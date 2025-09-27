Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”
Sport.ro, 27 septembrie 2025 19:50
Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
20:10
Federația Română de Fotbal a efectuat vineri tragerea la sorți pentru grupele Cupei României, iar reprezentatele țării noastre în cupele europene au o problemă serioasă.
20:10
Crystal Palace - Liverpool 2-1 | Rezumatul meciului din etapa a șasea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Premier League, live pe VOYO.
20:10
De ce a fost lăsat Alex Dobre pe bancă în ”Primvs Derby”. Decizia luată de Gâlcă, la o săptămână de la scandalul din Giulești # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Acum 30 minute
19:50
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund # Sport.ro
Atacantul Karim Adeyemi are un început de sezon excelent.
19:50
Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.
Acum o oră
19:30
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat în această lună cu formația turcă Alanyaspor, după o lungă perioadă în care a fost liber de contract și a ratat pregătirea de vară.
19:30
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid! # Sport.ro
”Primvs derby” este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso # Sport.ro
Atletico Madrid a câștigat derby-ul împotriva rivalilor de la Real Madrid, scor 5-2, în etapa cu numărul șapte din La Liga.
Acum 2 ore
19:00
Casa Albă, gazdă pentru UFC.
19:00
Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac # Sport.ro
Ion Țiriac a dezvăluit suma pentru care a fost dispus să renunțe la turneul de la Madrid.
18:50
Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir # Sport.ro
Corvinul Hunedoara este lider în divizia secundă.
18:50
Suporterii lui Ajax, interziși în Franța la meciul cu Olympique Marseille! Motivul invocat de autorități # Sport.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
18:30
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul # Sport.ro
Eric Bicfalvi (37 de ani) a revenit în acest an în fotbalul românesc, însă a petrecut puțină vreme la Oțelul Galați, iar acum e liber de contract.
Acum 4 ore
18:10
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi” # Sport.ro
UTA - Csikszereda s-a încheiat 0-0.
18:10
Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează" # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise live pe VOYO.
18:00
Emma Răducanu, victorie autoritară în Beijing contra jucătoarei născută în Chișinău dar care reprezintă Spania # Sport.ro
Răducanu o va avea ca oponentă în runda următoare pe americanca Jessica Pegula (7 WTA, favorită nr. 5).
18:00
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă" # Sport.ro
O nouă schimbare de antrenor ar putea apărea în Superliga, însă de această dată prin demisie, nu prin demitere.
18:00
West Ham a anunțat numele noului antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Graham Potter! # Sport.ro
”Ciocănarii” au un start de sezon slab în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
17:40
Harry Kane, record din altă lume în Top 5 campionate! 100 de goluri în 104 meciuri pentru Bayern Munchen # Sport.ro
Atacantul englez a mai bifat o dublă în Bundesliga.
17:30
Revenire importantă la FCSB! Charalambous a anunțat și două absențe pentru meciul cu Oțelul # Sport.ro
FCSB înfruntă Oțelul Galați, pe teren propriu, duminică, de la ora 20:30, în runda a 11-a din Superliga.
17:30
Inter Milano l-a adus pe Cristian Chivu (44 de ani) pe banca tehnică la începutul lui iunie, după ce echipa a pierdut în finala UEFA Champions League cu 0-5 în fața lui Paris Saint-Germain.
17:20
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit # Sport.ro
Simona Halep e dublă campioană în turneele de Grand Slam.
16:40
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial # Sport.ro
Lupta pentru medaliile de aur se anunță a fi una teribilă.
16:40
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru” # Sport.ro
Liverpool a câștigat în ”16”-imile Cupei Ligii Angliei cu 2-1 în fața lui Southampton și a obținut accederea în optimile de finală ale competiției.
16:30
Olympique Marseille și Roberto De Zerbi, lideri în Ligue 1, cu gol decisiv în '90+1! Succesul lui OM a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Echipa antrenată de fostul campion al României cu CFR Cluj s-a impus și în deplasarea de la Strasbourg.
