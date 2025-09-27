Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

Sport.ro, 27 septembrie 2025 21:20

Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
21:40
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament Sport.ro
Manchester United are parte de un start dezamăgitor de sezon. "Diavolii" au pierdut, sâmbătă, pe terenul lui Brentford, scor 1-3.
21:40
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
21:20
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!" Sport.ro
FCSB se pregătește de meciul cu Oțelul Galați, programat duminică, de la 20:30, în etapa #11 din Superliga.
21:10
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau Sport.ro
Selecționerul României și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF) au fost prezenți pe ”Ilie Oană” la Petrolul Ploiești - Rapid.
21:10
I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune” Sport.ro
Încă una dintre fostele rivale ale Simonei Halep a agățat racheta în cui.
Acum 2 ore
20:50
CSM București, eșec în grupele Champions League! Sport.ro
Campioana României a pierdut în deplasarea din Franța.
20:30
Transferul anunțat de Rapid chiar înaintea meciului cu Petrolul: "Îl luăm la iarnă!" Sport.ro
Costel Gâlcă s-a plâns în mai multe rânduri că Rapid nu a realizat toate transferurile pe care și le-a propus în vară, iar acționarul Victor Angelescu a lămurit planul giuleștenilor pentru viitorul apropiat.
20:10
Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total" Sport.ro
Federația Română de Fotbal a efectuat vineri tragerea la sorți pentru grupele Cupei României, iar reprezentatele țării noastre în cupele europene au o problemă serioasă.
20:10
Crystal Palace - Liverpool 2-1 | Rezumatul meciului din etapa a șasea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Premier League, live pe VOYO.
20:10
De ce a fost lăsat Alex Dobre pe bancă în ”Primvs Derby”. Decizia luată de Gâlcă, la o săptămână de la scandalul din Giulești Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Acum 4 ore
19:50
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund Sport.ro
Atacantul Karim Adeyemi are un început de sezon excelent.
19:50
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby” Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
Dezvăluire spectaculoasă despre Ianis Hagi: "Contract cum nu a mai fost văzut!" Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat în această lună cu formația turcă Alanyaspor, după o lungă perioadă în care a fost liber de contract și a ratat pregătirea de vară.
19:30
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid! Sport.ro
”Primvs derby” este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso Sport.ro
Atletico Madrid a câștigat derby-ul împotriva rivalilor de la Real Madrid, scor 5-2, în etapa cu numărul șapte din La Liga.
19:00
Bătaie soră cu moartea acasă la Donald Trump. McGregor pune condiții Sport.ro
Casa Albă, gazdă pentru UFC.
19:00
Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac Sport.ro
Ion Țiriac a dezvăluit suma pentru care a fost dispus să renunțe la turneul de la Madrid.
18:50
Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir Sport.ro
Corvinul Hunedoara este lider în divizia secundă.
18:50
Suporterii lui Ajax, interziși în Franța la meciul cu Olympique Marseille! Motivul invocat de autorități Sport.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
18:30
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul Sport.ro
Eric Bicfalvi (37 de ani) a revenit în acest an în fotbalul românesc, însă a petrecut puțină vreme la Oțelul Galați, iar acum e liber de contract.
18:10
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi” Sport.ro
UTA - Csikszereda s-a încheiat 0-0.
18:10
Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează" Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise live pe VOYO.
18:00
Emma Răducanu, victorie autoritară în Beijing contra jucătoarei născută în Chișinău dar care reprezintă Spania Sport.ro
Răducanu o va avea ca oponentă în runda următoare pe americanca Jessica Pegula (7 WTA, favorită nr. 5).
18:00
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă" Sport.ro
O nouă schimbare de antrenor ar putea apărea în Superliga, însă de această dată prin demisie, nu prin demitere.
18:00
West Ham a anunțat numele noului antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Graham Potter! Sport.ro
”Ciocănarii” au un start de sezon slab în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Acum 6 ore
17:40
Harry Kane, record din altă lume în Top 5 campionate! 100 de goluri în 104 meciuri pentru Bayern Munchen Sport.ro
Atacantul englez a mai bifat o dublă în Bundesliga.
17:30
Revenire importantă la FCSB! Charalambous a anunțat și două absențe pentru meciul cu Oțelul Sport.ro
FCSB înfruntă Oțelul Galați, pe teren propriu, duminică, de la ora 20:30, în runda a 11-a din Superliga.
17:30
Inter s-a convins după nouă meciuri cu Cristi Chivu pe bancă Sport.ro
Inter Milano l-a adus pe Cristian Chivu (44 de ani) pe banca tehnică la începutul lui iunie, după ce echipa a pierdut în finala UEFA Champions League cu 0-5 în fața lui Paris Saint-Germain.
