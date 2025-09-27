Au apărut primele imagini de la botezul fiicei Alinei Ceușan! De astăzi, Perla este creștină | FOTO

13:00

La mai bine de două luni de la eliberarea din închisoare, Elena Udrea a făcut confesiuni exclusive la Știrile Antena Stars despre toate momentele importante prin care a trecut, fără ca nimeni să știe! Fostul politician a vorbit și despre filmulețul emoționant cu fiica ei, care este de-a dreptul doborâtă de fericire când își vede mama acasă, după 3 ani de așteptare.