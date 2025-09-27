Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia”

Fanatik, 27 septembrie 2025 21:20

Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
21:50
Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video Fanatik
Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul celor de la Maccabi Bnei Raina, a fost protagonistul unui eveniment cum rar se vede în fotbal.
Acum 15 minute
21:40
Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o repriză în care echipa sa a făcut spectacol. Video Fanatik
Ianis Stoica a înscris pentru Estrela Amadora în partida disputată pe teren propriu contra lui AFS, ultima clasată din prima ligă portugheză.
Acum 30 minute
21:30
Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit ca arși la arbitrul Marcel Bîrsan. Video Fanatik
Rapid a făcut 1-0 cu Petrolul după o fază controversată. Arbitrul Marcel Bîrsan a luat o decizie care i-a scos din sărite pe ploieșteni
Acum o oră
21:20
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia” Fanatik
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez
21:10
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă Fanatik
După 5 divorțuri, o legendă a fotbalului s-ar părea că are o nouă iubită. Aceasta este cu 38 de ani mai tânără decât el.
21:00
Fanatik SuperLiga, duminică, 28 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Petrolul – Rapid Fanatik
Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine duminică, 28 septembrie, după meciul dintre Petrolul și Rapid, iar Horia Ivanovici o să aibă invitați de marcă pentru a diseca toată cele întâmplate.
Acum 2 ore
20:40
Cine e, de fapt, căpitan la FCSB! Mihai Stoica, anunț ferm: „Asta e ordinea” Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este adevărata ordine a banderolei la FCSB! Anunț ferm al președintelui Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”
20:10
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile Fanatik
Cum a reușit David Popovici să strângă în doar o săptămână peste 100.000 de euro. Ce va face multiplul campion cu banii.
20:00
Continuă războiul dintre ultrașii lui Dinamo Kiev și Vladislav Blănuță! Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov. Video Fanatik
Fanii lui Dinamo Kiev nu cedează și îl contestă în continuare pe Vladislav Blănuță. Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov.
Acum 4 ore
19:40
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată Fanatik
TAS a venit cu o lămurire clară cu privire la modul în care banii de pe transferul lui Florinel Coman au fost trimiși în alt cont și nu în cel al FCSB-ului.
19:30
Real Madrid, prima înfrângere a sezonului: Atletico s-a impus într-un meci cu 7 goluri! Arda Guler și-a făcut K.O. un adversar. Foto Fanatik
Real Madrid a pierdut în deplasare, scor 2-5 cu Atletico, în etapa a 7-a din La Liga. Julian Alvarez a strălucit în tabăra gazdelor.
19:10
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui Dobre înainte de Petrolul – Rapid, după scandalul cu suporterii Fanatik
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală după ce Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului la finalul meciului cu Hermannstadt
19:00
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la ”Profețiile lui DON Mitică” despre retragerea din națională a lui Alex Mitriță și consideră că jucătorul a luat decizia corectă.
18:50
Sorin Cârțu și Gabi Boldici au aflat de la Fanatik despre moartea lui Ion Jianu. Cele două foste glorii ale Craiovei, în stare de șoc: „Aoleu, Doamne!” Fanatik
Sorin Cârțu și Gabi Boldici, două dintre fostele glorii ale Craiovei Maxima, au aflat de la FANATIK vestea decesului lui Ion Jianu. Reacțiile au fost, de-a dreptul, emoționante!
18:40
De ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu. Motivul a fost dezvăluit chiar de fostul fotbalist Fanatik
Motivul pentru care nu au ajuns la altar Ciprian Marica și Ioana Marcu. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față.
18:30
Se putea mai rău de atât la Manchester United? Ruben Amorim a depășit recordul negativ al lui Erik ten Hag Fanatik
Manchester United e în cădere liberă și în era Ruben Amorim. „Diavolii roșii” au mai luat o bătaie și arată deja mult mai rău decât cu Erik ten Hag
18:20
Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie: „Nu pot să continui în halul ăsta. Unii jucători își bat joc” Fanatik
UTA și Csikszereda au remizat, 0-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 11 a SuperLigii. Oaspeții nu au profitat după ce au avut un om în plus toată repriza secundă.
18:00
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul Fanatik
Declarațiile lui Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, înainte de duelul cu Oțelul Galați. Cine sunt marii absenți.
18:00
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată Fanatik
Cine este partenera de viață a lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Frumoasa Olivia urmează să dea naștere primului său copil.
Acum 6 ore
17:50
Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau” Fanatik
Giovanni Becali, poveste uluitoare cu Christoph Daum. Cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al naționalei României, care a murit în 2024 la 70 de ani.
17:40
Ce a pățit Serena Williams într-un hotel celebru după ce s-a cazat. „Pentru mine nu e deloc o senzație plăcută ”. Foto Fanatik
Serena Williams a avut parte de o experiență mai puțin plăcută la un hotel de lux din New York. Tenismena a taxat locația pentru un detaliu minor.
17:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București, de la ora 19:00 Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 3. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:20
Nu l-au iertat! Courtois, „victima” suporterilor înainte de Atletico – Real Madrid Fanatik
Suporterii lui Atletico Madrid și-au exprimat clar sentimentele față de Thibaut Courtois, actualul portar al celor de la Real Madrid, înainte de derby.
17:10
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul Fanatik
Inclusiv în fotbal, infidelitate există. Iar dacă mulți se gândeau că fotbaliștii sunt predispuși să înșele, iată că sunt și partenere care cu călcat strâmb.
17:00
Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League Fanatik
Statistică formidabilă pentru un portar din Premier League! A apărat mai mult de jumătate din loviturile de la 11 metri din carieră.
