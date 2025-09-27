Ministrul Sănătății anunță demiterea conducerii DSP Iași, precum și schimbarea conducerii Spitalului de pediatrie Sf. Maria, unde șase copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale. Rogobete spune că s-a acționat cu o întârziere de zece zile. Totuși, alți trei copii, care erau infectați, au fost mutați, iar acum nu mai au bacteria care a provocat decesele.
Biziday.ro, 27 septembrie 2025 16:50
Prezent la Iași, sâmbătă, odată cu demararea verificărilor făcute de Corpul de Control la Spitalul de Copii Sfânta Maria, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că va solicita schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi că va demite “fără nicio altă explicaţie” conducerea Direcției de Sănătăte Publică Iaşi. Rogobete spune că ceilalți trei copii, […]
• • •
Acum 30 minute
16:50
Acum 2 ore
15:20
Danemarca confirmă că drone neidentificate au survolat, din nou, vineri seara, cea mai mare bază aeriană, după o săptămână în care incidente similare au fost raportate sau chiar au disturbat traficul aerian și în Suedia, Germania, Norvegia și Lituania. # Biziday.ro
Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup, vineri seara, după ora 20, iar spațiul aerian din zonă a fost pentru scurt timp închis. Totuși, autoritățile daneze au evitat să le doboare, deși la baza aeriană respectivă sunt peste 3.500 de militari, aproape toate elicopterele Forțelor Armate Daneze, dar și părți ale Comandamentului Apărării Daneze. […]
Acum 6 ore
12:30
FT: Electronic Arts (EA), una dintre cele mai valoroase companii independente de gaming din lume, cu peste 700 de milioane de utilizatori activi, va intra în proprietate privată, printr-o tranzacție majoră de 50 de miliarde de dolari. EA este cunoscută pentru jocuri precum NFS, FIFA și seria The Sims. # Biziday.ro
Compania americană de gaming Electronic Arts (EA), una dintre cele mai mari și mai cunoscute la nivel global, urmează să fie cumpărată, într-o tranzacție de aproape 50 de miliarde de dolari – una dintre cele mai mari preluări cu levier (cumpărătorii vor folosi și capital propriu, dar și împrumuturi masive) din istorie. Oficiali familiarizați cu […]
Acum 8 ore
10:40
Cantotaj. România a obținut medalia de argint, la proba de 8+1 feminin, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de 8+1 feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de argint. Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au urcat pe podium alături de echipajele din […]
09:50
Regele Charles a jucat un rol cheie în schimbarea de 180 de grade a lui Donald Trump față de Ucraina, arată presa britanică, citând chiar surse oficiale de la Kiev. Diplomația americană transmite acum răspicat Rusiei să se așeze la masa negocierilor, în contextul cererii lui Zelenski de rachete Tomahawk, capabile să lovească Moscova. # Biziday.ro
The Telegraph citează atât surse diplomatice britanice, dar și pe Anrei Iermac, prinicpalul consilier al lui Volodimir Zelenski, care arată că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie și discuțiile private cu Regele Charles au jucat un rol cheie, în răzgândirea lui Donald Trump. Deși în urmă cu doar câteva luni președintele american îi spunea […]
Acum 12 ore
08:30
Marea Britanie. Fostul europarlamentar Nathan Gill, una dintre figurile importante ale Brexit, a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European și în politica internă. # Biziday.ro
Fost lider al Reform UK (anterior UKIP și Partidul Brexit) din Țara Galilor, Nathan Gill, acum în vârstă de 52 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare de luare de mită, între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019. El a recunoscut că a primit bani și a fost controlat […]
Acum 24 ore
23:50
Drone au fost observate în Germania, în landul nordic Schleswig-Holstein, aflat la granița cu Danemarca. Nu este clar despre câte aparate de zbor este vorba, dar astfel de incidente devin tot mai frecvente. # Biziday.ro
Ministra de Interne a landului, Sabine Sütterlin-Waack, a anunțat că dronele au fost observate în timpul nopții de joi spre vineri, iar acum sunt investigate suspiciunile de spionaj și sabotaj. Nu au fost oferite detalii despre câte drone au fost văzute și nici despre zona exactă din landul nordic Schleswig-Holstein unde au fost observate. Ministra […]
