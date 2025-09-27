Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Digi24.ro, 27 septembrie 2025 16:50
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
16:50
Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea # Digi24.ro
Belarus a propus construirea unei centrale nucleare pe teritoriul său, care ar putea furniza energie electrică teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, a declarat președintele belarus Alexander Lukashenko, scrie Kyiv Independent.
16:50
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia # Digi24.ro
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei
Acum o oră
16:30
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului pentru copii # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a anunțat demiterea din funcție a conducerii Direcției Publice Sanitare din județul Iași și solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Deciziile vin în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a venit în vizită la spitalul unde și-au pierdut viața șase copii în urma unei infecții.
16:30
Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad. El va fi dat în urmărire prin Interpol # Digi24.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA, scrie Agerpres.
Acum 2 ore
16:10
Un bărbat din Cluj, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România după mai mulți ani de la fuga din țară. Pentru ce a fost condamnat # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri seara în țară. Individul în vârstă de 55 de ani a fost prins în Spania. Polițiștii îl căutau de mai mulți ani, acesta fiind urmărit pentru tentativă de viol. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare.
16:10
Cât costă cazarea în căminele studențești din București. Chiriile au crescut cu 15% în Capitală # Digi24.ro
Curțile căminelor sunt pline, în aceste zile, de tineri cu bagaje. Se apropie noul an universitar și a început goana după un loc de cazare. În căminele de la Universitatea Politehnică din București, prețurile variază între 300 și 800 de lei. Cine vrea mai multă intimitate stă în chirie - o garsonieră pornește de la 350 de euro pe lună.
16:00
Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism” # Digi24.ro
Autoritățile de ocupație ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din Donețk, ocupată temporar, în instituții psihiatrice sub acuzația de „extremism”, au declarat vineri experți ucraineni.
15:40
UE caută „o portiță” pentru a-l izola pe Viktor Orban și a trimite 140 de miliarde către Ucraina. „Ne aflăm într-o zonă gri” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești sancționate în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei. Comisia Europeană consideră însă că a găsit o soluție juridică pentru a exclude Ungaria din procesul decizional, scrie Politico.
15:20
Premierul Ilie Bolojan, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Sunt prezent în semn de respect pentru viața acestuia # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, sâmbătă, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile vor avea loc luni, iar la ceremonie va participa inclusiv președintele Nicușor Dan.
Acum 4 ore
15:10
O maşină a căzut în Dunăre, la Brăila, cu tot cu barca pe care o tracta. ISU intervine cu echipa de scafandri # Digi24.ro
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză, iar echipaje ale ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii.
15:00
Președintele Iranului declară că SUA i-au cerut tot uraniul îmbogăţit în schimbul prelungirii suspendării sancţiunilor # Digi24.ro
Statele Unite au cerut Iranului să le predea „tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian. Liderul de la Teheran respins această cererea drept „inacceptabilă”.
14:50
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți # Digi24.ro
Infractorii au reinventat o metodă de înșelăciune: trimit colete false cu ramburs, conținând obiecte ieftine din China. Victimele plătesc pachetul crezând că este o comandă reală, iar apoi descoperă șurubelnițe, ciocane sau jocuri care nu valorează aproape nimic. Poliția recomandă verificarea etichetei și returnarea coletului dacă expeditorul este necunoscut.
14:20
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața ministerului: „Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface acum” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu protestatarii care s-au adunat sâmbătă în fața sediului instituției. Alexandru Nazare i-a invitat la discuții pentru a clarifica nevoile acestora în ceea ce privește existența unui stat și promițând analizarea „temeinică” a revendicărilor cerute, potrivit News.ro.
14:10
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat teritoriul Ucrainei # Digi24.ro
Armata ucraineană a publicat imagini cu traiectoria dronei care a devenit subiectul unei noi dispute între Kiev și Budapesta, Ucraina reproșând Ungariei că o dronă provenind din această țară a intrat neautorizat pe teritoriul Ucrainei. Budapesta a negat orice încălcare a graniței și ministrul de externe Peter Szijjarto chiar a declarat că Volodimir Zelenski „o ia razna” și „vede monștri”.
14:00
Alertă în Danemarca: noi drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din țară # Digi24.ro
Drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din Danemarca. Ministrul Apărării din țara nordică a confirmat incidentul, însă nu a oferit detalii. Spațiul aerian a fost închis, iar poliția a cerut ajutorul cetățenilor pentru identificarea aparatelor suspecte.
Acum 6 ore
13:10
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi # Digi24.ro
Ministrul Muncii dă asigurări că nu există probleme în plata pensiilor și salariilor pentru români. Florin Manole susține că ministerul Muncii va primi sume de bani în plus la rectificarea bugetară, care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viiitoare.
13:00
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie # Digi24.ro
Un nou-născut a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări. Sâmbătă va ajunge acolo și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
12:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că nu îl deranjează faptul că în România au venit să lucreze mulți muncitori asiatici. El spune însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
12:40
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului # Digi24.ro
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violențe stradale sau acte de vandalism. Guvernul de peste Prut precizeză că nu va admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină „lovitură de stat electorală”, potrivit News.ro.
