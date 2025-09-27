Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța
CT100, 27 septembrie 2025 15:20
Cluj-Napoca marchează una dintre cele mai mari realizări culturale și educaționale ale ultimelor decenii. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" s-a mutat oficial într-un campus nou, spectaculos, de 27.000 de metri pătrați, ridicat aproape de la zero pe ruina fostului Spital de Urgență din Mănăștur. Investiția, de peste 123 de milioane de lei, a
• • •
Acum 30 minute
15:20
Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța
Cluj-Napoca marchează una dintre cele mai mari realizări culturale și educaționale ale ultimelor decenii. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” s-a mutat oficial într-un campus nou, spectaculos, de 27.000 de metri pătrați, ridicat aproape de la zero pe ruina fostului Spital de Urgență din Mănăștur. Investiția, de peste 123 de milioane de lei, a […] Articolul Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 6 ore
11:10
La Universitatea „Ovidius" din Constanța, tarifele pentru plata cu ora în anul universitar 2025–2026 au fost stabilite de Consiliul de Administrație săptămâna aceasta. Concluzia este șocantă: mulți profesori și colaboratori externi câștigă, pentru activitatea lor didactică, echivalentul unui muncitor necalificat plătit la salariul minim. Cum funcționează plata cu ora Plata
10:40
CT Bus a anunțat că, din cauza unei lucrări efectuate pe str. Nicolae Iorga, traseul liniei 14 a fost deviat pe sensul spre Cap Linie VIVO. La intersecția de la Spitalul Județean autobuzele virează la dreapta pe Tomis, iar la Capitol fac stânga și revin apoi pe traseul obișnuit. Din
10:10
Festival de critici după ce primarul Constanței a anunțat o parcare de tip „Park & Ride" de aproape 500 de locuri
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a prezentat drept „parcare de aproape 500 de locuri" – utilizabilă și ca Park & Ride – o amenajare din zona Km. 4–5. În loc de aplauze, postarea a stârnit un val de critici, ironii și întrebări de bun-simț: cine și-ar lăsa mașina „pe câmp" ca
09:50
Contrast: unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca un muncitor necalificat, rectorul, mai mult decât președintele României
La Universitatea „Ovidius” din Constanța, tarifele pentru plata cu ora în anul universitar 2025–2026 au fost stabilite de Consiliul de Administrație săptămâna aceasta. Concluzia este șocantă: mulți profesori și colaboratori externi câștigă, pentru activitatea lor didactică, echivalentul unui muncitor necalificat plătit la salariul minim. Cum funcționează plata cu ora Plata […] Articolul Contrast: unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca un muncitor necalificat, rectorul, mai mult decât președintele României a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 8 ore
09:10
Gospodăria Valu lui Traian SRL a deschis procedura de recrutare pentru ocuparea unui post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină atestat profesional pentru transport persoane și licență valabilă, documente obligatorii conform legislației în vigoare. Postul oferă stabilitate și se adresează persoanelor care doresc
08:30
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin" aduce, în weekendul 27 – 28 septembrie, un program cinematografic pentru toate gusturile. Copiii vor descoperi magia animațiilor „The Myth of Marakuda", „Casa de păpuși a lui Gabby" și „Legenda Ursului alb", în timp ce adolescenții și adulții au parte de comedii romantice
Acum 24 ore
21:50
Tânărul care a amenințat peste o sută de școli, arestat preventiv. Judecătorii au refuzat în trecut să-l extrădeze în America
Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru". „Admite propunerea de arestare preventivă formulată
21:40
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) are un nou președinte interimar. Premierul Ilie Bolojan a semnat vineri decizia prin care atribuțiile de conducere au fost preluate de vicepreședintele Ionel Cristinel Obretin, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews. „Premierul a semnat azi decizia prin care atribuțiile
20:50
Fostul general al Serviciului Român de Informații (SRI), Dumitru Dumbravă, a murit vineri, 26 septembrie, la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu" din București, potrivit Libertatea. Este același spital unde, în luna august, și-a găsit sfârșitul și fostul președinte al României, Ion Iliescu. Dumbravă avea 53 de ani și suferea de mai mulți ani de afecțiuni oncologice.
