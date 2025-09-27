Botosani | Doi copii și un adult au fost răniți intr-un accident produs la Santa Mare
TeleM Iași , 27 septembrie 2025 18:20
Doi copii și tatăl lor au ajuns la spital după ce mașina condusă de bărbat... Articolul Botosani | Doi copii și un adult au fost răniți intr-un accident produs la Santa Mare apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
18:20
Doi copii și tatăl lor au ajuns la spital după ce mașina condusă de bărbat... Articolul Botosani | Doi copii și un adult au fost răniți intr-un accident produs la Santa Mare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
18:00
În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau... Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit in apropierea unei baze militare din Iasi apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Accident aviatic în județul Iasi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la... Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Dancu apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
17:00
În urma tragediei care a dus la decesul a șase copii infectați cu bacteria Serratia,... Articolul Conducerile Spitalului Sf. Maria și DSP Iasi vor fi demise începând de luni apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
14:30
Muniții din Primul Război Mondial descoperite în albia pârăului Neagra, după viitura de la Broșteni # TeleM Iași
Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a desfășurat, în perioada 23... Articolul Muniții din Primul Război Mondial descoperite în albia pârăului Neagra, după viitura de la Broșteni apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Intr-un meci contand pentru etapa a 8-a de campionat, Poli Iasi s-a impus pe teren... Articolul Poli Iași câștigă meciul cu modesta Tunari și urcă pe poziție de play-off apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Noi acuzații la Iași lansate de o familie. Spitalul de Copii „Sf. Maria” și DSP ar fi încercat să mușamalizeze cazul unui bebeluș decedat în această vară după infectarea cu Klebsiella # TeleM Iași
Parintii isi fac curaj si incep sa vorbeasca despre neregulile din Spitalul de Copii „Sf.... Articolul Noi acuzații la Iași lansate de o familie. Spitalul de Copii „Sf. Maria” și DSP ar fi încercat să mușamalizeze cazul unui bebeluș decedat în această vară după infectarea cu Klebsiella apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
12:40
Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași # TeleM Iași
La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele... Articolul Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
În această noapte, pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți au intervenit în urma unui apel pe... Articolul Incendiu azi noapte la Spitalul Municipal Rădăuți. 11 pacienți au fost evacuați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
07:40
Temperaturile au scăzut, brusc, la jumătate, iar norii gri şi vântul tăios au întunecat aproape... Articolul România, lovită de un ciclon în zilele următoare. Meteorologii anunţă primele ninsori apare prima dată în TeleM Regional.
07:40
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an # TeleM Iași
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din... Articolul Simona Halep împlineşte 34 de ani. Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an apare prima dată în TeleM Regional.
07:40
Neamt: Incendiu la clopotnița cimitirului din Ștefan cel Mare. Cauza probabilă: acțiune intenționată # TeleM Iași
Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit astăzi, în jurul prânzului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la... Articolul Neamt: Incendiu la clopotnița cimitirului din Ștefan cel Mare. Cauza probabilă: acțiune intenționată apare prima dată în TeleM Regional.
07:30
Neamţ: Direcţia Silvică a majorat preţurile la lemnele de foc, faţă de 2024, doar cu noua cotă de TVA # TeleM Iași
Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul... Articolul Neamţ: Direcţia Silvică a majorat preţurile la lemnele de foc, faţă de 2024, doar cu noua cotă de TVA apare prima dată în TeleM Regional.
07:30
Toţi studenţii în vârstă de până la 30 de ani, care urmează cursurile unei universităţi... Articolul Reduceri la biletele de tren pentru studenţi apare prima dată în TeleM Regional.
07:30
Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova # TeleM Iași
În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota... Articolul Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
07:30
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Fapta pentru care a fost condamnat # TeleM Iași
Bărbatul de 55 de ani fusese condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a... Articolul Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Fapta pentru care a fost condamnat apare prima dată în TeleM Regional.
07:30
Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o gospodărie ”la saltea” pentru situații de urgență # TeleM Iași
Autoritățile și băncile recomandă oamenilor să aibă mereu bani cash în casă, pentru orice situație... Articolul Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o gospodărie ”la saltea” pentru situații de urgență apare prima dată în TeleM Regional.
07:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a vizitat viitorul nod hidroenergetic de la Pașcani, județul Iași. Lucrările... Articolul Ministrul Mediului a dat undă verde pentru nodul hidroenergetic de la Pașcani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
21:00
Alexandru Rogobete vine la Iași și anunță că toți cei responsabili pentru decesul celor 6 copii de la Spitalul Sf. Maria vor răspunde administrativ # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anuntat ca vine la Iasi si a transmis un mesaj... Articolul Alexandru Rogobete vine la Iași și anunță că toți cei responsabili pentru decesul celor 6 copii de la Spitalul Sf. Maria vor răspunde administrativ apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
17:50
Ministrul Sănătății a anunțat că va sesiza Parchetul General în urma tragediei de la Spitalul Sf. Maria # TeleM Iași
Dupa ce a trimis Corpul de Control la Spitalul de Copii Sf. Maria, ministrul sanatatii... Articolul Ministrul Sănătății a anunțat că va sesiza Parchetul General în urma tragediei de la Spitalul Sf. Maria apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
O mamă a cărei fetița a murit la Spitalul Sf. Maria acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță # TeleM Iași
Mama unei fetițe de 12 ani care a murit în secția ATI de la Spitalul... Articolul O mamă a cărei fetița a murit la Spitalul Sf. Maria acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Nicușor Dan cere o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații după tragedia de la Spitalul Sf. Maria # TeleM Iași
Presedintele, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta... Articolul Nicușor Dan cere o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații după tragedia de la Spitalul Sf. Maria apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Studenții beneficiază și în acest an de reduceri pentru biletele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ # TeleM Iași
CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026,... Articolul Studenții beneficiază și în acest an de reduceri pentru biletele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Joi, 25 septembrie 2025, comunitatea din Miroslava a trăit un moment de mare bucurie duhovnicească:... Articolul ÎPS Teofan a sfințit Centrul Cultural-Misionar al Parohiei Miroslava II apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Un biciclist din Bucecea a fost protagonistul unui incident deosebit de grav dupa ce a... Articolul De pe bicicletă direct la spital împușcat în abdomen apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
În contextul scăderii bruste a temperaturilor, medicii atrag atenția asupra importanței vaccinării antigripale, recomandând administrarea... Articolul Medicii recomandă vaccinarea antigripală apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani al Autostrăzii Moldovei (A7) au atins un stadiu de aproape 40%,... Articolul Lucrările pe autostrada Bacău – Pașcani au ajuns la stadiul fizic de 40% apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Iarna bate la ușă, iar cererea pentru lemne de foc este tot mai mare, mai... Articolul Direcția Silvică Iași menține prețurile la lemnele de foc ca anul trecut apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Conform unei analize recente realizate de Oxford Economics, Iașul se află printre orașele europene cu... Articolul Iașul, între orașele europene cu cea mai rapidă creștere economică din ultimii 15 ani apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
MAE acuză Marea Britanie de discriminare după apariția unor imagini cu deportarea a 47 infractori români # TeleM Iași
Ministerul Afacerilor Externe a transmis clarificări cu privire la un zbor de tip charter organizat... Articolul MAE acuză Marea Britanie de discriminare după apariția unor imagini cu deportarea a 47 infractori români apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul hidrocentralei de la Pașcani a primit acordul... Articolul Hidrocentrala Pașcani a primit acordul de mediu apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii Sf. Maria după moartea a 5 copii infectați cu bacteria Serratia # TeleM Iași
Un focar cu bacteria Serratia marcescens, care a dus la moartea a cinci copii internați... Articolul Anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii Sf. Maria după moartea a 5 copii infectați cu bacteria Serratia apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