12:20
Șeful statului va participa luni, 29 septembrie, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime" din municipiul Blaj.
11:50
Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacție în exclusivitate pentru Digi24, după ce a fost păcălit de doi comediați ruși care s-au drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Acesta susține că gluma a fost stabilită anterior cu autorii și nu a fost vorba despre o păcăleală.
11:50
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului # Digi24.ro
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului în regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, la peste 1.000 km de linia frontului. Lovitura a provocat oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev.
11:20
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Când ar putea să apară rezultatele finale: explicațiile Comisiei Electorale de la Chișinău # Digi24.ro
În Republica Moldova urmează cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Trimisul special al Digi24 la Chișinău, Cristina Cileacu, a vorbit cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, despre alegerile cruciale de duminică. Oficialul de la Chișinău a explicat procesul de numărare a voturilor și a precizat când ar putea să apară rezultatul final. De asemenea, acesta a vorbit și despre decizia de eliminare a Partidului „Moldova Mare” din cursa electorală și intervențiile Rusiei în alegeri.
Acum 8 ore
11:10
Vremea se va răci mai mult decât normalul pe parcursul săptămânii viitoare, vor fi ploi şi vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari va ninge, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 4 octombrie.
11:00
Numele Prințului Andrew apare în noile dosare făcute publice de democrații din Statele Unite în dosarul lui Jeffrey Epstein. De asemenea, în dosar apare și numele miliardarului american Elon Musk, cu referire la posibilitatea ca acesta să fi vizitat insula pedofilului.
10:30
Ministrul Sănătăţii merge azi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit șase copii # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iaşi, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, unde șase copii infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” au murit în ultimele zile.
10:20
Jaf de 50.000 de euro. O femeie din Timiș a rămas fără bani și bijuterii după ce o prietenă a dat pontul hoților # Digi24.ro
O femeie dintr-o comună din județul Timiș a rămas fără 50 de mii de euro și mai multe bijuterii. Jaful a fost pus la cale de o așa-zisă prietenă care a scos victima în oraș cât timp hoții au dat spargerea. Cinci persoane au fost arestate.
09:50
Alegeri cruciale peste Prut. Rolul major jucat de scrutinul parlamentar din Republica Moldova în procesul de aderare la UE # Digi24.ro
Privirea întregii Europe este ațintită asupra Republicii Moldova. Țara organizează duminică alegeri parlamentare, scrutin care ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor de aderare la Uniunea Europeană. Problematica este cu atât mai complexă cu cât guvernul de la Chișinău se teme de interferențe, criticând amestecul Rusiei în afacerile interne ale țării, arată Reuters.
09:50
Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican cu noul suveran pontif. Când va avea loc vizita # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane și regina Camiila vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, fiind prima întâlnire a noului suveran pontif cu familia regală din Anglia, potrivit Agerpres, care citează AFP.
09:30
SUA îi revocă viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Care este motivul invocat de Departamentul de Stat # Digi24.ro
Statele Unite vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unei manifestaţii la New York.
09:30
Atac cu drone ruseşti în regiunea Viniţia din Ucraina. Incendii şi pagube la „infrastructura critică” # Digi24.ro
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia din Ucraina a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale.
Acum 12 ore
09:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie
09:00
Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden. „E o amenințare la adresa securității naționale” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, o democrată pe care gigantul tehnologic american a angajat-o recent, după ce aceasta a ocupat funcţia de procuror general adjunct în timpul mandatului lui Joe Biden.
08:50
O fetiță a fost strangulată de colegul de clasă, la o școală din județul Cluj. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
O fetiță de 8 ani dintr-o localitate din județul Cluj a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
08:30
Putin caută fisuri în apărarea Europei. Exemplul Moldovei, unde lupta de destabilizare se duce fără mănuși # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să grăbească adoptarea unor noi măsuri de apărare. Obiectivul final al Kremlinului este de a paraliza capacitatea guvernelor europene de a reacţiona rapid şi de a perturba stabilitatea socială, potrivit unui oficial european de rang înalt familiarizat cu discuţiile în legătură cu tactica Moscovei, scrie Bloomberg, potrivit News.ro.
07:50
Sindicaliştii din finanţe protestează azi în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări ale SindFISC # Digi24.ro
Sindicaliştii din finanţe vor protesta azi în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării. Ei spun că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
07:10
O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer” # Digi24.ro
În timp ce drone misterioase au început să survoleze aeroporturi din Danemarca și Norvegia și drone rusești au făcut incursiuni în spațiul aerian al Poloniei și României, pentru Europa a devenit cu atât mai important să contracareze o nouă formă alarmantă de agresiune aeriană din partea Rusiei. Astfel, Uniunea Europeană a lansat un proiect pentru crearea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului său estic, însă țări precum Ungaria și Slovacia, care au relații bune cu Kremlinul, ar putea decide să rămână în afara inițiativei UE, ceea ce ar transforma practic „zidul” într-o „Linie Maginot în cer”, avertizează experții în securitate.
