Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie: „Nu pot să continui în halul ăsta. Unii jucători își bat joc”
Fanatik, 27 septembrie 2025 18:20
UTA și Csikszereda au remizat, 0-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 11 a SuperLigii. Oaspeții nu au profitat după ce au avut un om în plus toată repriza secundă.
Acum 5 minute
18:40
De ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu. Motivul a fost dezvăluit chiar de fostul fotbalist # Fanatik
Motivul pentru care nu au ajuns la altar Ciprian Marica și Ioana Marcu. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față.
Acum 15 minute
18:30
Se putea mai rău de atât la Manchester United? Ruben Amorim a depășit recordul negativ al lui Erik ten Hag # Fanatik
Manchester United e în cădere liberă și în era Ruben Amorim. „Diavolii roșii” au mai luat o bătaie și arată deja mult mai rău decât cu Erik ten Hag
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul # Fanatik
Declarațiile lui Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, înainte de duelul cu Oțelul Galați. Cine sunt marii absenți.
18:00
Cine este partenera de viață a lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Frumoasa Olivia urmează să dea naștere primului său copil.
17:50
Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau” # Fanatik
Giovanni Becali, poveste uluitoare cu Christoph Daum. Cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al naționalei României, care a murit în 2024 la 70 de ani.
Acum 2 ore
17:40
Ce a pățit Serena Williams într-un hotel celebru după ce s-a cazat. „Pentru mine nu e deloc o senzație plăcută ”. Foto # Fanatik
Serena Williams a avut parte de o experiență mai puțin plăcută la un hotel de lux din New York. Tenismena a taxat locația pentru un detaliu minor.
17:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București, de la ora 19:00 # Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 3. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:20
Suporterii lui Atletico Madrid și-au exprimat clar sentimentele față de Thibaut Courtois, actualul portar al celor de la Real Madrid, înainte de derby.
17:10
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul # Fanatik
Inclusiv în fotbal, infidelitate există. Iar dacă mulți se gândeau că fotbaliștii sunt predispuși să înșele, iată că sunt și partenere care cu călcat strâmb.
17:00
Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League # Fanatik
Statistică formidabilă pentru un portar din Premier League! A apărat mai mult de jumătate din loviturile de la 11 metri din carieră.
Acum 4 ore
16:40
Ce avere a reușit să acumuleze David Beckham și cum și-a construit un adevărat imperiu? Soția sa a avut de asemenea un rol important.
16:30
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet # Fanatik
Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, FCSB a pus în vânzare online biletele pentru următorul meci din Europa League. Cât vor plăti fanii pentru a-și vedea favoriții
16:10
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi # Fanatik
Cine și-o mai amintește pe Alina Dumitru, singura campioana olimpică la judo din Istoria României? După ce a renunțat la sport, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune.
15:50
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalistul care obișnuia să meargă băut la antrenamente # Fanatik
„Dacă nu era ea, aș fi fost mort.” Un fotbalist celebru a dezvăluit cum soția lui l-a salvat din lupta pe care o ducea de multă vreme cu alcoolul.
15:40
Cine este tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună # Fanatik
Cine e femeia numită președinte de club la numai 23 de ani. E o echipa dintr-o zonă cunoscută pentru fotbalul de renume și locuri de poveste.
15:20
Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani” # Fanatik
Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.
15:10
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring # Fanatik
Cu ce se ocupă Lucian Bute de când a ales să stea departe de ringul de box. Campionul mondial s-a mutat definitiv din România.
Acum 6 ore
14:40
Cum își surprinde Radu Drăgușin iubita în fiecare lună. Ioana Stan le-a arătat tuturor cât de romantic este fotbalistul, chiar și după patru ani de relație.
14:10
Ce s-a ales de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. ”Îmi pare rău așa de el” # Fanatik
Lucian Burdujan a fost un fotbalist care părea să aibă o carieră strălucită. Din păcate, ceva s-a întâmplat cu jucătorul trecut pe la granzii Capitalei, Rapid și FCSB.
14:00
Eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo a ajuns în The Sun! “Uluitor!” Ce scriu britanicii despre faza care a încins derby-ul din Bănie # Fanatik
Jurnaliștii britanici au analizat decizia arbitrului din Universitatea Craiova - Dinamo de a-l elimina pe Nicușor Bancu. Ce concluzie au tras.
13:50
Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm” # Fanatik
Ce spune Marius Șumudică despre revenirea lui Bocciu în peluză la meciul cu Petrolul. “E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie”.
13:30
Dennis Man, dorit de Ajax Amsterdam înaintea transferului la PSV: “Giovanni, uită de sumele astea!” # Fanatik
Dennis Man putea ajunge la rivala lui PSV! Giovanni Becali a negociat cu oficialii de la Ajax transferul fotbalistului de echipă națională.
13:10
Echipele din Premier League nu stau la discuții! A fost demis al doilea antrenor de la startul campionatului, deși au trecut doar 5 etape
13:00
Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea! Mi-e frică să nu o comitem” # Fanatik
Valeriu Răchită, semnal de alarmă pentru Petrolul după startul slab din SuperLiga: "Mi-e frică să nu o comitem"
Acum 8 ore
12:40
Ziua de sâmbătă, 27 septembrie, a venit cu o veste tragică în Oltenia. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova, s-a stins din viață
12:30
Petrolul – Rapid, derby infernal: “O să îşi dea viaţa! Dacă pierzi 2-3 meciuri la rând, ieşi din play-off” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre Petrolul - Rapid un derby care va avea multă presiune. Ce a spus Șumudică despre meciul care se va disputa în etapa 11.