22:20
Germania. Volkswagen își va opri temporar sau va reduce producția la mai multe dintre fabricile sale, din cauza cererii slabe de vehicule electrice. Nu este singurul producător auto european care aplică această măsură. # Biziday.ro
Este vorba despre fabricile din Dresda și Zwickau, unde producția va fi oprită timp de o săptămână, la mijlocul lunii octombrie, arată The Guardian. De asemenea, producătorul auto german intenționează să scurteze săptămâna de lucru cu o zi la o a treia fabrică din Osnabrück, Saxonia, și să închidă pentru mai multe zile o a […]
20:40
Analiză. Ordinul executiv prin care Trump a relaxat regulile pentru lansările de rachete și sateliți va accelera programul comercial spațial. Constelații de sateliți și gunoi spațial vor aglomera cerul, crescând riscul coliziunilor în lanț, care pot complica misiunile spațiale. # Biziday.ro
Luna trecută, Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru eficientizarea lansării de sateliți, eliminând anumite evaluări de mediu și măsuri de siguranță. La momentul respectiv, industria spațială comercială a salutat demersul, dar oamenii de știință și astronomii s-au declarat îngrijorați. Măsura a accelerat drastic programul de lansări comerciale ceea ce, în practică, înseamnă că […]
20:00
România negociază cu Ucraina un parteneriat pentru producerea de drone, în cadrul programului SAFE de reînarmare al UE. Reuters: Vor trece cel puțin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană multistratificat. # Biziday.ro
Agenția de presă relatează că România lucrează la un program pentru construirea de drone în colaborare cu Ucraina, care să fie finanțat prin programul SAFE de reînarmare al UE, potrivit unei persoane din cadrul guvernului român, care a făcut declarații sub protecția anonimatului. Aceasta a mai afirmat că vor mai trece cel puțin șapte ani […]
19:00
Statele europene caută soluții după recentele incidente cu drone. Armata ucraineană înființează un compartiment dedicat, în timp ce UE propune un zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. # Biziday.ro
Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al armatei ucrainene, a anunțat că va fi creată o nouă ramură a Forțelor Aeriene care se va concentra pe apărarea aeriană împotriva dronelor rusești. Ea va avea în dotare drone interceptoare fabricate în țară și în străinătate. Potrivit generalului, acestea distrug dronele rusești cu o eficiență de 70% sau mai […]
18:30
ISW avertizează că Rusia ar putea plănui proteste violente în Moldova, după alegerile parlamentare, cu scopul de a o înlătura pe președinta Maia Sandu. Planul ar putea suferi modificări sau va fi abandonat, în funcție de evoluția situației. # Biziday.ro
Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) pornește de la recentele sondajele de opinie, în care niciun partid sau bloc electoral nu este favorit să formeze singur majoritatea parlamentară, cum a fost până acum cazul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu. Astfel, rezultatul votului va depinde în mare măsură de prezență, de votul celor indeciși […]
Ieri
17:00
Volodimir Zelenski acuză că drone de recunoaștere, “cel mai probabil din Ungaria”, au intrat în spațiul aerian al Ucrainei și au survolat o zonă industrială de la frontiera dintre cele două țări. Incursiunea, în ziua în care trei oficiali militari maghiari au primit interdicție de a intra în Ucraina. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a participat vineri după-amiază la o ședință cu oficialii militari ucraineni, în cadrul căreia a fost informat despre “un incident recent cu drone, de-a lungul frontierei ucraineno-ungare”. Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre momentul exact când acesta a avut loc sau despre câte drone ar fi vorba, dar a aformat că “forțele […]
13:00
Iași. Autoritățile suspectează că cinci copii au murit la Spitalul de pediatrie “Sfânta Maria”, afectați de o bacterie rezistentă la antibiotice. Direcția de Sănătate Publică a închis deocamdată secția ATI și a demarat o anchetă. # Biziday.ro
