Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
ObservatorNews, 27 septembrie 2025 19:50
Poluare uriaşă în Timiş. De aproape două luni, în mai multe localităţi, din pământ iese fum fără foc. Localnicii spun că aerul e sufocant şi îi îmbolnăveşte. Autorităţile nu ştiu momentan cu ce ce confruntă şi de la ce se ridică norii toxici din subteran. Echipa Observator a fost pe teren și a surprins imagini cu acest fenomen neobişnuit.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:10
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele # ObservatorNews
Escrocii accelerează fraudele. Cu doar câteva zile înainte de înscrierile în programul RABLA, pe internet au apărut platforme si anunțuri false. Autoritățile atrag atenția asupra țepelor. Programul începe cu întârziere și un buget de austeritate. De patru ori mai mic ca anul trecut.
20:10
Surpriza de care au avut parte bucureştenii care au ajuns la Lavanda Fest, în Parcul IOR # ObservatorNews
Un mare parc din Bucureşti s-a transformat într-un tărâm şi mai relaxant cu ajutorul unui festival al lavandei. Aroma plantelor mediteraneene a parfumat aerul, iar cofetarii s-au ocupat de gusturi neaşteptate au vândut prăjituri şi îngheţată cu lavandă. Bonus, cei care se plimbau pe alei au avut ocazia să îi întâlnească pe actorii serialului original Antena 1 "Iubire cu parfum de lavandă".
20:10
A început cel mai mare festival de gaming din lume. Pasionații stau la cozi uriașe pentru a testa jocurile # ObservatorNews
A început mult aşteptatul Tokyo Game Show. Cel mai mare festival dedicat jocurilor video din lume, unde sute de mii de oameni vin să se distreze şi să testeze cele mai noi titluri din lumea gaming-ului. Pasionaţii nu au ratat oportunitatea de a se costuma în personajele favorite din benzi desenate şi filme.
20:10
Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Riscurile înlocuirii angajaţilor clasici # ObservatorNews
Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Răspunde la comenzi vocale, blochează fraudele în câteva secunde și hotărăşte dacă primești credit. Chatboții au înlocuit oamenii din agenţii, iar algoritmii construiesc planuri de economisire în timp real. Experții avertizează, însă: consilierul clasic va deveni un lux, iar roboţii pot nedreptăţi clienții.
Acum 30 minute
20:00
"Sâmbăta tăcerii" la Chişinău. Autorităţile, pregătite pentru posibile tensiuni după vot, la comanda Rusiei # ObservatorNews
Tensiune maximă la Chişinău, în „sâmbăta tăcerii“, înainte de ziua votului. Autorităţile avertizează că serviciile secrete ruseşti au antrenat zeci de indivizi să folosească arme de foc, în cazul în care rezultatul scrutinului nu va fi pe placul Moscovei. În acest moment, formaţiunile politice cu cele mai mari şanse se luptă umăr la umăr în sondaje.
19:50
Poluare uriaşă în Timiş. De aproape două luni, în mai multe localităţi, din pământ iese fum fără foc. Localnicii spun că aerul e sufocant şi îi îmbolnăveşte. Autorităţile nu ştiu momentan cu ce ce confruntă şi de la ce se ridică norii toxici din subteran. Echipa Observator a fost pe teren și a surprins imagini cu acest fenomen neobişnuit.
Acum o oră
19:40
Mărturiile şocante ale adolescentului care a speriat România. Lucas e internat la Obregia, păzit zi şi noapte # ObservatorNews
Adolescentul de 17 ani care a trimis sute de e-mailuri şi a ameninţat cu masacre în şcoli este internat acum la spitalul de psihiatrie, păzit zi şi noapte. Anchetatorii au fost şocaţi de declaraţiile lui. Dă dovadă că nu regretă nimic din ce a făcut şi că i-a plăcut mult să vadă mobilizarea forţelor speciale care îl căutau.
