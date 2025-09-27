Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat

Newsweek.ro, 27 septembrie 2025 15:20

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...

Acum 5 minute
15:40
Transporturi agabaritice, sâmbătă şi duminică, pe mai multe drumuri din ţară Newsweek.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
Acum 30 minute
15:20
Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
Acum o oră
15:00
Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca Newsweek.ro
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danema...
Acum 2 ore
14:40
MotoGP: Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat cursa de sprint în Japonia Newsweek.ro
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui ...
14:20
Moşteanu: Îi îndemn pe cetăţenii moldoveni să îşi exprime opţiunea la urne Newsweek.ro
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că, pentru Republica Moldova, rămâner...
14:10
5.000 trupe speciale ale Suediei specializate în război de iarnă, la granița cu Rusia, în Finlanda Newsweek.ro
O Brigadă de Desfășurare Înaintată a NATO a fost trimisă pentru a proteja Laponia. Include unități m...
Acum 4 ore
13:20
Rusia împinge în alegeri partidul „Moldova Mare”, care revendică părți din regiunea Odesa, Ucraina Newsweek.ro
Există alte două partide pro-ruse care ar putea intra în mod neașteptat în Parlament și pe care Puti...
12:40
VIDEO Ponta, păcălit de 2 comedianți că vorbește cu Poroșenko: „Călin Georgescu e foarte ciudat” Newsweek.ro
Victor Ponta a fost sunat de 2 comedianți, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Ponta a crezut c...
12:30
Fostul premier britanic Tont Blair, pregătit să fie „guvernator de Gaza”. Va intra cu forțe armate Newsweek.ro
Fostul premier britanic, prin intermediul think tank-ului său, Institutul Tony Blair (TBI), elaborea...
12:20
DOCUMENT Pensiile speciale au crescut cu 16.000 lei în 10 ani. Pensiile contributive cu 2.000 lei Newsweek.ro
Pensiile speciale au cunoscut o crește foarte mare în doar un deceniu. Pensiile speciale au crescut ...
11:50
Femeie înșelată după ce i s-a spus că a câștigat la o promoție online. Cum a rămas fără bani Newsweek.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o...
Acum 6 ore
11:30
Băsescu anunță alegeri în Moldova de „totul sau nimic”. „Documentele Comisiei Dunării sunt în rusă” Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu spune că alegerile din Moldova sunt importante atât la Chișinău, da...
11:10
Guardian: Schimbarea Maiei Sandu, prioritatea politicii externe a lui Putin. S-au cheltuit miliarde Newsweek.ro
Publicația britanică Guardian scrie că schimbarea Maiei Sandu de la putere în Moldova a devenit prio...
10:30
Alliance4Europe, despre operațiunea Rusiei de „ocupare” politică a Moldovei: site-uri AI, Fake News Newsweek.ro
Un raport realizat de Alliance4Europe arată modul în care Rusia încearcă „ocuparea” politică a Repub...
10:30
Mesaj dur pentru pensionari: Dacă creștem pensiile nu le mai putem plăti. Riscăm falimentul Newsweek.ro
Un nou semnal că vin vremuri grele pentru pensionari. Consilierul guvernatorului Mugur Isăreascu spu...
09:50
Partidului pro-rus „Moldova Mare”, asociat cu oligarhul Ilan Șor, exclus din alegerile din Moldova Newsweek.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat înregistrarea Partidului „Moldova M...
Acum 8 ore
09:40
Beijingul se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. Pune reguli stricte Newsweek.ro
Autoritățile de la Beijing se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. „Producă...
09:10
Performanţă istorică pentru România, la Mondialul de Para-Tir cu Arcul. Am câștigat prima medalie! Newsweek.ro
România a înregistrat o performanță istorică la la Mondialul de Para-Tir cu Arcul din acest an. Miha...
09:00
Reuters, despre alegerile din Moldova: Campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul Newsweek.ro
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare decisive duminică, 28 septembrie 2025, pentru parcu...
08:30
Trump vrea ca Microsoft s-o dea afară pe Lisa Monaco. A fost procuror general pe vremea lui Biden Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar vrea să fie și șef de HR la Microsoft. El a sugerat că gigantul IT ar t...
08:10
VIDEO Blackout, în Mexic. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curent electric. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Sud-estul Mexicului a fost lovit de un blackout total. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curen...
08:00
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50% Newsweek.ro
O veste mare - Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o creștere de pensie în instanță. Punctajul,...
07:50
Secretul să slăbești rapid, arătat de un medic de la Harvard. Ce mănânci să accelerezi metabolismul Newsweek.ro
Iată care este secretul unei slăbiri rapide dezvăluit chiar de un medic de la Harvard. Ce să mănânci...
Acum 12 ore
07:40
