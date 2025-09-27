Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă
Antena Sport, 27 septembrie 2025 13:50
Graham Potter, tehnicianul celor de la West Ham, a fost demis cu doar 48 de ore înainte ca "ciocănarii" să dea peste Everton în etapa a 6-a din Premier League. Vestea vine în contextul în care antrenorul de 50 de ani a apucat inclusiv să susțină conferința de presă premergătoare partidei de pe Hill Dickinson
• • •
Acum 10 minute
14:00
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul mondial şi principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-4, 6-3, de belgianul Zizou Bergs (45 ATP). Şi Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit,
14:00
Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză” # Antena Sport
Ciprian Tătărușanu a observat startul de sezon extrem de slab al FCSB-ului, însă a asemănat situația din prezent cu cea de anul trecut. Deși campioana en-titre are o singură victorie în campionat după primele 10 etape, fostul goalkeeper nu s-a ferit să laude trupa lui Elias Charalambous. FCSB va avea ocazia să rupă șirul rezultatelor
Acum 30 minute
13:50
Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă # Antena Sport
Acum 2 ore
13:00
Cristi Chivu a primit “votul de încredere” de care avea nevoie: “Întruchipează profesionalismul” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, l-a lăudat pe Cristi Chivu după un start de sezon în care românul a fost și contestat. Conducătorul "nerazzurilor" a remarcat profesionalismul fostului tehnician de la Parma și a recunoscut că e nevoit să îi acorde timp pentru a-l lăsa să facă performanță. După primele cinci meciuri oficiale din
12:50
Ousmane Dembele, după ce a câştigat Balonul de Aur 2025: “Primul care m-a felicitat a fost Lionel Messi” # Antena Sport
Ousmane Demebele, câştigătorul Balonului de Aur 2025, a dezvăluit că Lionel Messi, fostul său coechipier de la Barcelona, a fost primul fotbalist care l-a felicitat, după ce a pus mâna pe mult râvnitul trofeu acordat de revista France Football. Tot pentru France Football, starul lui PSG a oferit un interviu, acolo unde a vorbit despre
12:40
FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet # Antena Sport
FCSB a început foarte bine parcursul din grupa Europa League, iar roș-albaștrii deja se pregătesc pentru primul meci de pe teren propriu din competiție. Campioana României a pus în vânzare biletele pentru partida cu Young Boys Berna, care va avea loc pe 2 octombrie pe Arena Națională. Prețul tichetelor la duelul de joia viitoare începe
Acum 4 ore
11:50
Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv # Antena Sport
Jose Mourinho nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre echipa sa, deși Benfica s-a impus în meciul de pe teren propriu contra lui Gil Vicente, scor 2-1. "The Special One" a vorbit despre lipsa de identitate a elevilor săi, dar și despre motivul prestației sub așteptările sale. După victoria de pe Estadio Da
11:40
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” # Antena Sport
Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Universităţii Craiova, este de părere că Danny Armstrong, scoţianul celor de la Dinamo, poate fi o variantă pentru echipa naţională a României. Intrat la pauza meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo 2-2, Danny Armstrong s-a remarcat în meciul de pe Ion Oblemenco în minutul 62, atunci când a provocat
11:10
Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat” # Antena Sport
Peter Bosz, tehnicianul de la PSV, a analizat situația în care se află în prezent Dennis Man la echipă. Deși a început două meciuri din postura de titluar, extrema dreaptă din România încă nu a reușit să se impună la noua sa echipă. Managerul a dezvăluit că elevul său are nevoie de timp de adaptare,
10:20
Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției # Antena Sport
Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în faţa americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16). Navarro s-a impus după o partidă de
10:20
O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame # Antena Sport
România a obținut o nouă medalie la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Barca feminină de 8+1 rame, formată din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu a obținut argintul. După acest rezultat, țara noastră a ajuns la cinci distincții la competiția
Acum 6 ore
10:10
Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă” # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a avu t un discurs dur la finalul meciului cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. "Câinii" au deschis scorul prin Musi, în minutul 17, dar echipa lui Mirel Rădoi a reuşit să întoarcă scorul prin Teles şi Badelj. În minutul 65, liderul din Liga 1 a rămas fără Nicuşor
10:10
Pe campionul european la înot la sub 23 de ani, Denis Popescu, telefonul îl ajută mult la antrenamente. Filmează tot şi vede unde greşeşte. 5 ore pe zi petrece Denis pe telefon. Pentru campionul de la fluture, Denis Popescu, ziua începe cu sunetul alarmei din telefon. "Prima dată îmi opresc alarma, e ceva deranjant, o
09:20
Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo au sărbătorit ca pe o victorie egalul din derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 2-2. După meciul în care Alexandru Pop a marcat în minutul 90, elevii lui Zeljko Kopic au mers la sectorul unde se afla galeria lor și au cântat alături de ei, acompaniați și de antrenorul croat. Fanii alb-roșilor au
09:00