20:40
14.500 de studenți încep noul an universitar la UMF „Carol Davila". Promoția 2025–2026 va purta numele lui Agrippa Ionescu, părintele chirurgiei plastice din România
Luni, 29 septembrie, de la ora 10.00, în Amfiteatrul „George Emil Palade" din incinta Palatului Facultății de Medicină din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" își deschide porțile pentru cei 14.500 de studenți înscriși în anul universitar 2025–2026. Dintre aceștia, 2.449 pășesc pentru prima oară în cea mai
19:30
Publicul iubitor de poezie este invitat la lansarea celui mai nou volum semnat de Ecaterina Marga: „Mărețele, măruntele făpturi". Autoarea, medic pediatru ca formare profesională, continuă să surprindă prin profunzime, versatilitate și sensibilitate, adăugând această carte operei sale literare. Volumul „Mărețele, măruntele făpturi" explorează tema umanității, a modestiei, fragilitatea și măreția
19:00
Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de violență în familie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Băneasa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au identificat un bărbat, de 44 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul
19:00
Țeapă cu apartamente inexistente la Constanța: un tânăr de 30 de ani, arestat după ce a păcălit mai multe persoane
Un bărbat de 30 de ani, din Medgidia, a ajuns după gratii pentru 30 de zile, după ce polițiștii au descoperit că acesta a pus la cale o înșelătorie de amploare, prezentând spre închiriere un apartament… care nu exista. Potrivit Poliției Municipiului Constanța, Secția 3, investigațiile au vizat 7 dosare penale
Ieri
13:10
Cel puțin cinci copii au murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași, în urma unui focar de infecție cu o bacterie periculoasă. Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat declanșarea unei anchete epidemiologice pentru a stabili cauzele și modul în
13:00
Cinci copii au murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma unui focar de infecție cu o bacterie periculoasă. Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat declanșarea unei anchete epidemiologice pentru a stabili cauzele și modul în care unitatea […] Articolul Tragedie la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: 5 copii, răpuși de o bacterie ucigașă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:50
Șase copii au murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma unui focar de infecție cu o bacterie periculoasă. Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat declanșarea unei anchete epidemiologice pentru a stabili cauzele și modul în care unitatea […] Articolul Tragedie la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: 6 copii, răpuși de o bacterie ucigașă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:50
O femeie a fost reținută de procurorii din Constanța după ce și-a înjunghiat soțul cu un cuțit în piept. Fapta a avut loc după o ceartă, în contextul consumului de alcool. „În cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul
12:30
Polițiștii constănțeni au depistat, în ultimele zile, trei persoane care au pus în pericol siguranța traficului, fiind acum cercetate penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Plăcuțe de înmatriculare false pe bulevardul Mamaia În noaptea de 25 septembrie, în jurul orei 23.30, o tânără de 22 de ani a fost oprită
10:20
Primarul Constanței, Vergil Chițac, dă tot mai des semne că uită propriile declarații. Iar asta nu este un lucru bun pentru oraș. Pe 17 septembrie, edilul a anunțat public, într-o emisiune la Dotto TV, că municipiul va plăti „3 milioane, 3 milioane și ceva" pentru închirierea luminițelor de Crăciun din
09:10
Pe 24 septembrie a fost inaugurată noua Bază Sportivă din localitatea 2 Mai, în prezența numeroaselor oficialități locale și județene, dar și a unor invitați speciali din lumea fotbalului. Evenimentul a fost organizat de primarul comunei Limanu, Mihai Feodorof, și s-a bucurat de participarea deputatului constănțean Daniel Gheorghe Georgescu, PSD,
08:50
Vergil Chițac a câștigat alegerile pentru Primăria Constanța de două ori. Evident, l-au votat constănțenii. N-au fost mulți, dar au fost îndeajuns. A fost ajutat și de PSD, care nu l-a vrut nici pe Decebal Făgădău, nici pe Horia Constantinescu în fruntea orașului. Și poate a fost ajutat de niște
25 septembrie 2025
21:30
Programul pentru școli continuă: fructe, lapte și produse de panificație pentru 1,8 milioane de copii
Programul pentru școli al Uniunii Europene va continua și în perioada 2023–2029, cu un buget majorat la 798 de milioane de lei pentru anul școlar 2025–2026. Decizia a fost aprobată astăzi, a anunțat Felix Stroe, președintele PSD Constanța. Fondurile europene vor asigura zilnic fructe și legume, lapte și produse lactate,
17:50
Vergil Chițac, declarații arogante și batjocoritoare la adresa lui Bogdan Huțucă, Florin Mitroi și a unui moderator de emisiuni
Vergil Chițac, PNL, primarul Constanței, a avut declarații arogante și batjocoritoare la adresa colegilor săi de partid. „Noi avem avut discuții interne și extinse în partid, serioase, după ce Bogn Huțucă a spus că nu mai vrea (n.r. să candideze). În înțelegem, E UZAT. Are dreptate, eu unul în înțeleg.
