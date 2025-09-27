Fostul șef al Statului Major al Armatei Iugoslave, Nebojsa Pavkovic, condamnat pentru crime în timpul războiului din Kosovo, ar putea fi eliberat anticipat
Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, în Olanda, nu și-a anunțat încă decizia.
Rusia și Belarus revin ca membri cu drepturi depline ai Comitetul Internațional Paralimpic # Veridica.ro
Ucraina invadată de ruși acuză trădarea „valorilor olimpice”.
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
Dmitri Kozak, strateg lui Putin pentru Moldova, forțat să plece pentru că e prea moderat # Veridica.ro
Demisia forțată a lui Kozak arată că „garda veche” de la Kremlin e înlocuită de o echipă gata să execute ordinele șefului fără să comenteze, scrie presa rusă independentă. Aceasta arată și ce face acum un agent GRU/FSB fugit din Occident după ce a dat un tun de 2 miliarde și ce probleme bugetare are Rusia.
James Comey este unul din criticii preşedintelui Trump, iar folosirea justiţiei în refuieli personale îi îngrijorează pe mulţi.
La PROFILAKTIKA, o analiză detaliată a jocurilor informaționale periculoase ale Moscovei, a manipulării experților și a noilor pași ai Kremlinului pentru a-și consolida influența în Occident.
Preşedintele american urmează să-l primească pe premierul israelian la începutul săptămânii viitoare.
Autorităţile acuză un atac hibrid profesionist.
Ruşii au folosit bombe aeriene şi rachete de artilerie.
Acuzaţiile apar după ce preşedintele Trump şi-a înăsprit poziţia faţă de Moscova.
Un elev de 17 ani, reținut de DIICOT pentru că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale # Veridica.ro
Astăzi, el va fi prezentat Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi - aveți cinci minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar, dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
Serviciile de informații ucrainene avertizează că persoane cu reputația dubioasă vor să supravegheze votul
Ministrul slovac de externe respinge acuzația că țara sa și Ungaria ar fi singurele din UE care cumpără energie din Rusia
În pofida scăderii de popularitate, Zelenski păstrează cea mai mare cotă de încredere din partea ucrainenilor
Sarkozy a fost declarat vinovat în dosarul de finanțare libiană a campaniei sale electorale
Ucraina a fost atacată de forțele ruse și cu aproape 180 de drone.
De asemenea, numărul salariaţilor a crescut până la 5,75 milioane.
Expert: „Am dormit în timp ce curgeau știrile despre avioanele MiG-31 rusești care survolau teritoriul Estoniei. Iar asta spune multe. Când ai alte lucruri mai importante de făcut, înseamnă că acest incident nu a fost unul atât de serios”
O serie de incursiuni cu drone a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi
Președintele Ucrainei urăște Rusia și va continua războiul, motiv pentru care pacea ar fi posibilă doar după înlăturarea sa, potrivit presei pro-Kremlin.
Coreea de Sud a anunțat joi că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, suficient pentru a construi un număr mare de arme nucleare, în ciuda anilor de sancțiuni.
Partidul de guvernământ pro-european din Republica Moldova se confruntă cu o luptă grea pentru a-și menține majoritatea parlamentară împotriva oponenților care solicită legături mai strânse cu Moscova, un nou sondaj confirmând o cursă strânsă, în timp ce mulți alegători rămân indeciși înaintea alegerilor de duminică.
Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis timp de mai multe ore din cauza dronelor intrate în spațiul său aerian, a anunțat poliția locală joi dimineață, la două zile după ce principalul aeroport din Copenhaga a fost închis din cauza unor aparate de zbor fără pilot intrate pe cerul danez și care au dat peste cap traficul aerian în Europa.
Forțele suedeze și poloneze simulează apărarea insulei Gotland pe fondul tensiunilor baltice # Veridica.ro
Insula suedeză Gotland deține cheia controlului asupra Mării Baltice, potrivit ofițerilor suedezi și polonezi care participă la exerciții militare din această săptămână menite să descurajeze un posibil atac rusesc pe fondul escaladării tensiunilor dintre NATO și Moscova.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 40
Anul viitor, deficitul ar putea ajunge la 6 procente din PIB.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Polonia trimite trupe să ajute Ucraina, Franța vrea să ocupe Ucraina, iar Zelenski câștigă miliarde, potrivit dezinformărilor ruso-chineze. Bonus: în Statele Unite extremiștii de stânga boicotează funearliile lui Charlie Kirk.
AUR acuză „interesele străine” care au dus la acest rezultat.
Intensificarea atacurilor ucrainene a provocat penurie de carburanţi în mai multe regiuni ruseşti
UE vrea ca, după alegeri, să ocupe Moldova cu ajutorul trupelor NATO, iar Maia Sandu e implicată în plan și va cere trimiterea de trupe străine, potrivit unei dezinformări a Serviciului de informații externe al Rusiei.
Taifunul Ragasa a făcut zeci de victime în Taiwan și a lovit Hong Kong-ul cu vânturi şi ploi puternice.
O anchetă a scos la iveală că un incendiu devastator, din apropierea Atenei, a fost provocat de un scurt circuit la un cablu electric slăbit.
Autoritățile spun că mesajul nu reprezintă o amenințare reală.
YouTube urmează să repună în funcțiune conturile interzise anterior pentru promovarea dezinformării despre Covid-19 și a conținutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marți de compania-mamă Alphabet unui parlamentar republican.
Italia cere Israelului să garanteze protecţia personalului de la bord.
Ministerul rus de finanțe propune creșterea TVA-ului pentru a ajuta la finanțarea războiului din Ucraina # Veridica.ro
Ministerul rus de finanțe a anunțat miercuri că propune majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce va fi al patrulea an al războiului din Ucraina.
Într-o schimbare radicală de poziţie, Trump afirmă că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile ocupate de ruşi # Veridica.ro
Preşedintele american spune că a ajuns să înţeleagă mai bine situaţia militaro-economică a conflictului.
Casa Albă cere o anchetă după ce Donald Trump a rămas blocat pe o scară rulantă la ONU # Veridica.ro
Un purtător de cuvânt vorbeşte despre încercarea de umilire a preşedintelui american
Aeroporturile de la Copenhaga și Oslo, cele mai aglomerate din zona nordică, au fost temporar închise din cauza unor drone care au intrat în spațiul aerian al acestora.
Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas va fi exclusă și toți ostaticii vor fi eliberați # Veridica.ro
Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și gruparea militantă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
Serviciile Secrete americane au închis o rețea care ar fi putut afecta serviciul de telefonie mobilă din New York # Veridica.ro
În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta în liniște o rețea masivă de telecomunicații ascunsă din zona New York-ului , un sistem despre care anchetatorii spun că ar fi putut paraliza turnurile de telefonie mobilă, bruia apelurile la 911 și inunda rețelele cu haos chiar în momentul în care orașul era cel mai vulnerabil.
„Nu acordați atenție”: agențiile globale de sănătate resping afirmația falsă a lui Trump despre paracetamol # Veridica.ro
Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global au respins sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care au stabilit o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.
NATO avertizează Rusia să înceteze acțiunile „escaladatoare” după încălcarea spațiului aerian estonian # Veridica.ro
NATO a avertizat Rusia marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra, condamnând Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian într-un „model de comportament din ce în ce mai iresponsabil”.
Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.
Președintele american și-a adresat criticile de la tribuna AGONU
