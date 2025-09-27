I-a lăsat mască pe jurnaliști, după duelul din Liga 2: „Nu sunt o curvă, nu mă vând! Să le spunem adevărul oamenilor”
Gazeta Sporturilor, 27 septembrie 2025 16:50
Poli Iași s-a impus astăzi în fața celor de la Tunari, scor 2-0, în etapa #8 din Liga 2. La conferința de presă Tony da Silva, antrenorul ieșenilor, a avut o reacție neașteptată.Tehnicianul ieșenilor a vorbit despre jocul echipei sale, iar la finalul conferinței a răbufnit. „Niciodată Tony nu o să plătească, nu o să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă”, a spus antrenorul, nefiind clar la ce sau la cine se referă. ...
• • •
Acum 15 minute
17:00
Dezastru pentru Manchester United: a treia înfrângere din 6 meciuri în Premier League! # Gazeta Sporturilor
Manchester United a pierdut din nou în Premier League, scor 1-3, pe terenul lui Brentford, în fața a 17.193 de spectatori. Formația lui Ruben Amorim (40 de ani) a ajuns astfel la al treilea eșec din actuala stagiune, adică jumătate din partidele disputate până acum.Partida a început prost pentru „diavoli”. Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Igor Thiago, care a profitat de o greșeală a lui Harry Maguire la offside. ...
Acum 30 minute
16:50
I-a lăsat mască pe jurnaliști, după duelul din Liga 2: „Nu sunt o curvă, nu mă vând! Să le spunem adevărul oamenilor” # Gazeta Sporturilor
Poli Iași s-a impus astăzi în fața celor de la Tunari, scor 2-0, în etapa #8 din Liga 2. La conferința de presă Tony da Silva, antrenorul ieșenilor, a avut o reacție neașteptată.Tehnicianul ieșenilor a vorbit despre jocul echipei sale, iar la finalul conferinței a răbufnit. „Niciodată Tony nu o să plătească, nu o să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă", a spus antrenorul, nefiind clar la ce sau la cine se referă. ...
Acum o oră
16:40
Ștefan Baiaram, mesaj pentru olteni: „Rămân”. Ce spune despre primul meci din grupa Conference League # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, 22 de ani, spune că el și coechipierii nu sunt afectați de al doilea meci consecutiv fără victorie în campionat și a transmis că abia din iarnă încolo se va gândi la un transfer externUniversitatea Craiova - Dinamo s-a încheiat 2-2, doar un punct pentru fiecare dintre cele două rivale. Oltenii au meci joi, pe 2 octombrie, în Polonia, cu Raków Częstochowa în primul meci din grupa Conference League. ...
16:20
„Ne certam între noi: cine e mai frumos, eu sau tu? Ne-am dus peste Mircea Lucescu, iar el era gol, abia ieșise din duș” # Gazeta Sporturilor
Ibrahim Uzulmez, fostul internațional turc și lider al lui Beșiktaș, a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum Mircea Lucescu i-a modelat cariera. A rememorat și un moment amuzant cu românul pe post de „judecător”Tot strângând material pentru documentarul Il Luce. Maestrul, am realizat ce impact uriaș a avut asupra multor fotbaliști străini pe care i-a călăuzit în carieră. Fiindcă nu le-a fost doar un antrenor. A fost ceva mai mult. ...
Acum 2 ore
15:40
Naționala României se mută la Ploiești, pentru duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 # Gazeta Sporturilor
Meciul echipei naționale a României cu San Marino din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 a fost programat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești pe 18 noiembrie de la ora 21:45. Este ultimul meci din preliminarii.Așadar, naționala României se mută de pe Arena Națională la acțiunea din noiembrie. Anunțul a fost făcut de cei de la CSM Ploiești. ...
15:30
Președinte legendar al Ferrari: „Max Verstappen este cel mai bun, nu face niciodată greșeli!” # Gazeta Sporturilor
Fostul președinte al Scuderiei Ferrari, Luca di Montezemolo, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Max Verstappen, pe care îl consideră pilotul numărul unu din Formula 1. Italianul în vârstă de 78 de ani a declarat că, dacă ar fi încă la conducerea Ferrari, l-ar fi angajat imediat pe olandez. ...