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens. Simona şi-a anunţat retragerea din activitate la 4 februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Simona Halep împlineşte 34 de
08:50
Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: “N-aveau nicio șansă”. Ce a spus despre un transfer # Antena Sport
Ștefan Baiaram este convins că echipa sa nu ar fi pierdut puncte în meciul cu Dinamo dacă Nicușor Bancu nu ar fi fost eliminat. În plus, cel mai bun om din startul de sezon al oltenilor a vorbit pe scurt și despre faza controversată în care au fost implicați colegul său și Danny Armstrong. Jucătorul
08:50
Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez # Antena Sport
Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene. Harry Kane (32 de ani) a marcat vineri seara două goluri în meciul pe care Bayern Munchen l-a
08:20
Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage” # Antena Sport
Ianis Hagi a jucat aproape 30 de minute în partida dintre Alanyaspor și Galatasaray, încheiată cu scorul de 1-0 pentru campioana en-titre din Turcia. După meci, fiul "Regelui" le-a acordat jurnaliștilor turci și câteva declarații și a vorbit atât despre meci, cât și despre ocazia de a juca în fața echipei unde tatăl său a
08:20
Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este convins că eliminarea lui Nicuşor Bancu a fost corectă. Universitatea Craiova a remizat contra echipei lui Zeljko Kopic, scor 2-2, în etapa cu numărul 11 a Ligii 1. În minutul 62 a avut loc şi cea mai controversată fază a partidei. Nicuşor Bancu a fost călcat de
Acum 24 ore
00:30
Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă” # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi după derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Printre jucătorii pe care i-a lăudat Kopic s-a aflat şi scoţianul Danny Armstrong (27 de ani), jucător implicat în duelul cu Nicuşor Bancu (33 de ani). Armstrong a părut să îl lovească şi el pe Nicuşor
00:20
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) i-a "distrus" pe Stipe Perica (30 de ani) şi Maxime Sivis (27 de ani) după scandalul ce a izbucnit pe tunelul stadionului Ion Oblemenco. Mirel Rădoi a avut un discurs dur mai ales la adresa lui Perica. El a susţinut că a intervenit pentru a-i despărţi pe jucătorii implicaţi în
00:00
Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza” # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține a opta victorie a sezonului, după ce a fost egalată în prelungiri de Dinamo. Duelul din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1 s-a încheiat cu scorul de 2-2. Oltenii lui Mirel Rădoi au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce căpitanul Nicușor Bancu a văzut
26 septembrie 2025
23:40
Universitatea Craiova și Dinamo București au încheiat la egalitate, scor 2-2, cel mai tare meci al rundei a 11-a. Formația antrenată de Mirel Rădoi a fost nevoită să joace în inferioritate numerică din minutul 65, după eliminarea lui Nicușor Bancu. Decizia centralului Viorel Cojocaru a fost aspru contestată de Mihai Rotaru, care l-a luat la
23:30
Mihai Rotaru a tunat după Craiova – Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: “Ticăloşie! Brigadă jalnică” # Antena Sport
Finanţatorul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru (52 de ani), a făcut praf brigada de arbitri de la meciul cu Dinamo. Rotaru l-a criticat cel mai dur pe centralul Adrian Cojocaru, dar nici Andrei Chivulete, care s-a aflat în camera VAR, nu a scăpat. Rotaru a susţinut că la faza eliminării lui Nicuşor Bancu ar fi trebuit
23:20
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” # Antena Sport
Universitatea Craiova și Dinamo București au făcut spectacol în cel mai tare meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a încheiat disputa în inferioritate numerică. După un conflict cu Armstrong, Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu. Centralul Cojocaru a vizualizat un moment dintre cei doi pe monitorul
23:20
Imediat după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, a început scandalul pe culoarul ce ducea spre vestiare. S-a creat o îmbulzeală acolo, iar imaginile difuzate la TV au arătat cum antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), nu putea trece din pricina mulţimii adunate acolo. În imagini apăreau şi mai
23:10
22:50
Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor # Antena Sport
Nicuşor Bancu (33 de ani) a fost eliminat în minutul 65 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo, la scorul de 2-1. Căpitanul oltenilor l-a lovit în piept pe Danny Armstrong, în timp ce fotbalistul lui Dinamo se afla la pământ. Decizia a fost luată de centralul partidei, Adrian Cojocaru, după ce acesta a urmărit faza
22:30
Alanyaspor a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Superliga Turciei. Echipa pentru care evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag a primit vineri vizita campioanei Galatasaray, într-un meci din cadrul etapei cu 7. Proaspăt transferat la gruparea din „Țara semilunii", Hagi a fost introdus pe teren în a doua repriză a partidei, însă nu
22:20
Interesul pentru bonusurile gratuite este în creștere În ultimii doi ani, piața jocurilor de noroc online din România a cunoscut o expansiune spectaculoasă. Conform datelor ONJN, numărul conturilor active a crescut cu peste 20%, iar operatorii licențiați investesc masiv în marketing pentru a atrage jucători noi. În fruntea strategiilor de promovare se află bonusurile fără […] The post (P) Bonus Fără Depunere: Oferte Atractive, dar Atenție la Condiții appeared first on Antena Sport.
