Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
Antena Sport, 27 septembrie 2025 21:10
The post Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
21:40
Scandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri # Antena Sport
A fost scandal în prima repriză a partidei dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mai mulți suporteri ai „lupilor” au fost scoși din stadion de jandarmi. În minutul 24, Rapid a reușit să deschidă scorul prin Alexandru Pașcanu. Fundașul a marcat cu o reluare din fața porții, după lovitura liberă […] The post Scandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:10
Atletico și Real Madrid au făcut spectacol sâmbătă în cel mai tare meci al etapei cu numărul 7 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Diego Simeone a reușit o victorie fabuloasă contra marii rivale, scor 5-2. Julian Alvarez a strălucit pentru formația gazdă, în timp ce apărarea „los blancos” a suferit la aproape fiecare atac […] The post Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată” appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri appeared first on Antena Sport.
20:50
Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor # Antena Sport
CSM București a suferit sâmbătă al doilea eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a cedat la diferență mică pe terenul celor de la Brest Bretagne. Deși a avut o evoluție bună, mai ales în prima repriză, gruparea pregătită de Adi Vasile a picat inexplicabil în partea secundă, când formația […] The post Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:30
Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid. Victor Angelescu: „A vorbit cu suporterii” # Antena Sport
Victor Angelescu a dezvăluit motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe banca de rezerve în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mijlocașul nu a mai fost titularizat după ce la finalul meciului din runda trecută, pierdut de giuleșteni cu Hermannstadt (1-2), s-a certat cu suporterii. Președintele de la […] The post Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid. Victor Angelescu: „A vorbit cu suporterii” appeared first on Antena Sport.
20:20
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman la Al Gharafa a fost făcut public de TAS. Tribunalul de la Lausanne a publicat motivarea completă a procesului dintre FCSB și clubul din Qatar. Florinel Coman a fost transferat de Al Gharafa de la FCSB în vara anului trecut, în schimbul sumei de […] The post „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:30
Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone # Antena Sport
Julian Alvarez a marcat o „dublă” de vis în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șasea din La Liga. Argentinianul de 25 de ani a ajuns la cinci goluri marcate în doar o săptămână. Înaintea partidei „de foc” cu rivalii „galactici”, Atletico Madrid s-a duelat cu Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii. Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 3-2, Julian Alvarez […] The post Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone appeared first on Antena Sport.
19:10
Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii # Antena Sport
Alexandru Dobre este rezervă în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Costel Gâlcă a luat o decizie surprinzătoare în privința mijlocașului de 27 de ani. Dobre a fost în centrul atenției după ce Rapid a pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa trecută din Liga 1. El […] The post Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii appeared first on Antena Sport.
19:10
Manchester City a făcut spectacol sâmbătă pe teren propriu, în duelul cu nou promovata Burnley. Gruparea pregătită de Pep Guardiola a înscris de cinci ori în jocul disputat pe Etihad Stadium. Mai mult decât atât, „cetățenii” au primit un ajutor nesperat în acest meci, culmea, de la unul dintre jucătorii echipei adverse. Acesta și-a marcat […] The post Nebunie în Premier League! Și-a înscris de două ori în proprie poartă appeared first on Antena Sport.
18:50
Manchester United continuă seria de rezultate dezastruoase din acest sezon, după ce a suferit sâmbătă al treilea eșec stagional în Premier League. Formația de pe Old Trafford a fost învinsă de Brentford, scor 3-1. Instalat pe banca celor de la Manchester United acum aproape un an, Ruben Amorim a stabilit un record negativ pe banca […] The post Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United appeared first on Antena Sport.
18:20
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șaptea din La Liga. Starul francez de 26 de ani a ajuns la cifre fabuloase în acest sezon. După ce Robin Le Normand a deschis scorul în minutul 14, cu o lovitură de cap din centrarea excelentă a lui Giuliano Simeone, Kylian Mbappe a egalat în minutul 25. Kylian Mbappe a […] The post Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
18:00
Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” # Antena Sport
UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, scor 0-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o reprză în 10 oameni, după ce Coman a fost eliminat în finalul primei părți. La flash-interviu, antrenorul arădenilor a explicat că jucătorii trebuie să vină cu o […] The post Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:40
Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” # Antena Sport
Elias Charalambous a anunțat o revenire uriașă la FCSB, pentru partida de campionat cu Oțelul. Adrian Șut s-a refăcut și e apt pentru meciul din etapa a 11-a din Liga 1. Adrian Șut s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru, scor 2-2. Mijlocașul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute. Adrian […] The post Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” appeared first on Antena Sport.
