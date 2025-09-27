Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn
News.ro, 27 septembrie 2025 16:50
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn. El a precizat că Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat programe de conştientizare în raport cu infecţiile nozocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
17:10
Echipa ciucană FK Csikszereda a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 11-a din Superligă.
17:10
Dragoş Pîslaru: Alegerile de mâine din Republica Moldova nu decid doar componenţa viitorului Parlament de la Chişinău, ci trasează şi direcţia ţării pentru anii care vor urma. Cetăţenii au şansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate şi siguranţă # News.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţilor şi Proiectelor Europene, afirmă că alegerile de mâine din Republica Moldova nu decid doar componenţa viitorului Parlament de la Chişinău, ci trasează şi direcţia ţării pentru anii care vor urma iar cetăţenii au mâine şansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate şi siguranţă.
17:10
Ministrul Sănătăţii anunţă cursuri pentru asistente şi infirmiere pe tema modului în care se limitează răspândirea infecţiilor în spitale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor şi Societăţii de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus la punct modul de pregătire pentru asistente şi infirmiere în aşa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecţiilor, iar cele care nu vor parcurge respectivele cursuri nu vor mai putea lucra în ATI sau nu se vor mai putea angaja. Ministru mai spune că, în contextul în care cazuri precum de la Spitalul Sfânta Maria din iaşi se pot repeta, la nivelul Ministerului Sănătăţii va înfiinţa programul Acţiuni prioritate reducerea infecţiilor asociate activităţii medicale.
Acum 15 minute
17:00
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojia de la reţeaua electrică de patru zile, pe care vrea să o ”fure” prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc # News.ro
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile şi de faptul că încearcă astfel să o ”fure” prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc, în pofida unor riscuri de securitate, relatează AFP.
Acum 30 minute
16:50
Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn # News.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn. El a precizat că Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat programe de conştientizare în raport cu infecţiile nozocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte.
Acum o oră
16:40
INTERVIU- Antonia Pup, asistent la Universitatea Georgetown: România să iasă din superficialitate. Preşedintele să-şi grăbească vizita în SUA. Nu putem vorbi despre relansarea parteneriatului strategic în absenţa unei întâlniri Nicuşor Dan-Donald Trump # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să-şi grăbească vizita la Casa Albă şi întâlnirea cu Donald Trump, este mesajul urgent pe care Antonia Laura Pup, asistentă universitară la prestigioasa Universitate Georgetown din Washington şi analistă la Comisia specială a Camerei Reprezentanţilor privind competiţia strategică dintre SUA şi Partidul Comunist Chinez, îl transmite într-un interviu acordat News.ro. Anunţată de partea română pentru primăvara anului viitor, această vizită trebuie reprogramată a se desfăşura cel târziu până la sfârşitul acestui an, dacă România chiar îşi doreşte să obţină rezultate şi să relanseze relaţiile cu partenerul strategic, avertizează Antonia Pup. În primăvara anului viitor, SUA vor fi deja în febra alegerilor de la mijlocul mandatului (midterm) şi interesul general pentru problemele de politică externă va fi mult redus, explică interlocutoarea. Aşadar, fereastra de oportunitate pentru Nicuşor Dan şi România se închide la sfârşitul lui 2025.
16:40
Regatul Unit, Franţa şi Germania, un grup de ţări denumit E3, au declanşat la sfârşitul lui august un mecanism - denumit ”snapback” - care permite, în termen de 30de zile, o restabilire a sancţiunilor ridicate în 2015, în baza Acordului de la Viena în dosarul nuclear iranian (JCPoA), relatează AFP, care prezintă aceste sancţiuni, care urmează să fie reimpuse la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică.
16:40
Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nozocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn # News.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nozocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn. El a precizat că Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat programe de conştientizare în raport cu infecţiile nozocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte.
16:30
Alexandru Rogobete, despre tragedia de la Iaşi: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite ”fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.
16:30
Juventus Torino a redus pierderile de la 199,2 milioane de euro la 58,1 milioane în sezonul 2024-25, graţie participării la Liga Campionilor şi la Cupa Mondială a Cluburilor, a anunţat vineri clubul, citat de AFP.
16:20
Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.
Acum 2 ore
16:10
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. Dacă ai colegi sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate # News.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european şi precizează că şi la Timişoara se poate vota iar fiecare vot e o declaraţie de libertate.