15:30
Antrenorul Bosz a explicat de ce Dennis Man joacă așa puțin la PSV Eindhoven: „Știu asta din experiența mea” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man n-a reușit să adune decât 100 de minute în total din cele șase meciuri la care a fost convocat la campioana din Țările de Jos. Extrema dreaptă e anunțată iar rezervă pentru jocul de diseară de la Rotterdanm Excelsior - PSV Eindhoven.Doar zece minute a contat Man în ultimele trei partide la PSV: rezervă nefolosită cu NEC Nijmegen (3-5) și cu Ajax (2-2) plus finalul partidei din Champions League din grupă cu Union Saint Gilloise (1-3), pe teren propriu. ...
Acum 4 ore
15:10
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 48. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Beatrice Olaru, health coach, care vorbește despre cum putem adopta un stil de viață sănătos într-un mod simplu și sustenabil, explică de ce nu e bine să renunțăm la carbohidrați și de ce consecvența e mai importantă decât motivația de momentAceastă emisiune NU oferă sfaturi medicale de orice fel, ci doar prezintă experiența de viață și felul in care văd lucrurile invitații. ...
14:50
Italienii anunță că Cristi Chivu nu e deloc „provizoriu” la Inter » „Aparențele înșală, românul este exact opusul!” # Gazeta Sporturilor
Au existat și și circulă încă zvonuri că numirea lui Cristi Chivu la Inter e numai o soluție provizorie, clubul neavând altă variantă în vară. Presa italiană vine cu argumente ce contrazic teoria și dezvăluie motivele pentru care nu are rost să se discute despre revoluția antrenorului român la echipa nerazzurra.Cinci meciuri are Cristi Chivu în Serie A la Inter și niciun egal. Plus patru de încălzire la Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
14:50
Pentru prima dată în istorie! Fond de premiere uriaș în Formula 3 cu condiții speciale: „Vor fi plătiți doar dacă fac asta” # Gazeta Sporturilor
Pentru prima dată în istoria Formulei 3, primii cinci clasați vor împărți un fond de premii în valoare de 1 milion de dolari. Campionul primește 300.000 de euro, iar suma scade apoi cu câte 50.000 de euro, astfel încât al cincilea clasat să primească 100.000 de euro.Condiția pentru primirea acestor premii este ca pilotul să continue anul viitor în Formula 2. ...
14:50
Dani Coman e impresionat de fotbalistul-revelație din Superliga: „Un jucător atipic, e rar” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-a declarat impresionat de Caio Ferreira (24), aripa dreaptă a piteștenilor. Sosit în această vară din Republica Moldova, de la FC Bălți, Caio a reușit să se integreze rapid la Argeș și să aibă evoluții apreciate. A reușit 3 goluri și 3 pase decisive în primele 12 meciuri. Piteștenii ocupă în acest moement locul doi în Superliga, cu 22 de puncte. ...
14:50
Bulgaria e din nou în finala Campionatului Mondial, după o pauză de 55 de ani! » A învins Cehia cu 3-1 în penultimul act # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină de volei a Bulgariei s-a calificat în finala Campionatului Mondial găzduit de Filipine, după ce a trecut cu 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22) de Cehia în penultimul act.Bulgaria a devenit prima finalistă a Campionatului Mondial de volei și este sigură de un loc pe podium. Ultima dată când a cucerit o medalie a fost în 2006, dar singura dată precedentă când a mai disputat finala s- consemnat în 1970. Atunci, concurând pe teren propriu, s-a oprit la argint. ...
14:10
O specialistă în sănătate cu 16 ani experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 48. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Beatrice Olaru, health coach, care vorbește despre cum putem adopta un stil de viață sănătos într-un mod simplu și sustenabil, explică de ce nu e bine să renunțăm la carbohidrați și de ce consecvența e mai importantă decât motivația de moment
14:10
Reacțiile canotoarelor române după argintul mondial dulce-amar de la 8 plus 1: „Nu am crezut că o să-mi fie dor să mi se cânte imnul” # Gazeta Sporturilor
Barca feminină a României de 8 plus 1 rame a cucerit medalia de argint în finala Mondialelor de la Shanghai, trecând linia de sosire în urma Olandei. Canotoarele tricolore și-au frânat dezamăgirea, recunoscând că adversarele au fost mai bune, dar așteaptă revanșa cât de curând.25 de medalii mondiale adunase România în proba de 8 plus 1 rame feminin, dintre care 10 de aur, înaintea finalei de la Shanghai Water Sports Center. ...