17:30
Primăria Constanța implementează unul dintre cele mai ample proiecte de monitorizare video din oraș, prin instalarea a aproximativ 1.300 de camere de supraveghere. Acestea vor acoperi punctele cheie din municipiu și din orașele limitrofe, cu scopul de a crește siguranța publică. „În prezent se lucrează la partea cea mai dificilă: instalarea
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Atenționarea emisă de meteorologi este valabilă în perioada 25 septembrie, ora 10:00- 26 septembrie, ora 21:00. În intervalul menționat, pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50….65 km/h. Astăzi, valorile termice vor scădea față de intervalul anterior, iar vremea va deveni răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, dar
12:00
O nouă parcare cu 496 de locuri a fost amenajată pe strada Micșunelelor din cartierul KM 4-5, pe un teren recent intrat în patrimoniul municipiului Constanța. Parcarea va compensa lipsa locurilor de parcare de pe Șoseaua Mangaliei și bulevardul 1 Mai. „De asemenea cei ce vor să își lase mașinile
10:00
Polițiștii rutieri din Constanța au tras pe dreapta zeci de șoferi grăbiți, într-o acțiune desfășurată pe 24 septembrie, împreună cu colegii lor din Ialomița. Bilanțul: 101 vitezomani amendați, sancțiuni totale de peste 52.000 de lei, două permise de conducere reținute și două certificate de înmatriculare retrase. Operațiunea pe șoselele din județ Acțiunea
09:50
Astăzi, la ora 6.40, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN2A, în orașul Hârșova. „Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat, de 60 de ani a condus un ansamblu de vehicule format din cap tractor și
09:30
În vederea executării lucrărilor de conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă a magistralei nou înființate, cu diametrul de 500 mm, la sistemul centralizat, RAJA SA este nevoită să sisteze furnizarea apei potabile timp de 24 ore, de marți seara – 30 septembrie 2025, ora 23.00 până miercuri seara – 01
09:20
Trotinetele electrice, tot mai aproape de reglementare strictă: limită de vite
Comisia pentru Transporturi din Camera Deputaților a analizat un proiect de lege privind reglementarea trotinetelor electrice, în contextul popularității crescute a acestora și al numărului tot mai mare de probleme în trafic. Deputatul constănțean Marian Crușoveanu, PNL, a anunțat principalele măsuri propuse, menite să sporească siguranța rutieră. Printre modificările discutate […] Articolul Trotinetele electrice, tot mai aproape de reglementare strictă: limită de viteză, cască obligatorie și asigurare RCA a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu astăzi, 25 septembrie 2025, în intervalul orar 09:00 –17:00, pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de la intersecția străzilor Trandafirului și Poporului, din municipiul Constanța. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat […] Articolul Cartierul Coiciu din Constanța a rămas fără apă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:00
Pe 24 septembrie 2025, Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a semnat două împrumuturi în valoare totală de 620 milioane de euro, menite să finanțeze retehnologizarea Unității 1 și să pregătească extinderea centralei cu reactoarele 3 și 4. Operațiunea a fost coordonată de J.P. Morgan, cel mai mare grup bancar american, cu active […] Articolul Cea mai mare bancă americană finanțează proiecte strategice în județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Trei TIR-uri implicate în accidente rutiere: pieton lovit mortal la Constanța, trafic blocat la Iași și Bacău # CT100
