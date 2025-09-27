Prinţul William spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa
G4Media, 27 septembrie 2025 21:20
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
21:50
NATO se declară pregătită pentru o posibilă regrupare a SUA pe flancul estic, în sensul reducerii prezenţei militare în Europa # G4Media
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar... © G4Media.ro.
21:50
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi o respect # G4Media
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
21:40
SMURD, aniversarea a 35 de ani de la înființare în Târgu Mureș / Bolojan: Acum 20 de ani am avut un accident și SMURD a intervenit pentru mine / Araft: Am transformat o idee într-un sistem / Primarul Soós: 35 de ani de viziune # G4Media
Eveniment care marchează 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), organizat sâmbătă la Târgu Mureș în prezența liderilor... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:10
Autorităţile electorale din Republica Moldova au acreditat peste 3.400 de observatori, dintre care 912 internaţionali # G4Media
Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfăşurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite Agerpres. Potrivit unui... © G4Media.ro.
21:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu un răspuns ferm # G4Media
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock: Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, în cadrul discuţiilor, aceasta... © G4Media.ro.
20:40
Bloomberg: Meta va fi acuzată de UE pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal # G4Media
Meta Platforms va fi acuzată de Uniunea Europeană pentru că nu a controlat în mod adecvat conținutul ilegal, riscând amenzi pentru încălcarea regulilor de moderare... © G4Media.ro.
20:30
Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înaintea partidei de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti # G4Media
Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti... © G4Media.ro.
20:30
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare de duminică, susține preşedintele acestei formaţiuni politice, Boris Volosatîi, conform... © G4Media.ro.
20:20
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche # G4Media
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre... © G4Media.ro.
20:20
Rogobete anunță un program naţional AP-IAAM, finanţat direct de Ministerul Sănătăţii, pentru achiziţia de dezinfectanţi, materiale de protecţie, echipamente, filtre HEPA şi consumabile pentru reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul „Sf.... © G4Media.ro.
20:20
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE. „Putem confirma că am... © G4Media.ro.
20:00
Congresmanul Turner: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii # G4Media
Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează... © G4Media.ro.
20:00
Premierul Bolojan, la aniversarea SMURD: Aţi putea fi un model pentru alte sisteme care nu funcţionează # G4Media
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) funcţionează şi ar putea fi un exemplu pentru alte sisteme care nu funcţionează la fel de bine,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Colegiul Medicilor, despre cazul copiilor decedaţi la Iaşi: Sancţiunile nu rezolvă problema de fond # G4Media
Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, spune că sancţiunile aplicate de DSP după ce şase copii internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi... © G4Media.ro.
19:50
Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: „Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate” # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va... © G4Media.ro.
19:40
Rusia pierde cursa pentru un loc în consiliul autorității aviatice a ONU / Moscova a solicitat imediat „o nouă rundă de voturi” # G4Media
Rusia nu a reușit să-și recâștige sâmbătă locul în consiliul de administrație al agenției aviatice a Națiunilor Unite, după opoziția fermă a UE față de... © G4Media.ro.
19:30
Alexandru Rogobete, după ce a inspectat Spitalul de Copii din Iaşi: Este unul din puţinele spitale de pediatrie din ţară care arată atât de bine. Pacienţii nu beneficiază însă de aceste investiţii, pentru că unii cred că merge şi aşa # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din... © G4Media.ro.
19:30
Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland „împotriva teroriştilor interni”: Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar # G4Media
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş – Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE),... © G4Media.ro.
19:30
Ce spune Ponta după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans” # G4Media
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a... © G4Media.ro.
19:10
Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD # G4Media
Un accident grav a avut loc sămbătă, pe DN 79, în localitatea Vârfurile, din judeţul Arad, un motociclist suferind leziuni grave, după ce a intrat... © G4Media.ro.
19:10
Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia: Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, o vizită la compania Transavia, el arătând că a discutat despre debirocratizarea avizărilor şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilesc... © G4Media.ro.
19:00
VIDEO Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # G4Media
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări – cu mâna goală şi... © G4Media.ro.
19:00
Cureți de coajă fructul de kiwi? Ar trebui să-l consumi întreg / Doctor în medicină moleculară: „Coaja de kiwi este comestibilă și crește valoarea fructului” # G4Media
Kiwi este unul dintre fructele cel mai des recomandate de nutriționiști și medici datorită conținutului ridicat de fibre, vitamine și antioxidanți. Totuși, majoritatea oamenilor încă... © G4Media.ro.
18:50
Lockheed Martin intenționează să își extindă prezența în Europa prin promovarea sistemului de apărare antirachetă Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), într-un context marcat de... © G4Media.ro.
18:50
Electronic Arts se află în discuții avansate pentru o preluare de aproximativ 50 de miliarde de dolari, care ar duce la delistarea companiei de la bursă # G4Media
Electronic Arts (EA), compania americană cunoscută pentru francizele „FC” (fostul „FIFA”) și „Battlefield”, se află în discuții avansate pentru a fi retrasă de la bursă,... © G4Media.ro.
