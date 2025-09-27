Circa 40% dintre lumânări sunt periculoase pentru sănătate
Rador, 27 septembrie 2025 16:50
Aproximativ 40% dintre lumânări sunt periculoase pentru sănătate, în special cele parfumate, deoarece fitilurile lor pot conţine plumb care, odată aprins, eliberează în atmosferă substanţe toxice. Pentru a evita riscurile, se recomandă lumânările din ceară de albine cu fitile din bumbac. De asemenea, o serie de alte produse şi obiecte din locuinţele noastre, aparent inofensive, […]
Este ultima zi pentru solicitarea tichetelor de energie aferente lunilor iulie și august pentru plata facturilor la electricitate # Rador
Sâmbătă este data limită până la care mai pot fi solicitate tichetele de energie aferente lunilor iulie și august pentru plata facturilor la electricitate. Beneficiarii se vor putea înscrie în continuare pentru a obține ajutorul de 50 de lei, însă vor primi doar sumele începând cu luna în curs până pe 31 martie 2026, cât […]
Atacurile israeliene și focurile de armă din centrul și nordul Fâşiei Gaza au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficiali locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului și a apelurilor tot mai numeroase pentru încetarea focului în enclava devastată de război. Loviturile de sâmbătă dimineață au demolat o casă […]
În Mexico City a fost inaugurat un nou muzeu care expune viaţa şi cariera celebrei artiste plastice mexicane Frida Kahlo. Este primul muzeu dedicat artistei care va fi administrat de familia acesteia. Muzeul, care conţine obiecte, fotografii şi lucrări care nu au mai fost expuse, oferă o imagine a vieţii de familie a Fridei Kahlo, […]
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână # Rador
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul call center-ului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, creat special în acest sens. 90% dintre apeluri au fost rezolvate direct de către operatori. Ministrul muncii, Florin Manole, a vizitat sâmbătă sediul agenției, unde angajații […]
La București se desfășoară cel mai mare târg educațional dedicat studiului în străinătate – World Education Fair # Rador
Realizator: Mihaela Enache – World Education Fair – cel mai mare târg educațional dedicat studiului în străinătate – are loc sâmbătă în capitală până la ora 17:00. Doritorii pot descoperi numeroase oportunități de burse oferite de universitățile participante, reduceri de taxe de școlarizare și alte tipuri de ajutor financiar. Belgia, Germania, Austria și Irlanda sunt […]
Traficul rutier pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi întrerupt temporar, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv # Rador
Traficul rutier pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi întrerupt temporar duminică, între orele 11:00 și 11:45, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv – informează Poliția de Frontieră Giurgiu. Aproximativ 300 de participanți, alături de persoane însoțitoare, vor traversa podul, iar măsura restricționării circulației este necesară pentru a asigura desfășurarea cursei în condiții de […]
Irakul reia exportul de țiței din regiunea semiautonomă Kurdistan către Turcia, după doi ani și jumătate # Rador
Sâmbătă a fost reluat fluxul de țiței printr-o conductă din regiunea semiautonomă Kurdistan din nordul Irakului către Turcia, pentru prima dată în doi ani și jumătate, după ce un acord interimar a deblocat situația, a transmis postul de televiziune kurd Rudaw. Acordul, convenit între guvernul federal irakian, guvernul regional kurd și producătorii străini de petrol […]
Organizaţia medicală umanitară internaţională Medici fără Frontiere (Médecins Sans Frontieres – MSF) a anunțat că a suspendat întreaga activitate în Gaza City din cauza ofensivei israeliene. MSF a transmis că clinicile sale sunt încercuite de forțele israeliene, tancurile avansând la mai puțin de un kilometru distanță de facilitățile sale. Israelul a îndemnat palestinienii să părăsească […]
Polițiștii din Arad au făcut în această dimineață mai multe percheziții domiciliare la locuințele a șapte bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor. Ei sunt bănuiți că în noaptea de 27 spre 28 august ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum […]
Proiectul de rectificare bugetară, primul din acest an, va fi lansat luni în consultare publică, urmând că adoptarea acestuia să aibă loc la sfârșitul săptămânii viitoare, după noi discuții în coaliție. Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea de ieri cu premierul Ilie Bolojan. Ministrul Nazare a declarat că s-a întârziat […]
Mai multe anchete sunt în desfășurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi după ce șase copii au murit la secția de terapie intensivă # Rador
