Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord
DigiFM.ro, 27 septembrie 2025 21:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital. Poliţia judeţului Iaşi a demarat cercetări.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
21:30
Ministrul rus de externe: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu "un răspuns ferm" # DigiFM.ro
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP.
Acum o oră
21:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord # DigiFM.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital. Poliţia judeţului Iaşi a demarat cercetări.
Acum 4 ore
19:30
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt turn din UE # DigiFM.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâna goală şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
19:00
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a criticat pe Gigi Becali # DigiFM.ro
Ioana Popescu, jurnalista și vedeta de televiziune care s-a stins din viață pe 25 septembrie, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă un mesaj tulburător, făcut public cu doar o săptămână înainte de deces. Mesajul era adresat lui Gigi Becali, pe care îl numea „Jiji Becali”, și conținea atât amintiri personale, cât și critici legate de fotbal.
18:30
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times # DigiFM.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr.
18:30
Ministrul Sănătății a solicitat demisiile conducerii DSP și Spitalului 'Sf. Maria'. Spune că va sesiza Parchetul dacă va fi cazul # DigiFM.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Iași, că a solicitat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria', după ce șase copii internați la ATI au murit din cauza infecției cu Serratia Marcescens, oficialul guvernamental subliniind că nu va ezita să sesizeze Parchetul General dacă va fi cazul.
Acum 6 ore
16:30
Alexandru Rogobete: „Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.
Acum 8 ore
15:30
Statele Unite au cerut Iranului să le predea ”tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, dezvăluie sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, care respinge această cerere drept ”inacceptabilă”, relatează AFP.
14:30
„Nu există nicio cameră video în ATI unde au murit șase copii!” Emanuel Ungureanu acuză lipsa aplicării legii infecțiilor nosocomiale # DigiFM.ro
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii 'Sf. Maria' din Iași, lucru care a dus la decesul a șase copii.
14:20
Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: „Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog” # DigiFM.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată„ temeinic”.
Acum 12 ore
13:30
Prințul William, dezvăluiri sfâșietoare despre lupta lui Kate Middleton cu cancerul: „Ce ai greu an din viața mea” # DigiFM.ro
Prințul William a vorbit deschis despre impactul pe care boala soției sale, Kate Middleton, l-a avut asupra lui și asupra familiei lor.
13:20
Ministrul Muncii, despre asiaticii care lucrează în România: „Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania” # DigiFM.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
12:40
Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari # DigiFM.ro
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.
11:40
Alegeri în R. Moldova: Maia Sandu spune că sunt în joc integritarea teritorială şi independenţa ţării # DigiFM.ro
Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.
11:30
Vreme capricioasă în următoarele zile. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori pe crestele montane # DigiFM.ro
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) valabilă până la data de 4 octombrie 2025.
11:20
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83.
10:30
Regele Charles al III-lea şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunţat, sâmbătă, Palatul Buckingham. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif.
09:20
Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Donald Trump în prezenţa preşedintelui turc Erdogan # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi în Biroul Oval pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan şi a avut o remarcă ciudată, care s-a vrut a fi un semn de prietenie şi familiaritate faţă de oaspetele său, dar nu e clar dacă a fost o glumă sau o ironie, relatează Le Figaro.
09:20
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic.
09:10
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an # DigiFM.ro
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens.
09:10
Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului, scrie Bloomberg # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
09:00
Alegeri în R. Moldova - Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE # DigiFM.ro
Alegeri în R. Moldova - Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE
Acum 24 ore
08:10
Bruce Springsteen, noi declarații incendiare despre Donald Trump: "Dacă Congresul ar avea curaj, el ar fi aruncat în coşul de gunoi al istoriei" # DigiFM.ro
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile incendiare împotriva lui Donald Trump şi a administraţiei sale.
Ieri
17:20
Nicușor Dan, reacție publică după tragedia de la spitalul din Iași: "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.
17:10
Zelenski acuză Ungaria că ar fi trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei # DigiFM.ro
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.
16:40
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu mă schimbe prea tare” # DigiFM.ro
Dana Rogoz a sărbătorit împlinirea vârstei de 40 de ani cu un mesaj emoționant și o apariție spectaculoasă. Actrița a pozat într-o rochie elegantă, fără mâneci, cu un detaliu extravagant și, anume, partea inferioară transparentă, care i-a pus perfect în valoare silueta.
16:20
Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski # DigiFM.ro
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
16:10
Managerul Spitalului "Sf.Maria" susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia marcescens # DigiFM.ro
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.
16:10
530 de angajați depistați fără contracte la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii: „Amenda e prea mică pentru a descuraja abuzurile” # DigiFM.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.
16:00
Iranul și Rusia au semnat un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare # DigiFM.ro
Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană.
15:50
Ministerul Sănătății a anunțat sancțiunile după ce șase copii au murit în câteva zile la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași # DigiFM.ro
Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, 26 septembrie, sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sfânta Maria', după apariția unui focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens.