Trei accidente rutiere grave în care au fost implicate autotrenuri au avut loc joi dimineață, în județele Constanța, Iași și Bacău, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. În județul Constanța, pe DN 2A, în zona orașului Hârșova, un TIR a acroșat un pieton aflat pe partea carosabilă. Victima a suferit leziuni […] Articolul Trei TIR-uri implicate în accidente rutiere: pieton lovit mortal la Constanța, trafic blocat la Iași și Bacău a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (CMSN) marchează astăzi, 25 septembrie, Ziua Internațională a Mediului Marin, printr-o serie de evenimente educative și spectacole dedicate copiilor și vizitatorilor. Programul include prezentări speciale ale focii gri din Marea Baltică, Velykis, dar și demonstrații interactive cu delfinii din cadrul Delfinariului. Programul zilei: Evenimentul […] Articolul Spectacol la Delfinariu: Constanța sărbătorește Ziua Internațională a Mediului Marin a aparut prima oara pe Constanta 100%.
24 septembrie 2025
21:20
Frații Patrick și Eric Crînguș, legitimați la Club Sportiv Medgidia, au reprezentat cu cinste sportul românesc în cadrul Cupei României de Semi-Kempo, competiție desfășurată în acest weekend la București. Patrick Crînguș a reușit să urce pe podium, cucerind medalia de bronz la categoria 12–14 ani, -50 kg, în urma unor meciuri disputate și spectaculoase. […] Articolul Frații Crînguș de la CS Medgidia, medalii de aur și bronz la Cupa României de Semi-Kempo a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:10
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 38 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Persoana în cauză a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. „Din cercetările […] Articolul Un șofer a fost arestat preventiv după ce a încercat să dea mită unui polițist a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a anunțat pe 24 septembrie că „își consolidează vizibilitatea academică internațională”. Nu prin rezultate academice, ci prin participarea la QS Romanian Universities Forum. UOC a fost prezentă la QS Romanian Universities Forum, desfășurat pe 17 septembrie 2025 la Academia de Studii Economice din București. Instituția a […] Articolul Universitatea Ovidius se laudă că ocupă ultimul loc din Europa a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:10
Premierul Ilie Bolojan a detaliat, pe 24 septembrie, într-o conferință de presă, conținutul celui de-al treilea pachet de măsuri pe care Guvernul îl pregătește pentru reducerea deficitului bugetar. Șeful Executivului a explicat că acest nou set de reforme este unul amplu, vizând atât reducerea aparatului administrativ, cât și modificări în […] Articolul Bolojan taie în carne vie: fără cumul pensie – salariu, adio pensionări anticipate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:00
Horia Constantinescu câștigă războiul cu Mega Image, care „a afectat încrederea consumatorilor și a pus în pericol sănătatea și siguranța economică a acestora” # CT100
Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorilor Constanța, anunță public că Tribunalul București a confirmat sancțiunile aplicate de ANPC împotriva Mega Image. Amenda de 45.000 lei și măsurile complementare dispuse rămân în vigoare. „Consumatorii au câștigat”, transmite Constantinescu. „Pe vremea când noi, comisarii Protecției Consumatorilor, sancționam marii retaileri, bețivii vocali își beau […] Articolul Horia Constantinescu câștigă războiul cu Mega Image, care „a afectat încrederea consumatorilor și a pus în pericol sănătatea și siguranța economică a acestora” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
Elevii din Constanța sunt invitați să participe la proiectul „Vizionez, Dezbat, Implementez” # CT100
Centrul Cultural Județean ,,Teodor T. Burada” lansează o nouă ediție a proiectului „Vizionez, Dezbat, Implementez”, un program interactiv dedicat elevilor înscriși în programele after school. Inițiativa își propune să dezvolte gândirea critică, creativitatea și abilitățile de comunicare ale participanților printr-un format inovator ce îmbină proiecția de film cu dezbaterea și activitățile […] Articolul Elevii din Constanța sunt invitați să participe la proiectul „Vizionez, Dezbat, Implementez” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
În Constanța chiar se construiește un spital nou. Este vorba despre o unitate dedicată mamei și copilului și realizată de Consiliul Județean. Clădirea a trecut de o etapă importantă: a fost finalizată cota 0, ceea ce permite începerea ridicării suprastructurii clădirii. Investiția este considerată una dintre cele mai mari în […] Articolul Să vezi și să nu crezi: spitalul nou care se construiește în Constanța a ajuns la cota zero a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:20