Mai multe anchete sunt în desfășurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași în legătură cu un posibil focar de infecție cu o bacterie, după ce șase copii au murit la secția de terapie intensivă. Ministerul Sănătății a transmis că în total nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați. Momentan secția […]
– De la curele elegante la trench-uri voluminoase și mocasini clasici – Anul 2025 aduce o varietate de stiluri și piese esențiale care combină eleganța clasică cu accente moderne, inspirate din moda stradală, și vintage, dar și un amestec fascinant între minimalism sofisticat și accente futuriste. Moda feminină devine tot mai expresivă, punând accent pe […]
Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski că este dispus să-i furnizeze arme noi cu rază lungă de acțiune, relatează WSJ # Rador
Președintele american Donald Trump i-a spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski că este dispus să ridice restricțiile privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune fabricate în America de către Ucraina pentru a ataca obiective din interiorul Rusiei, dar nu s-a angajat să facă acest lucru în cadrul întâlnirii lor de marți, a relatat vineri […]
Premiera Teatrului Naţional Radiofonic la Radio România Cultural: „SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor” # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră spectacolul SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor la Radio România Cultural, marți, 30 septembrie 2025, de la ora 19:00. Spectacolul este o producţie din cadrul proiectului Biografii, memorii, cu un scenariu radiofonic realizat de Ion-Costin Manoliu şi cu regia artistică semnată de Cristina Chirvasie. Din distribuție fac parte actorii: […]
Premierul României a transmis un mesaj de condoleanţe părinţilor care şi-au pierdut copiii în tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași # Rador
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași și a adăugat că autoritățile trebuie să facă ceea ce este necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele din țara noastră. El a mai […]
Non, les Roumains n’ont pas été privés d’antibiotiques au profit des pays développés de l’UE, mais parce que la Roumanie est championne de la surconsommation # Rador
Un rapport de la Cour des comptes européenne sur les pénuries de médicaments dans l’UE et les instruments disponibles pour y remédier a donné naissance à une nouvelle théorie du complot, selon laquelle la Roumanie serait un pays sacrifié au profit d’intérêts majeurs. Bref, l’existence de problèmes d’approvisionnement en médicaments au niveau européen est interprétée […]
Nu, românilor nu li ”s-au luat antibioticele” în beneficiul țărilor dezvoltate din UE, ci pentru că România este campioană la consumul excesiv # Rador
Un raport al Curții Europene de Conturi despre deficitele de medicamente în UE și instrumentele disponibile pentru combaterea unor astfel de deficite a prilejuit propagarea unei noi conspirații pe linia narativului că România este o țară sacrificată pentru marile interese. Pe scurt, existența unor probleme în aprovizionarea cu medicamente la nivel european este interpretată tendențios […]
Avioanele ruseşti de luptă efectuează toate zborurile în strictă concordanţă cu legile internaţionale, a spus Dmitri Peskov # Rador
Autorităţile de la Kremlin au criticat declaraţiile despre doborârea avioanelor ruseşti de luptă care intră în spaţiul aerian al NATO ca fiind „nesăbuite şi periculoase”. Reacţia a venit după incidente recente în cursul cărora avioanele ruseşti au făcut exact acest lucru, încălcând inclusiv spaţiul aerian al Estoniei deasupra Mării Baltice. Aceste incursiuni au amplificat tensiunile […]
Președintele american Donald Trump a emis vineri un mesaj optimist cu privire la un acord care ar pune capăt războiului din Fâşia Gaza și ar facilita eliberarea ostaticilor rămași, deși nu a oferit detalii despre niciun plan. „Cred că poate avem o înțelegere cu privire la Gaza și suntem foarte aproape de o înțelegere cu […]
Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani, în lungime de aproape 80 de km al autostrăzii Moldovei, se apropie de 40%, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorul român este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje. Conform contractului, pe […]
Premierul Israelului şi-a început discursul la ONU prin a prezenta operaţiunile împotriva Iranului şi a protejaţilor acestuia # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a început discursul la Adunarea Generală a ONU prin a prezenta operațiunile Israelului împotriva Iranului și a protejaţilor acestuia în Orientul Mijlociu. „În ultimul an, i-am lovit pe houthi, inclusiv ieri. Am zdrobit cea mai mare parte a mașinăriei teroriste Hamas. Am paralizat Hezbollah, eliminându-i majoritatea liderilor și o mare parte […]
Institutul Cultural Român de la Stockholm va decerna scriitorului și eseistului Henrik Nilsson Premiul „Marin Sorescu” 2025 – distincție cu tradiție și notorietate în lumea culturală suedeză. Înfiinţat de ICR Stockholm în 2007, acest premiu literar este acordat, în urma voturilor unui juriu, unui scriitor suedez care face posibilă comunicarea între diferite forme de expresie […]