12:10
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută # Fanatik
Cum se numește cel mai bogat fotbalist de pe glob. Averea sa o depășește pe cea a lui Ronaldo sau Messi, însă e rezervă la o echipă mică.
11:40
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv # Fanatik
Detalii din „casa” oltenilor. Sorin Cârțu a dezvăluit cadoul pe care Ștefan Baiaram l-a primit de la antrenorul Mirel Rădoi.
11:20
Sezon de vis pentru Harry Kane în Germania. Dubla din ultimul meci l-a propulsat peste Cristiano Ronaldo în clasamentul celor mai prolifici marcatori.
11:10
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român # Fanatik
Sorana Cîrstea a postat un mesaj deosebit pentru partenerul ei. Faimoasa tenismenă încearcă să își țină relația cât mai departe de ochii curioșilor.
11:00
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați.
Acum 12 ore
10:40
Andrei Nicolescu, replică tăioasă după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. „Au încercat să facă justiție. Prea multă tensiune” # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a comentat incidentele din timpul meciului cu Universitatea Craiova. Ce spune despre Mirel Rădoi.
10:10
Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a uni!” Când revine Drăgușin și ce se întâmplă cu Mihăilă. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Ianis Hagi va fi convocat la echipa națională pentru partidele cu Moldova și Austria.
09:50
Cel mai bine plătit sportiv din istorie este din vremea Imperiului Roman! A câștigat mai mulți bani decât Ronaldo, Messi și Jordan la un loc! # Fanatik
Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, sau Lionel Messi, cu veniturile lor astronomice, nu au strâns nici pe departe o avere ca a unuia dintre eroii Imperiului Roman, care a scris istorie la cursele de care.
09:40
Mircea Lucescu nu construiește doar la echipa națională. Cum arată cel mai grandios proiect imobiliar al lui „Il Luce” # Fanatik
Mircea Lucescu și marele ansamblu rezidențial pe care îl construiește. Află pe Fanatik.ro toate detaliile despre proiectul selecționerului naționalei României.
09:20
Andrei Borza riscă să nu mai joace în 2025: “Este dureros! Urmează să afle dacă trebuie operat!” # Fanatik
Care este situația lui Andrei Borza după accidentarea suferită la echipa națională! Fundașul de la Rapid riscă să stea pe bară până la finalul anului.
09:10
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate # Fanatik
O construcție importantă din România care a fost lăsată în paragină ar putea fi în sfârșit finalizată. Despre ce este vorba?
09:00
Măsură disperată a Barcelonei după ce și-a pierdut unul dintre cei mai importanți titulari. A chemat un fotbalist de la 11.000 de kilometri # Fanatik
Accidentarea lui Joan Garcia l-a determinat pe Hansi Flick să-l cheme tocmai din Chile pe Diego Kochen, care se pregătea să joace la Mondialul U-20
08:50
După 43 de ani în TVR, din care 35 la secția Sport, „tânărul pensionar” Sorin Hobana nu seferește de „verdicte”: „Steaua este vreo 20% CSA, vreo 30% FCSB și vreo 50% nu mai există”
08:30
Alex Băluță i-a lăsat mască pe americani: „Cum te poți descurca atât de bine?”. Ce a spus despre victoria celor de la FCSB din Europa League # Fanatik
Alex Băluță a oferit primul interviu pentru LAFC, în care a vorbit, într-o engleză foarte bună, despre felul în care s-a adaptat la SUA, dar și despre victoria celor de la FCSB
08:10
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur # Fanatik
Cine și-o mai amintește pe Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi? Au trecut mai bine de trei decenii de când cei doi au decis să divorțeze.
07:50
Cum s-a terminat duelul arab dintre Ronaldo și Benzema, doi dintre cei mai mari golgheteri din istoria lui Real Madrid # Fanatik
Al-Nassr a învins-o, în deplasare, scor 2-0, pe Al-Ittihad, în etapa a 4-a a campionatului din Arabia Saudită, cu portughezul Cristiano Ronaldo în prim plan
07:40
Află totul despre etapa 8 din Liga 2. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei.
06:30
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune # Fanatik
Ajunsă la 34 de ani, una dintre cele mai superbe moderatoare din lume a dat cărțile pe față. Ce spune despre cariera sa.
06:10
Tânăra cu care Lamine Yamal s-a afișat înainte de Nicki Nicole a rupt tăcerea. Mesaj uluitor despre noua relație a starului de la Barcelona # Fanatik
Femeia cu care a apărut Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole dă cărțile pe față. Ce spune despre actuala iubită a fotbalistului.
Acum 24 ore
05:40
Ei sunt sportivii care au atins rezultate notabile, cu toate că au fost diagnosticați cu o afecțiune cronică. Sunt foarte cunoscuți.
01:00
Sergio Busquets și-a anunțat retragerea! Reacții emoționante din partea unor nume uriașe din fotbal # Fanatik
Sergio Busquets a anunțat că sezonul actual va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Nume uriașe, precum Andres Iniesta sau Sergio Ramos, au reacționat pe rețelele sociale.
00:50
Alexandru Musi a comentat eliminarea lui Nicușor Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Dacă a fost chemat arbitrul la VAR…”. Cum a reacționat Alexandru Pop după remiza de pe „Ion Oblemenco” # Fanatik
Marcatorii lui Dinamo din partida cu Universitatea Craiova (2-2), Alexandru Musi și Alexandru Pop, au reacționat la finalul întâlnirii.
00:50
Andrei Vochin l-a demascat după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Provocatorul domn Armstrong” # Fanatik
Andrei Vochin i-a făcut portretul în FANATIK lui Daniel Armstrong, după ce scoțianul a provocat eliminarea lui Nicușor Bancu în Universitatea Craiova - Dinamo 2-2