Subprefectul județului Iași, Marian Șerbescu, a declarat pentru Europa Liberă că instituția a fost notificată cu privire la situația de la Spitalul de pediatrie “Sf. Maria”, cel mai mare din regiune. Șerbescu afirmat că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, cinci copii – din mai multe județe ale țării – au murit. Ei aveau deja […]
12:40
Tranzacție pe piața medicală: Umana Fertility achiziționează clinica de fertilizare in vitro Vivamed Brașov și investește 500.000 EUR în modernizare. Astfel, Umana Fertility intră pe piața din Transilvania și își consolidează poziția la nivel național. (P) # Biziday.ro
Umana Fertility, clinică de referință în domeniul reproducerii umane asistate din România, anunță achiziția Centrului Medical Vivamed din Brașov, singura clinică de fertilizare in vitro (FIV) din regiune, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 350.000 de euro. Vivamed este singurul centru de reproducere umană asistată din Brașov, cu infrastructură medicală dedicată: cabinete […]
12:10
Investigație Reuters. Rusia a recrutat preoți moldoveni pentru a influența alegerile parlamentare, pe care i-a plătit cu sute de dolari. Le-a finanțat pelerinaje la Moscova, cu prelegeri împotriva Occidentului, și le-a cerut să facă propagandă pe Telegram. # Biziday.ro
În cadrul unei investigații, Reuters detaliază cum preoții și clericii din Republica Moldova sunt folosiți pentru a promova mesaje anti-UE, înainte de alegerile parlamentare. Părintele Mihai Bîcu, preot în Biserica Ortodoxă din Moldova, a declarat pentru Reuters că oficiali ortodocși ruși au oferit diverse sume de bani pentru zeci de clerici moldoveni, sub pretextul de […]
11:40
Polonia le cere cetățenilor săi “să părăsească imediat” Belarusul. Avertismentul vine pe fondul tensiunilor în creștere dintre NATO și Rusia, după încălcările repetate ale spațiului aerian al unor țări membre ale alianței. # Biziday.ro
Ambasada Poloniei de la Minsk le-a cerut cetățenilor polonezi “să părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor în creștere generate de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. “În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, al închiderii frontierelor sau al altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar […]
11:30
Marea Britanie. Guvernul va introduce un sistem de verificare digitală a identității, pentru cetățenii și rezidenții care aplică la un nou loc de muncă. Măsura “pentru combaterea imigrației ilegale” este criticată pentru intruziunea în viața privată. # Biziday.ro
Așa-zisa “carte digitală de identitate” va fi solicitată tuturor adulților care își caută de muncă, astfel încât să se poată verifica automat dacă au dreptul legal de a lucra în Marea Britanie. Cetățenii și rezidenții vor trebui să păstreze actul digital pe telefoanele mobile. Informațiile au apărut în presa britanică încă de joi și au […]
10:30
Danemarca. Activitatea aeroportului Aalborg, care găzduiește și o bază militară, a fost suspendată din nou, noaptea trecută, după ce mai multe drone au fost observate în zonă. BBC: Aceste incidente repetate ridică întrebări serioase despre capacitatea țării de a-și proteja infrastructura critică. # Biziday.ro
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis, noaptea trecută, în jurul orei 00:40 (ora României), după ce a fost observată prezența unor drone, potrivit unui oficial al aeroportului. Ulterior, autoritățile au declarat că spațiul aerian s-a redeschis în cursul nopții. Închiderea aeroportului a obligat un zbor KLM din Amsterdam să […]
08:50
Donald Trump trece, prin ordin executiv, 80% din proprietatea TikTok din SUA către proprietari americani (Oracle, Murdoch, Michael Dell), care vor primi și “o copie licențiată” a algoritmilor de inteligență artificală din spatele aplicației. # Biziday.ro
Ordinul executiv al lui Donald Trump pune în aplicare legea votată de Congres (la propunerea lui Joe Biden) în primăvara anului 2024, potrivit căreia aplicația chinezească ar fi urmat să își oprească activitatea pe teritoriul SUA dacă nu ar fi transferat controlul unor investitori americani. Este vorba de Oracle și cofondatorul său, Larry Ellison, care […]
07:20
Fostul șef al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi dus în eroare Congresul, în 2020. Anterior, Donald Trump a făcut în mod deschis presiuni asupra Procurorului General pentru a deschide acest proces și l-a concediat pe procurorul șef al statului Virginia, care a considerat că nu există suficiente dovezi împotriva lui Comey. # Biziday.ro
