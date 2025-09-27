Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia”
Fanatik, 27 septembrie 2025 21:20
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
21:50
Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video # Fanatik
Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul celor de la Maccabi Bnei Raina, a fost protagonistul unui eveniment cum rar se vede în fotbal.
Acum 15 minute
21:40
Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o repriză în care echipa sa a făcut spectacol. Video # Fanatik
Ianis Stoica a înscris pentru Estrela Amadora în partida disputată pe teren propriu contra lui AFS, ultima clasată din prima ligă portugheză.
Acum 30 minute
21:30
Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit ca arși la arbitrul Marcel Bîrsan. Video # Fanatik
Rapid a făcut 1-0 cu Petrolul după o fază controversată. Arbitrul Marcel Bîrsan a luat o decizie care i-a scos din sărite pe ploieșteni
Acum o oră
21:20
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia” # Fanatik
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez
21:10
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă # Fanatik
După 5 divorțuri, o legendă a fotbalului s-ar părea că are o nouă iubită. Aceasta este cu 38 de ani mai tânără decât el.
21:00
Fanatik SuperLiga, duminică, 28 septembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Petrolul – Rapid # Fanatik
Emisiunea FANATIK SUPERLIGA revine duminică, 28 septembrie, după meciul dintre Petrolul și Rapid, iar Horia Ivanovici o să aibă invitați de marcă pentru a diseca toată cele întâmplate.
Acum 2 ore
20:40
Mihai Stoica a dezvăluit care este adevărata ordine a banderolei la FCSB! Anunț ferm al președintelui Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”
20:10
Cum a reușit David Popovici să strângă în doar o săptămână peste 100.000 de euro. Ce va face multiplul campion cu banii.
20:00
Continuă războiul dintre ultrașii lui Dinamo Kiev și Vladislav Blănuță! Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov. Video # Fanatik
Fanii lui Dinamo Kiev nu cedează și îl contestă în continuare pe Vladislav Blănuță. Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov.
Acum 4 ore
19:40
TAS a venit cu o lămurire clară cu privire la modul în care banii de pe transferul lui Florinel Coman au fost trimiși în alt cont și nu în cel al FCSB-ului.
19:30
Real Madrid, prima înfrângere a sezonului: Atletico s-a impus într-un meci cu 7 goluri! Arda Guler și-a făcut K.O. un adversar. Foto # Fanatik
Real Madrid a pierdut în deplasare, scor 2-5 cu Atletico, în etapa a 7-a din La Liga. Julian Alvarez a strălucit în tabăra gazdelor.
19:10
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui Dobre înainte de Petrolul – Rapid, după scandalul cu suporterii # Fanatik
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală după ce Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului la finalul meciului cu Hermannstadt
19:00
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la ”Profețiile lui DON Mitică” despre retragerea din națională a lui Alex Mitriță și consideră că jucătorul a luat decizia corectă.
18:50
Sorin Cârțu și Gabi Boldici au aflat de la Fanatik despre moartea lui Ion Jianu. Cele două foste glorii ale Craiovei, în stare de șoc: „Aoleu, Doamne!” # Fanatik
Sorin Cârțu și Gabi Boldici, două dintre fostele glorii ale Craiovei Maxima, au aflat de la FANATIK vestea decesului lui Ion Jianu. Reacțiile au fost, de-a dreptul, emoționante!
18:40
De ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu. Motivul a fost dezvăluit chiar de fostul fotbalist # Fanatik
Motivul pentru care nu au ajuns la altar Ciprian Marica și Ioana Marcu. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față.
18:30
Se putea mai rău de atât la Manchester United? Ruben Amorim a depășit recordul negativ al lui Erik ten Hag # Fanatik
Manchester United e în cădere liberă și în era Ruben Amorim. „Diavolii roșii” au mai luat o bătaie și arată deja mult mai rău decât cu Erik ten Hag
18:20
Antrenorul din SuperLiga amenință cu demisia, după ce echipa a rămas fără victorie: „Nu pot să continui în halul ăsta. Unii jucători își bat joc” # Fanatik
UTA și Csikszereda au remizat, 0-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 11 a SuperLigii. Oaspeții nu au profitat după ce au avut un om în plus toată repriza secundă.
18:00
Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul # Fanatik
Declarațiile lui Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, înainte de duelul cu Oțelul Galați. Cine sunt marii absenți.
18:00
Cine este partenera de viață a lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Frumoasa Olivia urmează să dea naștere primului său copil.
Acum 6 ore
17:50
Cum l-a cunoscut Giovanni Becali pe Christoph Daum: “Trăgea de pe vremea aia! Eu puteam să merg în Columbia să fac ce vreau” # Fanatik
Giovanni Becali, poveste uluitoare cu Christoph Daum. Cum l-a cunoscut pe fostul selecționer al naționalei României, care a murit în 2024 la 70 de ani.
17:40
Ce a pățit Serena Williams într-un hotel celebru după ce s-a cazat. „Pentru mine nu e deloc o senzație plăcută ”. Foto # Fanatik
Serena Williams a avut parte de o experiență mai puțin plăcută la un hotel de lux din New York. Tenismena a taxat locația pentru un detaliu minor.
17:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București, de la ora 19:00 # Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 3. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:20
Suporterii lui Atletico Madrid și-au exprimat clar sentimentele față de Thibaut Courtois, actualul portar al celor de la Real Madrid, înainte de derby.
17:10
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul # Fanatik
Inclusiv în fotbal, infidelitate există. Iar dacă mulți se gândeau că fotbaliștii sunt predispuși să înșele, iată că sunt și partenere care cu călcat strâmb.
