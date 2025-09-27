Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
StirileProtv.ro, 27 septembrie 2025 16:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
17:10
Cel puțin 38 de oameni au fost uciși în Fâșia Gaza. Israelul ignoră apelurile internaționale de încetare a focului # StirileProtv.ro
Atacurile Israelului în centrul și nordul Gazei au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficialii locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului pentru un armistițiu.
Acum 15 minute
17:00
Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero # StirileProtv.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume.
17:00
Un judecător sirian a anunţat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după înlăturarea sa de la putere, acesta urmând să fie dat în urmărire internaţională prin Interpol.
Acum 30 minute
16:50
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.
Acum o oră
16:40
Peste 150 de tone de ţigări de contrabandă au fost confiscate într-o fabrică clandestină din Italia # StirileProtv.ro
Poliţia vamală italiană a descoperit lângă Cassino, într-un buncăr subteran, cea mai mare fabrică clandestină de ţigări din Italia, de unde au fost confiscate peste 150 de tone de contrabandă.
16:40
Fructul de cactus, superalimentul exotic care îți întărește imunitatea. Beneficii, valori nutritive și cum se consumă corect # StirileProtv.ro
Fructul de cactus este un superaliment exotic, apreciat pentru conținutul bogat de vitamine și antioxidanți, care sprijină imunitatea și sănătatea generală. Consumat corect, aduce multiple beneficii nutriționale și poate fi integrat ușor în dietă.
16:40
Unde a avut loc cea mai mare horă din lume. Au participat aproape 10.000 de persoane și s-a întâmplat în România # StirileProtv.ro
Cea mai mare horă din lume a avut loc în România, unde aproape 10.000 de persoane s-au prins în dans tradițional simultan, stabilind un record impresionant și promovând cultura populară românească.
16:40
Alergiile de toamnă apar frecvent. Simptomele sunt multe, iar tratamentele eficiente pot include antihistaminice, decongestionante, picături nazale și evitarea factorilor declanșatori.
16:40
Porumb - alimentul de bază care ascunde beneficii nebănuite pentru sănătate. Valori nutritive și moduri sănătoase de consum # StirileProtv.ro
Porumbul, unul dintre cele mai vechi și răspândite alimente de bază din lume, nu este doar o sursă de energie accesibilă, ci și un rezervor de nutrienți valoroși.
16:30
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european # StirileProtv.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.
Acum 2 ore
16:10
Alertă în Danemarca: drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din țară. Rusia ar putea fi implicată # StirileProtv.ro
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată.
16:00
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.
15:50
Donald Trump, alături de nepoata sa Kai, la Ryder Cup 2025. Tânăra de 18 ani și-a lansat propria linie de haine. FOTO # StirileProtv.ro
Kai este cea mai mare nepoată a lui Donald și are spiritul său antreprenorial, lansând propria linie de produse încă din liceu
15:30
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025 # StirileProtv.ro
Rusia revendică sâmbătă cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forţele ruse au efectuat o străpungere, relatează AFP.
15:20
După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică folk Vârf Carpatin revine cu 4 piese noi și reeditarea albumului din 1996 # StirileProtv.ro
După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică Vârf Carpatin revine în peisajul folk-ului de munte cu patru piese noi și reeditarea albumului din 1996, ”Cântece de munte”.
15:20
Prințesa Kate, apariție îndrăzneață cu pălărie de cowboy. Mesajul pentru echipa feminină de rugby a Angliei. FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa de Wales a cucerit din nou prin stilul său, purtând o pălărie roșie cu design de tiară care i-a fermecat pe fani și a atras numeroase aprecieri în mediul online.
Acum 4 ore
15:00
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu protestatarii din fața ministerului. Ce le-a promis # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.
14:10
O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri # StirileProtv.ro
O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.
14:10
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică # StirileProtv.ro
Iranul şi-a rechemat ambasadorii din Franţa, Germania şi Regatul Unit, pe fondul eşecului negocierilor nucleare şi al reluării sancţiunilor ONU, relatează AFP, citând presa iraniană de stat.
14:00
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul # StirileProtv.ro
Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.
13:40
Incident violent în Târgu Jiu. Reacția agresivă a unui șofer de BMW după ce a făcut o depășire neregulamentară | VIDEO # StirileProtv.ro
Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii i-au suspendat și permisul pentru 60 de zile.
13:30
Ministrul Muncii, despre vârsta de pensionare: „Sunt oameni care vor să muncească și la 70 de ani” # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani.
13:20
Iron Maiden vine la București în 2026. Când va avea loc concertul, biletele au fost puse deja în vânzare # StirileProtv.ro
Trupa Iron Maiden vine la Bucureşti anul viitor, organizatorii concertului anunţând sâmbătă punerea în vânzare a biletelor.
Acum 6 ore
13:10
Florin Manole, despre muncitorii străini din România: Nu mă deranjează, așa cum nu a deranjat mama mea când muncea în Spania # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România.
