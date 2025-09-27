Patronii Dinamo Kiev, fraţii Surkis, îl protejează cât pot pe Vladislav Blănuţă. Ce a făcut acesta?
Acum 5 minute
18:40
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei Amelia Earhart # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Am...
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
17:50
Sunt 3.000 de observatori naționali și internaționali la alegerile din Republica Moldova # Newsweek.ro
Sunt peste 3.000 de observatori naționali și internaționali acreditaţi, care vor supraveghea buna de...
Acum 2 ore
17:30
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta, în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere # Newsweek.ro
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere...
17:30
Voci din Iaşi. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” # Newsweek.ro
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale ba...
17:20
Nature: Alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colon. Laptele și cerelale protejează # Newsweek.ro
Prestigioasa revistă Nature dezvăluie că alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colo...
17:00
Poliția a descins când cânta Adrian Minune la un celebru club de manele. Patronul fura curent # Newsweek.ro
Poliția a descins în flagrant la un cunoscut club de manele în timp de cânta Adrian Minune. Patronul...
Acum 4 ore
16:40
Cât costă biletele la concertul Iron Maiden din București. Au fost puse deja în vânzare # Newsweek.ro
Concertul de la București este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Națională iar biletele au fost...
16:40
Ministrul muncii anunță la ce vârstă se va ieși la pensie. „Nu trebuie să lucrezi până mori” # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vrut să îi liniștească pe pensionari și a anunțat când se va ieși...
16:30
Mandat de arestare pe numele fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad care a fugit în Rusia # Newsweek.ro
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, ca...
16:30
Capriciile vremii. Zona din România unde a venit iarna în august. Nămeți de zeci de centimetri # Newsweek.ro
Vremea capricioasă n-a ocolit nici România de-a lungul timpului. Iar dacă la ora actuală constatăm c...
16:00
Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde ...
15:40
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, pe ma...
15:20
Rafila: Infecţiile nosocomiale trebuie identificate precoce, raportate corect şi intervenit imediat # Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, şi-a exprimat compasiunea, sâmbătă, pentru părinţii ca...
15:00
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danema...
Acum 6 ore
14:40
Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat sâmbătă cursa de sprint premergătoare Marelui ...
14:20
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat sâmbătă că, pentru Republica Moldova, rămâner...
14:10
5.000 trupe speciale ale Suediei specializate în război de iarnă, la granița cu Rusia, în Finlanda # Newsweek.ro
O Brigadă de Desfășurare Înaintată a NATO a fost trimisă pentru a proteja Laponia. Include unități m...
13:20
Rusia împinge în alegeri partidul „Moldova Mare”, care revendică părți din regiunea Odesa, Ucraina # Newsweek.ro
Există alte două partide pro-ruse care ar putea intra în mod neașteptat în Parlament și pe care Puti...
Acum 8 ore
12:40
VIDEO Ponta, păcălit de 2 comedianți că vorbește cu Poroșenko: „Călin Georgescu e foarte ciudat” # Newsweek.ro
Victor Ponta a fost sunat de 2 comedianți, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Ponta a crezut c...
12:30
Fostul premier britanic Tont Blair, pregătit să fie „guvernator de Gaza”. Va intra cu forțe armate # Newsweek.ro
Fostul premier britanic, prin intermediul think tank-ului său, Institutul Tony Blair (TBI), elaborea...
12:20
DOCUMENT Pensiile speciale au crescut cu 16.000 lei în 10 ani. Pensiile contributive cu 2.000 lei # Newsweek.ro
Pensiile speciale au cunoscut o crește foarte mare în doar un deceniu. Pensiile speciale au crescut ...
11:50
Femeie înșelată după ce i s-a spus că a câștigat la o promoție online. Cum a rămas fără bani # Newsweek.ro
O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o...
11:30
Băsescu anunță alegeri în Moldova de „totul sau nimic”. „Documentele Comisiei Dunării sunt în rusă” # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu spune că alegerile din Moldova sunt importante atât la Chișinău, da...
11:10
Guardian: Schimbarea Maiei Sandu, prioritatea politicii externe a lui Putin. S-au cheltuit miliarde # Newsweek.ro
Publicația britanică Guardian scrie că schimbarea Maiei Sandu de la putere în Moldova a devenit prio...
