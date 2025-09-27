Război în Ucraina. Pericol major la centrala nucleară Zaporoje

14:10

După succesul răsunător al concertelor „Duelul Tenorilor” de la Grădina de Vară Herăstrău și „Vivo per lei” la Filarmonica Pitești, stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ștefan von Korch, și-a deschis porțile pe 23 septembrie cu concertul „Nessun Dorma“, şi vine către public cu surprize și inițiative inovatoare. Acestea vizează repertoriul – în care va intra în premieră o producţie integrală – „Carmina Burana”, artişti de marcă invitaţi şi – ca noutate absolută – deschiderea stagiunii către muzicienii în curs de afirmare.