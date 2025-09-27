Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea
StirileProtv.ro, 27 septembrie 2025 21:20
Horoscop 28 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită!
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
21:50
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei # StirileProtv.ro
Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.
Acum 30 minute
21:20
Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea # StirileProtv.ro
Horoscop 28 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită!
Acum o oră
21:00
Selena Gomez, în febra pregătirilor de nuntă. Cum arată locul unde actrița și Benny Blanco se vor căsători. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Pregătirile pentru nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco sunt în plină desfășurare. Cei doi își vor spune „Da” sâmbătă, la hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, în prezența a trei sute de invitați.
Acum 2 ore
20:50
2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Ministerul Apărării: ”Se pregătesc pentru exerciţiu” # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară. Astfel, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmează să intre în ţară.
20:50
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova” # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.
Acum 4 ore
19:50
Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”.
19:30
Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine” # StirileProtv.ro
De când s-au deschis granițele, slujbele din vestul României au devenit atractive pentru vecinii maghiari. Găsesc la noi salarii mai mari, așa că fac zilnic naveta cel puțin 30 de minute.
19:30
România atrage tot mai mulți turiști străini. Aceștia evită aglomerația și preferă satele autentice și mâncarea tradițională # StirileProtv.ro
În primele 7 luni din acest an ne-au vizitat mai mulți turiști străini față de aceeași perioadă a anului trecut.
19:30
Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj # StirileProtv.ro
În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj, după ce drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca.
19:30
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone # StirileProtv.ro
Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.
19:30
De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est # StirileProtv.ro
Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.
19:30
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.
19:30
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins în Spania și adus la Otopeni. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost adus vineri-noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști. Bărbatul fusese condamnat la șase ani de închisoare, după ce a încercat să violeze o copilă de 10 ani și a fost prins în Spania.
19:30
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025 # StirileProtv.ro
Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.
19:30
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.
19:30
Românii au rărit mesele la restaurant, sar peste băuturi și desert și lasă bacșiș mai mic. Motivul? Creșterea prețurilor # StirileProtv.ro
Creșterea prețurilor i-a făcut pe oameni să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut.
19:30
Zacusca de casă este mai scumpă în 2025. O soluție mai ieftină și sățioasă este zacusca proteică din fasole # StirileProtv.ro
Anul acesta, zacusca de casă va fi mai scumpă, prin urmare unii românii vor face mai puțină.
19:30
Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare # StirileProtv.ro
Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.
19:10
Demiteri la DSP Iași și la Spitalul de Pediatrie, după moartea a șase copii. Managerul interimar: ”Îmi pare rău” # StirileProtv.ro
După amenzi, au urmat demiteri în cazul celor șase copii morți în Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași.
19:00
Ministrul Nazare, precizări despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie.
18:50
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Amelia Earhart # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată.
18:40
Accident cu cinci victime pe DN 15 A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii # StirileProtv.ro
Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă după amiază, într-un accident rutier produs pe drumul naţional 15A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii.
18:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului.
Acum 6 ore
17:40
Carnea este o sursă majoră de emisii – dar puține publicații scriu despre asta, arată o analiză # StirileProtv.ro
Alimentele și agricultura contribuie cu o treime la emisiile globale de gaze cu efect de seră – fiind pe locul al doilea după arderea combustibililor fosili.
17:10
Cel puțin 38 de oameni au fost uciși în Fâșia Gaza. Israelul ignoră apelurile internaționale de încetare a focului # StirileProtv.ro
Atacurile Israelului în centrul și nordul Gazei au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficialii locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului pentru un armistițiu.
17:00
Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero # StirileProtv.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume.
17:00
Un judecător sirian a anunţat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după înlăturarea sa de la putere, acesta urmând să fie dat în urmărire internaţională prin Interpol.
16:50
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.
16:40
Peste 150 de tone de ţigări de contrabandă au fost confiscate într-o fabrică clandestină din Italia # StirileProtv.ro
Poliţia vamală italiană a descoperit lângă Cassino, într-un buncăr subteran, cea mai mare fabrică clandestină de ţigări din Italia, de unde au fost confiscate peste 150 de tone de contrabandă.
