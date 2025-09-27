Războiul hibrid asupra Europei, un câștig cert pentru Rusia. Care sunt însă riscurile pentru Putin
HotNews.ro, 27 septembrie 2025 19:50
Fără să tragă un foc de armă, președintele rus Vladimir Putin a reușit în săptămâna aceasta să aducă războiul din Ucraina la milioane de europeni care au fost până acum aproape neafectați de conflict, iar…
Acum 30 minute
20:00
SuperLiga: Adrian Mihalcea, după ce UTA Arad a remizat cu Csikszereda: „Se pare că am uitat să câștigăm” # HotNews.ro
Antrenorul Adrian Mihalcea a reacționat după ce UTA Arad a remizat cu nou-promovata Csikszereda, scor 0-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 44 al partidei de pe…
20:00
Donald Trump trimite armata într-un patrulea mare oraș american pentru că este „devastat de război”: „Autorizez folosirea forței maxime” # HotNews.ro
Preşedintele republican Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei într-un al patrulea oraş al SUA, Portland, şi a autorizat „utilizarea forţei dacă este necesar”, în cadrul acţiunilor sale de combatere a criminalităţii din metropolele şi…
20:00
VIDEO Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv” # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat sâmbătă NATO și Uniunea Europeană că „orice agresiune împotriva țării mele va primi un răspuns decisiv”, relatează agențiile Reuters și France Presse. „Rusia este acuzată că…
19:50
Războiul hibrid asupra Europei, un câștig cert pentru Rusia. Care sunt însă riscurile pentru Putin # HotNews.ro
Fără să tragă un foc de armă, președintele rus Vladimir Putin a reușit în săptămâna aceasta să aducă războiul din Ucraina la milioane de europeni care au fost până acum aproape neafectați de conflict, iar…
Acum o oră
19:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că în noaptea de 10 septembrie Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone, dintre care 19 drone au reușit să treacă în spațiul aerian polonez, în timp ce restul…
19:30
Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice: Mini-ghid ANAF cu PFA, profesii liberale, drepturi autor, CNP, NIF. Declarația 070, formularul 700-mențiuni și altele # HotNews.ro
ANAF a publicat recent un nou mini-ghid, privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice, care face referire la Persoanele Fizice Autorizate (PFA), avocați, medici, arhitecți și alte persoane care desfășoară profesii liberale, persoane care obțin venituri…
Acum 2 ore
19:10
Ministrul Muncii nu susţine creşterea vârstei de pensionare: Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. „Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Cred că avem nevoie de timp pentru viaţă personală,…
18:40
Ministrul Finanțelor, anunț despre rectificarea bugetară: Trebuie să fim extrem de atenţi # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu explicații despre rectificarea bugetară și spune că ministerele nu vor putea primi 80 de miliarde de lei, cât au cerut, dar „facem în aşa fel încât să aibă resursele…
Acum 4 ore
18:10
Criză socială masivă în Rusia: Veteranii fac prăpăd acasă, odată întorși de pe frontul din Ucraina. Moscova bagă cazurile sub preș # HotNews.ro
Aproximativ 700.000 de militari ruși se află în prezent pe linia frontului, iar 137.000 s-au întors deja acasă, potrivit The Moscow Times. Experții atrag atenția că Rusia se va confrunta cu un test social amplu…
18:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare din municipiul Iași, iar primele informații arată că cele două persoane aflate la bord au supraviețuit, scrie Ziarul de Iași. La fața…
18:10
Bashar al-Assad, dat în urmărire prin Interpol. Siria a emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte, acuzat de crime și tortură # HotNews.ro
Autoritățile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive…
18:00
Ucraina acuză Rusia că vrea să „fure” centrala atomică de la Zaporojie. Ce a neliniștit guvernul de la Kiev # HotNews.ro
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile şi că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la reţeaua electrică rusă, în pofida…
17:50
Trump i-a spus lui Zelenski că este dispus să furnizeze noi arme cu rază lungă de acțiune. Urmează o schimbare majoră de politică a Washington-ului? # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este dispus să ridice restricțiile privind utilizarea de către Kiev a armelor cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA pentru a lovi în…
17:30
Iranul alege restabilirea sancțiunilor pentru programul său nuclear. Condiția „inacceptabilă” pusă de către Statele Unite # HotNews.ro
Preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a criticat sâmbătă cererile „nerezonabile” ale Washingtonului, care a cerut Teheranului să-i predea tot stocul de uraniu îmbogăţit în schimbul suspendării sancţiunilor pentru numai trei luni, preşedintele iranian afirmând că ţara…
17:20
Cel mai amplu studiu genetic realizat până în prezent oferă noi perspective asupra cauzelor dislexiei # HotNews.ro
Dislexia este o tulburare de dezvoltare neurologică ce afectează capacitatea de a citi şi scrie corect şi este prezentă la aproximativ 5-10% din populaţia globului, indiferent de nivelul de educaţie sau mediul cultural. Persoanele cu…