OMD Mamaia Constanța: Sezon estival 2025 încheiat grandios, cu rezultate pozitive și perspective promițătoare # CT100
Stațiunea Mamaia a încheiat sezonul estival 2025 într-un mod spectaculos, confirmând încă o dată statutul ca una dintre cele mai dinamice și atractive destinații turistice de pe litoralul românesc. În urma unei deschideri grandioase pe 1 Mai, sezonul s-a încheiat pe măsură, cu un eveniment excepțional – Mamaia Rally Show, care a atras mii […] Articolul OMD Mamaia Constanța: Sezon estival 2025 încheiat grandios, cu rezultate pozitive și perspective promițătoare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:20
Primăria Constanța a devenit o adevărată agenție imobiliară. Își vinde, de o bună bucată de vreme, terenurile pe care le deține. Primarul Vergil Chițac, PNL, a declarat că vrea să strângă bani pentru a începe construirea stadionului de fotbal. Acum, primăria a ajuns la un alt nivel: vinde și apartamentele […] Articolul Agenția imobiliară „Primăria Constanța” își vinde și apartamentele, nu numai terenurile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:10
Un șofer a fost arestat preventiv după ce a încercat să dea mită unui polițist de la Rutieră # CT100
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 38 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Persoana în cauză a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. „Din cercetările […] Articolul Un șofer a fost arestat preventiv după ce a încercat să dea mită unui polițist de la Rutieră a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Felix Stroe, PSD: „Noi, social-democrații, am reușit să nu aruncăm peste un milion de români în risc de sărăcie” – lista alimentelor cu adaos plafonat # CT100
Felix Stroe, senator și președintele Organizației Județene PSD Constanța, a transmis astăzi un mesaj public prin care salută decizia Coaliției de guvernare de a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026. Potrivit acestuia, măsura a fost adoptată la inițiativa și cu argumentele specialiștilor social-democrați, în […] Articolul Felix Stroe, PSD: „Noi, social-democrații, am reușit să nu aruncăm peste un milion de români în risc de sărăcie” – lista alimentelor cu adaos plafonat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:50
Cod galben de intensificări ale vântului la Constanța. Atenționarea emisă de meteorologi este valabilă mâine, în intervalul orar 07:00-21:00. În intervalul menționat, pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50….65 km/h. Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin. Temperatura maximă va fi de […] Articolul Cod galben de intensificări ale vântului la Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:50
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reținut trei bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 28 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 20 spre 21 […] Articolul Bătaie ca-n filme în Ostrov, trei persoane reținute a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a fost sesizat pe 23 septembrie cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din […] Articolul Mai multe școli și spitale din județul Constanța au fost amenințate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Primarul Constanței stinge iluminatul stradal ca să facă economie, dar aruncă peste 3 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de Crăciun # CT100
Primarul Constanței a explicat de ce lasă Constanța în beznă, stingând luminile când afară este încă noapte. „Trebuie să economisim de peste tot. Mă rog, am mai auzit chestiunea asta. O să analizăm să vedem în ce măsură putem să ducem mai încolo stingerea.”, a declarat primarul la Dotto TV. […] Articolul Primarul Constanței stinge iluminatul stradal ca să facă economie, dar aruncă peste 3 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de Crăciun a aparut prima oara pe Constanta 100%.