Procesul lui James Comey este considerat de experții americani finalul de facto al independenței Departamentului de Justiție, în condițiile în care Donald Trump nici măcar nu a încercat să ascundă presiunile făcute pentru punerea sub acuzare a fostului șef al FBI, din perioada anchetei privind interferența Rusiei în alegerile americane din 2016, câștigate de Trump […]
25 septembrie 2025
23:40
Comisia Europeană autorizează utilizarea în UE a unui nou medicament pentru tratarea afecțiunilor cognitive ușoare, inclusiv a Alzheimerului în faze incipiente. # Biziday.ro
Este vorba despre Kisunla, un medicament care, conform experților, poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți. Decizia a venit după ce Agenția Europeană pentru Medicină a evaluat tratamentul și a stabilit că poate fi folosit de pacienții adulți cu semne ușoare de afectare cognitivă și demență […]
22:10
Nicușor Dan anunță că gruparea lui Horațiu Potra instruise în jur de 70 de oameni care să provoace agitații la proteste pașnice, după o strategie încercată în țări africane. Până la anularea alegerilor, toate instituțiile au greșit, inclusiv Klaus Iohannis. # Biziday.ro
Precizările au fost făcute de șeful statului în timpul unui interviu la Digi24. Principalele declarații: Despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Până la această decizie, toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis. Dar vreau să apreciez că la acel moment din 6 decembrie, când CCR a luat decizia de anulare, iar președintele a convocat […]
22:10
Președintele Dan nu vede Rusia capabilă să atace statele NATO “în acest moment”, dar spune că provocările vor continua. Afirmă că partidele care au votat împotriva legii de doborâre a dronelor s-au aliniat “voit sau nu, Moscovei”. # Biziday.ro
Nicușor Dan acordă, în această seară, un interviu la postul de televiziune Digi24. Principalele declarații: Din 2014, rușii au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând să impună o conducere favorabilă, inclusiv în România, sau să sădească neîncredere în populație. Ei fac asta cu instrumente tehnologice foarte sofisticate. Nu văd Rusia capabilă să atace […]
20:10
Ministerul român de Externe atenționează asupra unui montaj video în care ministrei Țoiu îi sunt atribuite declarații nereale despre Republica Moldova. Clipul se folosește de imaginea rețelei media Euronews și circulă pe rețelele sociale. # Biziday.ro
Ministerul român de Externe (MAE) atrage atenția asupra unui material fals atribuit rețelei media Euronews și în care este folosită imaginea ministrei Oana Țoiu. În cadrul acesteia, sunt lansate mai multe afirmații despre Republica Moldova, care nu au fost făcute de ministră. MAE arată că “materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele […]
19:40
Franța. Drone de mici dimensiuni au survolat o bază militară din nord-estul țării, în weekend. Ambasadorul rus delimitează Kremlinul de astfel de incidente, dar declară că “va fi război” dacă NATO doboară avioane militare rusești care îi încalcă spațiul aerian. # Biziday.ro
Drone neidentificate au survolat, în weekend, baza militară Mourmelon din Marne. Structura militară a departamentului a precizat că este vorba de drone mici, nu de unele militare. Pentru moment, autoritățile nu au făcut nicio legătură cu un stat ostil, însă a fost deschisă o anchetă. Acesta este unul dintre nenumăratele incidente în care drone neidentificate […]
18:50
Secretarul general al NATO spune că este de acord ca statele membre să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, “dacă este necesar”, așa cum a propus Donald Trump. # Biziday.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus în această săptămână că statele membre ale Alianței ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, atunci când situația o impune. SHOOT THEM DOWN: @SecGenNATO Mark Rutte […]
18:40
