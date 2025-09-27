Iranul își recheamă ambasadorii în contextul iminentei sancțiuni „snapback”
Europa Liberă România, 27 septembrie 2025 15:20
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania, în contextul în care se apropie timpul de impunere a sancțiunilor „snapback” ale ONU împotriva Teheranului, din cauza programului său nuclear.
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania, în contextul în care se apropie timpul de impunere a sancțiunilor „snapback” ale ONU împotriva Teheranului, din cauza programului său nuclear.
Alegeri în R.Moldova: Alarme false cu bombă și manipulări informaționale, între scenariile luate în calcul de Guvern # Europa Liberă România
Amenințări false cu bombă, atacuri cibernetice asupra mai multor obiective sau servicii civile, respectiv manipulări informaționale dar și violențe stradale, orchestrate, se numără printre scenariile luate în calcul de Guvernul de la Chișinău la alegerile parlamentare de duminică.
Un atac cu drone lansat de armata ucraineană, sâmbătă, au avariat o stație de pompare a petrolului din regiune Ciuvașia, în centrul Rusiei euroene, potrivit guvernatorului regional. Ucraina atacă constant rafinării rusești, pentru a slăbi mașinăria de război a Kremlinului.
UE vrea să accelereze proiectul zidului anti-drone. Ionuț Moșteanu: avem nevoie de soluții specifice! # Europa Liberă România
Miniștri Apărării de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO au convenit vineri, după discuții comune, să dezvolte, cât mai rapid, un zid anti-drone de-a lungul granițelor cu Rusia și Ucraina, pentru a putea detecta și intercepta dronele care violează spațiul aerian european.
SmartJob contra minciunii | Dragoș Stanca: Dezinformarea amenință siguranța națională. Președintele României e dator să vorbească oamenilor # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, expertul media Dragoș Stanca vorbește despre apariția unor tehnici noi de manipulare pe rețelele de socializare și despre cum gândirea critică a românilor este pusă la încercare.
Alegeri R.Moldova: Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală. Blocul „Alternativa” și premierul Recean, sancționați de CEC # Europa Liberă România
Cu o zi înainte de parlamentarele din 28 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” și a listei sale de candidați. CEC va cere Ministerului Justiției să facă demersuri pentru a limita a activitatea formațiunii asociate cu oligarhul Ilan Șor.
Premierul israelian și-a făcut intrarea în sala Adunării Generale a ONU în huiduielile publicului, timp în care mai multe delegaţii au părăsit sala, relatează CNN.
După întâlnirea cu conducerea armatei ucrainene, Zelenski vorbește despre „incidente cu drone” la granița cu Ungaria # Europa Liberă România
На військовій нараді лунали доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях, учасники обговорили дії на Харківщині та Донеччині
SmartJob contra minciunii | Dragoș Stanca: Dezinformarea amenință siguranța națională. Președintele României e dator să vorbească oamenilor # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, expertul media Dragoș Stanca vorbește despre apariția unor tehnici noi de manipulare în social media și despre cum le este testat românilor nivelul de gândire critică, un element cheie în dezinformare.
SmartJob contra minciunii | Expert în dezinformare: În România domnește neîncrederea. Statul să învețe să vorbească cu oamenii # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, prof. Alina Bârgăoanu, membră a Grupului la nivel înalt contra știrilor false al Comisiei Europene, atrage atenția că neîncrederea românilor în autorități s-a generalizat.
Suspecți de pregătirea destabilizării alegerilor din Republica Moldova, arestați în Serbia # Europa Liberă România
Autoritățile competente din Serbia au arestat două persoane sub suspiciunea de comitere a infracțiunii de organizare a participării la un război sau conflict armat într-o țară străină, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MUP) din Serbia, pe 26 septembrie.
E periculos paracetamolul pentru gravide? Medicul Gindrovel Dumitra: Nu există studii care să arate legătura între paracetamol și autism # Europa Liberă România
Cu ce scade febra în cazul femeilor gravide? Medicul Gindrovel Dumitra spune că, în urma discuțiilor despre paracetamol și autism, există riscul ca gravidele să nu mai urmeze tratamentul cu paracetamol, ceea ce ar reprezenta un pericol pentru făt.
Alegeri în R.Moldova: Blocul „Patriotic” rămâne fără „Inima Moldovei”, cu două zile înainte de alegeri # Europa Liberă România
Comisia Electorală Centrală (CEC) din R.Moldova a exclus din cursa electorală Partidul Republican „Inima Moldovei”, după ce Curtea de Apel Centru a dispus limitarea activității formațiunii pentru 12 luni. Decizia CEC elimină formațiunea și din Blocul electoral „Patriotic”.