17:30
Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG # Antena Sport
Cu patru zile înainte de meciul cu PSG din Liga Campionilor, antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a anunţat sâmbătă că Lamine Yamal, care a lipsit timp de două săptămâni, va reveni pe teren duminică, în La Liga, împotriva lui Real Sociedad. “Chiar dacă poate va fi la început pe banca de rezerve, cu siguranţă va juca câteva minute”, a spus antrenorul german despre Yamal, care […] The post Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG appeared first on Antena Sport.
17:10
UTA Arad și Csikszereda au remizat sâmbătă, în primul meci al zilei din Liga 1. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce atacantul Marius Coman a văzut cartonașul roșu în finalul primei părți. Este al șaptelea rezultat de egalitate al celor de la UTA în acest sezon și […] The post UTA Arad – Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică appeared first on Antena Sport.
17:00
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” # Antena Sport
Ion Țiriac a spus care a fost decizia care i-a schimbat viața. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a făcut dezvăluiri unice despre un moment cheie din viața lui. Concret, Ion Țiriac a dezvăluit că a renunțat la hochei, la începutul carierei sale sportive, pentru a practica tenisul. El a subliniat că […] The post Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” appeared first on Antena Sport.
17:00
Naționala de fotbal a României mai are de disputat trei meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor închide campania în fața propriilor suporteri, în compania selecționatei din San Marino. Oficialii Federației Române de Fotbal au decis ca echipa națională să joace ultimul meci din preliminarii în afara Bucureștiului, mai exact, pe stadionul […] The post Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026 appeared first on Antena Sport.
16:40
Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii” nu au mai câștigat aici de peste trei ani # Antena Sport
Lucrurile nu par să se fi schimbat prea mult la Manchester United, care a suferit sâmbătă al treilea eșec din acest sezon de Premier League. Gruparea antrenată de Ruben Amorim a fost învinsă de Brentford, într-un meci din cadrul etapei a 6-a. Formația de pe Old Trafford a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie […] The post Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii” nu au mai câștigat aici de peste trei ani appeared first on Antena Sport.
16:30
Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL # Antena Sport
Paris Saint Germain vrea să facă uitat eșecul suferit în fața rivalei Marseille, iar sâmbătă va primi vizita celor de la Auxerre. Luis Enrique a primit o veste excelentă, după ce a fost nevoit să joace fără mai mulți titulari în acest start de sezon, din cauza problemelor medicale. Fără Ousmane Dembele, Marquinhos, Joao Neves […] The post Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL appeared first on Antena Sport.
16:20
„Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă # Antena Sport
Dan Șucu a fost taxat de fanii de la Rapid. Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei din Giulești, a cerut transferuri la echipă în vederea luptei la titlu. Corsicanu a subliniat faptul că FCSB și CFR Cluj, primele două clasate din sezonul trecut, au avut un start dezastruos de sezon în Liga 1. În acest […] The post „Când ești patron la Rapid, îți asumi”. Dan Șucu, taxat de fanii giuleșteni. Ce au cerut urgent la echipă appeared first on Antena Sport.
16:00
“Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului # Antena Sport
Dani Coman a ținut să vorbească la superlativ despre Caio Fereira, unul dintre cei mai interesanți jucători din acest sezon de la FC Argeș, revelația campionatului. Președintele piteștenilor a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a-l vinde pe brazilian în acestă iarnă. Sud-americanul a venit în vară de la FC Bălți și a adunat trei goluri […] The post “Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului appeared first on Antena Sport.
15:50
Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând # Antena Sport
Meciul dintre Inter şi Sassuolo, din etapa a cincea din Serie A, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu are şansa de a lega pentru prima oară trei victorii în acest sezon. După primele patru etape, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte. […] The post Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:30
Petrolul și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Ilie Oană în ce va reprezenta episodul cu numărul 132 din poreclitul “Primvs derby”. Giuleștenii vin după primul lor eșec din noul sezon, în timp ce elevii preluați recent de Eugen Neagoe speră să iasă din zona “roșie” a ierarhiei din Liga 1. Duelul dintre […] The post Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană appeared first on Antena Sport.
15:20
Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray # Antena Sport
Gică Hagi a fost prezent în tribunele arenei lui Alanyaspor, la meciul pe care noua echipă a lui Ianis Hagi l-a disputat împotriva lui Galatasaray, fosta echipă a “Regelui”. Galatasaray s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Mauro Icardi, în minutul 23. Ianis Hagi a început meciul pe bancă şi a fost introdus în […] The post Ce au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray appeared first on Antena Sport.