Nouă avioane militare americane au interceptat două bombardiere și două aeronave de vânătoare rusești, în zona de identificare aeriană din apropiere de Alaska. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat emis de Comandamentul Nord-American pentru Apărare Aerospaţiale (NORAD), două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune de tip Tu-95 și două avioane de vânătoare de tip Su-35 zburau în zona de identificare aeriană din Alaska (ADIZ), în spațiul aerian internațional învecinat cu spațiul aerian al SUA și Canada. Ca răspuns, comandamentul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Volodimir Zelenski spune că, cel mai probabil, după încheierea războiului nu va mai candida pentru un nou mandat de președinte. Afirmă că i-a cerut lui Donald Trump un sistem de arme “care l-ar putea aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor”, fără a detalia. # Biziday.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit un interviu la emisiunea americană The Axios Show, chiar înainte de a pleca de la reuniunea ONU de la New York. În cadrul acestuia, a discutat despre mai multe subiecte de interes, inclusiv despre cel legat de alegerile prezidențiale. Zelenski a afirmat că nu vrea să continue să conducă […]
15:40
Percheziții în România și alte patru state din UE, într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede cu prejudiciu de peste o sută de milioane de euro. Un român din București a fost arestat preventiv. # Biziday.ro
Din 2019, mai multe persoane, între ele și un român, au înșelat mai multe victime să investească bani în diverse criptomonede, prin platforme online. DIICOT explică faptul că o parte din sume erau redirecționate către conturi bancare deschise în Lituania. Când victimele au încercat să-și recupereze banii, site-urile de tranzacționare le cereau plata unor taxe […]
13:40
Apple cere Comisiei Europene să revizuiască legislația piețelor digitale, despre care spune că afectează experiența utilizatorilor și că le aduce riscuri suplimentare. Susține că, în caz contrar, ar putea amâna sau chiar opri lansarea de produse și servicii pe această piață. # Biziday.ro
Apple susține că Legea Piețelor Digitale (DMA, care impune o serie de reguli stricte pentru companiile tehnologice mari) afectează experiența utilizatorilor, expune produsele la riscuri de securitate și compromite modul în care produsele sale funcționează împreună. Deși s-a plâns de faptul că actualul cadru legislativ ar putea întârzia lansarea unor dispozitive pe piața UE, compania […]
12:40
Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale din 2007. A primit de la dictatorul libian Gaddafi milioane de euro pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007. Riscă 7 ani de închisoare. # Biziday.ro
Nicolas Sarkozy a fost a fost găsit vinovat de conspirație criminală, pentru că a acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală de la Gaddafi. Instanța l-a achitat pe fostul președinte al Franței (între 2007 și 2012) de deturnare de fonduri publice, corupție pasivă și depășirea limitelor de finanțare a campaniei electorale. Acuzația de conspirație criminală se […]
11:40
Danemarca. Ministrul Apărării denunță un “atac hibrid orchestrat de un actor profesionist”, în legătură cu incursiunile cu drone deasupra mai multor aeroporturi din țară. Precizează că, momentan, nu există dovezi că Rusia se află în spatele incidentelor. # Biziday.ro
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a subliniat că operațiunile cu drone par să fie desfășurate de către un “actor profesionist, într-un mod sistematic și coordonat”, aparatele de zbor aflându-se în mai multe locații aproape simultan. “Asta este ceea ce aș defini drept un atac hibrid folosind mai multe tipuri de drone”, a subliniat […]
11:00
Ministrul Justiției confirmă că adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școlile și spitalele din România, “a făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din SUA”. Americanii au cerut extrădarea acestuia, dar România a respins cererea. # Biziday.ro
Într-o intervenție pentru Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat despre adolescentul de 17 ani, audiat ieri timp de mai multe ore de autorități, fiind suspectat că a trimis mailurile de amenințare către școlile și instituțiile medicale din mai multe județe din România, inclusiv București, că “se pare că este un tânăr care, din păcate, […]
10:20
Canotaj. Aur pentru echipa de dublu rame feminin, formată din Simona Radiş şi Magdalena Rusu, la Campionatul Mondial de la Shanghai. Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de dublu rame feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de aur. Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat cursa din finală și au reușit astfel să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, completat de echipajele din […]
