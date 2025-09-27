Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!”

Cotidianul de Hunedoara, 27 septembrie 2025 19:50

Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit

Acum 30 minute
19:50
Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!” Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
19:30
Ministrul Muncii nu susține creşterea vârstei de pensionare Cotidianul de Hunedoara
Întrebat  în emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv,
19:30
Aniversarea SMURD. Premierul laudă curajul lui Arafat Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a participat la evenimentul care celebrează
Acum 2 ore
18:40
Cum îți dai seama că ai deficit de vitamine Cotidianul de Hunedoara
Simptomele subtile sau evidente ale deficitului de vitamine
18:40
Premierul, alături de parteneră la un eveniment public Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă,
18:20
Birocrația, metoda parșivă a autorităților. Situația e comparabilă cu criza din 2008” Cotidianul de Hunedoara
Birocrația a devenit o metodă parșivă utilizată de autorități
Acum 4 ore
18:00
Ministrul Sănătății, măsuri drastice după tragedia de la Iași Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete,
17:20
Craiova-Dinamo, în celebrul The Sun, pentru incidentul Bancu-Armstrong Cotidianul de Hunedoara
Considerat capul de afiș al etapei a 11-a din SuperLigă meciul
17:00
Bolojan, omagiu la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, în Catedrala Arhiepiscopală
17:00
Ce trebuie să știi înainte să cumperi freză dentară pentru implantologie și endodonție? Cotidianul de Hunedoara
Alegerea corectă a frezelor dentare influențează direct calitatea
16:40
Cum a contribuit, fără să vrea, Becali la aniversarea Simonei Halep Cotidianul de Hunedoara
Cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin românesc,
Acum 6 ore
16:00
Ministrul Muncii, la Prima Tv. ”Dacă operaţia e de succes îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab sau român„ Cotidianul de Hunedoara
Invitat la Prima Tv, ministrul Muncii Florin Manole
15:30
O maşină a ajuns în Dunăre cu tot cu barca pe care o tracta Cotidianul de Hunedoara
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut
14:50
Ce sunt testele genetice și când sunt ele necesare? Cotidianul de Hunedoara
Medicina modernă ne pune la dispoziție metode prin
14:40
Avertismentul lui Rafila. În infecțiile nosocomiale trebuie intervenit imediat Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre
Acum 8 ore
14:10
Deputat, nemulțumit că nu se respectă legea în spitale Cotidianul de Hunedoara
Șase copii au murit la Spitalul "Sf. Maria„
13:40
La mulți ani, Simona Halep! Cotidianul de Hunedoara
Astăzi  o sărbătorim pe Simona Halep! Născută la Constanța în urmă cu 34 de ani,  campioana României  a câștigat turnee de GRAND SLAM și i-a inspirat pe tineri de-a lungul anilor. A început să joace tenis la vârsta de 4 ani,
13:10
Târgul Național Imobiliar, oferte și prețuri Cotidianul de Hunedoara
Ediția de toamnă a Târgului Național Imobiliar
12:40
Cum combini burgerul de vită și băuturile. Secretele unui pairing reușit Cotidianul de Hunedoara
Când a fost ultima oară când ai mâncat un burger de vită delicios?
12:20
Cum va fi vremea săptămâna viitoare Cotidianul de Hunedoara
Temperaturile maxime nu vor depăși
12:20
Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Nicușor Dan merge luni, la Blaj Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia
Acum 12 ore
12:10
5 limbi străine pe care merită să le înveți pentru un viitor profesional reușit Cotidianul de Hunedoara
Granițele economice și culturale devin din ce în ce mai flexibile
11:30
Proceduri de întinerire care par la fel, dar nu sunt: sfaturi de la o clinică estetică București Cotidianul de Hunedoara
Proceduri de întinerire
11:30
Control în cazul copiilor morți în spital. Ministrul Sănătăţii merge la Iaşi Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă
11:20
Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți. Pacienți evacuați Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă
11:00
România cucerește argintul la Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile
10:20
