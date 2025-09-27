Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat
Newsweek.ro, 27 septembrie 2025 15:20
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:40
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danema...
Acum 2 ore
14:40
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui ...
14:20
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că, pentru Republica Moldova, rămâner...
14:10
5.000 trupe speciale ale Suediei specializate în război de iarnă, la granița cu Rusia, în Finlanda # Newsweek.ro
O Brigadă de Desfășurare Înaintată a NATO a fost trimisă pentru a proteja Laponia. Include unități m...
Acum 4 ore
13:20
Rusia împinge în alegeri partidul „Moldova Mare”, care revendică părți din regiunea Odesa, Ucraina # Newsweek.ro
Există alte două partide pro-ruse care ar putea intra în mod neașteptat în Parlament și pe care Puti...
12:40
VIDEO Ponta, păcălit de 2 comedianți că vorbește cu Poroșenko: „Călin Georgescu e foarte ciudat” # Newsweek.ro
Victor Ponta a fost sunat de 2 comedianți, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Ponta a crezut c...
12:30
Fostul premier britanic Tont Blair, pregătit să fie „guvernator de Gaza”. Va intra cu forțe armate # Newsweek.ro
Fostul premier britanic, prin intermediul think tank-ului său, Institutul Tony Blair (TBI), elaborea...
12:20
DOCUMENT Pensiile speciale au crescut cu 16.000 lei în 10 ani. Pensiile contributive cu 2.000 lei # Newsweek.ro
Pensiile speciale au cunoscut o crește foarte mare în doar un deceniu. Pensiile speciale au crescut ...
11:50
Femeie înșelată după ce i s-a spus că a câștigat la o promoție online. Cum a rămas fără bani # Newsweek.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o...
Acum 6 ore
11:30
Băsescu anunță alegeri în Moldova de „totul sau nimic”. „Documentele Comisiei Dunării sunt în rusă” # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu spune că alegerile din Moldova sunt importante atât la Chișinău, da...
11:10
Guardian: Schimbarea Maiei Sandu, prioritatea politicii externe a lui Putin. S-au cheltuit miliarde # Newsweek.ro
Publicația britanică Guardian scrie că schimbarea Maiei Sandu de la putere în Moldova a devenit prio...
10:30
Alliance4Europe, despre operațiunea Rusiei de „ocupare” politică a Moldovei: site-uri AI, Fake News # Newsweek.ro
Un raport realizat de Alliance4Europe arată modul în care Rusia încearcă „ocuparea” politică a Repub...
10:30
Mesaj dur pentru pensionari: Dacă creștem pensiile nu le mai putem plăti. Riscăm falimentul # Newsweek.ro
Un nou semnal că vin vremuri grele pentru pensionari. Consilierul guvernatorului Mugur Isăreascu spu...
09:50
Partidului pro-rus „Moldova Mare”, asociat cu oligarhul Ilan Șor, exclus din alegerile din Moldova # Newsweek.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat înregistrarea Partidului „Moldova M...
Acum 8 ore
09:40
Beijingul se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. Pune reguli stricte # Newsweek.ro
Autoritățile de la Beijing se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. „Producă...
09:10
Performanţă istorică pentru România, la Mondialul de Para-Tir cu Arcul. Am câștigat prima medalie! # Newsweek.ro
România a înregistrat o performanță istorică la la Mondialul de Para-Tir cu Arcul din acest an. Miha...
09:00
Reuters, despre alegerile din Moldova: Campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul # Newsweek.ro
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare decisive duminică, 28 septembrie 2025, pentru parcu...
08:30
Trump vrea ca Microsoft s-o dea afară pe Lisa Monaco. A fost procuror general pe vremea lui Biden # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar vrea să fie și șef de HR la Microsoft. El a sugerat că gigantul IT ar t...
08:10
VIDEO Blackout, în Mexic. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curent electric. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Sud-estul Mexicului a fost lovit de un blackout total. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curen...
08:00
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50% # Newsweek.ro
O veste mare - Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o creștere de pensie în instanță. Punctajul,...
07:50
Secretul să slăbești rapid, arătat de un medic de la Harvard. Ce mănânci să accelerezi metabolismul # Newsweek.ro
Iată care este secretul unei slăbiri rapide dezvăluit chiar de un medic de la Harvard. Ce să mănânci...