15:10
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere” # Antena Sport
Inigo Martinez a ajuns în această vară la Al-Nassr de la Barcelona, iar fundașul iberic a acordat recent un interviu în care a vorbit și despre cum a fost primit de Cristiano Ronaldo. Stoperul le-a povestit celor de la Marca ce relație are cu jucătorul portughez, în contextul în care cei doi provin din două […] The post Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere” appeared first on Antena Sport.
14:40
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso # Antena Sport
Meciul dintre Atletico Madrid şi Real Madrid, din etapa a şaptea din La Liga, va începe la ora 17:15 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro. Real Madrid, echipa de pe primul loc din La Liga, merge pe terenul rivalei din oraş, Atletico Madrid. Barcelona, echipa de pe locul 2, aşteaptă un […] The post Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
14:00
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul mondial şi principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-4, 6-3, de belgianul Zizou Bergs (45 ATP). Şi Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit, […] The post Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi appeared first on Antena Sport.
14:00
Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză” # Antena Sport
Ciprian Tătărușanu a observat startul de sezon extrem de slab al FCSB-ului, însă a asemănat situația din prezent cu cea de anul trecut. Deși campioana en-titre are o singură victorie în campionat după primele 10 etape, fostul goalkeeper nu s-a ferit să laude trupa lui Elias Charalambous. FCSB va avea ocazia să rupă șirul rezultatelor […] The post Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză” appeared first on Antena Sport.
13:50
Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă # Antena Sport
Graham Potter, tehnicianul celor de la West Ham, a fost demis cu doar 48 de ore înainte ca “ciocănarii” să dea peste Everton în etapa a 6-a din Premier League. Vestea vine în contextul în care antrenorul de 50 de ani a apucat inclusiv să susțină conferința de presă premergătoare partidei de pe Hill Dickinson […] The post Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:00
Cristi Chivu a primit “votul de încredere” de care avea nevoie: “Întruchipează profesionalismul” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, l-a lăudat pe Cristi Chivu după un start de sezon în care românul a fost și contestat. Conducătorul “nerazzurilor” a remarcat profesionalismul fostului tehnician de la Parma și a recunoscut că e nevoit să îi acorde timp pentru a-l lăsa să facă performanță. După primele cinci meciuri oficiale din […] The post Cristi Chivu a primit “votul de încredere” de care avea nevoie: “Întruchipează profesionalismul” appeared first on Antena Sport.
12:50
Ousmane Dembele, după ce a câştigat Balonul de Aur 2025: “Primul care m-a felicitat a fost Lionel Messi” # Antena Sport
Ousmane Demebele, câştigătorul Balonului de Aur 2025, a dezvăluit că Lionel Messi, fostul său coechipier de la Barcelona, a fost primul fotbalist care l-a felicitat, după ce a pus mâna pe mult râvnitul trofeu acordat de revista France Football. Tot pentru France Football, starul lui PSG a oferit un interviu, acolo unde a vorbit despre […] The post Ousmane Dembele, după ce a câştigat Balonul de Aur 2025: “Primul care m-a felicitat a fost Lionel Messi” appeared first on Antena Sport.
12:40
FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet # Antena Sport
FCSB a început foarte bine parcursul din grupa Europa League, iar roș-albaștrii deja se pregătesc pentru primul meci de pe teren propriu din competiție. Campioana României a pus în vânzare biletele pentru partida cu Young Boys Berna, care va avea loc pe 2 octombrie pe Arena Națională. Prețul tichetelor la duelul de joia viitoare începe […] The post FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet appeared first on Antena Sport.
11:50
Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv # Antena Sport
Jose Mourinho nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre echipa sa, deși Benfica s-a impus în meciul de pe teren propriu contra lui Gil Vicente, scor 2-1. “The Special One” a vorbit despre lipsa de identitate a elevilor săi, dar și despre motivul prestației sub așteptările sale. După victoria de pe Estadio Da […] The post Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv appeared first on Antena Sport.
11:40
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” # Antena Sport
Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Universităţii Craiova, este de părere că Danny Armstrong, scoţianul celor de la Dinamo, poate fi o variantă pentru echipa naţională a României. Intrat la pauza meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo 2-2, Danny Armstrong s-a remarcat în meciul de pe Ion Oblemenco în minutul 62, atunci când a provocat […] The post Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” appeared first on Antena Sport.
11:10
Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat” # Antena Sport
Peter Bosz, tehnicianul de la PSV, a analizat situația în care se află în prezent Dennis Man la echipă. Deși a început două meciuri din postura de titluar, extrema dreaptă din România încă nu a reușit să se impună la noua sa echipă. Managerul a dezvăluit că elevul său are nevoie de timp de adaptare, […] The post Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat” appeared first on Antena Sport.
