Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

17:30

Cu patru zile înainte de meciul cu PSG din Liga Campionilor, antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a anunţat sâmbătă că Lamine Yamal, care a lipsit timp de două săptămâni, va reveni pe teren duminică, în La Liga, împotriva lui Real Sociedad. “Chiar dacă poate va fi la început pe banca de rezerve, cu siguranţă va juca câteva minute”, a spus antrenorul german despre Yamal, care […] The post Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG appeared first on Antena Sport.