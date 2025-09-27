Liga 2: FC Bacău, victorie cu ASA Târgu Mureş, scor 3-0

12:40

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susţine că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din Pilonul 1 şi din Pilonul 2. ”Nu e mult, nu e puţin, dar este un ecart tangibil, dacă combatem munca la negru”, susţine ministrul Muncii, care precizează că sistemul de pensii nu va intra în colaps odată cu generaţia ”decreţeilor”. Întrebat de ce românii nu-şi pot retrage integral sumele din Pilonul 2, ministrul Muncii a răspuns: ”Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulţi bani deodată, îţi faci un depozit şi îi scoţi când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion, ca să zic aşa”, a răspuns Manole. De asemenea, ministrul Muncii anunţă că nu e interesat să contribuie la Pilonul 3 de pensii, unul privat. ”Sunt foarte etatist. Eu sunt fanul numărul 1 al Pilonului 1”, a conchis Manole.