22:00
21:50
21:40
Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! # Antena Sport
Circa 1.000 de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Craiova pentru derby-ul cu Universitatea. Aceştia au afişat un banner în care şi-au manifestat susţinerea pentru cealaltă echipă a Craiovei, FCU, deţinută de Adrian Mititelu. FCU Craiova a fost, recent, exclusă din toate competiţiile de către FRF
21:10
Bogdan Andone nu stă la discuții, după 1-0 cu Hermannstadt: „Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude” # Antena Sport
FC Argeș a reușit încă un rezultat impresionant la revenirea în prima ligă și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în primul meci al etapei cu numărul 11. Deși venea după un succes dramatic obținut pe Giulești, gruparea antrenată de Marius Măldărășanu nu a găsit drumul spre gol în […] The post Bogdan Andone nu stă la discuții, după 1-0 cu Hermannstadt: „Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude” appeared first on Antena Sport.
21:10
Gigi Becali nu a renunţat la transferul lui Louis Munteanu la FCSB! Şi-a făcut deja planul: “Imediat îl iau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) vrea să îl transfere în iarnă la FCSB pe Louis Munteanu (23 de ani). Patronul campioanei României a anunţat că îl va aduce pe Louis Munteanu dacă îl va vinde pe Daniel Bîrligea (25 de ani). Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Becali a făcut […] The post Gigi Becali nu a renunţat la transferul lui Louis Munteanu la FCSB! Şi-a făcut deja planul: “Imediat îl iau” appeared first on Antena Sport.
20:30
Cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu a încetat din viaţă la numai 45 de ani. Partenerul ei a confirmat decesul jurnalistei. Jurnalistă şi scriitoare, Ioana Popescu a fost supranumită drept “devoratoarea de fotbalişti”. Ar fi avut în trecut relaţii cu Adrian Mutu, Răzvan Raţ, Tibi Bălan sau Yssouf Kone. Ioana Popescu a decedat la numai 45 de […] The post Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu appeared first on Antena Sport.
20:00
FC Argeș continuă sezonul remarcabil la revenirea în Liga 1. Gruparea antrenată de Bogdan Andone a reușit un nou succes în campionat, de această dată pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Formația nou promovată a ajuns la șapte victorii în această stagiune și s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea […] The post Hermannstadt – FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
20:00
Benfica – Gil Vicente, LIVE VIDEO, 22:15. Mourinho caută o nouă victorie. Programul etapei din Liga Portugal # Antena Sport
Meciul Benfica – Gil Vicente e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Jose Mourinho a debutat cu o victorie în acest nou mandat pe banca Benficăi, 3-0 cu AVS. Ulterior, Mourinho a fost egalat în prelungiri, în Benfica – Rio Ave […] The post Benfica – Gil Vicente, LIVE VIDEO, 22:15. Mourinho caută o nouă victorie. Programul etapei din Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
19:20
Campionatul Mondial de handbal feminin va avea loc în perioada 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda, iar naționala României va fi și ea prezentă la turneul final din acest sfârșit de an. Lucrul acesta se va întâmpla fără prezența lui Florentin Pera pe banca tehnică, care a luat decizia de a demisiona […] The post Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
19:00
Ratarea campionatului! Jucătorul deţinut de FCSB l-a lăsat cu poarta goală, dar el nu a reuşit să marcheze! # Antena Sport
În minutul 36 al meciului Hermannstadt – FC Argeş, brazilianul Jair (31 de ani) a oferit ratarea campionatului! Nana Antwi (25 de ani) a pătruns excelent pe partea dreaptă şi a centrat perfect pentru Jair. Brazilianul nu a reuşit să marcheze dintr-un metru, cu poarta goală! El a trimis paralel cu poarta, iar balonul a […] The post Ratarea campionatului! Jucătorul deţinut de FCSB l-a lăsat cu poarta goală, dar el nu a reuşit să marcheze! appeared first on Antena Sport.