16:10
Cel mai amplu studiu genetic realizat până în prezent oferă noi perspective asupra cauzelor dislexiei # News.ro
Dislexia este o tulburare de dezvoltare neurologică ce afectează capacitatea de a citi şi scrie corect şi este prezentă la aproximativ 5-10% din populaţia globului, indiferent de nivelul de educaţie sau mediul cultural. Persoanele cu dislexie întâmpină dificultăţi persistente în recunoaşterea şi ortografierea cuvintelor, ceea ce le poate afecta performanţa şcolară şi viaţa profesională. Un studiu recent, realizat de cercetători de la Universitatea din Edinburgh, Institutul Max Planck pentru Psiholingvistică şi alte centre de cercetare internaţionale, a analizat date genetice de la peste 1,2 milioane de persoane, fiind cea mai amplă cercetare de acest tip realizată până acum.
16:00
Moşteanu, despre alegerile din Rep. Moldova: Ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, declară despre alegerile din Republica Moldova că ceea ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa.
15:40
Volei masculin: Italia, campioana mondială en-titre, s-a calificat în finala CM din Filipine. Adversara din ultimul act va fi Bulgaria # News.ro
Naţionala de volei masculin a Italiei, deţinătoarea trofeului, a învins echipa Poloniei, campioana europeană, scor 3-0, şi s-a calificat în Campionatului Mondial din Filipine.
15:20
Formaţia FC Bacău a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa ASA Târgu Mureş, în etapa a opta a Ligii a II-a.
Acum 4 ore
15:00
Suceava: Aproximativ o sută de elemente de muniţie din Primul Război Mondial, scoase la suprafaţă de viiturile de luna trecută, asanate de către pirotehnişti - FOTO, VIDEO # News.ro
Aproximativ o sută de elemente de muniţie - proiectile explozive şi bombe de aruncător datând din Primul Război Mondial – care au fost aduse la suprafaţă de viiturile de luna trecută, în albia pârâului Neagra, pe raza oraşului sucevean Broşteni, au fost asanate de către pirotehnişti.
15:00
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina, Derîlove şi Maiske în Doneţk şi Stepove în Dnipropetrovsk. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul lui 2025. Un mort şi 12 răniţi în Herson, căi ferate avariate în Ode # News.ro
Rusia revendică sâmbătă cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forţele ruse au efectuat o străpungere, relatează AFP.
14:50
UPDATE - Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România / Preşedintele Nicuşor Dan participă luni la funeralii - FOTO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan.
14:50
Suceava: Aproximativ o sută de elemente de muniţie din Primul Război Mondial, scoase la suprafaţă de viiturile de luna trecută, asanate de către pirotehnişti - VIDEO # News.ro
Aproximativ o sută de elemente de muniţie - proiectile explozive şi bombe de aruncător datând din Primul Război Mondial – care au fost aduse la suprafaţă de viiturile de luna trecută, în albia pârâului Neagra, pe raza oraşului sucevean Broşteni, au fost asanate de către pirotehnişti.
14:40
Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România / Preşedintele Nicuşor Dan participă luni la funeralii - FOTO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan.
14:40
SUA au cerut Iranului să le cedeze ”tot” uraniul îmbogăţit iranian în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor, dezvăluie preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, înainte să plece de la New York, o cerere ”inacceptabilă” # News.ro
Statele Unite au cerut Iranului să le predea ”tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, dezvăluie sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, care respinge această cerere drept ”inacceptabilă”, relatează AFP.
14:30
Gruparea engleză West Ham, aflată pe penultimul loc în Premier League, a anunţat „plecarea” imediată a antrenorului Graham Potter, la aproape nouă luni de la sosirea sa la echipa din estul Londrei.
14:20
Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open.
14:20
Cea mai mare bază militară din Danemarca, Karup, survolată de drone într-un nou incident. ”Nu le-am doborât”. Poliţia anunţă o anchetă împreună cu armata # News.ro
Drone neidentificate au fost observate deasupra celei mai mari baze militare în Danemarca, vineri seara, anunţă sâmbătă poliţia, după survolarea mai multor aeroporturi săptămâna aceasta în această ţară nordică, relatează AFP.
13:50
Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog şi schimbarea în instituţie trebuie să se facă în acord cu toate organizaţiile # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată„ temeinic”.
13:40
Hamasul acceptă un plan al lui Trump de eliberare a tuturor ostaticilor, dezvăluie Haaretz # News.ro
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat ”în principiu” un plan al preşedintelui american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor - în viaţă şi morţi -, iar un acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, dezvăluie sâmbătă cotidianul israelian Haaretz.
13:30
Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC) a decis să ridice suspendarea parţială a Rusiei şi Belarusului, în vigoare de la invazia Ucrainei în 2022, şi să reintegreze cele două comitete naţionale ca membri cu drepturi depline ai organizaţiei, în cadrul adunării generale de sâmbătă de la Seul (Coreea de Sud).
Acum 6 ore
13:10
Gorj: Bărbat agresiv în trafic, depistat de Poliţie şi amendat, după ce a fost filmat, iar imaginile au fost postate online - VIDEO # News.ro
Un şofer care a devenit agresiv după ce a făcut o depăşire neregulamentară, s-a dat jos din maşină şi a încercat să ajungă la un alt şofer, trăgând de uşa autoturismului acestuia, a fost identificat şi amendat de Poliţie după ce imagini cu el au fost postate online.
