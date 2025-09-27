Liga Portugal: Ianis Stoica a marcat în Estrela Amadora – AVS 3-0
News.ro, 27 septembrie 2025 22:40
Atacantul român Ianis Stoica a încris un gol în victoria pe care echipa sa, Estrela Amadora, a înregistrat-o sâmbătă seara, pe teren propriu, în faţa formaţiei AVS, în etapa a şaptea din Liga Portugal.
• • •
Persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie, în apropiere de Baia Mare # News.ro
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă.
India: Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # News.ro
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters.
Eredivisie: Dennis Man a intrat şi a dat assist la golul victoriei în Excelsior – PSV Eindhoven 1-2 # News.ro
Atacantul român Dennis Man a fost autorul pasei decisive la golul prin care PSV Eindhoven s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, la Rotterdam, 2-1 cu Excelsior.
Cercetătorii americani au dezvoltat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcţional, capabil să se protejeze asemenea unui organ viu, reproducând fidel modul în care un plămân real reacţionează la infecţii şi inflamaţii. Această inovaţie ar putea revoluţiona studiul bolilor pulmonare, testarea tratamentelor şi ar putea reduce semnificativ utilizarea animalelor în cercetarea medicală.
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a din Superligă.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025 # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă sâmbătă că prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la data de 15 octombrie 2025. Astfel, levii aflaţi în risc de abandon şcolar, cei din medii dezavantajate şi cei eligibili pentru burse sociale vor avea astfel acces la o educaţie de calitate, care îi sprijină în dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru viitor.
UPDATE - Pilotul avionului care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi, în stare critică / Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul / Deputat AUR: Ar fi fost vorba despre o defecţiune tehnică la motor # News.ro
Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota sâmbătă avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi se află în stare gravă, potrivit medicilor acesta având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. Starea celui de-al doilea pacient este mai bună, acesta fiind conştient şi cooperant, fără a fi identificate fracturi. Deputatul AUR Silviu Gurlui a scris pe Facebook că din informaţiile disponibile până acum, ar fi fost vorba despre o defecţiune tehnică la motor, care ar fi cedat la decolare.
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO, relatează The Guardian.
Pilotul avionului care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi, în stare critică / Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul # News.ro
Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota sâmbătă avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în judeţul Iaşi se află în stare gravă, potrivit medicilor acesta având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. Starea celui de-al doilea pacient este mai bună, acesta fiind conştient şi cooperant, fără a fi identificate fracturi.
Bundesliga: Scor de tenis, cu 10 goluri, în Borussia Monchengladbach – Eintracht Frankfurt 4-6 # News.ro
Echipa germană Eintracht Frankfurt a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 6-4, formaţia Borussia Monchengladbach, într-un meci din etapa a 5-a din Bundesliga.
Cătălina Ionescu, despre cererea ministrului Sănătăţii de a fi demisă din funcţia de manager al Spitalului de Copii din Iaşi: E alegerea lui şi eu o respect # News.ro
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că este alegerea lui şi că o respectă.
Echipa italiană Atalanta Bergamo a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia torineză Juventus, în etapa a cincea din Serie A.
Autospecială de poliţie, implicată într-o tamponare, pe principalul bulevard care traversează municipiul Buzău - FOTO / VIDEO # News.ro
O autospecială de politie a IPJ Buzău a fost implicată, sâmbătă seară, într-o tamponare pe principalul bulevard care traversează municipiul Buzău. Potrivit IPJ Buzău, autospeciala de poliţie era in misiune si se deplasa la un accident.
Prinţul William i-a mărturisit starului serialului „Schitt’s Creek”, Eugene Levy, că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa sa, relatează AP.
Baschet masculin: Corona Braşov, a doua victorie cu BC Dnipro şi se califică în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Echipa Corona Braşov a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 95-64 (52-34), în manşa retur din preliminariile FIBA Europe Cup. Corona se califică în grupa C, în care va juca şi vicecampioana CSM Oradea.
Handbal feminin: Brest Bretagne Handball - CSM Bucureşti, scor 34-31, în etapa a III-a din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul grupei B a Ligii Campionilor, Brest Bretagne Handball, scor 34-31 (17-17), în meci contând pentru etapa a III-a.
Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU: Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital, reforma ONU, domenii majore de interes pentru România # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a avut vineri o întrevedere cu Annalena Baerbock, preşedinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, în cadrul discuţiilor, aceasta subliniind sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale şi asigurând de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital şi reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România, a precizat Ţoiu.
Ministrul rus de externe: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu "un răspuns ferm" # News.ro
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP.
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 32-24 (19-12), în prima manşă din turul secund al European League.
Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înaintea partidei de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti - VIDEO # News.ro
Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti care se desfăşoară sâmbătă seară, la Ploieşti.
