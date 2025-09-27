Ucraina atacă din nou conducta de care depinde alimentarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei. Lovitură dată la mare distanță de granița cu Rusia
HotNews.ro, 27 septembrie 2025 15:20
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, informează Reuters şi DPA, citate…
Acum 15 minute
15:30
Rusia a revendicat sâmbătă capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele Moscovei au avansat, relatează AFP, conform Agerpres. Armata rusă a anunțat, într-un comunicat, că a capturat localitățile Derilove și Maiske din regiunea…
15:30
Restaurantul Monte Carlo, emblema Grădinii Cișmigiu. Doborât de marele cutremur, refăcut de comuniști, reinventat acum # HotNews.ro
Povestea restaurantului Monte Carlo din grădina Cișmigiu începe în anul 1926, când arhitectul State Baloșin proiectează o clădire în stil neoromânesc, demnă de eleganța boierească a Bucureștiului interbelic. O construcție superbă care avea să cadă…
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Val de decese în Leningrad din cauza alcoolului contrafăcut, cel puțin 25 de oameni au murit # HotNews.ro
Numărul deceselor cauzate de consumul de alcool contrafăcut de la începutul lunii septembrie în regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, a ajuns la 25, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, potrivit AFP. „Examenul medico-legal al cadavrelor a…
14:50
Protest la Ministerul Finanțelor. Nazare: „Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment”. Ce au cerut sindicaliștii # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa…
Acum 2 ore
14:30
Trump a ordonat declasificarea documentelor privind unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației: „Mulți oameni m-au întrebat despre asta” # HotNews.ro
Donald Trump a ordonat vineri declasificarea și publicarea tuturor documentelor guvernamentale referitoare la Amelia Earhart, celebra aviatoare americană dispărută deasupra Pacificului în 1937, transmite France Presse. Această dispariție rămâne unul dintre cele mai intrigante mistere…
14:30
Ministrul Muncii, despre muncitorii străini: „Nu mă deranjează, cum sper că n-a deranjat prea mulți spanioli că a fost mama la muncă în Spania” # HotNews.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a afirmat, la Prima TV, că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri…
14:20
Versiunea lui Victor Ponta, după dialogul cu doi farsori ruși: „Credeam că este evident” # HotNews.ro
Fostul premier Victor Ponta susține că nu a fost păcălit de cei doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă…
14:10
Dronele neidentificate au fost observate în apropierea instalațiilor militare din Danemarca în timpul nopții, au transmis sâmbătă forțele armate, informația venind după mai multe alte incursiunide în apropierea aeroporturilor și infrastructurii esențiale în această săptămână,…
13:50
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat că primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici vor fi transmise în jurul…
Acum 4 ore
13:40
Deputat din comisia de Sănătate, critici dure după ce s-a dus la Spitalul de copii Iași: „Am venit să văd dacă aici se respectă legea” / Primul lucru care i-a atras atenția # HotNews.ro
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, a criticat sâmbătă gestionarea a focarului de nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit şase copii infectați…
13:30
Trupa britanică Iron Maiden va concerta la București, pe Arena Națională, în 28 mai 2026, în cadrul turneului „Run For Your Lives”. Biletele au puse în vânzare începând de sâmbătă, 27 septembrie. Biletele sunt disponibile…
13:10
Proprietarii a aproape 200.000 de autovehicule BMW sunt sfătuiți să nu-și parcheze parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui anunț de rechemare al producătorului auto,…
13:10
Ministrul Muncii: Banii din orice pilon de pensii nu sunt depozit de economii. Ghinion, ca să zic aşa! # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susţine că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din…
12:40
Scenariile luate în calcul de autoritățile de la Chișinău pentru ziua alegerilor parlamentare # HotNews.ro
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, scenarii care includ violențe de stradă, acte de vandalism, întreruperea curentului electric, alarme false cu bombă sau atacuri cibernetice. „Scopul unic al…
12:30
După ce Ungaria a spus că Zelenski „și-a pierdut mințile”, Ucraina a publicat traseul dronei care i-a încălcat spațiul aerian la vest – HARTĂ # HotNews.ro
Armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă două hărți cu ceea ce spune că este traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian, noile informații venind după ce Volodimir Zelenski a acuzat…