19:40
Trump trimite armata la Portland și autorizează "forța maximă". Conflictul cu Antifa se amplifică # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a dispus sâmbătă trimiterea armatei la Portland, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a proteja sediile Poliției pentru Imigrație (ICE), pe care le consideră atacate de "Antifa și alți teroriști interni", potrivit AFP, informează News.ro.
19:30
Detalii revoltătoare la maternitatea din Iaşi. Rudele acuză focare raportate târziu și protocoale ignorate # ObservatorNews
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului interimar al Spitalului Sf. Maria, unde şase copii au fost ucişi de o bacterie periculoasă. Acum ies la iveală noi cazuri. Un bebeluş a murit în iunie după ce s-a infectat cu o altă bacterie, în acelaşi spital, în aceeaşi secţie. Rudele fac acuzaţii grave: focare existau încă din primăvară, dar au fost raportate tot cu întârziere. Şi mai grav, nici măcar acum, autorităţile nu au descoperit sursa infecţiei, într-un spital renovat din temelie, cu peste 30 de milioane de euro.
Acum 4 ore
18:10
Un avion de mici dimensiuni ce efectua un zbor de agrement, decolat de la Aeroclubul Teritorial Alexandru Matei Iași, s-a prăbușit în interiorul unei unități militare din municipiul Iași, potrivit ISU Iaşi.
17:10
După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă # ObservatorNews
Va răsuna muzica din noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj! Vorbim despre cea mai mare investiție în infrastructura culturală pe care statul român a făcut-o în ultimii 35 de ani. Fără sprijin extern, cu bani doar de la bugetul național. Pe lângă sălile de curs, cele de repetiții sau camerele de cămin, proiectul a inclus și o uriașă sală de spectacole, cu o acustică de invidiat.
17:00
Demiteri la DSP și Spitalul de Copii, după tragedia de la Iași. Rogobete: S-a reacționat târziu # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă, după vizita la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", că problemele identificate ţin de nerespectarea protocoalelor medicale şi de o reacţie întârziată. El a anunţat că va cere înlocuirea managerului spitalului şi că va demite conducerea DSP Iaşi.
16:40
Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu:"Kremlinul mizează pe haos" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că alegerile din Republica Moldova reprezintă "un test de rezilienţă" în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, ce urmărește să submineze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și în parcursul european.
16:20
Joburile care vor dispărea din cauza Inteligenţei Artificiale. Ce spun specialiştii români # ObservatorNews
Multe joburi vor dispărea din cauza AI-ului, în principal cele care presupun activităţi repetitive, în condiţiile în care companiile mari cu putere financiară vor investi în softuri, în maşinării pentru a automatiza anumite locuri de muncă, concentrându-se pe zona de eficienţă, de productivitate, susţin specialiştii de pe piaţa muncii.
16:20
Proiectile din Primul Război Mondial, scoase la suprafață de viituri la Broşteni. Momentul detonării # ObservatorNews
Zeci de elemente de muniție din perioada Primului Război Mondial au fost descoperite în albia pârâului Neagra, în urma viiturilor recente care au afectat zona orașului Broșteni, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Bucovina" al județului Suceava, printr-un comunicat de presă.
Acum 6 ore
16:10
Razie cu surprize în Făget. Printre pantofi și haine, poliţiştii au găsit muniţie din Austria la vânzare # ObservatorNews
Surpriză de proporții pentru polițiștii din Făget, în timpul unei razii făcute vineri la piața de vechituri din oraș. Printre standurile cu haine, încălțăminte și electrocasnice la mâna a doua, oamenii legii au descoperit 10 cartușe calibru 5 mm, destinate pistoalelor automate.
15:50
Tragedie pe DN6, în Caraș-Severin. Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina într-un TIR # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc sâmbătă, pe raza localității Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un TIR.
15:40
Insulă europeană cu 28°C în octombrie. Destinaţia unde se poate face plajă şi toamna # ObservatorNews
În timp ce majoritatea destinațiilor de vacanță din Europa își încetinesc ritmul în luna octombrie, există o insulă din Marea Mediterană unde stațiunile rămân pline de viață, iar vremea se menține călduroasă.