18:50
“Am rezolvat o golănie” Noi detalii despre modificarea care a declanşat scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru # Antena Sport
Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a vorbit despre modificarea de regulament care a declanşat scandalul dintre Gigi Becali, de o parte şi Dan Şucu şi Mihai Rotaru, de cealaltă parte. Deranjat că nu îl putea folosi pe Malcom Edjouma în campionat, Gigi Becali s-a revoltat contra prevederii din regulament. Justin Ştefan, despre schimbarea regulamentului […] The post “Am rezolvat o golănie” Noi detalii despre modificarea care a declanşat scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru appeared first on Antena Sport.
18:10
Întrebat despre Rapid, Cristi Săpunaru a dat de 3 ori un răspuns din 6 cuvinte! A explicat şi motivul # Antena Sport
După ce a participat la tragerea la sorţi a grupelor Cupei României, fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru (41 de ani), care s-a retras sezonul trecut din activitate, a participat la o conferinţă de presă. Întrebat şi despre Rapid, inclusiv despre prima înfrângere a giuleştenilor din acest sezon, 1-2 cu Hermannstadt, Săpunaru a dat un […] The post Întrebat despre Rapid, Cristi Săpunaru a dat de 3 ori un răspuns din 6 cuvinte! A explicat şi motivul appeared first on Antena Sport.
18:10
Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale # Antena Sport
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională de fotbal a României, Alex Mitriță a reușit o nouă prestație de top în tricoul chinezilor de la Zhejiang Professional. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a contribuit decisiv la punctul obținut de formația sa, la capătul unui meci nebun din etapa […] The post Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale appeared first on Antena Sport.
17:50
Bucovina atrage prin peisaje, dar și prin rețete care îmbină simplitatea cu gustul autentic. Tocineii bucovineni, cunoscuți în multe familii drept turte din cartofi, aduc aminte de mesele pregătite cu grijă și multă pasiune. Mulți aleg să-i gătească atunci când își doresc o masă rapidă, sățioasă și plină de savoare. Indiferent dacă ai mai încercat […] The post (P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos appeared first on Antena Sport.
17:40
Umit Akdag și-a hotărât viitorul! Decizia luată de fotbalistul dorit la națională de Mircea Lucescu # Antena Sport
Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor. Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21 […] The post Umit Akdag și-a hotărât viitorul! Decizia luată de fotbalistul dorit la națională de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
17:30
Umit Akdag și-a decis viitorul! Decizia luată de fotbalistul dorit la națională de Mircea Lucescu # Antena Sport
16:50
La nici 24 de ore de la meciul câștigat în deplasare pe terenul celor de la Real Oviedo, Barcelona a primit două lovituri importante. Potrivit presei din Spania, portarul Joan Garcia s-a accidentat la antrenamentul de vineri și va lipsi de la partida cu Paris Saint Germain. Mai mult decât atât, el nu va avea […] The post Barcelona a primit o dublă-lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League appeared first on Antena Sport.
16:50
Lovitura de milioane de euro reuşită de Cristi Borcea! Tranzacţia pe care a încheiat-o omul de afaceri # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) urmează să încaseze circa 11.6 milioane de euro după ce a vândut un teren către One United Properties. Cei de la One plănuiesc construcţia unui ansamblu rezidenţial pe terenul de pe malul lacului Tei, care era deţinut de familia Borcea. Terenul era deţinut de Elena Borcea și soții Daniel și […] The post Lovitura de milioane de euro reuşită de Cristi Borcea! Tranzacţia pe care a încheiat-o omul de afaceri appeared first on Antena Sport.
16:10
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă # Antena Sport
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 64 WTA) a fost învinsă în două seturi de Karolina Muchova (29 de ani, locul 15 WTA). Cehoaica s-a impus cu 6-2, 6-3 după o oră şi 24 de minute de joc. În turul următor, Muchova, a 13-a favorită la Beijing o va întâlni pe fosta iubită a lui […] The post Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă appeared first on Antena Sport.
16:00
Cristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului # Antena Sport
Cristi Chivu a preluat-o pe Inter vara aceasta, iar antrenorul român nu are deloc o misiune uşoară. Începutul pe banca nerazzurrilor a fost unul oscilant, dar echipa a reuşit să lege două victorii în acest sezon pentru prima oară, cu Ajax şi Sassuolo. O parte dintre fanii lui Inter par însă că nu mai au […] The post Cristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului appeared first on Antena Sport.