Acum 12 ore
07:40
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noi sale case. Ce se află în interior? # Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noii sale case și a stârnit curiozitatea interne...
07:30
Peștera prin care românii fugeau din România lui Ceaușescu. Tunelurile s-ar întinde până în Turcia # Newsweek.ro
Despre o peșteră din România se spune că era folosită de români pentru a fugi de regimul Ceaușescu. ...
07:20
Pericolul din alegerile din Republica Moldova. Pro-rușii, reuniți într-o alianță fals pro-europeană # Newsweek.ro
Alegerile din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, vor fi un test major pentru statul vecin...
07:10
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii, sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii primesc un sfat ...
06:50
Mai multe state germane sunt în favoarea interzicerii fumatului în mașini. Care este motivul și ce a...
Acum 24 ore
22:20
22:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, după tragedia de la Iaşi, că nu va avea "nici o ezitare să sancţi...
22:00
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Ope...
21:50
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și aco...
21:20
Expert BNR: Suntem pe marginea prăpastiei. Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă # Newsweek.ro
Expertul BNR Eugen Rădulescu atrage atenţia că Românie este pe marginea prăpastiei, pentru că.oOpozi...
20:50
Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale, în spitale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că solicită Guvernului un plan de combatere a infecții...
20:30
Trei oficiali maghiari, inderdicție în Ucraina. Ungaria ar fi spionat potențialul militar # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că Kievul a impus o interdicție de intrare ...
20:20
Dorin Recean: O administraţie prorusă la Chişinău va folosi R. Moldova pentru a ataca Ucraina # Newsweek.ro
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează că o administraţie prorusă instalată la Chişinău va fol...
20:10
530 de angajaţi lucraz la negru. O firmă de curierat a fost prinsă de Inspecţia Muncii. Cât a primit...
19:50
Abuz? O mamă cere fetițelor ei de 9 ani să plătească chiria și facturile. Amendă dacă nu fac ordine # Newsweek.ro
Care este motivul pentru care o mamă a ajuns să le ceară fetițelor ei să plătească chiria și chiar u...
19:40
Rusia echipează și antrenează un batalion aeropurtat chinez pentru un atac asupra Taiwanului # Newsweek.ro
Rusia își folosește experiența pe câmpul de luptă în Ucraina pentru a oferi unităților aeropurtate c...
19:20
Era să moară de la un căscat. Care a fost cauza? A ajuns în scaunul cu rotile, a reînvățat să meargă # Newsweek.ro
O femeie de 36 de ani era să moară de la un banal căscat. Incidentul s-a petrecut pe când se afla în...
18:40
VIDEO Ştefan Musgociu (BVB): Cu 100 de lei investiţi lunar, în 25 de ani, ai 340.000 de lei # Newsweek.ro
Ştefan Musgociu, specialist în Dezvoltare şi Marketing la Bursa de Valori Bucureşti, spune că, cu 10...
18:30
Când se lansează prima stație spațială privată? Investiție de 1.000.000.000 $ și condiții de lux # Newsweek.ro
Prima stație spațială privată se pregătește să devină o opțiune viabilă pentru Stația Spațială Inter...
18:10
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă? # Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a discutat despre pensiile militare cu reprezentanții Asociației Militarilo...
17:50
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunț...
17:50
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul ae...
17:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentel...
17:20
Studenții români și străini beneficiază de reducere de 90% la CFR. Ce anunț a făcut compania # Newsweek.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vâ...
17:00
Cât de mulțumiți sunt șoferii de mașinile lor? Subaru și Lexus, locul 1 în clasa lor. Vezi top-urile # Newsweek.ro
În fiecare an, studiul auto realizat de American Customer Satisfaction Index arată cât de mulțumiți ...
17:00
Cât vor costa lemnele pentru încălzire? Cum calculăm câte lemne sunt necesare pentru iarnă? # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar mulți români se pregătesc pentru sezonul rece. Cât vor costa lemnele pentru în...
16:50
Trei motivele pentru care SUA a convocat toți generalii. Opinia unui contraamiral român # Newsweek.ro
Săptămâna viitoare, marți, 30 septembrie, va avea loc un eveniment extrem de atipic la cea mai mare ...
