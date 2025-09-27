Agroserv Măriuța, care produce sub brandul Lăptăria cu Caimac, trece pe profit
Profit.ro, 27 septembrie 2025 15:20
Compania Agroserv Măriuța, care pune pe piață produse sub eticheta Lăptăria cu Caimac, și-a majorat cu o cincime cifra de afaceri în primul semestru și a reușit să treacă pe profit.
Acum 5 minute
15:40
Alegerile din Republica Moldova ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aștepta de la acest scrutin cu mize mari în țara cu 2,4 milioane de locuitori situată între România și Ucraina.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Ministrul Muncii vrea ca pensionarii să treacă la plata pe card: Plătim de 10 ori mai mulți bani Poștei decât băncilor # Profit.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, spune că ar vrea ca un număr cât mai mare dintre beneficiarii de plăți sociale să încaseze prestațiile pe card, având în vedere că sumele plătite Poștei Române sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele la bănci.
15:00
INFOGRAFIC Cum s-a schimbat dieta românilor din 2001 până astăzi: de la carbohidrați ieftini și lactate simple, la proteine, fructe și legume # Profit.ro
Dieta românilor s-a mutat, în ani, de la un model bazat pe carbohidrați ieftini și lactate simple, către unul mai bogat în proteine animale, fructe și băuturi îmbuteliate, cu un accent tot mai mare pe produse percepute ca moderne în ultimii 20 de ani.
Acum 2 ore
14:40
BMW recheamă în service peste 196.000 de autovehicule în Statele Unite, după o problemă care duce la risc de incediu.
14:30
Florin Manole, ministrul Muncii, spune că în țară sunt mulți oameni care muncesc, dar fără a fi angajați cu forme legale și că munca la negru e un fenomen de amploare în anumite domenii.
14:20
Ministrul Finanțelor discută cu protestatarii: Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment # Profit.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a discutat cu protestatarii din Minister care s-au strâns sâmbătă în fața sediului central din București. Nazare spune că unele cereri nu pot fi satisfăcute, dar că dialogul e important.
14:00
Ministrul Muncii, despre asiaticii veniți la muncă în România și o dezvăluire: Mama a fost unul dintre muncitorii români din Spania # Profit.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole,, transmite că nu este deranjat că numeroși muncitori asiatici au venit să lucreze în România.
13:50
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanșat vineri noaptea o acțiune amplă de control la nivel național, în sălile de jocuri de noroc.
Acum 4 ore
13:40
O nouă victorie a lui Trump la Curtea Supremă. Ajutoare de 4 miliarde de dolari, blocate # Profit.ro
Curtea Supremă a SUA a extins permisiunea administrației Trump de a bloca ajutoare internaționale în valoare de peste patru miliarde de dolari. Trump nu obținuse aprobarea Congresului în prealabil.
13:40
Doi mari constructori avertizează: Nu știm ce să facem cu oamenii. Suntem în fața unei crize comparabile cu cea din 2008 # Profit.ro
Sectorul construcțiilor din România este la acest moment într-un impas.
13:20
Rusia ar putea pregăti proteste violente în Republica Moldova, după alegeri, în încercarea de a o scoate de la putere pe Maia Sandu, avertizează think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
12:40
Președintele american a spus că Microsoft ar trebui să o demită pe Lisa Monaco, care anterior a lucrat ca adjunct la Justiție în Administrația Biden.
12:20
Compania americană Anthropic, evaluată la 183 de miliarde de dolari și cunoscută pentru modelele de inteligență artificială Claude, va ajunge în acest an la un număr triplu de angajați în afara SUA.
Acum 6 ore
11:40
Alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, din Republica Moldova ar putea stabili cursul european al țării, în condițiile în care actuala putere de la Chișinău acuză o campanie de subminare din partea Rusiei, scrie agenția Reuters.
11:20
Cel mai vechi think tank de apărare și securitate din lume a publicat un raport în care arată că Rusia se implică activ, inclusiv cu echipamente, în pregătirea Chinei pentru un atac asupra Taiwanului.