17:00
Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League # Fanatik
Statistică formidabilă pentru un portar din Premier League! A apărat mai mult de jumătate din loviturile de la 11 metri din carieră.
16:40
Ce avere a reușit să acumuleze David Beckham și cum și-a construit un adevărat imperiu? Soția sa a avut de asemenea un rol important.
16:30
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Cât vor plăti fanii pentru un tichet # Fanatik
Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, FCSB a pus în vânzare online biletele pentru următorul meci din Europa League. Cât vor plăti fanii pentru a-și vedea favoriții
16:10
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi # Fanatik
Cine și-o mai amintește pe Alina Dumitru, singura campioana olimpică la judo din Istoria României? După ce a renunțat la sport, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune.
Acum 8 ore
15:50
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalistul care obișnuia să meargă băut la antrenamente # Fanatik
„Dacă nu era ea, aș fi fost mort.” Un fotbalist celebru a dezvăluit cum soția lui l-a salvat din lupta pe care o ducea de multă vreme cu alcoolul.
15:40
Cine este tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună # Fanatik
Cine e femeia numită președinte de club la numai 23 de ani. E o echipa dintr-o zonă cunoscută pentru fotbalul de renume și locuri de poveste.
15:20
Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani” # Fanatik
Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.
15:10
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring # Fanatik
Cu ce se ocupă Lucian Bute de când a ales să stea departe de ringul de box. Campionul mondial s-a mutat definitiv din România.
14:40
Cum își surprinde Radu Drăgușin iubita în fiecare lună. Ioana Stan le-a arătat tuturor cât de romantic este fotbalistul, chiar și după patru ani de relație.
14:10
Ce s-a ales de Lucian Burdujan, fostul fotbalist de la Rapid și FCSB. ”Îmi pare rău așa de el” # Fanatik
Lucian Burdujan a fost un fotbalist care părea să aibă o carieră strălucită. Din păcate, ceva s-a întâmplat cu jucătorul trecut pe la granzii Capitalei, Rapid și FCSB.
14:00
Eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo a ajuns în The Sun! “Uluitor!” Ce scriu britanicii despre faza care a încins derby-ul din Bănie # Fanatik
Jurnaliștii britanici au analizat decizia arbitrului din Universitatea Craiova - Dinamo de a-l elimina pe Nicușor Bancu. Ce concluzie au tras.
Acum 12 ore
13:50
Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm” # Fanatik
Ce spune Marius Șumudică despre revenirea lui Bocciu în peluză la meciul cu Petrolul. “E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie”.
13:30
Dennis Man, dorit de Ajax Amsterdam înaintea transferului la PSV: “Giovanni, uită de sumele astea!” # Fanatik
Dennis Man putea ajunge la rivala lui PSV! Giovanni Becali a negociat cu oficialii de la Ajax transferul fotbalistului de echipă națională.
13:10
Echipele din Premier League nu stau la discuții! A fost demis al doilea antrenor de la startul campionatului, deși au trecut doar 5 etape
13:00
Vivi Răchită i-a distrus în direct pe cei de la Petrolul: “Îmi spărgeau geamurile de la birouri dacă aveam rezultatele astea! Mi-e frică să nu o comitem” # Fanatik
Valeriu Răchită, semnal de alarmă pentru Petrolul după startul slab din SuperLiga: "Mi-e frică să nu o comitem"
12:40
Ziua de sâmbătă, 27 septembrie, a venit cu o veste tragică în Oltenia. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova, s-a stins din viață
12:30
Petrolul – Rapid, derby infernal: “O să îşi dea viaţa! Dacă pierzi 2-3 meciuri la rând, ieşi din play-off” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre Petrolul - Rapid un derby care va avea multă presiune. Ce a spus Șumudică despre meciul care se va disputa în etapa 11.
12:10
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută # Fanatik
Cum se numește cel mai bogat fotbalist de pe glob. Averea sa o depășește pe cea a lui Ronaldo sau Messi, însă e rezervă la o echipă mică.
11:40
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv # Fanatik
Detalii din „casa” oltenilor. Sorin Cârțu a dezvăluit cadoul pe care Ștefan Baiaram l-a primit de la antrenorul Mirel Rădoi.
11:20
Sezon de vis pentru Harry Kane în Germania. Dubla din ultimul meci l-a propulsat peste Cristiano Ronaldo în clasamentul celor mai prolifici marcatori.
11:10
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român # Fanatik
Sorana Cîrstea a postat un mesaj deosebit pentru partenerul ei. Faimoasa tenismenă încearcă să își țină relația cât mai departe de ochii curioșilor.
11:00
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul Galați.
10:40
Andrei Nicolescu, replică tăioasă după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. „Au încercat să facă justiție. Prea multă tensiune” # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a comentat incidentele din timpul meciului cu Universitatea Craiova. Ce spune despre Mirel Rădoi.
10:10
Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a uni!” Când revine Drăgușin și ce se întâmplă cu Mihăilă. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Ianis Hagi va fi convocat la echipa națională pentru partidele cu Moldova și Austria.
09:50
Cel mai bine plătit sportiv din istorie este din vremea Imperiului Roman! A câștigat mai mulți bani decât Ronaldo, Messi și Jordan la un loc! # Fanatik
Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, sau Lionel Messi, cu veniturile lor astronomice, nu au strâns nici pe departe o avere ca a unuia dintre eroii Imperiului Roman, care a scris istorie la cursele de care.
09:40
Mircea Lucescu nu construiește doar la echipa națională. Cum arată cel mai grandios proiect imobiliar al lui „Il Luce” # Fanatik
Mircea Lucescu și marele ansamblu rezidențial pe care îl construiește. Află pe Fanatik.ro toate detaliile despre proiectul selecționerului naționalei României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.