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noi sale case. Ce se află în interior? Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noii sale case și a stârnit curiozitatea interne...
07:30
Peștera prin care românii fugeau din România lui Ceaușescu. Tunelurile s-ar întinde până în Turcia Newsweek.ro
Despre o peșteră din România se spune că era folosită de români pentru a fugi de regimul Ceaușescu. ...
07:20
Pericolul din alegerile din Republica Moldova. Pro-rușii, reuniți într-o alianță fals pro-europeană Newsweek.ro
Alegerile din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, vor fi un test major pentru statul vecin...
07:10
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii, sfat important Newsweek.ro
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii primesc un sfat ...
06:50
Ce țară din UE interzice fumatul în mașină? Ce amendă poți lua dacă ești prins? Newsweek.ro
Mai multe state germane sunt în favoarea interzicerii fumatului în mașini. Care este motivul și ce a...
Acum 24 ore
22:20
22:20
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nici o ezitare să sancţionez Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, după tragedia de la Iaşi, că nu va avea "nici o ezitare să sancţi...
22:00
Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea Newsweek.ro
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Ope...
21:50
Cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Newsweek.ro
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și aco...
21:20
Expert BNR: Suntem pe marginea prăpastiei. Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă Newsweek.ro
Expertul BNR Eugen Rădulescu atrage atenţia că Românie este pe marginea prăpastiei, pentru că.oOpozi...
20:50
Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale, în spitale Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că solicită Guvernului un plan de combatere a infecții...
20:30
Trei oficiali maghiari, inderdicție în Ucraina. Ungaria ar fi spionat potențialul militar Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că Kievul a impus o interdicție de intrare ...
20:20
Dorin Recean: O administraţie prorusă la Chişinău va folosi R. Moldova pentru a ataca Ucraina Newsweek.ro
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează că o administraţie prorusă instalată la Chişinău va fol...
20:10
530 de angajaţi la negru. O firmă de curierat a fost prinsă. Cât a primit amendă? Newsweek.ro
530 de angajaţi lucraz la negru. O firmă de curierat a fost prinsă de Inspecţia Muncii. Cât a primit...
19:50
Abuz? O mamă cere fetițelor ei de 9 ani să plătească chiria și facturile. Amendă dacă nu fac ordine Newsweek.ro
Care este motivul pentru care o mamă a ajuns să le ceară fetițelor ei să plătească chiria și chiar u...
19:40
Rusia echipează și antrenează un batalion aeropurtat chinez pentru un atac asupra Taiwanului Newsweek.ro
Rusia își folosește experiența pe câmpul de luptă în Ucraina pentru a oferi unităților aeropurtate c...
19:20
Era să moară de la un căscat. Care a fost cauza? A ajuns în scaunul cu rotile, a reînvățat să meargă Newsweek.ro
O femeie de 36 de ani era să moară de la un banal căscat. Incidentul s-a petrecut pe când se afla în...
18:40
VIDEO Ştefan Musgociu (BVB): Cu 100 de lei investiţi lunar, în 25 de ani, ai 340.000 de lei Newsweek.ro
Ştefan Musgociu, specialist în Dezvoltare şi Marketing la Bursa de Valori Bucureşti, spune că, cu 10...
18:30
Când se lansează prima stație spațială privată? Investiție de 1.000.000.000 $ și condiții de lux Newsweek.ro
Prima stație spațială privată se pregătește să devină o opțiune viabilă pentru Stația Spațială Inter...
18:10
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă? Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a discutat despre pensiile militare cu reprezentanții Asociației Militarilo...
17:50
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. Avea dosar penal Newsweek.ro
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunț...
17:50
Ucraina acuză Ungaria că a trimis drone de spionaj. Ce a declarat Zelenski Newsweek.ro
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul ae...
17:40
Noi taxe vamale impuse de Trump pentru medicamente, camioane și mobilă Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentel...
17:20
Studenții români și străini beneficiază de reducere de 90% la CFR. Ce anunț a făcut compania Newsweek.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vâ...
17:00
Cât de mulțumiți sunt șoferii de mașinile lor? Subaru și Lexus, locul 1 în clasa lor. Vezi top-urile Newsweek.ro
În fiecare an, studiul auto realizat de American Customer Satisfaction Index arată cât de mulțumiți ...
17:00
Cât vor costa lemnele pentru încălzire? Cum calculăm câte lemne sunt necesare pentru iarnă? Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar mulți români se pregătesc pentru sezonul rece. Cât vor costa lemnele pentru în...
16:50
Trei motivele pentru care SUA a convocat toți generalii. Opinia unui contraamiral român Newsweek.ro
Săptămâna viitoare, marți, 30 septembrie, va avea loc un eveniment extrem de atipic la cea mai mare ...
