”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
Cancan.ro, 27 septembrie 2025 19:50
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții Ioanei Popescu! Jurnalista Carmela Popa, cea mai bună prietenă a brunetei, aruncă totul în aer cu o serie de declarații șocante. Aceasta a susținut că „devoratoarea […]
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!” # Cancan.ro
Serialul Tătuțu’, de la PRO TV, revine cu sezonul 2, iar actorul Sergiu Costache, personaj principal, face dezvăluiri neașteptate într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Dincolo de lumina reflectoarelor, vedeta trăiește o poveste de familie care […]
Acum 2 ore
19:00
Știre de ultimă oră! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Iași, în apropierea unei unităţi militare de pe raza municipiului, la Dancu. Printre pasageri se afla și arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local […]
18:20
Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit” # Cancan.ro
Noi detalii au ieșit la iveală despre moartea Andreei Cuciuc, la aproape un an de la tragedie! Diana, mama adolescentei, a făcut o serie de declarații tulburătoare despre cauza decesului. Soția lui Igor Cuciuc a […]
Acum 4 ore
17:30
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul sfârșitului de săptămână. O ceartă într-un cuplu căsătorit poate deveni rapid un dialog savuros, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această […]
17:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de logică foarte interesant în acest sfârșit de săptămână. Trebuie să priviți cu atenție imaginea de mai sus și să găsiți singura cifră din imagine care nu este […]
17:20
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului # Cancan.ro
Teorie halucinantă emisă de iubitul Ioanei Popescu, la doar o zi de când acesta i-a anunțat decesul. Bărbatul cere bani pentru înmormântarea jurnalistei, dar în același timp pune sub semnul întrebării moartea sa! Și face […]
17:00
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces # Cancan.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul decesului fulgerător al Ioanei Popescu! Jurnalista avea doar 45 de ani, iar iubitul ei a mărturisit că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. Astfel, ar fi […]
16:20
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Finalul de săptămână nu aduce vești bune pentru toți nativii. Unii dintre ei vor intra în conflicte grave, fără să aibă vreo miză. Vezi, mai jos, previziunile complete […]
Acum 6 ore
16:10
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…” # Cancan.ro
Uneori, rețelele de socializare devin jurnalul personal al oamenilor, locul unde lasă gânduri care, privite mai târziu, capătă un sens cu totul neașteptat. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, Ioana Popescu împărtășea un mesaj […]
15:50
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI # Cancan.ro
Un wallpaper descărcat de pe internet, aparent inofensiv, ar putea deveni poartă de intrare pentru atacuri asupra calculatoarelor care rulează asistenți AI, avertizează cercetările recente. O echipă academică din Marea Britanie a explorat scenarii în […]
15:20
Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu # Cancan.ro
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a intrat în aventura „Asia Express” cu mult curaj și determinare. Deși nu se bucură de aceeași notorietate ca fosta lui parteneră, el și-a negociat separat contractul cu […]
15:10
Selena Gomez se căsătorește! Astăzi, întreaga lume a showbizului își îndreaptă atenția către Montecito, unde va avea loc unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Selena Gomez, una dintre cele mai îndrăgite artiste internaționale, […]
14:50
Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu” # Cancan.ro
Cooptat în urmă cu 2 ani în reality-show-ul Power Couple, pe care îl prezintă la Antena 1, Dani Oțil și-a făcut bagajele și a plecat în Malta pentru următoarele 6 săptămâni, cât vor dura filmările. […]
14:30
După aproape un deceniu în care a redefinit modul în care publicul percepe divertismentul televizat, „Insula Iubirii” se apropie de un moment de cotitură. Show-ul difuzat de Antena 1, devenit fenomen național și unul dintre […]
Acum 8 ore
13:50
Cunoscută drept „Regina Întunericului” pentru afacerea sa cu pompe funebre și modul în care organizează înmormântări și parastase ca la carte, Gabriela Lucuțar a surprins din nou publicul. Deși mulți își pun speranța ca cei […]
13:10
Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru a doua jumătate a lui 2025, iar mesajele sale dau speranță nativilor din toate cele 12 zodii. Anul nu va fi lipsit de provocări, dar vine și […]