10:20
Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției # Antena Sport
Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în faţa americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16). Navarro s-a impus după o partidă de […] The post Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției appeared first on Antena Sport.
10:20
O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame # Antena Sport
România a obținut o nouă medalie la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Barca feminină de 8+1 rame, formată din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu a obținut argintul. După acest rezultat, țara noastră a ajuns la cinci distincții la competiția […] The post O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame appeared first on Antena Sport.
10:10
Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă” # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a avu t un discurs dur la finalul meciului cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. “Câinii” au deschis scorul prin Musi, în minutul 17, dar echipa lui Mirel Rădoi a reuşit să întoarcă scorul prin Teles şi Badelj. În minutul 65, liderul din Liga 1 a rămas fără Nicuşor […] The post Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă” appeared first on Antena Sport.
10:10
Pe campionul european la înot la sub 23 de ani, Denis Popescu, telefonul îl ajută mult la antrenamente. Filmează tot şi vede unde greşeşte. 5 ore pe zi petrece Denis pe telefon. Pentru campionul de la fluture, Denis Popescu, ziua începe cu sunetul alarmei din telefon. “Prima dată îmi opresc alarma, e ceva deranjant, o […] The post Denis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente appeared first on Antena Sport.
09:20
Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo au sărbătorit ca pe o victorie egalul din derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 2-2. După meciul în care Alexandru Pop a marcat în minutul 90, elevii lui Zeljko Kopic au mers la sectorul unde se afla galeria lor și au cântat alături de ei, acompaniați și de antrenorul croat. Fanii alb-roșilor au […] The post Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz appeared first on Antena Sport.
09:00
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens. Simona şi-a anunţat retragerea din activitate la 4 februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Simona Halep împlineşte 34 de […] The post La mulţi ani, Simona Halep! Fostul număr 1 WTA împlineşte 34 de ani appeared first on Antena Sport.
08:50
Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: “N-aveau nicio șansă”. Ce a spus despre un transfer # Antena Sport
Ștefan Baiaram este convins că echipa sa nu ar fi pierdut puncte în meciul cu Dinamo dacă Nicușor Bancu nu ar fi fost eliminat. În plus, cel mai bun om din startul de sezon al oltenilor a vorbit pe scurt și despre faza controversată în care au fost implicați colegul său și Danny Armstrong. Jucătorul […] The post Ștefan Baiaram, tranșant după Univ. Craiova – Dinamo: “N-aveau nicio șansă”. Ce a spus despre un transfer appeared first on Antena Sport.
08:50
Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez # Antena Sport
Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene. Harry Kane (32 de ani) a marcat vineri seara două goluri în meciul pe care Bayern Munchen l-a […] The post Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
08:20
Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage” # Antena Sport
Ianis Hagi a jucat aproape 30 de minute în partida dintre Alanyaspor și Galatasaray, încheiată cu scorul de 1-0 pentru campioana en-titre din Turcia. După meci, fiul “Regelui” le-a acordat jurnaliștilor turci și câteva declarații și a vorbit atât despre meci, cât și despre ocazia de a juca în fața echipei unde tatăl său a […] The post Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după ce a jucat cu Galatasaray: “Sper să facă asta până mă voi retrage” appeared first on Antena Sport.
08:20
Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este convins că eliminarea lui Nicuşor Bancu a fost corectă. Universitatea Craiova a remizat contra echipei lui Zeljko Kopic, scor 2-2, în etapa cu numărul 11 a Ligii 1. În minutul 62 a avut loc şi cea mai controversată fază a partidei. Nicuşor Bancu a fost călcat de […] The post Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” appeared first on Antena Sport.
00:30
Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă” # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi după derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Printre jucătorii pe care i-a lăudat Kopic s-a aflat şi scoţianul Danny Armstrong (27 de ani), jucător implicat în duelul cu Nicuşor Bancu (33 de ani). Armstrong a părut să îl lovească şi el pe Nicuşor […] The post Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă” appeared first on Antena Sport.
00:20
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) i-a “distrus” pe Stipe Perica (30 de ani) şi Maxime Sivis (27 de ani) după scandalul ce a izbucnit pe tunelul stadionului Ion Oblemenco. Mirel Rădoi a avut un discurs dur mai ales la adresa lui Perica. El a susţinut că a intervenit pentru a-i despărţi pe jucătorii implicaţi în […] The post “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul appeared first on Antena Sport.
00:00
Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza” # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține a opta victorie a sezonului, după ce a fost egalată în prelungiri de Dinamo. Duelul din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1 s-a încheiat cu scorul de 2-2. Oltenii lui Mirel Rădoi au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce căpitanul Nicușor Bancu a văzut […] The post Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.