13:50
Nicolae Stanciu, reprofilat la Genoa » Patrick Vieira a anunțat pe ce post îl mută pe căpitanul României # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Patrick Vieira va încerca modificarea poziției din teren a lui Nicolae Stanciu. Căpitanul echipei naționale a României va fi mutat din poziția de inter stânga în axul terenului, variantă în care ar putea redeveni titular în Serie A la Genoa.Stanciu a fost o singură dată în ultima lună în primul 11 al Grifonului, jucând 84 de minute joi seară, în victoria cu Empoli (3-1) din turul secund al Cupei Italiei. ...
13:30
Schimbare pentru Nicolae Stanciu la Genoa » Anunțul antrenorului Patrick Vieira despre căpitanul naționalei # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Patrick Vieira va încerca modificarea poziției din teren a lui Nicolae Stanciu. Căpitanul echipei naționale a României va fi mutat din poziția de inter stânga în axul terenului, variantă în care ar putea redeveni titular în Serie A la Genoa.Stanciu a fost o singură dată în ultima lună în primul 11 al Grifonului, jucând 84 de minute joi seară, în victoria cu Empoli (3-1) din turul secund al Cupei Italiei. ...
13:30
Antrenor din Premier League, DEMIS cu 2 zile înainte de meci » Fanii au protestat împotriva conducerii! # Gazeta Sporturilor
Graham Potter (50 de ani) a fost demis de West Ham chiar înaintea meciului cu Everton, programat luni, 29 septembrie. Decizia vine după o serie de rezultate foarte slabe și protestele tot mai intense ale fanilor „ciocănari”.West Ham United poate confirma faptul că antrenorul principal Graham Potter a părăsit astăzi clubul. ...
13:20
Comunist și homosexual în Italia fascistă, suporter aprins al Bolognei, ucis în mahalaua Romei: „Jucătorii sunt scriitori în carne și oase” # Gazeta Sporturilor
Poet al străzii și al dialectului, scenarist, regizor, actor, eseist dar și fotbalist de ocazie. Gazeta Sporturilor continuă seria „Artă și Sport”, care aduce în prim plan pasiunea mai multor artiști de referință cu sportul și publică povestea lui Pier Paolo Pasolini (1922-1975).Bologna este un pol cultural în perioada interbelică, unde prind aripi intelectuali, artiști, scriitori, politicieni sau filozofi. ...
Acum 6 ore
13:10
Gareth Bale, despre viața la pensie după fotbal: „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist” # Gazeta Sporturilor
Gareth Bale (36 de ani), fostul jucător de la Real Madrid, a strălucit în trecut pe teren, acum se bucură din plin de viața la pensie sportivă. Nu a renunțat complet la fotbal, dar își petrece cel mai mult timp cu familia. În același timp, a acceptat un rol special, pe care îl îndeplinește cu bucurie pentru copiii săi. ...
12:50
Bancu, Armstrong și Cojocaru au ajuns în The Sun » I-au șocat pe englezi: „Incredibil!” # Gazeta Sporturilor
Gesturile violente comise de Nicușor Bancu și Danny Armstrong în Craiova - Dinamo, scor 2-2, au ajuns în atenția jurnaliștilor de la The Sun, una dintre cele mai importante publicație din Marea Britanie. Englezii cataloghează momentul tensionat dintre Armstrong și Bancu ca fiind unul șocant. Aceștia nu pot să înțeleagă de ce „centralul” Adrian Cojocaru nu l-a eliminat și pe fotbalistul celor de la Dinamo, din moment de ce al lovit primul. ...
12:40
Un an suspendare pentru internaționalul din La Liga! » Motivul neobișnuit pentru care FIFA l-a sancționat ieri # Gazeta Sporturilor
Facundo Garces, fundașul central integralist în acest sezon la Alaves, va sta pe tușă timp de 12 luni, începând de vineri. FIFA l-a suspendat pe internaționalul malaezian de 26 de ani, născut în Argentina, găsindu-l vinovat pentru falsificarea documentelor cu care și-a obținut cetățenia în vara trecută.Pe 2 iunie 2025, Facundo Garces a primit dreptul de fi cetățean al Malaeziei, în virtutea faptului că bunicul său era originat din această țară asiatică. ...
