VIDEO | UTA - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Primasport.ro, 27 septembrie 2025 15:20

VIDEO | UTA - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
15:20
VIDEO | UTA - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | UTA - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
15:10
Condiţia pe care Mircea Lucescu i-a pus-o lui Ianis Hagi pentru a evolua în tricoul României: „Este un jucător care iubeşte foarte tare echipa naţională” Primasport.ro
Condiţia pe care Mircea Lucescu i-a pus-o lui Ianis Hagi pentru a evolua în tricoul României: „Este un jucător care iubeşte foarte tare echipa naţională”
15:00
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, 3-0. Victorie fără emoţii pentru gazde Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, 3-0. Victorie fără emoţii pentru gazde
14:50
Ştefan Baiaram, favoritul lui Mirel Rădoi? Oficialul Universităţii Craiova a dezvăluit cadoul de zeci de mii de euro primit de atacant de la tehnicianul oltenilor Primasport.ro
Ştefan Baiaram, favoritul lui Mirel Rădoi? Oficialul Universităţii Craiova a dezvăluit cadoul de zeci de mii de euro primit de atacant de la tehnicianul oltenilor
Acum 2 ore
14:40
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Apărarea oaspeţilor, făcută şah-mat de două ori în două minute Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Apărarea oaspeţilor, făcută şah-mat de două ori în două minute
14:20
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys Berna. Câţi bani trebuie să scoată din buzunar un suporter al „roş-albaştrilor” Primasport.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys Berna. Câţi bani trebuie să scoată din buzunar un suporter al „roş-albaştrilor”
Acum 4 ore
13:40
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul după o repriză anostă Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul după o repriză anostă
13:20
FC Argeş a ajuns pe locul doi, dar Dani Coman trăieşte cu o teamă imensă: „Clubul e copilul nostru. Vrem să-l ducem unde era cândva” Primasport.ro
FC Argeş a ajuns pe locul doi, dar Dani Coman trăieşte cu o teamă imensă: „Clubul e copilul nostru. Vrem să-l ducem unde era cândva”
13:10
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Bacău – FC ASA Tg. Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
13:00
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, 3-2. Ilfovenii obţin victoria după un final de meci nebun Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, 3-2. Ilfovenii obţin victoria după un final de meci nebun
12:50
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea cu câteva minute înainte de final Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii restabilesc egalitatea cu câteva minute înainte de final
12:40
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii revin în avantaj Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii revin în avantaj
12:30
Peter Bosz sare în apărarea lui Dennis Man după evoluţiile şterse în tricoul lui PSV: „Câteodată îţi ia timp. Nu cred că e ciudat” Primasport.ro
Peter Bosz sare în apărarea lui Dennis Man după evoluţiile şterse în tricoul lui PSV: „Câteodată îţi ia timp. Nu cred că e ciudat”
12:10
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare monumentală pentru CSM Reşiţa Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, ACUM la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare monumentală pentru CSM Reşiţa
11:50
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Ratare monumentală pentru CSM Reşiţa Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Ratare monumentală pentru CSM Reşiţa
Acum 6 ore
11:40
Medalie de argint pentru echipajul de 8+1 feminin la CM de Canotaj Primasport.ro
Medalie de argint pentru echipajul de 8+1 feminin la CM de Canotaj
11:30
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Oaspeţii egalează situaţia pe tabelă Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Oaspeţii egalează situaţia pe tabelă
11:20
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Deschidere rapidă de scor
11:10
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Start de partidă
11:00
Denisa Golgotă, calificată în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely Primasport.ro
Denisa Golgotă, calificată în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
10:30
Ianis Hagi, nemulţumit de rezultatul meciului cu Galatasaray: „O astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns” Primasport.ro
Ianis Hagi, nemulţumit de rezultatul meciului cu Galatasaray: „O astfel de prestaţie fără puncte nu e de ajuns”
10:00
Ştefan Baiaram, reacţie acidă după Universitatea Craiova – Dinamo: „Nu aveau nicio şansă dacă era 11 la 11”. Cum a comentat extrema oltenilor posibilitatea unui transfer Primasport.ro
Ştefan Baiaram, reacţie acidă după Universitatea Craiova – Dinamo: „Nu aveau nicio şansă dacă era 11 la 11”. Cum a comentat extrema oltenilor posibilitatea unui transfer
Acum 8 ore
09:00
VIDEO | UTA - Csikszereda, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii sunt fără victorie de 5 etape Primasport.ro
VIDEO | UTA - Csikszereda, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii sunt fără victorie de 5 etape
09:00
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Duel tare în Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - CSM Reşiţa, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Duel tare în Liga 2
09:00
VIDEO | Petrolul – Rapid, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii au nevoie de trei puncte pentru a rămâne aproape de Universitatea Craiova Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Rapid, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii au nevoie de trei puncte pentru a rămâne aproape de Universitatea Craiova
Acum 24 ore
00:20
Andrei Nicolescu îi răspunde lui Mihai Rotaru: „Asta e partea rea din ce e la Craiova. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu îi răspunde lui Mihai Rotaru: „Asta e partea rea din ce e la Craiova. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Concluziile lui Zeljko Kopic după un meci tensionat. ”A fost un derby cu multa energie” Primasport.ro
Concluziile lui Zeljko Kopic după un meci tensionat. ”A fost un derby cu multa energie”
00:00
VIDEO | Mirel Rădoi, reacţie ”explozivă” după scandalul de la meciul cu Dinamo. ”Proşti nu suntem, naibii!” Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi, reacţie ”explozivă” după scandalul de la meciul cu Dinamo. ”Proşti nu suntem, naibii!”