13:00
Ce cânta Dan Bittman în timp ce presa anunța moartea Ioanei Popescu, cu care solistul Holograf a avut o relație încinsă # Cancan.ro
Decesul Ioanei Popescu, fosta jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale publice și pentru viața sa amoroasă controversată, a zguduit scena media din România. În timp ce știrile despre moartea sa se răspândeau rapid în mass-media, un […]
12:20
Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța # Cancan.ro
Șase copii au murit în ultimele săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în secția de Terapie Intensivă (ATI). Ce spune mama uneia dintre fetițele […]
12:20
România continuă să conducă un top deloc onorant: cu aproape 1.500 de victime anual, țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la accidente rutiere grave. Capitala nu face excepție: aici, șoferii grăbiți, neatenți […]
Acum 12 ore
11:20
Mesajul jignitor pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei ex-Bordea, la petrecerea aniversară! A vrut să fie amuzant, dar… # Cancan.ro
Zi de sărbătoare pentru Livia Eftimie, fosta parteneră a comediantului Cătălin Bordea și actuala iubită a rapperului Spike. Bruneta a împlinit 34 de ani și a marcat momentul cu o petrecere restrânsă, dar plină de […]
11:20
Din ce vrea să își câștige existența acest tânăr, după ce a luat media 9.13 la Bacalaureat: „E un job bine plătit” # Cancan.ro
Pentru mulți tineri din România, examenul de Bacalaureat rămâne punctul de plecare spre viitor. Unii visează la cariere în IT, medicină sau arhitectură, alții își doresc să plece în străinătate, atrași de salarii mai mari […]
10:40
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
10:40
Motivul pentru care ora de iarnă se schimbă mai devreme în 2025? S-a mai întâmplat doar de două ori, în ultimele două decenii # Cancan.ro
Anul 2025 vine cu o schimbare atipică pentru toată Europa: ora de iarnă se va muta mai devreme decât suntem obișnuiți. În loc de trecerea clasică din ultima duminică a lunii octombrie, românii și nu […]
10:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Avocatul către client […]
10:10
Cum arată Ella Vișan acum, după ce și-a corectat cel mai sensibil defect? A vărsat lacrimi grele la Insula iubirii din cauza asta # Cancan.ro
Ella Vișan a trăit una dintre cele mai dificile perioade chiar în timpul experienței de la Insula iubirii. Concurenta a recunoscut în emisiune că problemele medicale rezultate în urma unei intervenții estetice i-au marcat viața […]
10:00
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta # Cancan.ro
Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, jurnalistă și fostă actriță, a provocat un val de emoție și tristețe în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit-o de-a lungul anilor. Decesul ei la numai 45 de […]
09:40
Tabelul traiului decent | Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești # Cancan.ro
Costul vieții în România continuă să crească, iar diferențele dintre orașe devin tot mai vizibile. Pentru anul 2025, estimările privind veniturile necesare pentru un trai decent arată clar că bugetul lunar trebuie adaptat nu doar […]
09:30
Călin Georgescu s-a autosuspendat! Motivul pentru care a decis să renunțe la job-ul care îi aducea mii de lei lunar # Cancan.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a decis să-și suspende singura activitate profesională stabilă pe care o mai avea: postul de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Decizia sa vizează întreg […]
09:00
Deși Asia Express este cunoscută drept una dintre cele mai dure competiții televizate, unde concurenții fac eforturi uriașe și de multe ori ajung să piardă kilograme vizibile din cauza condițiilor dificile, de această dată s-a […]
08:50
Legătura neștiută dintre Ioana Popescu și Ilie Dumitrescu, dezvăluită cu câteva ore înainte ca jurnalista să moară: ”Din 1998…” # Cancan.ro
Doliu în presa românească. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile ei spumoase și pentru atitudinea nonconformistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vestea tragică a căzut ca un fulger peste apropiați și […]
08:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Bula in ora […]
Acum 24 ore
23:50
Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, pe drum” # Cancan.ro
Mara Bănică a fost luată prin surprindere de moartea Ioanei Popescu. Prezentatoarea TV a cunoscut-o pe jurnalistă, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj de condoleanțe. Află, în articol, ce a spus concurenta […]
23:50
Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă” # Cancan.ro