16:40
Fructul de cactus, superalimentul exotic care îți întărește imunitatea. Beneficii, valori nutritive și cum se consumă corect # StirileProtv.ro
Fructul de cactus este un superaliment exotic, apreciat pentru conținutul bogat de vitamine și antioxidanți, care sprijină imunitatea și sănătatea generală. Consumat corect, aduce multiple beneficii nutriționale și poate fi integrat ușor în dietă.
16:40
Unde a avut loc cea mai mare horă din lume. Au participat aproape 10.000 de persoane și s-a întâmplat în România # StirileProtv.ro
Cea mai mare horă din lume a avut loc în România, unde aproape 10.000 de persoane s-au prins în dans tradițional simultan, stabilind un record impresionant și promovând cultura populară românească.
16:40
Alergiile de toamnă apar frecvent. Simptomele sunt multe, iar tratamentele eficiente pot include antihistaminice, decongestionante, picături nazale și evitarea factorilor declanșatori.
16:40
Porumb - alimentul de bază care ascunde beneficii nebănuite pentru sănătate. Valori nutritive și moduri sănătoase de consum # StirileProtv.ro
Porumbul, unul dintre cele mai vechi și răspândite alimente de bază din lume, nu este doar o sursă de energie accesibilă, ci și un rezervor de nutrienți valoroși.
16:30
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european # StirileProtv.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.
16:10
Alertă în Danemarca: drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din țară. Rusia ar putea fi implicată # StirileProtv.ro
Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată.
16:00
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.
Acum 8 ore
15:50
Donald Trump, alături de nepoata sa Kai, la Ryder Cup 2025. Tânăra de 18 ani și-a lansat propria linie de haine. FOTO # StirileProtv.ro
Kai este cea mai mare nepoată a lui Donald și are spiritul său antreprenorial, lansând propria linie de produse încă din liceu
15:30
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025 # StirileProtv.ro
Rusia revendică sâmbătă cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forţele ruse au efectuat o străpungere, relatează AFP.
15:20
După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică folk Vârf Carpatin revine cu 4 piese noi și reeditarea albumului din 1996 # StirileProtv.ro
După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică Vârf Carpatin revine în peisajul folk-ului de munte cu patru piese noi și reeditarea albumului din 1996, ”Cântece de munte”.
15:20
Prințesa Kate, apariție îndrăzneață cu pălărie de cowboy. Mesajul pentru echipa feminină de rugby a Angliei. FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa de Wales a cucerit din nou prin stilul său, purtând o pălărie roșie cu design de tiară care i-a fermecat pe fani și a atras numeroase aprecieri în mediul online.
15:00
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu protestatarii din fața ministerului. Ce le-a promis # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.
14:10
O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri # StirileProtv.ro
O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.
14:10
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică # StirileProtv.ro
Iranul şi-a rechemat ambasadorii din Franţa, Germania şi Regatul Unit, pe fondul eşecului negocierilor nucleare şi al reluării sancţiunilor ONU, relatează AFP, citând presa iraniană de stat.
14:00
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul # StirileProtv.ro
Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.
Acum 12 ore
13:40
Incident violent în Târgu Jiu. Reacția agresivă a unui șofer de BMW după ce a făcut o depășire neregulamentară | VIDEO # StirileProtv.ro
Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii i-au suspendat și permisul pentru 60 de zile.
13:30
Ministrul Muncii, despre vârsta de pensionare: „Sunt oameni care vor să muncească și la 70 de ani” # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani.
13:20
Iron Maiden vine la București în 2026. Când va avea loc concertul, biletele au fost puse deja în vânzare # StirileProtv.ro
Trupa Iron Maiden vine la Bucureşti anul viitor, organizatorii concertului anunţând sâmbătă punerea în vânzare a biletelor.
13:10
Florin Manole, despre muncitorii străini din România: Nu mă deranjează, așa cum nu a deranjat mama mea când muncea în Spania # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România.
12:50
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a aproape a ignorat un simptom banal # StirileProtv.ro
O tânără de 24 de ani din California a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun.