26 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club” Primasport.ro
VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club”
23:40
VIDEO | Bayern Munchen - Werder Bremen 4-0. O nouă demonstraţie de forţă a bavarezilor Primasport.ro
VIDEO | Bayern Munchen - Werder Bremen 4-0. O nouă demonstraţie de forţă a bavarezilor
23:30
Mihai Rotaru a luat foc după Universitatea Craiova – Dinamo! Patronul oltenilor a desfiinţat deciziile comisiei de arbitraj: „CCA-ul în acest moment şi-a revenit la vechile obiceiuri. O ruşine” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Rotaru a luat foc după Universitatea Craiova – Dinamo! Patronul oltenilor a desfiinţat deciziile comisiei de arbitraj: „CCA-ul în acest moment şi-a revenit la vechile obiceiuri. O ruşine” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. ”Câinii” profită de omul în plus şi salvează remiza pe final în derby Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. ”Câinii” profită de omul în plus şi salvează remiza pe final în derby
22:50
Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde. Bancu e eliminat Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde. Bancu e eliminat
22:20
Ianis Hagi a intrat pe final în duelul cu starurile de la Galatasaray Primasport.ro
Ianis Hagi a intrat pe final în duelul cu starurile de la Galatasaray
22:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde
22:00
VIDEO | Derby-ul din Oltenia nu a dezămăgit! Start incendiar de partidă între Universitatea Craiova şi Dinamo Primasport.ro
VIDEO | Derby-ul din Oltenia nu a dezămăgit! Start incendiar de partidă între Universitatea Craiova şi Dinamo
21:30
FC Argeş, un nou rezultat impresionant. Formaţia antrenată de Bogdan Andone a primit laude la scenă deschisă după victoria cu Hermannstadt: „Nici ei nu credeau, probabil, că o sa fie acolo după 11 etape” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
FC Argeş, un nou rezultat impresionant. Formaţia antrenată de Bogdan Andone a primit laude la scenă deschisă după victoria cu Hermannstadt: „Nici ei nu credeau, probabil, că o sa fie acolo după 11 etape” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Telles egalează rapid Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Telles egalează rapid
21:20
VIDEO | ”Ne-a debusolat”. Măldărăşanu acuză arbitrajul de la meciul cu FC Argeş Primasport.ro
VIDEO | ”Ne-a debusolat”. Măldărăşanu acuză arbitrajul de la meciul cu FC Argeş
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-1, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază încântătoare Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-1, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază încântătoare
21:00
Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile Primasport.ro
Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile
21:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
VIDEO | Bogdan Andone a sărbătorit cum se cuvine un an de mandat. ”Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone a sărbătorit cum se cuvine un an de mandat. ”Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici”
20:40
Motivaţia din spatele scandalului dintre Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu! Oficialul LPF, vine cu dezvăluiri: „Se recurgea la o mică golănie juridică” Primasport.ro
Motivaţia din spatele scandalului dintre Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu! Oficialul LPF, vine cu dezvăluiri: „Se recurgea la o mică golănie juridică”
20:30
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii Primasport.ro
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii
20:30
Jucători ai naţionalei Malaeziei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului Primasport.ro
Jucători ai naţionalei Malaeziei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului
20:00
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş 0-1. Încă un meci de senzaţie în deplasare pentru nou-promovată Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş 0-1. Încă un meci de senzaţie în deplasare pentru nou-promovată
19:50
Deşi are interdicţie la transferuri, UTA Arad a anunţat transferul unui internaţional Primasport.ro
Deşi are interdicţie la transferuri, UTA Arad a anunţat transferul unui internaţional
19:30
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Caio deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Caio deschide scorul
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.