18:50
FBI dă afară 15 agenţi fotografiaţi pentru că ar fi îngenunchiat într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb # G4Media
Cincisprezece agenţi ai prestigiosului serviciu federal american de poliţie (FBI) au fost concediaţi pentru că şi-ar fi exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe... © G4Media.ro.
18:40
Premierul Bolojan s-a deplasat la Blaj, pentru a se reculege în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a recules, astăzi, în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, depus la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj. Prim-ministrul Ilie... © G4Media.ro.
18:30
Bărbat din Cluj, rănit în urma unei altercaţii la un loc de cules ciuperci. El a fost lovit în cap, pe motiv că a reproşat altor persoane că nu sunt din zonă / Agresorul a fost reținut # G4Media
Un bărbat din judeţul Cluj, plecat împreună cu alţi doi bărbaţi la cules de ciuperci, a fost rănit, fiind lovit în cap în urma unui... © G4Media.ro.
18:30
Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei aviatoare Amelia Earhart # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui... © G4Media.ro.
18:20
Intervenţii ale Salvamont Maramureș în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa # G4Media
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit... © G4Media.ro.
18:10
Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau două persoane, s-a prăbuşit sâmbătă în apropierea unei unităţi militare din localitatea Dancu, o suburbie a... © G4Media.ro.
18:10
Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă,... © G4Media.ro.
18:10
Pompierii din Brăila participă, sâmbătă, la o acţiune dificilă de căutare a unui autoturism şi a unui peridoc care au căzut în apele Dunării. Intervenţia... © G4Media.ro.
18:10
Ministrul Nazare vine cu precizări despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie / 150 de miliarde le menţinem la investiţii # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii,... © G4Media.ro.
18:00
General Dynamics obține un contract IT în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a sprijini Comandamentul Strategic al SUA # G4Media
General Dynamics a anunțat joi că divizia sa de tehnologie informațională a obținut un contract de modernizare a întreprinderii în valoare de 1,5 miliarde de... © G4Media.ro.
18:00
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă # G4Media
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Germania intenționează să permită armatei să doboare drone pe teritoriul național / Berlinul ia măsuri pentru a înăspri legislația privind securitatea aviației # G4Media
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat sâmbătă planurile de revizuire a legii privind securitatea aviației din țară, pentru a acorda forțelor armate un... © G4Media.ro.
17:50
Rutiera canadiancă Magdeleine Vallieres Mill (EF-Education) este noua campioană mondială la ciclism pe șosea după cursa de la Campionatele Mondiale de la Kigali, de sâmbătă.... © G4Media.ro.
17:40
ABC în bucătărie | Cum să frăgezești carnea prea tare. Trucuri și sfaturi care nu dau niciodată greș # G4Media
Ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată: am cumpărat o bucată frumoasă de carne, am gătit-o, iar când am pus-o în farfurie… părea o talpă... © G4Media.ro.
17:40
FOTO Principesa Elisabeta Karadordevici a Serbiei, în vizită la Timișoara, orașul unde s-a născut bunicul și a murit străbunicul ei # G4Media
Centrul Cultural Sârbesc „Constantin” din Timișoara a organizat un eveniment cultural de excepție, în prezența Alteței Sale Regale, Principesa Elisabeta Karadordevici, care și-a lansat aici... © G4Media.ro.
17:30
Bicentenarul trenului de pasageri: nouă dintre cele mai de neuitat călătorii feroviare din lume # G4Media
La două sute de ani după ce primul tren de pasageri a pornit pe șine, aceste călătorii feroviare iconice continuă să inspire uimire și fascinație.... © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Oana Ţoiu: S-a reafirmat sprijinul pentru extinderea UE, atât în Vecinătatea Estică, cât şi în Balcanii de Vest / Aceasta se află la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU... © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat sâmbătă în faţa ministerului de resort, şi... © G4Media.ro.
17:20
Ministrul Sănătăţii anunţă cursuri pentru asistente şi infirmiere pe tema modului în care se limitează răspândirea infecţiilor în spitale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor şi Societăţii de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus... © G4Media.ro.
17:10
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojia de la reţeaua electrică de patru zile, pe care vrea să o ”fure” prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc # G4Media
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile şi de faptul că încearcă astfel să o... © G4Media.ro.
17:00
xAI, compania lui Elon Musk, a încheiat un acord cu Administrația Serviciilor Generale a Statelor Unite (GSA) pentru a furniza chatbotul Grok al startup-ului de... © G4Media.ro.
17:00
Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, neagă că ar fi fost suporterul lui Călin Georgescu, în contextul dezvăluirilor privind lipsa de reacție a departamentului său la atacul hibrid declanșat de Rusia asupra României: „Totuși, mai ușor cu pianul, băieți și fete” # G4Media
Constantin Dudu Ionescu are un larg istoric pe scena politicii românești, acesta fiind numit de Klaus Iohanis, în 2015, în rolul de consilier de stat... © G4Media.ro.
17:00
Manchester United, un nou rezultat dezamăgitor: Înfrângere în compania lui Brentford, scor 3-1 # G4Media
Manchester United nu se regăsește în acest sezon și încasează încă o lovitură în lupta pentru revenirea pe o poziție de cupe europene – eșec... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.