10:00
Înmatriculările de maşini noi electrice în România au scăzut cu peste -30%, de la începutul anului. Per total, piața auto din țară s-a contractat cu -10%, în timp ce la nivelul UE a stagnat. # Biziday.ro
”În luna august 2025, înmatricularile de autoturisme noi în Uniunea Europeana au crescut cu +5.3% față de august 2024, atingându-se un nivel de 677.786 unități”, transmite ACAROM. De la începutul anului, în UE au fost înmatriculate un număr de 7.168.848 unități, în scădere cu -0.1% față de primele opt luni din 2024. Din total autoturisme înmatriculate, 1.132.603 au fost full electrice (+24.8%), și 3.116.852 cu propulsie hibrida (+25.2%). ACAROM mai […]
09:50
Analiză FT. Oficiali europeni se tem că schimbarea atitudinii lui Donald Trump față de războiul din Ucraina este de fapt o pasare a responsabilității. Setează așteptări mari și impune condiții ”imposibile”, pentru a putea da vina apoi pe UE. # Biziday.ro
Oficialii europeni se tem că Donald Trump se pregătește să-i învinovățească pentru eșecul Ucrainei. Președintele SUA impune condiții ”imposibile” pentru a asigura mai mult sprijin pentru Ucraina, ceea ce îi va permite ulterior să dea vina pe europeni pentru eșecul Kievului. După luni de presiuni asupra Ucrainei pentru a se înțelege cu Moscova și de […]
08:00
China își va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, a anunțat Xi Jinping în cadrul unei intervenții video la Adunarea General a ONU. Este pentru prima dată când China anunță un obiectiv clar pe termen scurt. # Biziday.ro
Într-o intervenția video în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, președintele chinez Xi Jinping a declarat că țara își va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, ”străduindu-se în același timp să facă mai bine”. China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă […]
07:40
Ședință CSAT astăzi, de la ora 12. Vor fi stabilite obiectivele care necesită măsuri de protecție împotriva dronelor, cât și cine poate decide și ordona doborârea dronelor care pătrund în spațiul României. # Biziday.ro
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, și a fost convocată de președintele Nicușor Dan. Pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale […]
24 septembrie 2025
22:00
Președintele Franței este de părere că statele NATO nu ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian, în contrast cu poziția lui Donald Trump. La New York, secretarul american de stat a reiterat apelul de “oprire a masacrelor”. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu postului France24, în cadrul căruia a afirmat că NATO trebuie să-și intensifice răspunsul în cazul unor noi provocări din partea Rusiei, în special pe flancul estic, dar a insistat că aliații nu trebuie să deschidă focul asupra aeronavelor rusești, în contrast cu declarația de marți seară făcută […]
21:50
Marea Baltică. Avioane militare rusești au survolat, de două ori, o fregată germană care participa la un exercițiu NATO, la finalul săptămânii trecute. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Boris Pistorius, ministrul Apărării, în timpul unei ședințe a parlamentului. Deși nu a oferit detalii cu privire la survoluri, agenția germană de presă DPA și publicația Der Spiegel au scris că “victima” a fost fregata “Hamburg”, care participă la exercițiul “Neptune Strike”. Zborurile la joasă altitudine ar fi avut loc […]
21:00
Semnalul GPS al unui avion militar spaniol, în care se afla ministra Apărării, a fost bruiat, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad. Aeronava se îndrepta spre Lituania. Zborul nu a fost afectat, dar este doar cel mai recent astfel de incident din ultima perioadă. # Biziday.ro
Pe lângă ministra Robles, în avion se aflau și rude ale piloților spanioli care fac parte din misiunea Vilkas, o operațiune NATO de apărare aeriană în zona Mării Baltice. Misiunea a fost lansată recent, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Un comandant de la bordul avionului a […]
19:10