16:30
Helmut Duckadam, prietenie strânsă cu Alina Dumitru, campioana olimpică a României.
16:20
Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent" # Sport.ro
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, după un gol marcat de David Miculescu în primul sfert de oră al partidei de la Deventer.
16:20
Cum au reacționat turcii după ce Gică Hagi a fost surprins la meciul lui Ianis cu Galatasaray # Sport.ro
La începutul lui septembrie, Ianis Hagi (26 de ani) a semnat cu Alanyaspor în Superliga Turciei.
Acum 6 ore
15:40
Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“. 10 contribuții de gol în șase meciuri # Sport.ro
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună formă din carieră după plecarea de la Steaua!
15:30
O țară întreagă și-a pus speranțele în tehnicianul român, în așteptarea îndeplinirii unui vis, după 36 de ani.
15:30
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 11-a din Superliga României.
15:20
Ianis Hagi a intrat de pe bancă în meciul Alanyaspor - Galatasaray 0-1.
14:30
Nicolae Stanciu (32 de ani) a prins transferul carierei în vară, la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
14:30
O țară care a declanșat un război sângeros, care durează de peste 3 ani, tocmai a fost reacceptată în marea familie a sportului mondial.
14:30
Karim Benzema, înapoi în Champions League! Oferta greu de refuzat pentru legenda lui Real Madrid # Sport.ro
Karim Benzema ar putea pleca de la Al-Ittihad în această iarnă.
14:20
Federația Română de Fotbal a „reușit“ să facă din Cupa României, o competiție spectaculoasă prin simplitatea și dramatismul ei, o „ciorbă“.
Acum 8 ore
13:50
Fotbalul nostru se remarcă în lume din motive extra fotbalistice. Acum, avem o dovadă clară, în acest sens.
13:20
Din păcate, fix înaintea marelui meci cu Austria (12 octombrie, Arena Națională) din preliminariile CM 2026 crește numărul jucătorilor români marginalizați la echipele lor de club.
13:00
În prima noastră reprezentativă, există un factor de echilibru, un om în care stă forța grupului. Fără el, consecințele se văd imediat. Așa cum s-a întâmplat și luna trecută.
13:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
13:00
A fost problematic în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta” # Sport.ro
Dinamo a remizat în duelul cu Universitatea Craiova, scor 2-2.
12:20
Chinezii ne-au „îngropat“ fetele în bani: sumele încasate de Cîrstea, Ruse și Jaqueline Cristian # Sport.ro
China Open 2025, turneu de categorie WTA 1000, tocmai s-a încheiat pentru jucătoarele din România. În ciuda unor rezultate slabe, premiile câștigate de fete au fost foarte mari.
Acum 12 ore
12:10
Ianis Hagi a intrat de pe bancă în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray, scor 0-1.
11:50
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).
11:50
Regal fotbalistic, în Franța: Lorient – Monaco, Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Etapa a 6-a, începută de vineri, va continua, astăzi, cu trei meciuri pe muchie de cuțit.
11:40
Nicolae Stanciu a jucat titular în victoria lui Genoa cu 3-1 în fața lui Empoli din Cupa Italiei.
11:40
Meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid București este de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:30
UTA – Csikszereda, de la ora 15.00: meciul care aduce o premieră pentru Superliga noastră # Sport.ro
Etapa a 11-a va continua, sâmbătă, cu o partidă între două formații în situații diametral opuse.
11:30
Fotbalistul cu mare experiență în afară a revenit în România: „Sper să ducem proiectul ăsta la capăt” # Sport.ro
Cornel Ene (32 de ani) a revenit în România, după o perioadă petrecută în Ungaria.
11:00
Revenit pe banca celor de la Bani Yas, pentru a 3-a oară, tehnicianul de 53 de ani a avut un debut care l-a pus serios pe gânduri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.