17:10
Germania va modifica legea pentru ca armata să poată doborî dronele care intră în spațiul său aerian. „O amenințare care devine uneori foarte concretă” # HotNews.ro
Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat, sâmbătă, că amenințarea dronelor este „mare” și că Germania va adopta măsuri pentru a se apăra, informează Reuters. Oficialii europeni sunt în alertă după ce incursiunile cu…
16:50
Este „mort” internetul așa cum îl știm? O teorie controversată câștigă teren. Și nu doar printre adepții teoriilor conspirației # HotNews.ro
„Am dorit asta cu o ardoare care a depășit cu mult măsura. Dar acum, după ce am terminat, frumusețea visului s-a disipat, iar groaza și dezgustul fără suflare mi-au umplut inima”. Aceasta este reacția doctorului…
16:50
Captură impresionantă de țigări de contrabandă, cea mai mare făcută vreodată în Italia. Cum funcționa fabrica clandestină care putea produce 7 milioane de țigări pe zi # HotNews.ro
Peste 150 de tone de țigări de contrabandă au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină – cea mai mare descoperită vreodată în Italia – ascunsă într-un buncăr subteran lângă Cassino, la sud-est de Roma, a anunțat…
Acum 6 ore
16:00
VIDEO Patronul unui club de manele a fost reținut pentru furt de curent. Poliția a descins când pe scenă cânta Adrian Minune # HotNews.ro
Patronul unui cunoscut clubul de manele din Bihor a fost reţinut de poliţiştii din Aleşd, fiind cercetat pentru furt de energie electrică şi modificarea fără drept a instalaţiilor energetice, scrie Bihoreanul. Poliția Bihor a precizat…
15:50
Elon Musk şi prinţul Andrew apar menţionaţi în noi documente date publicităţii în cazul Epstein # HotNews.ro
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein, informează BBC. Dosarele predate Comitetului de Supraveghere şi Reformă Guvernamentală al…
15:30
Rusia a revendicat sâmbătă capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele Moscovei au avansat, relatează AFP, conform Agerpres. Armata rusă a anunțat, într-un comunicat, că a capturat localitățile Derilove și Maiske din regiunea…
15:30
Restaurantul Monte Carlo, emblema Grădinii Cișmigiu. Doborât de marele cutremur, refăcut de comuniști, reinventat acum # HotNews.ro
Povestea restaurantului Monte Carlo din grădina Cișmigiu începe în anul 1926, când arhitectul State Baloșin proiectează o clădire în stil neoromânesc, demnă de eleganța boierească a Bucureștiului interbelic. O construcție superbă care avea să cadă…
15:20
Ucraina atacă din nou conducta de care depinde alimentarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei. Lovitură dată la mare distanță de granița cu Rusia # HotNews.ro
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, informează Reuters şi DPA, citate…
15:00
Val de decese în Leningrad din cauza alcoolului contrafăcut, cel puțin 25 de oameni au murit # HotNews.ro
Numărul deceselor cauzate de consumul de alcool contrafăcut de la începutul lunii septembrie în regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, a ajuns la 25, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, potrivit AFP. „Examenul medico-legal al cadavrelor a…
14:50
Protest la Ministerul Finanțelor. Nazare: „Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment”. Ce au cerut sindicaliștii # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa…
14:30
Trump a ordonat declasificarea documentelor privind unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației: „Mulți oameni m-au întrebat despre asta” # HotNews.ro
Donald Trump a ordonat vineri declasificarea și publicarea tuturor documentelor guvernamentale referitoare la Amelia Earhart, celebra aviatoare americană dispărută deasupra Pacificului în 1937, transmite France Presse. Această dispariție rămâne unul dintre cele mai intrigante mistere…
14:30
Ministrul Muncii, despre muncitorii străini: „Nu mă deranjează, cum sper că n-a deranjat prea mulți spanioli că a fost mama la muncă în Spania” # HotNews.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a afirmat, la Prima TV, că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri…
14:20
Versiunea lui Victor Ponta, după dialogul cu doi farsori ruși: „Credeam că este evident” # HotNews.ro
Fostul premier Victor Ponta susține că nu a fost păcălit de cei doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă…
Acum 8 ore
14:10
Dronele neidentificate au fost observate în apropierea instalațiilor militare din Danemarca în timpul nopții, au transmis sâmbătă forțele armate, informația venind după mai multe alte incursiunide în apropierea aeroporturilor și infrastructurii esențiale în această săptămână,…
13:50
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat că primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici vor fi transmise în jurul…
13:40
Deputat din comisia de Sănătate, critici dure după ce s-a dus la Spitalul de copii Iași: „Am venit să văd dacă aici se respectă legea” / Primul lucru care i-a atras atenția # HotNews.ro
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, a criticat sâmbătă gestionarea a focarului de nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit şase copii infectați…