12:20
Președintele lui Inter îl apără pe Cristi Chivu: „Nu există niciun motiv pentru a schimba antrenorul” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a spulberat orice îndoială cu privire la sprijinul clubului pentru antrenorul principal Cristian Chivu. Românul, care a părăsit Parma în iunie după doar 13 meciuri la cârmă pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi, a fost criticat de unii fani ai lui Inter după ce echipa a pierdut două dintre primele patru meciuri din Serie A sub conducerea sa. ...
12:10
Avem punctajele în topul Balonului de Aur » Cel mai clar câștigător din 2022 + Câți l-au pus primul pe Dembele! # Gazeta Sporturilor
Ousmane Dembele a câștigat clar trofeul acordat pentru cel mai bun jucător al lumii în sezonul 2024-2025. Atacantul francez l-a învins detașat pe Lamine Yamal în topul alcătuit de France Football în parteneriat cu UEFA. E vorba despre 321 de puncte, un avans nemaiîntâlnit din 2022, anul în care Karim Benzema l-a învins pe Sadio Mane.Câștigător al Champions League, Ousmane Dembele nu a avut practic rivali în cursa pentru Balonul de Aur. ...
12:00
Ce nu știe nimeni despre Justin Ștefan: „Nu există la altcineva în România ce am eu” # Gazeta Sporturilor
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost invitat la podcastul GSP „2 la 1”. Și a vorbit pentru prima oară public despre hobby-ul lui.Oficialul Ligii e colecționar de cărți. Cel mai vechi titlu din biblioteca personală - spune el - datează din 1493. ...
11:50
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost invitat la podcastul GSP „2 la 1". Și a vorbit pentru prima oară public despre hobby-ul lui.Oficialul Ligii e colecționar de cărți. Cel mai vechi titlu din biblioteca personală - spune el - datează din 1493. ...
11:40
Gigi Becali a anunțat echipa FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul: „Cei trei revin!” # Gazeta Sporturilor
Campioana României FCSB primește vizita celor de la Oțelul Galați sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa a 11-a din Superligă.Roș-albaștrii vin cu moral bun după victoria europeană din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, iar patronul Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit deja jucătorii care vor fi titulari pentru confruntarea cu gălățenii. ...
11:40
A găsit vinovatul de la goluri în Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Marius Baciu (50 de ani) în consideră pe Vladimir Screciu (25), care a jucat stoper în Craiova - Dinamo, scor 2-2, vinovat pentru ambele goluri marcate de bucureșteni. Marius Baciu a analizat cele două goluri încasate de Craiova și a găsit vinovatul: Vladimir Screciu. I-a reproșat la primul gol, marcat de Musi, că nu a stat la prima bară. ...
11:20
Gabriela Ruse a fost învinsă în turul secund al turneului WTA 1000 de la Beijing # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Gabriela Ruse (27 de ani, locul 98 WTA) s-a oprit în runda secundă a turneului de categorie WTA 1000, învinsă cu 6-3, 7-6 (0) de favorita 16, americanca Emma Navarro (24 de ani, numărul 17 mondial).Pentru Gabriela Ruse, turneul de la Beijing, unul dintre cele mai bine cotate din circuit, se încheie cu un rezultat mai bun decât în precedenta ei participare. ...
11:20
CSM București joacă astăzi în Franța cu Brest în etapa a 3-a din Liga Campionilor. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport și Prima Sport.După înfrângerea din prima etapă de la Ikast, CSM București are nevoie de victorie în deplasarea de la Brest, pentru a rămâne cu șanse reale la ocuparea unuia dintre primele două locuri din grupă. ...
Acum 8 ore
10:30
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol” # Gazeta Sporturilor
Gerard Deulofeu (31 de ani), fost jucător la Barcelona, Milan, Everton sau Watford, trăiește unul dintre cele mai dificile momente ale vieții. Spaniolul este accidentat de aproape trei ani, iar șansele să mai revină pe teren sunt minime. Într-un interviu acordat presei britanice, fostul atacant al lui Udinese a recunoscut că se simte „aproape de o invaliditate permanentă”.Ultimul său angajament a fost la Udinese, în Italia. ...