10:50
Un ceas cu Wear OS devine util abia după câteva reglaje care îți pun în ordine aplicațiile, notificările și conturile
10:30
Intrarea în vigoare a sancțiunilor americane de la 1 octombrie ar putea pune sub pericol alimentarea cu petrol a Serbiei, care are rezerve doar pe termen scurt.
10:10
Într-un nou efort de a face mai interesante abonamentele Premium, YouTube anunță mai multe noutăți, menite să convingă utilizatorii să plătească abonament lunar.
Acum 8 ore
09:40
Gigantul american Meta va face din dezvoltarea roboților umanoizi unul din focusurile principale, alături inteligența artificială și realitate augmentată, în vreme ce de Metavers nu se mai aude nimic, deocamdată.
09:20
Turkish Airlines a semnat un acord privind achiziția a până la 225 de avioane Boeing.
09:10
Vinul zilei: un roșu intens, catifelat și armonios, din regiunea Marche, un vin echilibrat și versatil, cu arome delicate, savuros alături de paste, carne albă sau brânzeturi # Profit.ro
Recomandarea zilei, Conte Rosso Piceno 2023 de la crama Il Conte Villa Prandone, este un vin roșu clasic italian, proaspăt și armonios, care cucerește prin eleganță și versatilitate.
09:00
Chinezii nu au comentat încă decizia președintelui SUA de a transfera operațiunile TikTok din SUA către o companie cu noi acționari.
09:00
Criză socială masivă în Rusia: Veteranii fac prăpăd acasă, odată întorși de pe frontul din Ucraina. Moscova bagă cazurile sub preș # Profit.ro
Aproximativ 700.000 de militari ruși se află în prezent pe linia frontului, iar 137.000 s-au întors deja acasă, potrivit The Moscow Times. Experții atrag atenția că Rusia se va confrunta cu un test social amplu în momentul în care acești oameni vor reveni în viața civilă.
08:40
Sindicaliștii din finanțe vor protesta în fața sediului Ministerului Finanțelor.
08:20
Serbia arestează două persoane în legătură cu posibile diversiuni la alegerile din Republica Moldova # Profit.ro
Autoritățile din Serbia au arestat două persoane sub suspiciunea că organizau pe teritoriul țării instruirea unor moldoveni și români pentru revolte în ziua alegerilor de duminică din Republica Moldova.
08:00
Trump sugerează că vor mai urma și alții, după punerea sub acuzare a fostului director FBI # Profit.ro
Președintele american Donald Trump spune se așteaptă la acte de acuzare asupra adversarilor săi, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare.
Acum 12 ore
07:30
Congresmanii democrați au publicat noi dosare în cazul Jeffrey Epstein în care apar numele miliardarului Elon Musk și ale prințului Andrew.
Acum 24 ore
22:00
Atenționare - Au apărut la vânzare în farmacii și case de amanet cărți de rugăciuni împotriva stupefiantelor și teste antidrog # Profit.ro
Un expert criminolog român atenționează că în România au apărut la vânzare cărți de rugăciuni împotriva consumului de substanțe psihotrope și teste antidrog.
21:40
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, își va anunța luni strategia pentru perioada următoare.
21:20
Constructorul auto german BMW Group a deschis astăzi uzina din Ungaria.
21:00
Audi va lansa două SUV-uri de mari dimensiuni, cu combustie, în următorii doi ani, o schimbare radicală de strategie, după ce acum cinci ani era deja stabilită transformarea mărcii într-una exclusiv electrică.
20:40
După un avans de un sfert de procent, indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești este marginal sub recordul din vară.
20:20
Simtel Team a semnat contracte de construire și punere în funcțiune a 2 sisteme de stocare de energie, de 176 MWh. Dezvoltatorii beneficiază de subvenții de stat PNRR # Profit.ro
Simtel Team, companie românească de tehnologie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), specializată în principal în inginerie, achiziții și construcții (EPC), precum și operare și mentenanță de centrale fotovoltaice, a semnat 2 contracte de construire a tot atâtea sisteme de stocare a energiei electrice, cu capacitate însumată de 176 MWh, pentru clienți beneficiari de subvenții de stat UE prin PNRR.