13:30
Trupa britanică Iron Maiden va concerta la București, pe Arena Națională, în 28 mai 2026, în cadrul turneului „Run For Your Lives”. Biletele au puse în vânzare începând de sâmbătă, 27 septembrie. Biletele sunt disponibile…
13:10
Proprietarii a aproape 200.000 de autovehicule BMW sunt sfătuiți să nu-și parcheze parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui anunț de rechemare al producătorului auto,…
13:10
Ministrul Muncii: Banii din orice pilon de pensii nu sunt depozit de economii. Ghinion, ca să zic aşa! # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susţine că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din…
12:40
Scenariile luate în calcul de autoritățile de la Chișinău pentru ziua alegerilor parlamentare # HotNews.ro
Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, scenarii care includ violențe de stradă, acte de vandalism, întreruperea curentului electric, alarme false cu bombă sau atacuri cibernetice. „Scopul unic al…
12:30
După ce Ungaria a spus că Zelenski „și-a pierdut mințile”, Ucraina a publicat traseul dronei care i-a încălcat spațiul aerian la vest – HARTĂ # HotNews.ro
Armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă două hărți cu ceea ce spune că este traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian, noile informații venind după ce Volodimir Zelenski a acuzat…
Acum 12 ore
12:00
„A fost și o mică doză de inconștiență”. Nevăzător, pe via Transilvanica. Povestea lui Sorin Ilie Țața, bărbatul care se luptă să facă România mai accesibilă # HotNews.ro
„Persoană nevăzătoare, inconștientă, vrea să facă o bucată din Via Transilvanica, am bicicletă tandem, cine se bagă?”. Este anunțul pe care Sorin Ilie Țața l-a postat pe un grup de Facebook. Și-a găsit un partener…
11:50
UTA Arad a anunţat semnarea contractului cu mijlocaşul defensiv Richard Odada (24 de ani), internaţional al Kenyei, transmite News.ro. Durata înţelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru club pe încă…
11:40
Datoria totală a lumii a ajuns la un nivel record uriaș, de peste trei ori mai mare decât PIB-ul global # HotNews.ro
Datoria globală a atins un nivel record de 337.700 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, impulsionată de ameliorarea condițiilor financiare globale, de deprecierea dolarului american și de o politică monetară mai…
11:20
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea zonelor țării, iar la altitudini mari va ninge, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie…
11:00
„Operațiunea Storm-1516”. Cum atacă Republica Moldova o organizație fondată de Prigojin # HotNews.ro
Începând din luna iunie și până acum, Republica Moldova a fost ținta unei operațiuni în care au fost folosite site-uri cu știri fabricare de AI, conturi anonime de pe rețelele de socializare și influenceri politici…
10:50
VIDEO Cum a fost păcălit Victor Ponta de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” / Ce le-a spus despre Călin Georgescu # HotNews.ro
Victor Ponta a fost sunat de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko, potrivit Digi24. El a vorbit minute bune,…
10:20
Ministrul Sănătății a plecat spre Iași pentru controlul de la spitalul unde au murit șase copii infectați cu o bacterie / „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, a plecat sâmbătă dimineață la Iași, unde va coordona controlul de la spitalul unde mai mulți copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. „Cei care nu şi-au…
09:50
Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă din partea celor care sunt afectați de aceasta. Din păcate, arcul guvernamental pare mai degrabă sensibil la această opoziție la schimbare decât să facă toate eforturile pentru a…
09:30
VIDEO Netanyahu, discurs dezlănțuit de la tribuna ONU contra presiunilor din țări occidentale: „Ar fi o sinucidere națională pentru Israel” # HotNews.ro
Crearea unui stat palestinian ar fi un „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri la tribuna ONU prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a criticat țările occidentale și a promis să „termine treaba” împotriva Hamas în Fâșia…
09:20
Luna septembrie a tot adus vreme de vară în ultimii ani și chiar și la munte a fost cald. Însă, cum se întâmplă și în aceste zile, septembrie poate aduce temperaturi care te duc cu…
09:00
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al…
08:40
Ucraina poate sista de luna viitoare importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # HotNews.ro
Principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în considerare portul românesc Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil…
08:30
Regele Charles se va întâlni cu Papa Leon pentru o sărbătoare care are loc o dată la 25 de ani la Vatican # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea, capul Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunțat sâmbătă Palatul…
08:20
SuperLiga: Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat egal după ce oltenii au jucat jumătate de oră în zece oameni # HotNews.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro. Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi…