Zelenski susţine că ţările NATO ar fi trebuit să doboare toate dronele și avioanele rusești care le-au încălcat spațiul aerian # Rador
Peşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ţările membre NATO ar fi trebuit să doboare toate dronele și avioanele rusești care le-au încălcat spațiul aerian. În timpul unui interviu pentru Axios, jurnalistul l-a întrebat pe Zelenski dacă, în opinia sa, a fost insuficientă reacția autorităţilor la încălcările spațiului aerian al țărilor NATO de către avioane […]
Călătoria studențiilor români/străini înmatriculați la instituțiile de învățământ superior acreditate din România CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Institutul Cultural Român sărbătoreşte vineri Ziua Europeană a Limbilor, un eveniment menit să aducă mai aproape de public diversitatea culturală şi lingvistică a naţiunilor europene. Cu 24 de limbi oficiale şi numeroase dialecte, continentul nostru este unul dintre cele mai diverse din punct de vedere lingvistic, iar acest lucru reprezintă oportunităţi […]
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este convins că liderul american, Donald Trump, își dorește victoria Ucrainei în războiul declanşat de Rusia. Potrivit RBC-Ucraina, Zelenski a făcut această afirmație într-un interviu pentru Axios. „Așadar, credeți acum că președintele Trump vrea, în cele din urmă, victoria Ucrainei?” – l-a întrebat jurnalistul pe liderul ucrainean. Zelenski a […]
Miniștrii apărării de pe flancul estic pun la punct cu executivul comunitar inițierea proiectului Zidul Anti-drone # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Miniștrii apărării de pe flancul estic al Uniunii Europene, între care și cel român, pun la punct în acest moment cu executivul comunitar inițierea proiectului Zidul Anti-drone. Numai Ungaria lipsește de la videoconferința cu comisarul european pentru apărare. În schimb, este prezentă Ucraina – singura țară cu experiență de război modern. […]
La microfon, Angelica Dan
Numeroase benzinării din Rusia își încetează activitatea, din cauza scăderii volumului de producție la rafinăriile de petrol – potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Spionajul ucrainean transmite că, în ultimele două luni, numărul stațiilor de alimentare din Federația Rusă a scăzut cu 360 – o reducere de 2,6%. Conform statisticilor, una din 50 de […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Republica Moldova este în ultima zi de campanie electorală înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Scrutinul din 28 septembrie este considerat decisiv pentru direcția democratică și viitorul european al țării. Relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău. Reporter: Campania electorală din acest an s-a desfășurat sub presiuni externe fără precedent. Miza alegerilor […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXXVIII: Hong Kong între două lumi. Acordul Sino-Britanic din 1984 # Rador
Introducere La 26 septembrie 1984, după negocieri intense și delicate, Regatul Unit și Republica Populară Chineză au ajuns la un acord istoric privind viitorul Hong Kongului. Acest document diplomatic, cunoscut drept ”Declarația Comună Sino-Britanică”, a stabilit condițiile prin care teritoriul urma să fie retrocedat Chinei la 1 iulie 1997, după mai bine de un secol […]
Un aeroport din nordul Danemarcei a fost închis din nou din cauza unor presupuse drone observate în zonă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Un aeroport din nordul Danemarcei a fost închis din nou peste noapte din cauza unor presupuse drone observate în zonă. Incidente similare au avut loc în ultimele zile, inclusiv în preajma unui aeroport militar danez, iar autorităţile de la Copenhaga au acuzat ieri un atac hibrid, care prin repetiţie […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Guvernul britanic a anunțat un nou sistem de identificare digitală, despre care susține că va îngreuna munca ilegală în Regatul Unit. Premierul Keir Starmer susţine că măsura va limita migrația ilegală. Însă organizațiile pentru drepturi civile și partidele de opoziție și-au exprimat îngrijorarea în privința confidențialității. Identitatea digitală va […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Începând cu 1 octombrie, „vom impune taxe vamale de 100% pe orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește propria unitate de producție farmaceutică în America”, a anunțat Donald Trump pe platforma sa de socializare, Truth, specificând că „construcția va fi […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Este aglomeraţie la această oră la intrarea în marile oraşe, în special în Bucureşti, după cum transmite subcomisarul de poliţie Dalia State, de la Centrul Infotrafic. Dalia State: Se circulă în condiții de aglomerație, cu valori de trafic ridicate specifice dimineții, în zona marilor aglomerări […]