13:00
Iranul îşi recheamă ambasadorii din Germania, Franţa şi Regatul Unit, înaintea reimpunerii sancţiunilor ONU în dosarul nuclear iranian, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică # News.ro
Iranul şi-a rechemat sâmbătă la consultări ambasadorii în Franţa, Germania şi Regatul Unit, o dată cu apropierea restabilirii sancţiunilor ONU impuse Teheranului, în urma eşecului unor negocieri cu cele trei ţări europene (E3) cu privire la programul nuclear iranian, potrivit presei iraniene de stat, relatează AFP.
13:00
Ministrul Muncii, întrebat dacă se poate şi fără Bolojan: Se poate şi fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine/ Ce spune despre premier - VIDEO # News.ro
Ministrul Muncii Petre Florin Manole susţine că actuala coaliţie de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR poate continua şi fără premierul Ilie Bolojan. ”Se poate şi fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine”, a spus ministrul PSD al Muncii. Petre Florin Manole susţine că Ilie Bolojan ”pare tipul care mai face şi gesturi radicale”, dar în multe contexte de lucru l-a perceput drept ”un om raţional”. De asemenea, Petre Florin Manole este de părere că actuala formulă de guvernare funcţionează foarte bine şi nu vede posibilă o altă coaliţie politică.
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a opta a Ligii a II-a:
12:50
Sancţiunile ONU impuse Iranului din cauza programului nuclear iranian urmează să fie restabilite sâmbătă, la o zi după respingerea unei ultime rezoluţii a Consiliului de Securitate şi după ce Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) şi-a reluat inspecţiile în instalaţiile nucleare iraniene, relaterază AFP.
12:50
Ministrul Muncii: Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Eu vreau să muncesc mai mult acum şi nu după 65 - 70 de ani - VIDEO # News.ro
Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. ”Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Cred că avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă”, a spus ministrul Muncii, la Prima TV. Pe de altă parte, Petre Florin Manole este de părere că persoanele care vor să lucreze şi după vârsta de 65 de ani trebuie să aibă această opţiune legală. ”Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 - 70 de ani”, a conchis ministrul Muncii.
12:40
IRI Travel: Egipt devine „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă. Destinaţiile exotice câştigă teren, cererea crescând cu 35% faţă de anul precedent # News.ro
Touroperatorul IRI Travel a înregistrat o creştere de 38% a vânzărilor şi de 32% a numărului de turişti, în sezonul estival 2025 comparativ cu anul 2024. În ceea ce priveşte toamna lui 2025, staţiunile montane şi balneare din România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulţi turişti, fiind preferate pentru escapade de weekend şi pachete wellness. Egiptul devine „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde şi ofertelor all inclusive,iar city break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, oraşe ca Roma, Barcelona, Paris şi Viena fiind în top. Pentru sezonul 2025–2026, compania a raportat o creştere de 35% a cererii pentru destinaţiile exotice, oferind pachete în destinaţii precum Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali şi Republica Dominicană.
12:40
Compania Agroserv Măriuţa, care deţine brandul Lăptăria cu Caimac, trece pe profit în primul semestru şi raportează o cifră de afaceri de 50,6 milioane de lei, mai mare cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut # News.ro
Agroserv Măriuţa, companie românească de agricultură şi deţinătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a înregistrat în primul semestru o cifră de afaceri de 50,6 milioane de lei, mai mare cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania a trecut pe profit în parte a anului, raportând un rezultat net de 3,36 milioane lei, comparativ cu o pierdere de 646.267 lei în primele şase luni din anul trecut.
12:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că „întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi bani de pensii şi salarii”. El spune că, la rectificarea bugetară care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare, instituţii din subordinea ministerului pe care îl conduce vor primi sume în plus.
12:40
Ministrul Muncii: La sfârşitul primelor cinci luni, Pilonul 1 plus Pilonul 2 versus cheltuiala pe bugetul de pensii, minus de 4 miliarde de lei / Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Ghinion, ca să zic aşa! - VIDEO # News.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susţine că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din Pilonul 1 şi din Pilonul 2. ”Nu e mult, nu e puţin, dar este un ecart tangibil, dacă combatem munca la negru”, susţine ministrul Muncii, care precizează că sistemul de pensii nu va intra în colaps odată cu generaţia ”decreţeilor”. Întrebat de ce românii nu-şi pot retrage integral sumele din Pilonul 2, ministrul Muncii a răspuns: ”Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulţi bani deodată, îţi faci un depozit şi îi scoţi când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion, ca să zic aşa”, a răspuns Manole. De asemenea, ministrul Muncii anunţă că nu e interesat să contribuie la Pilonul 3 de pensii, unul privat. ”Sunt foarte etatist. Eu sunt fanul numărul 1 al Pilonului 1”, a conchis Manole.
