I-a lăsat mască pe jurnaliști, după duelul din Liga 2: „Nu sunt o curvă, nu mă vând! Să le spunem adevărul oamenilor”

Liga 2 revine astăzi, cu primele 9 meciuri ale rundei 8. Opt dintre ele încep la 11:00, în timp ce duelul FC Bacău - AȘA Târgu Mureș este programat de la 13:00. Toate pot fi urmărite live pe GSP.ro. Nu mai puțin de 9 echipe nu au drept de promovare în Superliga: Steaua București, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița. Liderul Corvinul joacă de la 11:00 pe terenul celor de la Câmpulung. ...