17:20
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit Sport.ro
Simona Halep e dublă campioană în turneele de Grand Slam.
16:40
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial Sport.ro
Lupta pentru medaliile de aur se anunță a fi una teribilă.
16:40
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru” Sport.ro
Liverpool a câștigat în ”16”-imile Cupei Ligii Angliei cu 2-1 în fața lui Southampton și a obținut accederea în optimile de finală ale competiției.
16:30
Olympique Marseille și Roberto De Zerbi, lideri în Ligue 1, cu gol decisiv în '90+1! Succesul lui OM a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Echipa antrenată de fostul campion al României cu CFR Cluj s-a impus și în deplasarea de la Strasbourg.
16:30
Gestul lui Helmut Duckadam cu câteva zile înainte de tragedie: ”Un om cu suflet mare” Sport.ro
Helmut Duckadam, prietenie strânsă cu Alina Dumitru, campioana olimpică a României.
16:20
Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent" Sport.ro
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, după un gol marcat de David Miculescu în primul sfert de oră al partidei de la Deventer.
16:20
Cum au reacționat turcii după ce Gică Hagi a fost surprins la meciul lui Ianis cu Galatasaray Sport.ro
La începutul lui septembrie, Ianis Hagi (26 de ani) a semnat cu Alanyaspor în Superliga Turciei.
Acum 8 ore
15:40
Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“. 10 contribuții de gol în șase meciuri Sport.ro
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună formă din carieră după plecarea de la Steaua!
15:30
Arabii fac tot ce le cere Olăroiu: „Gata! Oprim tot“ Sport.ro
O țară întreagă și-a pus speranțele în tehnicianul român, în așteptarea îndeplinirii unui vis, după 36 de ani.
15:30
Ionuț Chirilă e sigur: ”Dinamo e o candidată serioasă la titlu” Sport.ro
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 11-a din Superliga României.
15:20
Ianis Hagi, după ce a jucat 25 de minute în meciul cu Galatasaray: „Nu e de ajuns” Sport.ro
Ianis Hagi a intrat de pe bancă în meciul Alanyaspor - Galatasaray 0-1.
14:30
”A pierdut Stanciu echipa la Genoa?”. Răspunsul lui Răzvan Raț Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a prins transferul carierei în vară, la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
14:30
Putin râde cu gura până la urechi: rușii revin în sportul mondial. Decizia oficială Sport.ro
O țară care a declanșat un război sângeros, care durează de peste 3 ani, tocmai a fost reacceptată în marea familie a sportului mondial.
14:30
Karim Benzema, înapoi în Champions League! Oferta greu de refuzat pentru legenda lui Real Madrid Sport.ro
Karim Benzema ar putea pleca de la Al-Ittihad în această iarnă.
14:20
Struțocămilă lui Burleanu revoltă: „N-am mai prins așa ceva“ Sport.ro
Federația Română de Fotbal a „reușit“ să facă din Cupa României, o competiție spectaculoasă prin simplitatea și dramatismul ei, o „ciorbă“.
Acum 12 ore
13:50
Oltenii au ajuns în The Sun: „Șocant moment!“ Sport.ro
Fotbalul nostru se remarcă în lume din motive extra fotbalistice. Acum, avem o dovadă clară, în acest sens.
13:20
Caz de Dosarele X, la națională: selecționerul a pus mâna pe telefon Sport.ro
Din păcate, fix înaintea marelui meci cu Austria (12 octombrie, Arena Națională) din preliminariile CM 2026 crește numărul jucătorilor români marginalizați la echipele lor de club.
13:00
Lucescu arată jucătorul care nu poate lipsi de la națională: „Unește grupul“ Sport.ro
În prima noastră reprezentativă, există un factor de echilibru, un om în care stă forța grupului. Fără el, consecințele se văd imediat. Așa cum s-a întâmplat și luna trecută.
13:00
Antrenor demis din Premier League: ”A părăsit clubul cu efect imediat” Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
13:00
A fost problematic în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta” Sport.ro
Dinamo a remizat în duelul cu Universitatea Craiova, scor 2-2.
12:20
Chinezii ne-au „îngropat“ fetele în bani: sumele încasate de Cîrstea, Ruse și Jaqueline Cristian Sport.ro
China Open 2025, turneu de categorie WTA 1000, tocmai s-a încheiat pentru jucătoarele din România. În ciuda unor rezultate slabe, premiile câștigate de fete au fost foarte mari.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.