The Telegraph: Regele Charles al III-lea, cheia schimbării de poziție a lui Trump față de Ucraina
G4Media, 27 septembrie 2025 13:50
Regele Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Charles al III-lea, a jucat un rol esențial în convingerea lui Donald Trump că...
Acum 30 minute
13:50
The Telegraph: Regele Charles al III-lea, cheia schimbării de poziție a lui Trump față de Ucraina # G4Media
Regele Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Charles al III-lea, a jucat un rol esențial în convingerea lui Donald Trump că...
Acum o oră
13:30
Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC) a decis să ridice suspendarea parţială a Rusiei şi Belarusului, în vigoare de la invazia Ucrainei în 2022, şi să reintegreze...
13:10
China va introduce permise de export pentru maşinile electrice, pentru a proteja imaginea mărcilor auto chineze peste hotare # G4Media
China va impune de anul viitor obligaţia obţinerii de licenţe de export pentru vehiculele electrice, a anunţat vineri Ministerul Comerţului, în încercarea de a limita...
13:10
INTERVIU Investitorii români și moldoveni așteaptă cu sufletul la gură rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Natalia Bejan, directoarea Invest Moldova: „Sunt patru ani decisivi, suntem siguri că vom reuși să aderăm la Uniunea Europeană” # G4Media
Natalia Bejan, directoarea Invest Moldova, vorbește într-un interviu acordat Economedia despre cum alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 28 septembrie pot influența deciziile...
Acum 2 ore
13:00
Iron Maiden vine la Bucureşti în 2026 / S-au pus în vânzare biletele pentru concert / Un bilet costă între 300 și 900 de lei # G4Media
Trupa Iron Maiden vine la Bucureşti anul viitor, organizatorii concertului anunţând sâmbătă punerea în vânzare a biletelor, transmite Agerpres. Iron Maiden îşi continuă turneul aniversar...
12:50
Zece preparate cu avocado, sănătoase, rapide și delicioase/ Avocado este unul dintre cele mai versatile și mai la modă ingrediente alimentare # G4Media
Avocado este unul dintre cele mai versatile ingrediente din bucătărie. Poate fi folosit în salate, creme, sosuri și chiar deserturi. Textura sa untoasă și gustul...
12:40
Posibilele scenarii ale lui Marc Marquez pentru obținerea titlului mondial în acest weekend la cursa Marelui Premiu al Japoniei, cu cinci etape înainte de finalul sezonului # G4Media
Al doilea clasat în sprintul câștigat de Francesco Bagnaia sâmbătă la Mortegi în Marele Premiu al Japoniei, Marc Marquez, liderul la zi în clasamentul piloților,...
12:30
Şefii de stat major din NATO se întâlnesc în Letonia pentru a discuta încălcările spaţiului aerian de către Rusia / „Prioritatea imediată astăzi este în mod clar apărarea aeriană” # G4Media
Şefii de stat major din ţările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuţii privind recentele încălcări ale spaţiului aerian de...
12:20
Liderul PNL Iași, după tragedia de la Spitalul ”Sfânta Maria”: ”Nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război” / 6 copii au murit după ce s-au infectat în spital cu bacteria Serratia Marcescens # G4Media
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine, referindu-se la cazul morţii celor şase copii internaţi la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, că astfel de lucruri...
12:20
Ministrul Muncii: Munca la negru este un fenomen / ”Nivelul înalt al popririlor pentru credite îi face pe unii (…) să-şi dorească să lucreze la negru” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, răspunde celor care susţin că „nu se munceşte suficient" în România, el susţinând că în ţară sunt mulţi oameni care muncesc,...
Acum 4 ore
12:00
Alegeri în Moldova: Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe # G4Media
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale...
12:00
ANPIS: Peste 15.000 de apeluri într-o săptămână la call-center pentru informaţii privind tichetele de energie / Ministru: ”Colegii noştri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată ţara” # G4Media
Call-center-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetăţeni din toată ţara interesaţi...
12:00
Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari / USAID era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări din lume # G4Media
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au...
12:00
A fi organizat, activ și dispus să ajuți nu te-ar putea face doar o persoană mai bună, ci chiar te-ar putea ajuta să trăiești mai...