10:30
Ianis Hagi a jucat 20 de minute împotriva Galatasaray sub privirile tatălui său: „Sper să facă asta până la finalul carierei mele” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi a intrat pe teren în minutul 71 al partidei Alanyaspor - Galatasaray, scor 0-1, în etapa #7 a primei ligi din Turcia.În tribunele stadionului a fost și Gică Hagi, tatăl lui Ianis Hagi și legendă la Galatasaray.Ianis Hagi, reacție după Alanyaspor - Galatasaray: „Am avut niște ani minunați în Istanbul”După partidă, Ianis Hagi a vorbit despre implicațiile emoționale ale duelului: tatăl său este legendă la Galatasaray, iar el este născut la Istanbul. ...
10:30
Ce lovitură pentru Barcelona: doi titulari s-au accidentat! » Câte săptămâni vor lipsi și ce meciuri ratează # Gazeta Sporturilor
Barcelona va trebui să se descurce fără doi dintre jucătorii de bază până spre sfârșitul lunii viitoare. După ce catalanii i-au pus recent pe lista accidentaților pe Lamine Yamal și pe Gavi, mai nou s-au rupt încă doi: Joan Garcia și Raphinha!Hansi Flick are astfel noi probleme mari de lot pentru octombrie. Mai gravă este accidentarea lui Joan Garcia. ...
10:20
Florin Prunea a răbufnit după Craiova - Dinamo: „La Real Madrid - Barcelona se întâmplă la fel? Să fim serioși!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) nu este de acord cu delegarea făcută de CCA la meciul Universitatea Craiova - Dinamo, scor 2-2, din runda 11 din Superliga. La meciul din Bănie, Adrian Cojocaru s-a aflat la centru, iar Florin Chivulete și Cosmin Bujan în camera VAR. Florin Prunea a contestat vehement delegarea făcută de CCA, spunând că nu înțelege de ce la acest derby nu a fost trimis unul dintre „centralii” de top ai României. ...
10:20
Barca feminină de 8 plus 1 rame a României, medalie de ARGINT la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu, componentele echipajului tricolor de 8 plus 1 rame, au cucerit medalia de argint în finala din cadrul Campionatelor Mondiale. Ele cîștigaseră titlul la ultimele două ediții. Final Medalie de argint pentru România în proba-regină1.500 m Tot locul 2, la 3 secunde de Olanda1. ...
10:00
Duelul din etapa #5 dintre Cagliari și echipa antrenată de românul Cristi Chivu, Inter, e programat astăzi de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.Inter a început sezonul de Serie A cu două înfrângeri și două victorii. A pierdut momentan contactul cu liderul Napoli care a legat o serie de 4 victorii. Napolitanii au 12 puncte și sunt pe primul loc, în timp ce echipa lui Cristi Chivu ocupă locul 10. ...
09:50
Crystal Palace - Liverpool, în runda 6 din Premier League » Echipele probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
Liverpool joacă de la 17:00 pe terenul celor de la Crystal Palace, în runda cu numărul 6 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo. Click AICI pentru programul întregii etape din Premier LeagueLiverpool vrea să continue startul fulminant de campionat. Echipa lui Arne Slot are 5 victorii în primele 5 etape și e lider în Premier League, la 5 puncte deasupra celor de la Arsenal. Crystal Palace nu stă nici ea rău, e pe locul 5, cu 9 puncte. ...
09:40
Vinicius Jr. vrea să își confirme revirimentul, după ce a fost omul meciului în victoria lui Real Madrid cu Levante (4-1). Brazilianul de 25 de ani va începe derbyul cu Atletico, programat azi de la ora 17:15 (livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), și încearcă să-i dea primul gol în La Liga. ...
09:20
Petrolul - Rapid, „Primvs Derby” episodul #132 » Echipele probabile la debutul lui Neagoe # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid, episodul cu numărul 132 din „Primvs Derby”, are loc în această seară, pe „Ilie Oană”, de la ora 20:30. Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1. ...
