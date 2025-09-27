Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța

09:50

Primarul Constanței a explicat de ce lasă Constanța în beznă, stingând luminile când afară este încă noapte. „Trebuie să economisim de peste tot. Mă rog, am mai auzit chestiunea asta. O să analizăm să vedem în ce măsură putem să ducem mai încolo stingerea.”, a declarat primarul la Dotto TV. […] Articolul Primarul Constanței stinge iluminatul stradal ca să facă economie, dar aruncă peste 3 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de Crăciun a aparut prima oara pe Constanta 100%.