Atacuri rusești cu peste 150 de drone asupra Ucrainei. Victime în Herson. Armata ucraineană susține că ofensiva Rusiei din 2025 e un eșec # Europa Liberă România
Медики надали допомогу на місці 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які зазнали контузій, вибухових і закритих черепно-мозкових травм
Rusia a folosit preoți ortodocși din Republica Moldova pentru a influența alegătorii - Investigație Reuters # Europa Liberă România
O investigație Reuters dezvăluie cum Rusia a recrutat sute de preoți ortodocși moldoveni pentru a face propagandă anti-UE, folosind pelerinaje sponsorizate și plăți financiare, într-o încercare de a influența votul de la alegerile parlamentare. Între iunie și octombrie 2024, sute de clerici moldoveni au participat la „pelerinaje” în Rusia, finanțate integral de Biserica Ortodoxă Rusă. Preoții au vizitat locuri sfinte, au primit lecții despre „unitatea istorică și spirituală” dintre Rusia...
Plahotniuc nu s-a prezentat la un tribunal invocând motive de sănătate. Alertă cu bombă, la cealaltă instanță unde trebuia să ajungă # Europa Liberă România
În Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la Judecătoria Ciocana, unde urmau să-i fie aduse la cunoștință cele patru mandate de arest în baza cărora a fost reținut. El este așteptat azi și la procesul de la Judecătoria Buiucani, unde este însă o alertă cu bombă.
Focar de infecție în cel mai mare spital de pediatrie din Moldova. Cinci copiii au murit și secția ATI a fost închisă # Europa Liberă România
Secția de terapie intensivă a singurului spital de copii din regiunea Moldovei a fost închisă din cauza unui focar de infecție cu Serratia marcescens – o bacterie care poate afecta grav sănătatea bolnavilor. Autoritățile suspectează că cinci copii ar fi murit din această cauză.
Donald Trump semnează un ordin prin care pregătește vânzarea operațiunilor TikTok din SUA pentru 14 miliarde de dolari # Europa Liberă România
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care permite TikTok să își continue activitatea în SUA dacă își separă operațiunile destinate utilizatorilor americani de compania mamă chineză, ByteDance. Trump spune că Xi Jinping, liderul Chinei, și-a dat acordul pentru această înțelegere.
Bulgaria va suspenda în 2026 tranzitul gazelor rusești pentru contracte pe termen scurt # Europa Liberă România
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat că Bulgaria va suspenda tranzitul gazelor rusești pentru contracte pe termen scurt în 2026, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a întrerupe complet importurile de gaze rusești, scrie Reuters, citând agenția națională de știri din Bulgaria, BTA.Uniunea Europeană a planificat inițial să întrerupă importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, după zeci de ani în care Rusia a fost cel mai mare furnizor de gaze pentru...
Adolescent de 17 ani, reținut pentru amenințări teroriste către școli și spitale. A colaborat cu o minoră de 14 ani pentru a crea panică # Europa Liberă România
Un tânăr de 17 ani, suspectat că a expediat sute de e-mailuri cu amenințări privind comiterea de atacuri armate în școli, spitale, instituții de poliție, fost reținut joi seara de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune, ci în spatele lui a fost o rețea de oameni cu bani” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu la Digi24 că Rusia reprezintă o amenințare majoră pentru România și Europa.„Rusia rămâne cel mai mare inamic al nostru și al Europei”, a declarat el, adăugând că România se află sub protecția unor alianțe internaționale, ceea ce reduce riscurile extinderii conflictului.Președintele a mai spus că Rusia are o strategie pe termen lung de subminare a valorilor democratice occidentale, folosind tehnologii avansate pentru a eroda încrederea...
Exclusiv: Neo-nazistul rus din spatele unei campanii obscure a GRU de recrutare a „agenților de unică folosință” # Europa Liberă România
Ce au în comun GRU-ul rusesc, un veteran neo-nazist al războiului din Ucraina și un fost suporter de fotbal de extremă dreapta? O campanie în curs de racolare a sabotorilor în Statele Unite și Europa. Systema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, a documentat pentru prima oară aceste legături.Clipul video a început să circule la începutul lui august, în principal pe canale de Telegram cunoscute pentru mesajele naționaliste pro-ruse și atitudinea pro-război. O voce feminină povestește...