09:20
UTA Arad - Csikszereda, arădenii vor pe loc de play-off, ciucanii caută prima victorie în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Csikszereda, partida care deschide ziua de sâmbătă în Superligă, se dispută astăzi, de la ora 15:00. Duelul din vestul țării va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.Sub comanda lui Adi Mihalcea, „textiliștii” s-au transformat într-o echipă incomodă în Superligă. ...
Acum 12 ore
09:10
Barca feminină de 8 plus 1 rame a României se bate să-și apere titlul la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu, componentele echipajului tricolor de 8 plus 1 rame, vor lua startul în finala din cadrul Campionatelor Mondiale pentru a-și conserva titlul cucerit la ultimele două ediții. Cursa va fi LIVE pe GSP și transmisă de TVR1. ...
09:00
Emil Săndoi (60 de ani), fostul jucător și antrenor de la Craiova, a spus cum vede lupta la titlu în acest sezon. Craiova este lider, cu 24 de puncte, în timp ce FCSB și CFR Cluj au un start extrem de slab. Bucureștenii sunt pe 13, cu 7 puncte, în timp ce ardelenii ocupă locul 12, cu 8. În ciuda diferenței mari de puncte, Emil Săndoi este convins că tot cele două vor fi echipele care se vor bate la titlu cu oltenii. ...
08:30
Liga 2, etapa a 8-a: 9 meciuri se joacă astăzi » Rezultatele, marcatorii și clasamentul în timp real # Gazeta Sporturilor
Liga 2 revine astăzi, cu primele 9 meciuri ale rundei 8. Opt dintre ele încep la 11:00, în timp ce duelul FC Bacău - AȘA Târgu Mureș este programat de la 13:00. Toate pot fi urmărite live pe GSP.ro. Nu mai puțin de 9 echipe nu au drept de promovare în Superliga: Steaua București, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița. Liderul Corvinul joacă de la 11:00 pe terenul celor de la Câmpulung. ...
08:00
Andrei Nicolescu a continuat „războiul” după Craiova - Dinamo: „Am fost provocați!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova cu scorul de 2-2. Andrei Nicolescu consideră că echipa lui Zeljko Kopic ar fi meritat să câștige, ținând cont de cum s-au desfășurat ultimele minute. Oficialul a explicat și bătaia care a avut loc pe tunel, în drumul spre vestiare, spunând că dinamoviștii au fost provocați de gazde. ...
07:20
Legenda Craiovei propune un fotbalist de la Dinamo la națională: „L-aș naturaliza, nu avem ca el” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (66 de ani), legenda Craiovei, a venit cu o propunere surprinzătoare în legătură cu Danny Armstrong (27), aripa dreaptă de la Dinamo. Danny Armstrong a intrat în repriza secundă în Craiova - Dinamo. A trimis mai multe centrări de calitate și a creat faza din care Alexandru Pop a marcat pentru 2-2. A fost și protagonistul momentului care a dus la eliminarea lui Nicușor Bancu. ...
Acum 24 ore
00:50
00:40
Bayern Munchen a învins fără emoții (4-0) pe teren propriu contra celor de la Werder Bremen, în meciul de vineri seară din etapa a 5-a a Bundesligii. Harry Kane a marcat al 100-lea său gol pentru bavarezi.Bayern Munchen a deschis scorul în minutul 22 împotriva lui Werder Bremen. După un corner, echipa oaspete părea să fi reușit să respingă, însă Bayern a recuperat mingea. ...
00:20
Ce s-a întâmplat imediat după Craiova - Dinamo » Scandarea preferată a galeriei # Gazeta Sporturilor
GSP.ro a surprins ce s-a întâmplat pe gazon imediat după Universitatea Craiova - Dinamo, 2-2, din runda cu numărul 11 din Superliga.Imediat după meciul extrem de tensionat de pe Ion Oblemenco, la finalul căruia lucrurile au degenerat pe tunel, ambele echipe s-au dus în fața galeriilor. VIDEO. Cum a sărbătorit Dinamo egalul cu Univeresitatea Craiova Fotbaliștii lui Dinamo, extrem de mulțumiți cu acest egal s-au dus să cânte alături de galerie. ...
00:10
00:10