16:40
Ce avere are, de fapt, David Beckham. Afacerile cu care a reușit să facă bani mulți Fanatik
Ce avere a reușit să acumuleze David Beckham și cum și-a construit un adevărat imperiu? Soția sa a avut de asemenea un rol important.
16:30
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet Fanatik
Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, FCSB a pus în vânzare online biletele pentru următorul meci din Europa League. Cât vor plăti fanii pentru a-și vedea favoriții
16:10
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi Fanatik
Cine și-o mai amintește pe Alina Dumitru, singura campioana olimpică la judo din Istoria României? După ce a renunțat la sport, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune.
Acum 8 ore
15:50
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalistul care obișnuia să meargă băut la antrenamente Fanatik
„Dacă nu era ea, aș fi fost mort.” Un fotbalist celebru a dezvăluit cum soția lui l-a salvat din lupta pe care o ducea de multă vreme cu alcoolul.
15:40
Cine este tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună Fanatik
Cine e femeia numită președinte de club la numai 23 de ani. E o echipa dintr-o zonă cunoscută pentru fotbalul de renume și locuri de poveste.
15:20
Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani” Fanatik
Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.
15:10
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring Fanatik
Cu ce se ocupă Lucian Bute de când a ales să stea departe de ringul de box. Campionul mondial s-a mutat definitiv din România.
14:40
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună” Fanatik
Cum își surprinde Radu Drăgușin iubita în fiecare lună. Ioana Stan le-a arătat tuturor cât de romantic este fotbalistul, chiar și după patru ani de relație.
14:10
Ce s-a ales de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. ”Îmi pare rău așa de el” Fanatik
Lucian Burdujan a fost un fotbalist care părea să aibă o carieră strălucită. Din păcate, ceva s-a întâmplat cu jucătorul trecut pe la granzii Capitalei, Rapid și FCSB.
14:00
Eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo a ajuns în The Sun! “Uluitor!” Ce scriu britanicii despre faza care a încins derby-ul din Bănie Fanatik
Jurnaliștii britanici au analizat decizia arbitrului din Universitatea Craiova - Dinamo de a-l elimina pe Nicușor Bancu. Ce concluzie au tras.
Acum 12 ore
13:50
Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm” Fanatik
Ce spune Marius Șumudică despre revenirea lui Bocciu în peluză la meciul cu Petrolul. “E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie”.
13:30
Dennis Man, dorit de Ajax Amsterdam înaintea transferului la PSV: “Giovanni, uită de sumele astea!” Fanatik
Dennis Man putea ajunge la rivala lui PSV! Giovanni Becali a negociat cu oficialii de la Ajax transferul fotbalistului de echipă națională.
13:10
Incredibil! Al doilea antrenor demis din Premier League după doar cinci etape Fanatik
Echipele din Premier League nu stau la discuții! A fost demis al doilea antrenor de la startul campionatului, deși au trecut doar 5 etape
13:00
Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea! Mi-e frică să nu o comitem” Fanatik
Valeriu Răchită, semnal de alarmă pentru Petrolul după startul slab din SuperLiga: "Mi-e frică să nu o comitem"
12:40
Doliu la Universitatea Craiova! A murit Ion Jianu, ambasador al clubului Fanatik
Ziua de sâmbătă, 27 septembrie, a venit cu o veste tragică în Oltenia. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova, s-a stins din viață
12:30
Petrolul – Rapid, derby infernal: “O să îşi dea viaţa! Dacă pierzi 2-3 meciuri la rând, ieşi din play-off” Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre Petrolul - Rapid un derby care va avea multă presiune. Ce a spus Șumudică despre meciul care se va disputa în etapa 11.
12:10
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută Fanatik
Cum se numește cel mai bogat fotbalist de pe glob. Averea sa o depășește pe cea a lui Ronaldo sau Messi, însă e rezervă la o echipă mică.
11:40
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv Fanatik
Detalii din „casa” oltenilor. Sorin Cârțu a dezvăluit cadoul pe care Ștefan Baiaram l-a primit de la antrenorul Mirel Rădoi.
11:20
Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern Munchen Fanatik
Sezon de vis pentru Harry Kane în Germania. Dubla din ultimul meci l-a propulsat peste Cristiano Ronaldo în clasamentul celor mai prolifici marcatori.
11:10
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român Fanatik
Sorana Cîrstea a postat un mesaj deosebit pentru partenerul ei. Faimoasa tenismenă încearcă să își țină relația cât mai departe de ochii curioșilor.
11:00
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!” Fanatik
Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați.
10:40
Andrei Nicolescu, replică tăioasă după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. „Au încercat să facă justiție. Prea multă tensiune” Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a comentat incidentele din timpul meciului cu Universitatea Craiova. Ce spune despre Mirel Rădoi.
10:10
Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a uni!” Când revine Drăgușin și ce se întâmplă cu Mihăilă. Exclusiv Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Ianis Hagi va fi convocat la echipa națională pentru partidele cu Moldova și Austria.
09:50
Cel mai bine plătit sportiv din istorie este din vremea Imperiului Roman! A câștigat mai mulți bani decât Ronaldo, Messi și Jordan la un loc! Fanatik
Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, sau Lionel Messi, cu veniturile lor astronomice, nu au strâns nici pe departe o avere ca a unuia dintre eroii Imperiului Roman, care a scris istorie la cursele de care.
09:40
Mircea Lucescu nu construiește doar la echipa națională. Cum arată cel mai grandios proiect imobiliar al lui „Il Luce” Fanatik
Mircea Lucescu și marele ansamblu rezidențial pe care îl construiește. Află pe Fanatik.ro toate detaliile despre proiectul selecționerului naționalei României.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.