12:00
„A fost și o mică doză de inconștiență”. Nevăzător, pe via Transilvanica. Povestea lui Sorin Ilie Țața, bărbatul care se luptă să facă România mai accesibilă # HotNews.ro
„Persoană nevăzătoare, inconștientă, vrea să facă o bucată din Via Transilvanica, am bicicletă tandem, cine se bagă?”. Este anunțul pe care Sorin Ilie Țața l-a postat pe un grup de Facebook. Și-a găsit un partener…
11:50
UTA Arad a anunţat semnarea contractului cu mijlocaşul defensiv Richard Odada (24 de ani), internaţional al Kenyei, transmite News.ro. Durata înţelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru club pe încă…
Acum 6 ore
11:40
Datoria totală a lumii a ajuns la un nivel record uriaș, de peste trei ori mai mare decât PIB-ul global # HotNews.ro
Datoria globală a atins un nivel record de 337.700 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, impulsionată de ameliorarea condițiilor financiare globale, de deprecierea dolarului american și de o politică monetară mai…
11:20
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea zonelor țării, iar la altitudini mari va ninge, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie…
11:00
„Operațiunea Storm-1516”. Cum atacă Republica Moldova o organizație fondată de Prigojin # HotNews.ro
Începând din luna iunie și până acum, Republica Moldova a fost ținta unei operațiuni în care au fost folosite site-uri cu știri fabricare de AI, conturi anonime de pe rețelele de socializare și influenceri politici…
10:50
VIDEO Cum a fost păcălit Victor Ponta de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” / Ce le-a spus despre Călin Georgescu # HotNews.ro
Victor Ponta a fost sunat de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko, potrivit Digi24. El a vorbit minute bune,…
10:20
Ministrul Sănătății a plecat spre Iași pentru controlul de la spitalul unde au murit șase copii infectați cu o bacterie / „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, a plecat sâmbătă dimineață la Iași, unde va coordona controlul de la spitalul unde mai mulți copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. „Cei care nu şi-au…
09:50
Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă din partea celor care sunt afectați de aceasta. Din păcate, arcul guvernamental pare mai degrabă sensibil la această opoziție la schimbare decât să facă toate eforturile pentru a…
Acum 8 ore
09:30
VIDEO Netanyahu, discurs dezlănțuit de la tribuna ONU contra presiunilor din țări occidentale: „Ar fi o sinucidere națională pentru Israel” # HotNews.ro
Crearea unui stat palestinian ar fi un „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri la tribuna ONU prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a criticat țările occidentale și a promis să „termine treaba” împotriva Hamas în Fâșia…
09:20
Luna septembrie a tot adus vreme de vară în ultimii ani și chiar și la munte a fost cald. Însă, cum se întâmplă și în aceste zile, septembrie poate aduce temperaturi care te duc cu…
09:00
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al…
08:40
Ucraina poate sista de luna viitoare importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # HotNews.ro
Principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în considerare portul românesc Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil…
08:30
Regele Charles se va întâlni cu Papa Leon pentru o sărbătoare care are loc o dată la 25 de ani la Vatican # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea, capul Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunțat sâmbătă Palatul…
08:20
SuperLiga: Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat egal după ce oltenii au jucat jumătate de oră în zece oameni # HotNews.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro. Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi…
08:10
Alegeri parlamentare Moldova 2025. Unde sunt deschise secțiile de votare în România. Actele necesare pentru vot # HotNews.ro
Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la vot, pe 28 septembrie 2025, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Ei pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una…
07:50
Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri # HotNews.ro
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro pentru că „a îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele și a incitat la violență” vineri, la New York, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit Reuters.…
Acum 12 ore
07:40
REPORTAJ Am luat la pas stațiunile din Valea Prahovei să vedem de ce nu vin mai mulți turiști în România, în timp ce Bulgaria seamănă cu Spania de la începutul boom-ului turistic # HotNews.ro
În timp ce orașe ca Veneția sau Barcelona se sufocă de turiști și pun taxe de intrare, România și-ar dori să aibă mai mulți vizitatori. Un reporter HotNews a luat la pas stațiunile de pe…