CFR Călători anunţă modificări temporare în circulaţia unor trenuri, la Galaţi. „La solicitarea CFR SA... Articolul Galaţi | Modificări în circulaţia trenurilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Matei Butnaru, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani, a... Articolul Aur pentru România la Astronomie: un elev din Botoșani, cel mai bun din lume apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Iașul devine mai verde: două stații de reparații pentru biciclete, disponibile gratuit pentru studenți și comunitatea ieșeană în Campusul Tudor Vladimirescu # TeleM Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), în parteneriat cu compania de IT Levi9 Techonology... Articolul Iașul devine mai verde: două stații de reparații pentru biciclete, disponibile gratuit pentru studenți și comunitatea ieșeană în Campusul Tudor Vladimirescu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
VIDEO Aglomerație pe Aeroportul Internațional Iași: Pelerinii hasidici se întorc din Ucraina pe 26 septembrie # TeleM Iași
Aeroportul Internațional Iași se va confrunta cu un trafic mai intens pe 26 septembrie, când... Articolul VIDEO Aglomerație pe Aeroportul Internațional Iași: Pelerinii hasidici se întorc din Ucraina pe 26 septembrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Patinoarul din Suceava, concesionat pe baza unui studiu greșit. Consiliul Local a votat altceva decât scrie în lege # TeleM Iași
Hotărârea Consiliului Local Suceava privind concesionarea Patinoarului Suceava riscă să nu poată fi pusă în... Articolul Patinoarul din Suceava, concesionat pe baza unui studiu greșit. Consiliul Local a votat altceva decât scrie în lege apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic ci a avut în spate o rețea!” # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un interviu acordat Digi24 că afacerea și rețeaua lui Călin... Articolul Nicușor Dan despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic ci a avut în spate o rețea!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Republica Moldova îşi alege duminică, 28 septembrie, viitorul parlament. În România, cetăţenii moldoveni vor putea... Articolul În Republica Moldova, duminică se votează pentru viitorul parlament apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Schema prin care angajaţii CJAS Bacău luau cu o mână şi investeau cu alta. Bani „gratis” pe semătura şefului # TeleM Iași
Încă o descoperire revoltătoare în sistemul de sănătate. Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de... Articolul Schema prin care angajaţii CJAS Bacău luau cu o mână şi investeau cu alta. Bani „gratis” pe semătura şefului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o... Articolul Incendiu la o locuință din localitatea Stoiești, comuna Banca apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru omor după ce trupul neînsuflețit al unui român... Articolul Cadavrul unui român, descoperit într-un depozit din Italia apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
CJ Suceava mai aloca 8 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii din zona Broșteni și cere sprijinul urgent al Guvernului # TeleM Iași
Consiliul Judetean Suceava sprijina cu alte 8 milioane de lei refacerea infrastructurii distruse de inundațiile... Articolul CJ Suceava mai aloca 8 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii din zona Broșteni și cere sprijinul urgent al Guvernului apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Azi noapte, locuitorii din 3 localități nemțene au primit mesaje de atenționare din partea autorităților... Articolul Urșii, tot mai prezenți în localitățile nemțene apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
UPDATE 26 sept 2025 – Polițistul de la Crăcăoani a fost reținut de colegi pentru... Articolul Poliţist din Neamţ, reținut de colegi pentru trafic de influență apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru: „Patrioții de tastatură” din România alimentează propaganda pro-rusă # TeleM Iași
Peste câteva zile, duminică 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Importanța... Articolul Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru: „Patrioții de tastatură” din România alimentează propaganda pro-rusă apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministra Diana Buzoianu va efectua astăzi, 26 septembrie, o vizită de lucru la AHE Pașcani,... Articolul Ministra Diana Buzoianu va efectua astăzi o vizită de lucru la AHE Pașcani apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Neuropatia periferică este o afecțiune ce rezultă din deteriorarea nervilor periferici, rețeaua complexă de comunicare... Articolul Neuropatia periferică: amorțeli, furnicături și durere, cauze și soluții (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Serviciul Român de Informații a avut o influență... Articolul Nicusor Dan: „Am avut o influență SRI în viața noastră politică!” apare prima dată în TeleM Regional.
25 septembrie 2025
19:10
Un comitet interministerial s-a reunit astăzi pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați # TeleM Iași
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular... Articolul Un comitet interministerial s-a reunit astăzi pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.