15:20
Adolescentul care a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat la Spitalul „Obregia”. Medicii i-au recomandat tratament psihiatric # DigiFM.ro
Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile de ameninţare privind comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost dus din arest la Spitalul de Psihiatrie ”Obregia”, pentru tratament, el fiind păzit de poliţişti, afirmă surse judiciare.
14:30
Rusia vrea să crească TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina. Economia, puternic afectată de sancțiunile impuse # DigiFM.ro
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa războiul din Ucraina, după ce Guvernul a propus, în urma unei reuniuni, o creştere a TVA-ului cu două puncte, de la 20 la 22%, în cadrul pregătirii proiectului bugetului federal pe următorii trei ani, înainte să fie prezentat în Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, relatează AFP.
14:20
POLITICO scrie despre alegerile din Republica Moldova. "Miza este libertatea Moldovei şi independenţa sa". De ce contează atât de mult această țară mică pentru Rusia # DigiFM.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică, 28 septembrie, majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO.
14:20
Două medalii de argint pentru canotajul românesc, la CM de la Shanghai. Echipajele de patru rame au devenit vicecampioane mondiale # DigiFM.ro
România a obţinut medalii de argint, vineri, 26 septembrie, în probele de patru rame feminin, respectiv masculin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).
13:10
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, infectați cu o bacterie. Secţia de Terapie Intensivă a fost închisă # DigiFM.ro
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie locală a scris că șase copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.
12:10
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt plagiatori, niște fake-uri" # DigiFM.ro
De numele lui Cătălin Botezatu se leagă multe colecții de modă, prezentări internaționale și multe vedete care au fost îmbrăcate de el. Cu zeci de ani de experiență în industrie, designerul s-a decis să spună ce gândește și a lansat cuvinte dure pentru colegii lui de breaslă.
11:40
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai scrutinului de duminică # DigiFM.ro
Moldova va vota duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei mici ţări. Rezultatele vor confirma dacă Moldova, o fostă republică sovietică care şi-a câştigat independenţa în 1991, va continua pe calea integrării occidentale sau se va întoarce în orbita Rusiei, scrie The Guardian.
11:30
Trump, despre meciurile de la Cupa Mondială: „Vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt sigure” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să mute meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă va considera că vreunul dintre oraşele americane care vor găzdui competiţia nu este sigur.
11:20
Cod galben de vânt puternic până sâmbătă după-amiază. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată # DigiFM.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă până sâmbătă după-amiază, în judeţul Caraş-Severin, unde vântul va atinge viteze de 55-70 de kilometri pe oră, mai ridicate în zona montană. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această dată, cu maxime de 17-19 grade.
11:20
Reacția lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă îşi face planuri de nuntă: „Asta e o chestiune personală” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, referindu-se la planurile sale de nuntă, că este o chestiune personală, iar dacă se va întâmpla atunci va fi un eveniment privat despre care opinia publică va afla ulterior.
10:00
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu fiul lui. Internauții: „Un model de urmat!” # DigiFM.ro
David Popovici, campionul care a scris istorie pentru România prin performanțele sale la înot, a demonstrat din nou că modestia și bunul-simț merg mână în mână cu succesul.
09:50
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei # DigiFM.ro
Președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au fost filmați în timp ce purtau o discuție intensă la bordul Marine One, în drum spre Washington, D.C., după vizita la Adunarea Generală a ONU de la New York.
09:40
Răsturnare de situație în cazul lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tribunalul București a decis joi eliberarea din arestul preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, și plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
09:30
O româncă de 24 de ani a fost pusă sub acuzare pentru uciderea unui bărbat de 81 de ani din Franța # DigiFM.ro
O tânără cu cetăţenie română a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea, cu mai multe lovituri de cuţit, a unui bărbat de 81 de ani în Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.
09:30
Trump s-a întâlnit cu Erdogan şi i-a sugerat să nu mai cumpere petrol rusesc, dacă vrea să primească avioane F-35 # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi i-a sugerat că SUA ar putea ridica sancţiunile împotriva Turciei şi i-ar putea permite să cumpere avioane F-35 americane, dar a spus că doreşte ca Ankara să înceteze achiziţiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
09:20
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie ”nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra # DigiFM.ro
Jon Bon Jovi este mândru de trecutul mamei sale. Într-o discuție în cadrul podcastului „Dumb Blonde”, el și-a amintit de o perioadă „cool” din viața acesteia.
16:10
Germania afirmă că Europa se află într-o „cursă a înarmării” privind dronele, menționând amenințarea rusă # DigiFM.ro
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o "cursa a înarmării" privind dronele, trăgând încă o dată un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea tot mai mare reprezentată de Rusia, relatează AFP.
16:00
Rusia consideră că Trump, în pofida schimbării de ton, îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea războiului în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a transmis joi că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a conflictului din Ucraina, în pofida repoziţionării sale în favoarea acestei ţări într-o declaraţie dată săptămâna aceasta după o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.