20:00
Trump a semnat ordinul prin care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacție evaluată la 14 miliarde de dolari # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a semnat ordinul executiv prin care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite.
19:50
Bosch anunță decizia pentru România în cazul miilor de concedieri globale. Nu exclude „măsuri suplimentare” # Profit.ro
Cel mai mare producător de componente auto din lume, compania germană Bosch, a anunțat că va desființa un număr uriaș de locuri de muncă, în cadrul procesului de restructurare a activității companiei, pe fondul transformărilor radicale din industria auto. În România, lucrurile sunt în acest moment sub control, după cum au transmis pentru Profit.ro reprezentanții companiei, dar situația s-ar putea schimba în orice moment, după cum reiese din declarațiile companiei.
19:30
Șase companii italiene, amendate cu aproape 1 miliard de euro pentru fixarea prețurilor carburanților # Profit.ro
Autoritatea antitrust din Italia (AGCM) a amendat cele mai importante companii petroliere din țară, inclusiv Eni și o subsidiară a Exxon Mobil, cu aproape 1 miliard de euro, acuzându-le de fixarea prețurilor carburanților.
19:00
IRCC, indicele folosit la creditele contractate, ajunge la cea mai mare valoare pe care a avut-o vreodată.
18:30
Blocaj în cedarea de acțiuni la Rompetrol și OMV Petrom. Ministerul Energiei ia în calcul că poate încasa anul acesta un avans din vânzarea ELCEN către PMB # Profit.ro
Ministerul Energiei ia în calcul posibilitatea teoretică de a încasa în cursul acestui an un avans din vânzarea către Primăria Capitalei a participației sale de 97,5% din acțiunile celui mai important producător local de energie termică și electrică, Electrocentrale București (ELCEN).
18:00
Preoții și clericii din Republica Moldova sunt folosiți pentru a promova mesaje anti-UE, înainte de alegerile parlamentare.
17:40
Având în vedere complexitatea reglementărilor fiscale și riscurile asociate nerespectării acestora, este esențial ca fiecare plan de fidelizare propus salariaților să fie analizat în detaliu, pentru a asigura atât conformitatea fiscală, cât și maximizarea beneficiilor pentru angajați!
17:40
OLX plătește peste 1 miliard de euro pentru cel mai mare site de anunțuri auto din Franța # Profit.ro
OLX Group, operatorul celui mai mare site de anunțuri din România, cumpără La Centrale, platformă-lider pe piața anunțurilor auto în Franța, într-o tranzacție de peste 1 miliard de euro, care îi conferă acces la vestul Europei.
17:30
Republica electorală Moldova, alegri sub umbra Kremlinului: Factorul Plahotniuc, amenințări rusești și alegeri contestate # Profit.ro
Cele mai importante știri din 26 septembrie din Republica Moldova.
17:20
După ce a închis cu succes o ofertă de buy-back la jumătatea lunii acestei veri, fosta SIF Moldova pregătește un nou program de achiziții ale propriilor acțiuni.
17:00
Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc în funcții, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar.
17:00
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean.
16:30
Grupul Volkswagen se alătură Stellantis cu măsuri de suspendare a producției în mai multe fabrici din Germania, din cauza cererii scăzute de automobile. Vizate sunt mai ales uzinele care produc vehicule complet electrice.
16:20
ULTIMA ORĂ Ucraina poate sista de luna viitoare importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # Profit.ro
Principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în considerare portul românesc Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal din România, așteptându-se ca această rută de transport să intre sub sancțiuni, scrie presa de la Kiev, citând surse din piața ucraineană.
15:50
CFR Călători a anunțat reducerile de care beneficiază studenții în noul an universitar la transportul pe calea ferată.
15:50
530 de oameni au fost găsiți într-o singură zi muncind fără contracte la o firmă de curierat din București.