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, a încetat din viață # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. Ierarhul greco-catolic a condus Biserica Română Unită cu Roma din anul 1994. Trupul neînsuflețit al cardinalului Lucian Mureșan va fi depus în această […]
EVENIMENTE INTERNE – Uniunea Europeană * Europa marchează, pe data de 26 septembrie, cea de-a 25-a ediție a Zilei Europene a Limbilor, o inițiativă a Comisiei Europene și a Consiliului Europei care promovează multilingvismul și diversitatea culturală. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituția care implementează în […]
Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare pentru declarații false în fața Congresului american # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare pentru declarații false în fața Congresului american și obstrucționarea justiției. Președintele Trump l-a demis pe Comey în 2017, la scurt timp după ce s-a confirmat că președintele era investigat pentru legăturile campaniei sale electorale cu Rusia. Comey a […]
Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi de scurtă durată vineri # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi de scurtă durată, astăzi, între orele 8:00 şi 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, anunţă CNAIR. Compania reaminteşte că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții de votare, 5 în București, 3 în Iași, câte două în Brașov, Cluj și Timișoara, câte una în Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și […]
Film prin care BBC, AFP, AP și Reuters solicită autorităţilor israeliene să permită accesul jurnaliştilor străini în Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 septembrie) – BBC şi trei agenţii internaţionale de presă au realizat un scurtmetraj în care solicită autorităţilor israeliene să permită accesul jurnaliştilor străini în Gaza. Filmul, realizat de BBC împreună cu Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) și Reuters, este narat de jurnalistul veteran de la BBC David Dimbleby. Filmul va […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Organizatorii de expediţii în Nepal au anunţat că polonezul Andrzej Bargiel a devenit primul căţărător care a urcat şi a coborât ulterior pe schiuri de pe Everest fără rezerve de oxigen. Bargiel a schiat pe pantele înzăpezite ale celui mai înalt munte din lume după ce a ajuns pe […]
Autoritățile lucrează la o nouă strategie de apărare, care va ține cont de actualele provocări de securitate la nivel global (Nicușor Dan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Autoritățile lucrează deja la o nouă strategie națională de apărare, care va ține cont de actualele provocări de securitate la nivel global, anunță președintele Nicușor Dan. Șeful statului a explicat într-un interviu la Digi 24 că Președinția se află în dialog cu […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Plafonarea adaosurilor comerciale pentru alimentele de bază a fost prelungită. Partenerii de guvernare au ajuns la un acord pe această temă după ce subiectul a generat tensiune în coaliţie. Are detalii Petruţa Obrejan. Reporter: Alimentele de bază vor fi găsite în continuare […]
Președintele Nicușor Dan afirmă că doborârea unor aparate de zbor care încalcă spațiul aerian al țării este un drept suveran # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 septembrie) – Realizator: Mihai Udroiu – Președintele Nicușor Dan afirmă că doborârea unor aparate de zbor care încalcă spațiul aerian al țării este un drept suveran. Întrebat aseara într-un interviu acordat Digi24, de ce nu a fost doborâtă drona rusească ce a survolat timp de 50 de minute spațiul aerian al […]
Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care operaţiunile TikTok din SUA vor fi preluate de un grup de investitori # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Președintele Trump a semnat un ordin executiv prin care operațiunile TikTok din Statele Unite vor fi preluate de un grup de investitori, printre care se numără miliardarul american din domeniul tehnologiei Larry Ellison. Nu este clar încă cât vor plăti investitorii companiei ByteDance, actualul proprietar chinez al platformei. Vicepreședintele […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 septembrie) – Guvernul american a anunțat noi taxe pentru bunurile importate, inclusiv tarife vamale de 150% pentru medicamentele de marcă sau brevetate. Într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a precizat că taxele pentru produsele farmaceutice care intră în Statele Unite vor intra în vigoare luna viitoare. Președintele a mai afirmat […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Cadrele didactice au protestat, pentru a 26-a zi, în faţa Ministerului Educaţiei, nemulţumite de prevederile Legii 141 care vizează sistemul de învăţământ. Principalele supărări sunt, în continuare, legate de creşterea normei didactice, comasarea unor şcoli, reducerea numărului de posturi didactice, dar şi […]