Volodimir Zelenski avertizează, într-un discurs dur la Adunarea Generală a ONU, că “Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia. Rusia vrea să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului”. Atrage atenția că continuarea războiului din Ucraina “alimentează o cursă a înarmării tot mai periculoasă, accentuată de AI”. # Biziday.ro
În cadrul unui discurs la Adunarea Generală a ONU de la New York, președintele ucrainean Volomir Zelenski a vorbit despre războiul din Ucraina, spunând că “cu fiecare an în care acest război continuă, armele devin și mai letale, iar Rusia este singura vinovată pentru acest lucru”. Mai departe, a avertizat că oprirea războiului în prezent […]
17:20
Ministrul Justiției confirmă că Horațiu Potra a fost prins în Dubai. Trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu, Potra era dat în urmărire internațională. # Biziday.ro
Într-o intervenție telefonică la Antena 3, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat că autoritățile din România lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite ”pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de Horațiu Potra, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există o convenție cu EAU”. Conform ministrului, alături […]
16:50
Premierul Bolojan, după vizita la Bruxelles: Am convenit cu Comisia Europeană ca România se încheie anul cu un deficit de 8,4%. Costurile statului cu împrumuturile vor fi mai mari cu două miliarde de euro decât am estimat inițial. # Biziday.ro
Ilie Bolojan anunță că a convenit cu comisarul european pentru Economie, în urma unei vizite la Bruxellez, că România va încheia anul cu un deficit de cel mult 8,4% din PIB, adică 159 de miliarde de lei (32 de miliarde de euro). Conform premierului, deficitul bugetar ar urma să scadă anul viitor la puțin peste […]
16:40
Guvernul va prelungi cu încă șase plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Pe listă sunt 17 tipuri de produse, între care pâinea, laptele, carnea și cartofii. # Biziday.ro
Măsura expira pe 30 septembrie, iar premierul Bolojan a precizat că în ședinte de guvern de mâine va fi extinsă perioadă plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. ”Am luat această decizie, iar pe agenda guvernului, mâine, vom avea această decizie, de prelungire cu șase luni. S-a încercat o portretizare a mea ca un om […]
15:40
Acțiunile companiilor europene și asiatice din domeniul apărării se apreciază, până la 5,5%, după schimbarea de poziție a președintelui SUA față de războiul din Ucraina. Grupurile europene spun că este încurajator că “Trump vede realitatea”. # Biziday.ro
A doua zi după afirmațiile lui Donald Trump, conform cărora Ucraina își poate recâștiga teritoriul ocupat de ruși și că este de părere că statele europene din NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian, acțiunile companiilor din domeniul apărării au crescut puternic, fiind cele mai performante din indicele paneuropean Stoxx […]
15:10
Prim-ministrul Moldovean a prezentat, în conferință de presă, metodele folosite de Rusia pentru manipularea alegătorilor și influențarea alegerilor parlamentare. Le-a cerut cetățenilor să fie vigilenți și candidaților filoruși să condamne orice formă de infracțiune. # Biziday.ro
Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, a susținut o conferință de presă cu privire la acțiunile pe care le fac autoritățile moldovenești împotriva imixtiunii Rusiei în alegerile parlamentare, care vor avea loc duminică. Recean afirmă că, la fel ca Moldova, și Rusia se află în campanie electorală, dar nu la ea acasă, și că are scopul […]
13:50
Incendiu în municipiul Galați. Arde o biserică din zona Micro 20, fiind degajări mari de fum. Nu au fost identificate victime. # Biziday.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din municipiul Galați, zona Micro 20. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, însă până la acest moment nu au fost anunțate victime. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o […]
13:40
Vâlcea. Accident între patru mașini, în zona localității Balota (DN7). O persoană a fost rănită. Se circulă alternativ. Valorile de trafic sunt în creștere. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 7, la kilometrul 223, în zona localității Balota, județul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, care urmează să fie investigată medical. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ pentru ambele direcții, valorile […]
