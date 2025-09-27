Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea

07:10

Animalele de la Zoo au percepții diferite asupra vizitatorilor care vin să le vadă, arată datele unui studiu efectuat de universități din Marea Britanie. În timp ce multe specii sunt indiferente la prezența omului, sunt și animale care par că se bucură, în timp ce altele par de-a dreptul deranjate de prezența vizitatorilor. Potrivit analizei făcute pe 250 de specii, cel mai fericit de prezența oamenilor în preajmă este elefantul.