07:10
Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, identificat în apropierea Japoniei. Cum a reacționat Tokio # Digi24.ro
Un submarin nuclear strategic din clasa Borei, însoțit de două nave, a fost zărit în apropierea arhipelagului japonez.
07:10
„Propagandă la altar”. Operațiune orchestrată de Rusia de a recruta preoți ortodocși și a influența alegătorii din Republica Moldova # Digi24.ro
Un adevărat „război sfânt” pare că se poartă peste Prut, în prag de scrutin. Un reportaj al Reuters dezvăluie cum Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri de debit încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova, avertizând împotriva integrării cu Uniunea Europeană și promovând valorile tradiționale în detrimentul „Europei gay”.
07:10
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe Maia Sandu dacă pro-rușii vor controla Parlamentul # Digi24.ro
Urmează cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin.
07:10
Seceta afectează și barajele de acumulare din țară. Lacul Paltinu, din Prahova, a scăzut la 36%. „Aici, unde stăm noi, era apă” # Digi24.ro
Vara extremă din acest an, cu cele mai multe zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, a afectat nu numai agricultura, ci ar putea lăsa localități întregi fără apă la robinet. Lacul artificial Paltinu, din Prahova, care asigură alimentarea cu apă pentru Ploiești, Câmpina și mai multe comune din județ, e la cel mai mic nivel din ultimii ani. Apa e la o treime din capacitatea totală a acumulării, iar localnicii se tem că, în curând, ar putea ajunge la nivelul critic.
07:10
Black Friday rămâne, an de an, una dintre cele mai populare perioade dedicate cumpărăturilor la nivel global. În mod tradițional, în Statele Unite ale Americii, evenimentul are loc în ultima zi de vineri din luna noiembrie. În România, primele campanii de reduceri sunt programate să înceapă pe 7 noiembrie.
07:10
Când începe Pelerinajul de la Iași 2025. În ce perioadă pot merge credincioșii să se închine la moaștele Sfintei Parascheva # Digi24.ro
De miercuri, 8 octombrie, pelerinii care ajung la Iași vor avea prilejul să se închine atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse din Grecia. Sărbătoarea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi marcată pe 14 octombrie.
07:10
Vizitele la stomatolog, tot mai rare. Doar un român din trei ajunge la medic și doar atunci când are dureri. „E mai ieftin să previi” # Digi24.ro
Românii merg din ce în ce mai rar la dentist. Statisticile recente arată că doar un român din trei ajunge la medic și doar în momentul în care are dureri. Totodată, potrivit cifrelor, patru din 10 români nu au mai fost la stomatolog de mai bine de un an, iar 25% dintre ei recunosc că nu folosesc ața dentară sau apa de gură. „E mai ieftin să previi decât să tratezi”, spun medicii stomatologi.
07:10
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor # Digi24.ro
Animalele de la Zoo au percepții diferite asupra vizitatorilor care vin să le vadă, arată datele unui studiu efectuat de universități din Marea Britanie. În timp ce multe specii sunt indiferente la prezența omului, sunt și animale care par că se bucură, în timp ce altele par de-a dreptul deranjate de prezența vizitatorilor. Potrivit analizei făcute pe 250 de specii, cel mai fericit de prezența oamenilor în preajmă este elefantul.
07:10
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile # Digi24.ro
Un comandant rus a ordonat militarilor săi să deschidă focul asupra subordonaților care încercau să se retragă, conform unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, făcută publică joi, 25 septembrie 2025, de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR).
07:10
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore” # Digi24.ro
În mai puțin două săptămâni, la Iași, începe pelerinajul de Sfânta Parascheva. Zeci de muncitori lucrează de zor în curtea Catedralei Mitropolitane. Baldachinul a fost montat deja, iar acum se stabilesc traseele de kilometri, unde oamenii vor sta la rând. Peste 270 de mii de pelerini sunt așteptați și în acest an să se închine la racla cu sfintele moaște. Pelerinajul va începe pe 8 octombrie și va dura o săptămână.
Acum 24 ore
00:30
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova” # Digi24.ro
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților au dat publicității o declarație comună care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc duminică, 28 septembrie. În documentul semnat atât de reprezentanți ai democraților cât și ai republicanilor se exprimă speranța că alegerile vor rămâne „libere, corecte și lipsite de influență străină”. Totodată, semnatarii apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării și atrag atenția că sunt la curent cu încercările Rusiei de a submina și perturba aceste alegeri. „Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte”, se arată în declarație.
00:00
Numele miliardarului american Elon Musk a apărut în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, cu o referire la posibilitatea ca cel mai bogat om din lume să fi vizitat insula pedofilului. Ducele de York, fratele regelui Charles al III-lea, este, de asemenea, menționat ca pasager al avionului privat al infractorului sexual în documentele publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, relatează Sky News.
00:00
Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian # Digi24.ro
Compania aeriană Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra, a anunțat, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai, ţara în care a fost reţinut fostul mercenar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.