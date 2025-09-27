Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost pregătit Kievul pentru a rezista atacului

07:10

Vara extremă din acest an, cu cele mai multe zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, a afectat nu numai agricultura, ci ar putea lăsa localități întregi fără apă la robinet. Lacul artificial Paltinu, din Prahova, care asigură alimentarea cu apă pentru Ploiești, Câmpina și mai multe comune din județ, e la cel mai mic nivel din ultimii ani. Apa e la o treime din capacitatea totală a acumulării, iar localnicii se tem că, în curând, ar putea ajunge la nivelul critic.