11:50
Cum se transformă transportul aerian al animalelor de companie: Noi reguli, noi destinații, mai mult confort pentru câini și pisici # G4Media
Transportul aerian al animalelor de companie trece printr-o adevărată revoluție la nivel global. Guvernele, companiile aeriene și preferințele stăpânilor rescriu regulile după care câinii și...
11:50
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (locul 98 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, de Emma Navaro (locul 19 WTA) din turul doi al turneului de...
11:50
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan / ”A întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc” # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a...
11:30
Drone ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului de la conducta Drujba din Rusia / Conducta transportă petrol spre vest # G4Media
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a...
11:30
Ungaria declară mişcarea ”Antifa” drept organizaţie ”teroristă” / Budapesta cere UE ”să-şi alinieze măsurile” împotriva Antifa după modelul Trump # G4Media
Ungaria a publicat o listă nou creată de "organizaţii teroriste" pe care apare mişcarea "Antifa", "antifascistă", după ce preşedintele american Donald Trump a semnat la...
11:20
Deși păstrează doar 20% din acțiunile TikTok SUA, ByteDance va încasa aproape jumătate din profit / Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care valoarea tranzacției este mult sub așteptările pieței # G4Media
ByteDance, compania chineză care deține TikTok, ar urma să păstreze aproximativ jumătate din profitul generat de operațiunile din Statele Unite, chiar și după vânzarea pachetului...
11:20
Luna, considerată multă vreme doar un obiect de contemplație, se transformă rapid într-un câmp de bătălie pentru una dintre cele mai valoroase substanțe din univers:...
11:20
Cele 21 de puncte ale planului SUA pentru încetarea războiului din Gaza și primii pași către un stat palestinian / Gaza ar urma să fie guvernată de un guvern temporar, de tranziție, format din tehnocrați palestinieni # G4Media
Propunerea SUA de încheiere a războiului din Gaza încurajează palestinienii să rămână în Fâșie și prevede crearea unei căi către un viitor stat palestinian, potrivit...
11:00
Tehnicile antice de construcție se îmbină cu tehnologia în Abu Dhabi: „Prima moschee cu consum energetic net zero din lume” este construită din lut și panouri solare # G4Media
Tehnicile antice de construcție din pământ bătut se îmbină cu tehnologia în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) pentru a face o echipă menită să economisească...
11:00
Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuţi / 11 pacienţi au fost evacuaţi / Două saloane au fost inundate de fum / Au ars două paturi și materiale textile # G4Media
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuţi, 11 pacienţi fiind evacuaţi, transmite Agerpres. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii...
10:50
Preţuri la locuințe de la 45.000 de euro, la Târgul Național Imobiliar / Proprietăţile externe încep de la 75.000 euro (Bulgaria), 85.000 euro (Grecia) # G4Media
Târgul Naţional Imobiliar (TNI) s-a deschis vineri la Palatul Parlamentului, unde sunt prezentate peste 100.000 de oferte imobiliare, cu preţuri de la 45.000 de euro,...
10:50
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83, notează News.ro....
10:40
METEO Vreme rece săptămâna viitoare, cu ploi, vânt şi ninsoare la altitudini mari / Temperaturile nu vor depăși 22 de grade Celsius # G4Media
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi şi vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari precipitaţiile...
10:40
Detaliile voturilor de la Balonul de Aur 2025: Ousmane Dembele a câștigat la o diferență de peste 300 de puncte de Yamal / Ce fotbaliști au ocupat prima poziție în voturile jurnaliștilor # G4Media
France Football și L'Equipe au dezvăluit detaliile voturilor din cadrul ceremoniei Balonului de Aur 2025, premiu câștigat la masculin de Ousmane Dembele (PSG) în premieră,...
10:20
Factorii de risc care pot fi preveniți, precum obezitatea, fumatul, lipsa exercițiului fizic, diabetul și hipertensiunea, sunt așteptați să fie unul dintre principalii factori ai...
10:10
Ministrul Sănătăţii merge sâmbătă la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, acolo unde 6 copii au decedat infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria", transmite Agerpres. Potrivit Ministerului Sănătăţii, în jurul orei...
Acum 6 ore
10:00
Producătorul de cipuri Intel a abordat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company în legătură cu investiții în producție sau parteneriate, scrie Wall Street Journal, citând persoane familiarizate...
09:50
xAI, startup-ul lui Musk, dă în judecată OpenAI pentru că ar fi furat secretele sale comerciale # G4Media
Startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, xAI, a dat în judecată rivalul OpenAI la tribunalul federal din California pentru că ar fi furat...
