să își betoneze în continuare lotul și ar putea aduce un jucător de super clasă.
08:40
Barcelona a încasat o lovitură de proporții. Un titular va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.
08:40
Dinamo a remizat în deplasarea de la Universitatea Craiova, scor 2-2.
08:30
Președintele de onoare al oltenilor a luat foc, după ce formația din Bănie, rămasă în zece oameni, a scăpat victoria printre degete în meciul cu Dinamo: 2-2.
08:20
Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21 și legenda clubului Rapid, îi dă șanse mici echipei sale de suflet pentru accederea într-o cupă europeană.
08:10
Într-o epocă marcată de război și frământări politice, un fotbalist român a reușit să cucerească Europa și să intre în istoria unor cluburi uriașe.
08:10
L'Equipe a publicat clasamentul final pentru Balonul de Aur 2025, iar unele rezultate sunt chiar surprinzătoare.
Acum 24 ore
00:20
Bancu a dat declarația serii după scandalul din Craiova – Dinamo: ”Ei vor arbitra, eu o să stau în tribună să mă uit la arbitrii care greșesc!” # Sport.ro
Universitatea Craiova – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în runda a 11-a din Supeliga României.
00:00
Mirel Rădoi s-a dezlănțuit la flash-interviu după Craiova - Dinamo: ”Nu suntem proști și nici orbi / Nu vreau să fiu suspendat” # Sport.ro
Universitatea Craiova - Dinamo s-a încheiat 2-2, în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României.
00:00
Gigi Becali pune la cale o nouă ”românească”! Cum vrea să dea lovitura iernii cu transferul lui Louis Munteanu # Sport.ro
Gigi Becali nu renunță la ideea de a-l transfera pe Louis Munteanu.
26 septembrie 2025
23:50
Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost ”iertat” de eliminare # Sport.ro
Universitatea Craiova – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în runda a 11-a din Superliga României.
23:50
Universitatea Craiova și Dinamo București au oferit un meci spectaculos în etapa a 11-a din Superligă, încheiat la egalitate, scor 2-2, pe „Ion Oblemenco”.
23:40
Mihai Rotaru nu s-a putut abține și a făcut iureș după egalul cu Dinamo: „Rușine!” / „O ticăloșie!” # Sport.ro
Universitatea Craiova și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superligă.
23:40
22:50
Zdrobitor! Au apărut voturile pentru Balonul de Aur, Ousmane Dembele a câștigat fără emoții # Sport.ro
Atacantul francez Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025, iar acum L'Equipe a publicat clasamentul final al voturilor.
22:50
Fază controversată în meciul Universitatea Craiova – Dinamo, din etapa a 11-a din Superliga României.
22:20
Chelsea va primi vizita celor de la Brighton în a șasea etapă din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
22:10
Fostul internațional Basarab Panduru vede o surpriză în zona play-off-ului după ultimul meci din campionat.
22:10
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de „Prinț” # Sport.ro
Alanyaspor a primit vizita campioanei Galatasaray în etapa a 7-a din Superliga Turciei.
22:10
Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj” # Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Hermannstadt, în runda 11 din Superliga.
21:50
Tătărușanu, întrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar # Sport.ro
La ultima acțiune a echipei naționale, Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Ionuț Radu, chiar dacă goalkeeper-ul este titular în La Liga, la Celta Vigo.
21:50
Gaură mare în apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol # Sport.ro
Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:40
„Fără nicio răutate”. Bogdan Andone pune piciorul în prag după ce FC Argeș a ajuns pe locul 2 # Sport.ro
FC Argeș a obținut o victorie importantă în etapa a 11-a din Superliga.
21:40
FCSB are trei puncte în faza principală din competiția UEFA Europa League până acum.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.