15:30
Rusia a anunțat sâmbătă că a preluat controlul asupra a trei sate din estul Ucrainei, în urma unei pătrunderi a trupelor sale în zonă, potrivit AFP, informează News.ro.
15:10
Vremea de mâine 28 septembrie. Va fi mai rece, mai ales în vest şi în sud. Maxime, între 14 şi 23 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie rece, mai ales în vest şi sud, unde temperaturile vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 28 septembrie.
14:30
Clip controversat al Guvernului american: Migranţi clandestini încătuşaţi pe genericul Pokemon # ObservatorNews
Foarte populara franciză Pokémon se distanţează de un clip recent al Guvernului american care asociază sloganul ”prindeţi-i pe toţi” al mărcii japoneze campaniei sale de expulzare în masă a migranţilor fără acte, relatează AFP.
14:30
Percheziții în Bihor: Interlopul Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați de mascaţi # ObservatorNews
Polițiștii arădeni au descins, în această dimineață, la 9 adrese din Oradea, principalul vizat fiind interlopul Marcovix Romulus, cunoscut ca "Romi Neguș".
Acum 8 ore
14:00
Anatol Şalaru: "Republica Moldova riscă să devină o zonă gri, o gaură neagră a UE, izolată de toţi" # ObservatorNews
La Chişinău, autoritățile sunt pregătite pentru orice în ziua votului. Au prezentat chiar şi o listă de posibile scenarii menite să crească tensiunile - de la întreruperi de curent sau alarme false cu bombă, până la atacuri cibernetice sau violenţe stradale.
13:30
Cutremur în China. Mii de persoane au fost relocate şi mii de clădiri au fost avariate # ObservatorNews
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a lovit sâmbătă provincia Gansu din nord-vestul Chinei, rănind 11 persoane și provocând pagube materiale considerabile.
13:30
Anchete complexe la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Ministrul Sănătăţii merge personal acolo în control # ObservatorNews
Sunt anchete complexe la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, după ce şase copii au murit din cauza unei bacterii ucigaşe de la ATI. Managerii spun că au respectat protocoalele, însă părinţii fac acuzaţii grave - cadrele medicale purtau echipament de protecţie doar în timpul controalelor anunţate. S-au găsit şi alte nereguli, printre care şi raportarea cu întârziere a primelor cazuri. Din acest motiv, Ministrul Sănătăţii a trimis la Iaşi un Corp de Control extins, pentru verificări amănunţite. Inclusiv ministrul este aşteptat astăzi acolo.
13:10
Este tensiune maximă la Chişinău, cu doar câteva ore înainte de deschiderea urnelor de vot. Republica Moldova îşi alege mâine viitorul - pro-european sau pro-rus. Alegerile de peste Prut sunt văzute la nivel internaţional ca ultima arenă în care Occidentul şi Rusia se confruntă. Iar în acest moment, sondajele arată o luptă la câteva procente.
13:00
Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani şi că oamenii nu ar trebui să lucreze până în ultimul moment.
12:40
Un nou incident cu drone neidentificate, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca # ObservatorNews
Drone necunoscute au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca, în cadrul unei serii de incidente pe care oficialii danezi le califică drept "atac hibrid".
12:40
Autorităţile din Moldova iau în calcul diverse pericole în ziua alergerilor de duminică # ObservatorNews
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii la alegerile de duminică, printre care alarme false cu bombă sau întreruperi de curent.
12:20
Elon Musk și Peter Thiel apar în documentele Epstein publicate, vineri, de democrați. De asemenea, sunt menţionate şi numele Prințului Andrew și Steve Bannon.
Acum 12 ore
11:50
Un tânăr de 22 de ani a apărut la propria sa înmormântare în Argentina. "Mulți s-au speriat, alții au țipat" # ObservatorNews
Un tânăr de 22 de ani, despre care se credea că este mort, a apărut viu şi nevătămat la propria sa înmormântare. Incidentul absurd a avut loc în Villa Carmela, Argentina.
11:40
Analiză: Rusia ar putea planifica proteste violente pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # ObservatorNews
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.