09:50
Venezuela continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţării” americane / Maduro a convocat sâmbătă dimineaţă exerciţii de protecţie civilă # G4Media
Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor" Washingtonului şi a navelor...
09:50
Un studiu a relevat că dispozitivele de monitorizare a diabetului funcţionează în spaţiu / Un astronaut care suferă de diabet va participa la o misiune pentru a celebra descoperirea # G4Media
Un studiu a ajuns la concluzia că instrumentele utilizate zilnic de milioane de persoane cu diabet pe Pământ pot fi folosite în mod cuprinzător pentru...
09:50
Echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, transmite News.ro. Echipajul...
09:20
INTERVIU | Istoricul József Lukács, despre „Cărticica meseriei de bucătar”, prima carte de bucate tipărită la Cluj în 1695: „În rețete apar atât lămâia, cât și limeta, semn că ardelenii deosebeau în mod conștient cele două fructe citrice” # G4Media
La sfârșitul secolului al XVII-lea, la Cluj, a fost tipărit primul volum de bucate cunoscut pe teritoriul actual al României. Intitulată „Cărticica meseriei de bucătar",...
09:10
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei / Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi...
08:50
SUA îi revocă viza preşedintelui Columbiei, acuzat de acţiuni „incendiare” la o manifestaţie pro-palestiniană la New York / Departamentul de Stat: ”I-a îndemnat pe soldaţii americani să nu respecte ordinele şi să incite la violenţă” # G4Media
Statele Unite îi vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare" în timpul unui...
08:40
Experți chinezi în drone au lucrat direct cu producătorul rus de arme IEMZ Kupol, supus sancțiunilor occidentale, pentru dezvoltarea și testarea dronelor militare, potrivit unor...
08:40
VIDEO Ponta, păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. „Este total de evitat (Oana Țoiu – n.r.), este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț” / ”Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” # G4Media
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus" l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a...
08:20
PNL, PSD și AUR împotriva USR, în Consiliul Local Brașov: 270.000 de euro pentru restaurarea unei troițe / 2,7 milioane de euro, în total / Primar: ”Sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă„ # G4Media
Ședința Consiliului Local de vineri s-a transformat într-un adevărat scandal după ce s-a discutat un proiect pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a...
Acum 8 ore
08:00
„Poți să iei paracetamol în sarcină? Pe scurt: da!” / Medicii contrazic declarațiile lui Trump despre unul dintre cele mai cunoscute medicamente / ”Folosit în doze și pe durată rezonabilă, rămâne un tratament util pentru gravide” # G4Media
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au stârnit controverse, după ce acesta a sfătuit femeile însărcinate să evite paracetamolul (cunoscut în SUA sub denumirea...
08:00
Avertisment de la Construcții Erbașu și Con-A, două din cele mai mari companii de construcții din țară: România se află în fața unei crize comparabilă cu cea din 2008 / ”Nu știm ce să facem cu oamenii” # G4Media
Sectorul construcțiilor din România se află într-un moment de impas, comparabil din anumite puncte de vedere cu criza economică din 2008. Investițiile publice sunt în...
07:50
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială...
07:50
Raport britanic: Rusia ar ajuta China să pregătească un atac împotriva Taiwanului / Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi # G4Media
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri...
07:40
VIDEO România pierde peste 4,5 miliarde de dolari anual în investiții din cauza lipsei de date și transparență pe piața imobiliară – antreprenor # G4Media
Piața românească nu oferă suficiente date imobiliare de calitate, ceea ce împiedică investițiile instituționale străine și dezvoltarea profesională, iar pierderile anuale se situează undeva la...
07:40
Trump, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare: „Vor mai fi şi alţii!” / El e acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei: „Frica este arma tiranilor” # G4Media
Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care...
07:30
Cât de mult afectează câinii cu stăpân mediul înconjurător: O nouă cercetare răstoarnă vechile concepții (VIDEO) # G4Media
În întreaga lume, sunt undeva la un miliard de câini, iar mulți dintre ei au stăpân, comparativ cu circa 650 de milioane de pisici cu...
07:30
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # G4Media
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după...
07:30
Protest al sindicaliştilor din finanţe, sâmbătă, în faţa Ministerului Finanţelor / Au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă # G4Media
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate...