12:50
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a aproape a ignorat un simptom banal # StirileProtv.ro
O tânără de 24 de ani din California a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun.
12:40
Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva” # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani.
12:40
Trump, autorizat de Curtea Supremă a SUA să blocheze ajutoare externe în valoare de patru miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.
12:30
Victimă a unei fraude online în Maramureș. O femeie a rămas fără mii de lei în cont, după ce a fost păcălită să-și dea datele # StirileProtv.ro
O femeie din Maramureș a depus plângere la Poliție după ce, anunțată pe o rețea socială că a câștigat bani, a fost păcălită să ofere datele cardului bancar.
12:20
Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice # StirileProtv.ro
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul posibile întreruperi de curent, alerte false și violențe în ziua alegerilor.
12:20
Cel mai mare furnizor de componente auto din lume face concedieri. Anunțul Bosch despre România, unde are 10.000 de angajați # StirileProtv.ro
Gigantul german Bosch, care are peste 10.000 de angajați în România, a anunțat un plan global de restructurare, prin care va desființa 13.000 de posturi până în 2030. Deocamdată, concedierile nu vizează și unitățile din România.
12:00
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social # StirileProtv.ro
Peste 200 de polițiști au descins vineri dimineață în mai multe orașe din vestul Germaniei pentru a percheziționa imobile degradate, într-o operațiune împotriva fraudelor sociale.
11:20
Raport: Rusia ajută China să se pregătească pentru cucerirea Taiwanului. Invazia va avea loc până în 2027 # StirileProtv.ro
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”.
Acum 8 ore
11:10
Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi, vânt și ninsori la munte. Temperaturile, sub normalul perioadei # StirileProtv.ro
Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei pe tot parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. La altitudini mari, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare.
11:00
Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie” # StirileProtv.ro
Scena de la Vocea României a fost, din nou, inundată de emoție și voci puternice care au impresionat publicul și antrenorii, dar și pe cei de acasă.
11:00
Vești bune pentru fanii serialului „ȚUP”, bazat pe cărțile scrise de colegul nostru Alex Donovici. De sâmbătă, primele episoade ale sezonului 2 sunt disponibile pe VOYO.
10:50
Ministrul Sănătății va coordona controlul la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit de la aceeași bacterie # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria".
10:50
Suntem într-un moment crucial în istorie. Lupta dintre Statele Unite ale Americii și China pentru supremația tehnologică definește viitorul nostru.
10:50
Un român a creat o platformă care măsoară performanța inteligenței artificiale în timp real. Cum funcționează # StirileProtv.ro
Inteligența Artificială are momente când „obosește”. Atunci când prea mulți oameni o folosesc, companiile reduc din putere, ca să ajungă câte un pic la toată lumea.
10:50
FC, adică vechiul FIFA, e un pic ca un telefon mobil - un pic mai bun în fiecare an. Așa că, hai să vedem cum arată FC26.
10:40
iLikeIT. Emisiunea integrală din 27 septembrie 2025
10:30
SUA vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro după declarații „incendiare” la un protest pro-palestinian # StirileProtv.ro
Statele Unite îi vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro, a anunțat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acțiuni imprudente și incendiare” în timpul unui protest pro-palestinian la New York, relatează AFP.
10:20
Tratament revoluționar împotriva infecțiilor nosocomiale. Virușii care mănâncă superbacteriile ucigașe # StirileProtv.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat o nouă formă de tratament care ar putea revoluţiona lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, un cocktail de virusuri creat pentru tratarea infecţiilor rezistente la tratamentele standard.
10:00
Leandrul este o plantă apreciată pentru florile sale vibrante și rezistența în grădină sau pe balcon. Cu îngrijirea potrivită, poate înflori abundent în fiecare sezon, aducând culoare și vitalitate spațiului verde.
10:00
Mâncare de vinete grecească – cum se prepară. Rețete simple cu vinete gătite în stil grecesc # StirileProtv.ro
Mâncarea de vinete în stil grecesc îmbină gustul bogat al legumei coapte cu arome mediteraneene, oferind preparate savuroase și sănătoase. Rețetele tradiționale sunt simple și pun în valoare textura fină a vinetelor.
09:50
Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.
09:50
Horoscop săptămâna 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Dragoste, carieră și bani pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025 aduce schimbări importante pentru toate semnele zodiacale.
09:50
Echinacea este o plantă de toamnă apreciată pentru florile sale decorative și proprietățile benefice asupra imunității și stării generale de sănătate.
09:30
BMW avertizează aproape 200.000 de proprietari să nu parcheze în garaj, deoarece mașinile lor ar putea lua foc # StirileProtv.ro
Proprietarii a aproape 200.000 de autoturisme BMW nu ar trebui să parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui aviz de rechemare.
09:30
Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă # StirileProtv.ro
O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.