11:20
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Ce revendicări au # ObservatorNews
Sindicaliştii din finanţe vor protesta sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării.
11:00
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).
10:40
Comisia Electorală anulează înregistrarea Partidului Moldova Mare şi candidaţilor în alegerile parlamentare # ObservatorNews
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare şi a candidaţilor la funcţia de deputat din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunţat oficialii CEC.
10:40
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la o salva # ObservatorNews
Un român de 21 de ani a devenit erou în Italia, după ce la sfârşitul lunii august a salvat o femeie dintr-un incendiu. Andrei Ştefan Popa, stabilit împreună cu părinţii în Padova, a declarat că nu s-a gândit la nimic altceva, decât să o salveze pe femeie.
10:30
Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile. Întreruperea record stârnește îngrijorări majore privind siguranța.
10:00
Miza alegerilor din Republica Moldova. Posibilele scenarii de guvernare post-electorală # ObservatorNews
Moldova organizează alegeri parlamentare la 28 septembrie, care ar putea avea consecinţe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aştepta de la acest scrutin cu mize mari în ţara cu 2,4 milioane de locuitori situată între România şi Ucraina.
09:40
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”.
09:20
Un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc pe A2. Camionul a fost distrus în totalitate # ObservatorNews
A fost panică pe autostrada A2, unde un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar!
09:10
Un TIR încărcat cu granule de plastic a fluat foc pe A2. Camionul a fost distrus în totalitate # ObservatorNews
A fost panică pe autostrada A2, unde un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar!
09:00
Aur şi bronz pentru Lotul Naţional de Paraclimbing, la Campionatul Mondial de la Seul # ObservatorNews
România scrie din nou istorie. Lotul Național de Căţărări a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului la Campionatul Mondial de la Seul. Competiția este dedicată sportivilor cu dizabilități - de la deficiențe de vedere până la cele locomotorii.
08:40
Schimbări majore pentru angajați! Un proiect de lege depus la Senat ar urma să permită negocierea programului de lucru și concediului de odihnă. În plus, se anunță modificări importante pentru cei care muncesc pe timp de noapte.
08:40
După patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţă # ObservatorNews
Va răsuna muzica din noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj! Vorbim despre cea mai mare investiție în infrastructura culturală pe care statul român a făcut-o în ultimii 35 de ani. Fără sprijin extern, cu bani doar de la bugetul național. Pe lângă sălile de curs, cele de repetiții sau camerele de cămin, proiectul a inclus și o uriașă sală de spectacole, cu o acustică de invidiat.
08:20
Un clujean urmărit la nivel internaţional, adus în ţară. Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de viol # ObservatorNews
Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.
08:10
Pentru un weekend, ştiinţa a părăsit laboratoarele şi s-a mutat printre oameni. Pe platoul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, curioşii de toate vârstele au avut ocazia să interacţioneze direct cu experimente spectaculoase, roboţi inteligenţi şi invenţii care par desprinse din viitor.
08:10
Coşmar pentru mai multe familii din Bistriţa-Năsăud! Un incendiu devastator a ars din temelii 3 case care făceau parte din acelaşi imobil.
07:50
Rusia ameninţă cu războiul orice ţară care va doborî un avion de-ale ei. Totul în timp ce Comisia Europeană insistă cu aşa-numitul „Zid al dronelor“ care să protejeze blocul estic al Alianţei. La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că drone de recunoaștere, care aparţin, probabil, Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei.
07:50
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani # ObservatorNews
Un stat din lume oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Chiar şi aşa suma este consideratp una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani.
07:30
SONDAJ: Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii de la stat? # ObservatorNews
Liderii Coaliţiei pregătesc al treilea pachet de austeritate, care va include concedieri în administraţia centrală şi fuziunea sau comasarea unor instituţii publice. În plus, Guvernul va interzice cumularea pensiei cu salariul pentru angajaţii statului, va reduce perioada în care plăteşte indemnizaţie de şomaj şi va elimina posibilitatea pensionării anticipate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.