Acum 12 ore
10:30
Alliance4Europe, despre operațiunea Rusiei de „ocupare” politică a Moldovei: site-uri AI, Fake News # Newsweek.ro
Un raport realizat de Alliance4Europe arată modul în care Rusia încearcă „ocuparea” politică a Repub...
10:30
Mesaj dur pentru pensionari: Dacă creștem pensiile nu le mai putem plăti. Riscăm falimentul # Newsweek.ro
Un nou semnal că vin vremuri grele pentru pensionari. Consilierul guvernatorului Mugur Isăreascu spu...
09:50
Partidului pro-rus „Moldova Mare”, asociat cu oligarhul Ilan Șor, exclus din alegerile din Moldova # Newsweek.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat înregistrarea Partidului „Moldova M...
09:40
Beijingul se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. Pune reguli stricte # Newsweek.ro
Autoritățile de la Beijing se implică direct în exporturile de mașini electrice chinezești. „Producă...
09:10
Performanţă istorică pentru România, la Mondialul de Para-Tir cu Arcul. Am câștigat prima medalie! # Newsweek.ro
România a înregistrat o performanță istorică la la Mondialul de Para-Tir cu Arcul din acest an. Miha...
09:00
Reuters, despre alegerile din Moldova: Campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul # Newsweek.ro
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare decisive duminică, 28 septembrie 2025, pentru parcu...
08:30
Trump vrea ca Microsoft s-o dea afară pe Lisa Monaco. A fost procuror general pe vremea lui Biden # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar vrea să fie și șef de HR la Microsoft. El a sugerat că gigantul IT ar t...
08:10
VIDEO Blackout, în Mexic. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curent electric. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Sud-estul Mexicului a fost lovit de un blackout total. Circa 2.300.000 de oameni au rămas fără curen...
08:00
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50% # Newsweek.ro
O veste mare - Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o creștere de pensie în instanță. Punctajul,...
07:50
Secretul să slăbești rapid, arătat de un medic de la Harvard. Ce mănânci să accelerezi metabolismul # Newsweek.ro
Iată care este secretul unei slăbiri rapide dezvăluit chiar de un medic de la Harvard. Ce să mănânci...
07:40
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noi sale case. Ce se află în interior? # Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit un seif misterios în podeaua noii sale case și a stârnit curiozitatea interne...
07:30
Peștera prin care românii fugeau din România lui Ceaușescu. Tunelurile s-ar întinde până în Turcia # Newsweek.ro
Despre o peșteră din România se spune că era folosită de români pentru a fugi de regimul Ceaușescu. ...
07:20
Pericolul din alegerile din Republica Moldova. Pro-rușii, reuniți într-o alianță fals pro-europeană # Newsweek.ro
Alegerile din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, vor fi un test major pentru statul vecin...
07:10
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii, sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 28 septembrie. Luna în Săgetător aduce vești neașteptate Gemenilor. Taurii primesc un sfat ...
06:50
Mai multe state germane sunt în favoarea interzicerii fumatului în mașini. Care este motivul și ce a...
Acum 24 ore
22:20
22:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, după tragedia de la Iaşi, că nu va avea "nici o ezitare să sancţi...
22:00
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Ope...
21:50
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și aco...
21:20
Expert BNR: Suntem pe marginea prăpastiei. Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă # Newsweek.ro
Expertul BNR Eugen Rădulescu atrage atenţia că Românie este pe marginea prăpastiei, pentru că.oOpozi...
20:50
Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale, în spitale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că solicită Guvernului un plan de combatere a infecții...
20:30
Trei oficiali maghiari, inderdicție în Ucraina. Ungaria ar fi spionat potențialul militar # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că Kievul a impus o interdicție de intrare ...
20:20
Dorin Recean: O administraţie prorusă la Chişinău va folosi R. Moldova pentru a ataca Ucraina # Newsweek.ro
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează că o administraţie prorusă instalată la Chişinău va fol...
20:10
530 de angajaţi lucraz la negru. O firmă de curierat a fost prinsă de Inspecţia Muncii. Cât a primit...
19:50
Abuz? O mamă cere fetițelor ei de 9 ani să plătească chiria și facturile. Amendă dacă nu fac ordine # Newsweek.ro
Care este motivul pentru care o mamă a ajuns să le ceară fetițelor ei să plătească chiria și chiar u...