07:20
„Fără să pretind să fie de acord cu mine, pun o singură întrebare celor care în continuare cred că soluția pentru noi toți românii e Călin Georgescu” # HotNews.ro
Vin zile importante nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru noi toți, scrie Cătălin Tolontan în GOLAZO.ro. Poate că viața e un concept prea vag, dar fotbalul nu este. Mai ales fotbalul copilăriei, cel…
07:10
Corpuri goale disproporționate, coșuri cu fructe zburătoare sau chiar oameni cu trei picioare sunt câteva dintre bizareriile care apar în tablourile unor pictori celebri. Ingres, Botticelli, Caravaggio, Rembrandt au semnat lucrări care intrigă privitorul. Citește…
07:10
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România” # HotNews.ro
„Dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi, se va face politic”, susține un analist militar, care consideră că alegerile parlamentare de duminică din Republica…
07:00
Weekend trending în București, 27-28 septembrie: pastramă, mici și must, Dan Bălan și Hans Zimmer, dar și „Jaful secolului” și DiCaprio pe marile ecrane # HotNews.ro
Greu de crezut, dar e ultimul weekend din septembrie și deja ne pregătim pentru a doua lună de toamnă. Ceea ce înseamnă că vom uita în curând de caniculă și vom începe să ne plângem…
Acum 24 ore
02:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă…
00:40
Kremlinul consideră „iresponsabile” ameninţările că NATO va doborî avioanele ruseşti care încalcă spaţiul aerian # HotNews.ro
Preşedinţia rusă a catalogat vineri drept iresponsabile atât ameninţarea formulată public într-un interviu de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar putea ataca Kremlinul, cât şi cea care ar fi fost transmisă în privat Moscovei de…
00:00
DOCUMENT Mesaj de susținere pentru Moldova din Congresul SUA. „Știm prea bine că adversari străini vor face eforturi să submineze alegeri libere și corecte” # HotNews.ro
Șase membri ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite, co-președinți ai grupurilor pentru Moldova, România și țările baltice au semnat un comunicat comun de presă în care își exprimă sprijinul pentru organizarea unor alegeri „libere, corecte…
26 septembrie 2025
23:40
Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj în Olanda, într-un caz având posibile legături cu Rusia # HotNews.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi. Un judecător a dispus menţinerea în arest a…
23:20
Donald Trump repetă afirmațiile despre Tylenol și vaccinuri și oferă și alte sfaturi de sănătate # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol, sfidând astfel criticile formulate pe scară largă de asociațiile…
23:20
Drone suspecte în nordul Germaniei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj și sabotaj # HotNews.ro
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei…
23:00
Cancelarul Merz critică starea democrației în SUA. „Libertatea de exprimare este sub semnul întrebării, independența justiției este reprimată” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, preluată de News.ro. SUA…
22:30
Alegeri în Republica Moldova: Și partidul condus de Victoria Furtună, apropiată a lui Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală # HotNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din…
22:20
Reacția Colegiului Medicilor la decesele copiilor de la Spitatul „Sf. Maria” din Iași. „Căutăm vinovați, dar rareori vedem planuri concrete de redresare” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor din România susține că, dincolo de căutarea vinovaților pentru moartea a șase copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, este nevoie de reforme structurale pentru combaterea infecțiilor nosocomiale din spitalele românești. Colegiul…
22:00
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei # HotNews.ro
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care este brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările membre în cazul oricărei călătorii efectuate de…
21:50
Premierul Moldovei, despre influența rusă în alegeri: „Au speriat foarte mulți oameni asociind UE cu războiul” # HotNews.ro
Premierul moldovean Dorin Recean a spus, la Digi 24, că propaganda Rusiei în Moldova a avut ca scop asocierea Uniunii Europene cu războiul, astfel că mulți oameni sunt speriați. Recean a afirmat că, dimpotrivă, un…
21:20
Cine este noul șef de la Protecția Consumatorilor, Ionel Obretin. Un fost polițist devenit om de afaceri # HotNews.ro
Atribuțiile președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor fi preluate de către unul dintre vicepreședinții ANPC, Ionel Obretin. El preia conducerea instituției de la celălalt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar,…
21:20
Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România…