12:30
Ministrul Muncii se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim: Pentru că am trăit experienţa asta. Să nu-ţi ajungă banii nici pentru chirie e absolut nedrept /El susţine ca tinerii să meargă la muncă abia după ce finalizează studiile # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, se declară un „susţinător fervent” al creşterii salariului minim pe economie, iar în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, a explicat şi de ce. El spune că a muncit pe salariul minim şi crede că, pentru un om care nu are locuinţă, „este absolut nedrept” ca banii pe care îi câştigă lunar să nu îi ajungă nici pentru chirie.
12:30
Caraş-Severin - Accident între un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism - două persoane au fost rănite; traficul între Caransebeş şi Lugoj este complet blocat # News.ro
Două persoane au fost rănite, iar traficul între Caransebeş şi Lugoj este complet blocat sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism, produs în apropierea localităţii Căvăran, judeţul Caraş-Severin.
12:30
Ministrul Muncii, despre asiaticii care lucrează în România: Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile # News.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
12:30
Florin Manole, ministrul Muncii: Îmi doresc să plătim cât mai multe beneficii sociale pe card. Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile # News.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, susţine că îşi doreşte ca un număr cât mai mare de beneficii sociale să fie trimise prin carduri bancare, nu prin Poştă. „Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulţi bani Poştei Române, decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile”, explică ministrul.
12:20
MotoGP: Jorge Martin a suferit o fractură de claviculă după o căzătură la sprintul de la Grand Prix-ul Japoniei # News.ro
După ce s-a dezechilibrat în prima curbă a sprintului din cadrul Marelui Premiu al Japoniei de la Motegi, sâmbătă, spaniolul Jorge Martin (Aprilia) s-a izbit de Marco Bezzecchi, colegul său italian de la Aprilia. Spaniolul suferă de o fractură la clavicula dreaptă şi a fost internat în spital.
12:20
Florin Manole respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc. Ministrul spune că unii lucrează la negru, alţii cu ziua sau în gospodărie # News.ro
Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani. Ministrul spune că unii dintre cei care primesc ajutor social lucrează la negru, alţii muncesc cu ziua sau în gospodărie, ori fac agricultură de subzistenţă.
12:20
Ministrul Muncii Florin Manole admite că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale şi promite verificări/ Acesta vorbeşte despre „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă” # News.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, admite că în domeniul ajutoarelor sociale există cazuri de beneficiari care au ajuns să primească bani de la stat prin fraudă. Acesta vorbeşte despre „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”, dând exemplul Bucureştiului, unde numărul beneficiilor sociale obţinute prin fraudă este mare.
12:20
Ministrul Muncii e de acord cu reducerea perioadei de şomaj, însă propune sprijin pentru tinerii şi şomerii care intră în câmpul muncii # News.ro
Social-democratul Florin Manole, ministrul Muncii, se declară de acord cu propunerea primului-ministru privind reducerea perioadei de şomaj cu indemnizaţie, însă susţine că, în paralel cu aceasta, e nevoie de măsuri de sprijin financiar pentru tinerii şi şomerii care intră în câmpul muncii. Manole a explicat, la Prima Tv, că astfel de măsuri nu ar avea impact asupra bugetului de stat, ci chiar ar aduce bani, pentru că tinerii şi şomerii care se angajează plătesc taxe şi aduc bani în economie.
12:10
Ministrul Muncii: Unii dintre vectorii de opinie din România vorbesc de faptul că nu se munceşte suficient/ Sunt mulţi muncitori, dar nu sunt angajaţi cu forme legale/ Munca la negru este un fenomen # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, răspunde celor care susţin că „nu se munceşte suficient” în România, el susţinând că în ţară sunt mulţi oameni care muncesc, dar fără a fi angajaţi cu forme legale. Ministrul constată că „munca la negru este un fenomen de amploare în anumite domenii”, fenomen care este întreţinut, în unele cazuri, chiar de către unii angajaţi care, din dorinţa de a scăpa de popririle puse pe veniturile lor pentru debite neachitate, preferă să muncească fără forme legale.
12:00
Alexandru Muraru (PNL), după tragedia de la Iaşi: Astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine, referindu-se la cazul morţii celor şase copii internaţi la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, că astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici dacă ar fi război, el acuzându-i pe miniştrii Sănătăţii din ultimii ani că nu au realizat investiţii în domeniul medical la Iaşi.
11:50
Alegeri în R. Moldova-Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe: Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină lovitură de stat electorală # News.ro
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chişinău.
11:50
Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.