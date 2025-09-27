Liga Portugal: Ianis Stoica a marcat în Estrela Amadora – AVS 3-0

18:10

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie. El a mai spus că 150 de miliarde vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuielie pentru sănătate, investiţii.