Polonia redeschide granița cu Belarus, în contextul în care China ia măsuri pentru a-și proteja rutele comerciale # Europa Liberă România
Polonia și-a redeschis granița cu Belarus după două săptămâni cât au durat exercițiile militare comune Zapad-2025 organizate de Rusia și Belarus, Beijingul jucând un rol discret, dar crucial, în această decizie.În primele minute ale zilei de 25 septembrie, vehiculele de pasageri au reluat traversarea pe linia Terespol–Brest, iar camioanele pe linia Kukuryki–Kazlovichy, în timp ce transportul feroviar de marfă a fost redeschis pe linia Kuznica Bialostocka–Hrodna, Siemianowka–Svislach și...
Pentagonul: Avioane de război rusești detectate în apropiere de Alaska pentru a noua oară în acest an # Europa Liberă România
Avioane de vânătoare americane s-au mobilizat pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat joi Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.
Proiectul de rectificare bugetară va fi adoptat săptămâna viitoare. Ce bani au cerut ministerele # Europa Liberă România
Toate ministerele au cerut mai mulți bani la rectificarea bugetară, 70 de miliarde cu totul dintr-un disponibil de doar cel mult 25 de miliarde de lei, a declarat joi ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Fostul vicepremier moldovean Iurie Roșca, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare pentru corupție # Europa Liberă România
Judecătorii Curții de Apel de la Chișinău au menținut pedeapsa de închisoare cu executare pentru fostul vicepremier comunist și fost lider al Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, dar au redus-o de la șase la patru ani, așa cum au cerut avocații lui.
Avioane de vânătoare NATO interceptează 5 avioane rusești în apropierea Letoniei # Europa Liberă România
Cinci avioane de vânătoare rusești au fost interceptate, joi, de avioane ale NATO, foarte aproape de spațiul aerian al Letoniei.
Convorbire Trump-Orbán. Cât sunt de justificate condiționările pe care Trump le impune UE ca să nu sancționeze Rusia? # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc.
Autoritățile de la Seul susțin că Coreea de Nord ar putea deține până la două tone de uraniu îmbogățit # Europa Liberă România
Coreea de Nord ar putea deține până la 2.000 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, a declarat joi un reprezentant al guvernului sud-coreean, citând estimări ale experților.
Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026 # Europa Liberă România
Guvernul României a decis, în ședința de joi, să extindă cu încă șase luni, până la 31 martie 2026, măsura de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2007 # Europa Liberă România
Un tribunal din Paris l-a condamnat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy pentru conspirație, dar l-a achitat de acuzațiile de corupție și acceptarea finanțării ilegale a campaniei sale prezidențiale din 2007. Sentința urmează să fie anunțată în cursul zilei de joi. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare.Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a negat toate acuzațiile.Judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că...
La alegerile parlamentare din Republica Moldova nu se va realiza un exit-poll # Europa Liberă România
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 nu vor fi organizate exit-polluri, transmite Radio Moldova. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins singura solicitare, depusă de compania „Date Inteligente” SRL (iData), privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua scrutinului.Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, decizia a fost motivată de „lipsa de claritate și suspiciunile legate de finanțarea sondajului”, dar și de faptul că în activitatea companiei,...
Şedinţă CSAT. Se vor discuta procedurile de doborâre a aparatelor de zbor care intră fără permisiune în spațiul aerian al României # Europa Liberă România
Joi, 25 septembrie, are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află decizii legate de reacția pe care România trebuie să le aibă față de intrarea fără permisiune a aparatelor de zbor în spațiul aerian național.
Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, au acuzat Moscova că nu face suficient pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Drone observate din nou deasupra a patru aeroporturi din Danemarca. Unul a fost închis temporar # Europa Liberă România
Poliția din Danemarca a anunțat că mai multe drone au fost observate deasupra a patru aeroporturi din Danemarca – Aalborg, Esbjerg, Sønderborg și baza aeriană Skrydstrup. Prezența dronelor a dus la închiderea temporară a aeroportului din Aalborg, unul dintre cele mai mari din țară.
Analiză | Ce înseamnă schimbarea bruscă a lui Trump pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei? # Europa Liberă România
Într-o schimbare bruscă de atitudine, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina își poate recâștiga tot teritoriul ocupat de Rusia cu ajutorul susținătorilor săi europeni.Remarcile sale făcute marți, pe 23 septembrie, într-o postare pe rețelele de socializare, după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York, au făcut rapid valuri: în trecut, Trump și alți oficiali americani au sugerat cu tărie că Ucraina ar trebui să...