Maia Sandu, înaintea alegerilor Parlamentare Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu  a avertizat asupra unei puternice
10:00
Top 5 utilaje bucătărie profesionale care îți salvează meniul la ore de vârf Cotidianul de Hunedoara
Orele de vârf într-un restaurant pun presiune pe toată echipa, atât în bucătărie
09:20
Cum să cumperi în siguranță bijuterii online? Cotidianul de Hunedoara
Cumpărăturile făcute pe internet au devenit un obicei pentru
09:10
Sindicaliştii din finanţe protestează Cotidianul de Hunedoara
SindFISC, Sindicatul Naţional Finanţe
08:30
Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administrației Biden Cotidianul de Hunedoara
Președintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat
08:00
Maduro ia în derâdere YouTube Cotidianul de Hunedoara
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a luat
07:30
Regele Charles, prima întâlnire cu noul suveran pontif Cotidianul de Hunedoara
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor
Acum 24 ore
07:10
Sorosismul – fundația și ideologia Cotidianul de Hunedoara
Sorosismul, ca politică, și repercusiunile sale sunt puse azi în discuție
26 septembrie 2025
22:40
Trump dă iar sfaturi medicale: „Nu utilizați Tylenol” Cotidianul de Hunedoara
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul
21:50
Rogobete: Raportările de la Iaşi au fost tardive Cotidianul de Hunedoara
Raportările în cazul Spitalului pentru copii "Sfânta Maria" din Iaşi au fost "tardive" şi vor urma măsuri "ferme", a
21:30
Arest preventiv pentru elevul acuzat că a trimis o mie de mesaje de ameninţare Cotidianul de Hunedoara
Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând
20:50
Ungaria îl insultă pe Zelenski. „Începe să o ia razna” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a estimat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski 'începe să o ia razna', după ce acesta din urmă
20:30
”Vînzarea” de la Cotidianul Cotidianul de Hunedoara
În urmă cu 16 ani, după trei luni de coordonare a ziarului Cotidianul, am aflat că ziarul nu va mai apărea.
20:20
Bolojan, după tragedia din spital: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași
Ieri
19:40
Anchetă în Serbia. Români și moldoveni, antrenați pentru conflicte armate Cotidianul de Hunedoara
Cei doi suspecți sunt acuzați de organizarea de antrenamente tactico-combatante pentru cetățeni din Moldova și România, care ar fi avut ca scop
19:20
Importanța curățeniei într-un spațiu de birou Cotidianul de Hunedoara
Curățenia într-un birou nu mai poate fi tratată ca un simplu detaliu.
19:10
Şefii ANPC cercetaţi penal de DNA revin în funcţii Cotidianul de Hunedoara
Şeful interimar al ANPC Sebastian Ioan Hotca, cercetat penal de DNA pentru abuz în serviciu
18:50
Zelenski, acuzație fără precedent la adresa Ungariei Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski a transmis mesajul în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, şeful (...)
18:20
Cine este ”tigru de hârtie”: Rusia sau aliații? Cotidianul de Hunedoara
Apărare eficientă nu înseamnă procente din PIB, parade militare, generali fără trupă, subvenții pentru companii de stat mascate în cheltuieli pentru apărare
18:10
Ștefan Oprea: De câte vieți mai aveți nevoie ca să opriți infecțiile nosocomiale din spitale? Cotidianul de Hunedoara
Doctorul Ștefan Oprea, consilier general AUR în cadrul Primăriei Capitalei și specialist în cadrul Guvernului Alternativ AUR atrage atenția că, după ce
18:00
Septembrie negru românesc (partea a IV-a) Cotidianul de Hunedoara
O altă cale utilizată de fasciştii unguri pentru depopularea părţii de nord a Transilvaniei de populaţia românească a fost (...)
17:40
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă Cotidianul de Hunedoara
Generalul SRI în rezervă, Dumitru Dumbravă, a murit la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" unde era internat pentru o afecțiune oncologică.
17:30
Oraș de lumea a treia Cotidianul de Hunedoara
Bulevardul Magheru, de la Patria la Scala seamănă cu o stradă mutilată de război sau cu una de prin lumea III-a.
17:30
Trump, cu tunurile pe Soros Cotidianul de Hunedoara
Este ca și cum Gărzile Roșii ale lui Mao au reapărut în era digitala, armate acuzatoare înarmate nu cu kalașnikov, ci cu hashtaguri