Emily Burghelea și soțul ei sunt cu emoțiile la cote maxime! Cei doi urmează să devină pentru a treia oară părinți, iar CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre viitoarea naștere, despre cum a decurs sarcina, […]
23:50
Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis” # Cancan.ro
Anamaria Ferentz locuiește de aproximativ 15 ani în America, unde și-a întâlnit sufletul pereche, un american milionar, dar cu 7 copii. Cei doi sunt logodiți, iar anul viitor au în plan nunta, pentru care au […]
23:50
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi… # Cancan.ro
Elena Udrea se bucură din plin de libertate, după mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, la penitenciarul Târgșor. Pe 17 iulie, a fost eliberată condiționat după ce magistrații de la Tribunalul Prahova […]
23:50
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei! # Cancan.ro
Gami face ce face și tot cu gândul la Ioana Sfinxul stă! Deși s-au despărțit de luni bune, amicul lui Selly pare să își caute fosta în alte femei! Spre norocul său, a și regăsit-o! […]
23:00
Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol principal # Cancan.ro
Dacă îți plac documentarele care îți dau senzația că intri direct în viața unei legende și vrei să vezi ce înseamnă drumul de la copil timid la superstar mondial, atunci „Beckham” de pe Netflix e […]
22:50
Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o să fac” # Cancan.ro
Noi detalii despre viața Ioanei Popescu au ieșit la iveală după moartea sa! Jurnalista și-a dorit o relație cu Dan Alexa. La un moment dat, cei doi ajunseseră să vorbească zilnic, iar bruneta era în […]
22:30
Dana Roba și-a prezentat iubitul familiei! Imagini spectaculoase cu rudele make-up artistului # Cancan.ro
Dana Roba trăiește din plin o nouă poveste de dragoste. După luni grele în care a trecut prin momente dificile, make-up artista și-a găsit liniștea în brațele noului iubit. Iar semnele arată că relația lor […]
22:30
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre fetița ei. Eva Maria a traversat o perioadă dificilă: ”Ea și-a întipărit în minte tot” # Cancan.ro
La mai bine de două luni de la momentul eliberării din închisoare, Elena Udrea traversează una dintre cele mai liniștite și pline de semnificație perioade din viața sa. Fostul politician, care a petrecut ultimii trei […]
22:10
Bucurie mare pentru o celebră tensimenă! Cu o ascensiune fulminantă în circuitul WTA, sportiva are pare acum de fericire pe plan personal. Tocmai a anunțat că este însărcinată. Bebelușul urmează să apară pe lume în […]
22:00
Iubitul Ioanei Popescu, devastat de durere! Mesajul SFÂȘIETOR postat după moartea jurnalistei: ”Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție” # Cancan.ro
Vestea morții Ioanei Popescu a șocat lumea media din România. Jurnalista și fosta actriță s-a stins din viață la doar 45 de ani, lăsând în urmă durere și multe semne de întrebare. Cunoscută pentru declarațiile […]
22:00
Dan Bălan, show unicat la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o producție record pentru 27 și 28 septembrie la București # Cancan.ro
Dan Bălan se află de câteva zile în București aici unde vrea să scrie istorie la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o super producție care se anunță a fi una record, ceva nemaîntâlnit nici […]
21:40
Este știrea tristă a momentului! Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care, din nefericire, i-au adus decesul. De asemenea, afecțiunile […]
21:20
Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte, de 3 ori. Jurnalista a făcut dezvăluirea în urmă cu 6 luni: ”Pusesem ceva la foc și…” # Cancan.ro
Doliu în presa din România. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru aparițiile pline de energie, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a fost […]
21:00
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani, iar CANCAN.RO a aflat cauza morții. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Inițial, nu a dorit să meargă la spital. […]
20:40
Ultimul MESAJ publicat de Ioana Popescu pe Facebook. Are legătură cu Gigi Becali: ” Îl cunosc din 2000, de când lucram la VIP” # Cancan.ro
Doliu în presa din România! Ioana Popescu, jurnalistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru declarațiile ei tăioase și pentru stilul direct, Ioana nu se temea să spună lucrurilor pe nume, […]
Ieri
19:40
Doliu în presa din România! Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile […]
19:20
Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Weekend-ul nu vine cu vești bune pentru unii nativi, cărora li se vor spulbera subit visurile. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte! Berbec Astăzi, […]