Premierul moldovean Dorin Recean acuză Rusia că-i ține țara sub asediu și că intervine în alegerile parlamentare din R.Moldova # Europa Liberă România
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de imixtiune în alegerile parlamentare din 28 septembrie și a vorbit despre metodele folosite de ruși ca de „un asediu asupra ţării”.
Oficial NATO: Românii ar trebui să știe că Alianța este absolut angajată în ceea ce privește securitatea și apărarea lor # Europa Liberă România
România poate fi apărată foarte rapid de forțele aliate chiar dacă acestea se află desfășurate pe teritoriul altei țări. Capacitățile militare pot fi trimise oriunde pe teritoriul aliat, spune purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa.
Zelenski îndeamnă ONU să-l oprească pe Putin înainte ca războiul din Ucraina să se extindă peste granițe # Europa Liberă România
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy accused Russian leader Vladimir Putin of seeking to expand the Kremlin's war beyond Ukraine and called on the international community to stop the conflict to avoid a destructive arms race.
Nigel Farage spune că românii mânâncă lebede din parcurile regale. Liderul Brexit vrea să desființeze dreptul de ședere permanentă în UK # Europa Liberă România
Reform UK (partidul Brexit) a anunțat că va desființa dreptul migranților de a se califica pentru stabilire permanentă în Regatul Unit după cinci ani, dacă partidul câștigă următoarele alegeri.
Protest al angajaților Damen Mangalia la Ministerul Economiei. Ministrul Miruță: „Când erați păcăliți de politic, eu îmi făceam un doctorat” # Europa Liberă România
Peste 250 de angajați ai Damen Mangalia au protestat miercuri la Ministerul Economiei, acționarul majoritar al companieii, față de situația incertă a șantierului naval, aflat în insolvență.
Horațiu Potra și fiul său, reținuți în Dubai. Un judecător va decide dacă ei vor ajunge în custodia autorităților române # Europa Liberă România
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său, Dorian, au fost reținuți de autoritățile din Dubai, scriu Agerpres și TVR citând surse judiciare.Cei doi, împreună cu o altă rudă, Alexandru Potra, sunt dați în urmărire internațională și au mandate de arestare în lipsă din 28 februarie 2025.Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu...
Premierul Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB # Europa Liberă România
„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul, de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei”, echivalentul a 32 de miliarde de euro, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan după întâlnirile avute la Bruxelles cu comisarul european pentru economie.El a estimat o țintă de deficit pentru anul viitor, „dacă respectăm ținta de deficit” asumată pe anul în curs, de 6% din PIB”. Bolojan s-a mai întâlnit cu comisarul european pentru apărare, cu europarlamentari români ai...
Atacurile rusești au lovit blocuri de apartamente în Kramatorsk și Zaporojie # Europa Liberă România
În noaptea de 23 spre 24 septembrie, atacurile aeriene rusești au distrus apartamente și au lovit clădiri civile în trei regiuni ucrainene. Pompierii au încercat să stingă incendiile dintr-o clădire înaltă din Kramatorsk și serviciile de urgență au intervenit în alte locuri.
Fostul adjunct al serviciului secret din R. Moldova, acuzat de DIICOT că a spionat România pentru Belarus, rămâne în arest # Europa Liberă România
Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului serviciului secret din R.Moldova, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri ai KGB-ului belarus, rămâne în arest.
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Camera Deputaților # Europa Liberă România
Miercuri, 24 septembrie 2025, Camera Deputaților a respins o moțiune simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Secția de Interne a Spitalului Floreasca din București a fost închisă după ce au fost confirmate trei cazuri de infectare cu Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă și contagioasă. Pacienții deja internați în secția de interne rămân în spital, dar noile internări vor fi redirecționate către alte unități sanitare pentru a preveni răspândirea infecției, transmit reprezentanții spitalului. „La secția Interne de la Floreasca sunt trei pacienți colonizați cu Candida auris, acum izolați....
Kremlinul respinge afirmațiile lui Trump privind războiul din Ucraina și situația economică dificilă a Rusiei # Europa Liberă România
Reprezentanții Kremlinului au respins miercuri afirmațiile președintelui american Donald Trump legate despre starea războiului din Ucraina și despre starea precară a economiei Rusiei. Trump a declarat că Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile controlate în prezent de Rusia. Mai mult, Kievul ar trebui să acționeze acum, spune Trump, în condițiile în care Moscova se confruntă cu probleme economice „mari”.„Putin și Rusia au probleme economice mari și acesta este momentul ca Ucraina să...
