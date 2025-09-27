Blănuță, „terorizat” în Ucraina! Ce s-a întâmplat la ultimul meci pentru Dinamo Kiev

12:50

Gesturile violente comise de Nicușor Bancu și Danny Armstrong în Craiova - Dinamo, scor 2-2, au ajuns în atenția jurnaliștilor de la The Sun, una dintre cele mai importante publicație din Marea Britanie. Englezii cataloghează momentul tensionat dintre Armstrong și Bancu ca fiind unul șocant. Aceștia nu pot să înțeleagă de ce „centralul” Adrian Cojocaru nu l-a eliminat și pe fotbalistul celor de la Dinamo, din moment de ce al lovit primul. ...