Premier League: Înfrângeri pentru Chelsea şi FC Liverpool, victorie la scor pentru Manchester City # News.ro
Campioana Angliei, FC Liverpool a fost învinsă sâmbătă, la Londra, de către echipa Crystal Palace, scor 2-1, în etapa a şasea din Premier League. Chelsea a fost învinsă în prelungiri.
Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche # News.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # News.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâinile goale şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu.
Alexandru Rogobete, după ce a inspectat Spitalul de Copii din Iaşi: Este unul din puţinele spitale de pediatrie din ţară care arată atât de bine. Pacienţii nu beneficiază însă de aceste investiţii, pentru că unii cred că merge şi aşa # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care arată ”atât de bine”, dar că pacienţii nu beneficiază de aceste investiţii, pentru că unii cred că ”merge şi aşa”.
Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland ”devastat de război”, ”împotriva teroriştilor interni” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”, relatează AFP.
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia Real Madrid, scor 5-2, în derby-ul madrilen din La Liga.
Arbitrii Horaţiu Feşnic şi Ionuţ Coza vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 11-a a Superligii.
Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD # News.ro
Un accident grav a avut loc sămbătă, pe DN 79, în localitatea Vârfurile, din judeţul Arad, un motociclist suferind leziuni grave, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul rutier au fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD.
Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia: Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, o vizită la compania Transavia, el arătând că a discutat despre debirocratizarea avizărilor şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilesc politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor.
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # News.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâna goală şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
UPDATE - Iaşi: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare. Două persoane aflate la bord au fost găsite conştiente / Surse: În avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia FSV Mainz, în etapa a cincea din Bundesliga.
FBI dă afară 15 agenţi fotografiaţi îngenunchind într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb # News.ro
Cincisprezece agenţi ai prestigiosului serviciu federal american de poliţie (FBI) au fost concediaţi pentru că şi-au exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe Georges Floyd, un afroamerican ucis prin asfixiere cu genunchiul de către un poliţist alb la Minneapolis, în 2020, relatează CNN.
Maramureş: Două intervenţii ale Salvamont în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa. Una dintre acţiuni este în desfăşurare la ora transmiterii acestei ştiri.
Reputaţia îi precede: Suporterii echipei Ajax au interdicţie de deplasare la Marsilia pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor # News.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
Ministrul Nazare vine cu precizări despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie / 150 de miliarde le menţinem la investiţii # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie. El a mai spus că 150 de miliarde vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuielie pentru sănătate, investiţii.
Iaşi: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare. Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conştiente # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului.
Cluj: Bărbat rănit în urma unei altercaţii privind locul de cules ciuperci. El a fost lovit în cap, pe motiv că a reproşat altor persoane că nu sunt din zonă şi culeg ciupercile din apropierea satului său # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, plecat împreună cu alţi doi bărbaţi la cules de ciuperci, a fost rănit, fiind lovit în cap în urma unui scandal pe tema locului de cules ciuperci. Bărbatul a reproşat unor necunoscuţi că adună ciupercile din apropierea satului său, deşi ei nu sunt din zonă, iar de acolo a pornit altercaţia.
Pompierii din Brăila participă, sâmbătă, la o acţiune dificilă de căutare a unui autoturism şi a unui peridoc care au căzut în apele Dunării. Intervenţia are loc într-o zonă în care apa este foarte adâncă, la acţiune participând scafandri de la ISU Brăila şi Galaţi. În urma evenimentului nu sunt raportate victime.
Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă după amiază, într-un accident rutier produs pe drumul naţional 15A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii. La ora transmiterii acestei ştiri, echipaje medicale acordă primul ajutor răniţilor, drumul fiind complet blocat.
Alexandru Rogobete, despre cazul de la spitalul de copii din Iaşi: Pentru încrederea oamenilor în sistemul de sănătate mai periculos este că nu s-a reacţionat imediat şi că nu s-a încercat respectarea acestor protocoale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Iaşi, că pentru încrederea oamenilor în sistemul medical este periculos faptul că nu s-a reacţionat rapid la spitalul de copii şi că nu au fost respectate protocoalele care puteau limita răspândirea infecţiei.
Artrita reumatoidă, o boală autoimună care provoacă inflamaţii şi distrugerea articulaţiilor, nu debutează în momentul în care apar durerile, ci cu mulţi ani mai devreme, potrivit unui studiu de amploare desfăşurat pe parcursul a şapte ani. Cercetătorii au constatat că persoanele cu risc de artrită reumatoidă prezintă modificări majore ale sistemului imunitar cu mult timp înainte de apariţia simptomelor, în această fază incipientă corpul purtând o „luptă invizibilă” împotriva propriului ţesut.
Regatul Unit, Franţa şi Germania, un grup de ţări denumit E3, au declanşat la sfârşitul lui august un mecanism - denumit ”snapback” - care permite, în termen de 30de zile, o restabilire a sancţiunilor ridicate în 2015, în baza Acordului de la Viena în dosarul nuclear iranian (JCPoA), relatează AFP, care prezintă aceste sancţiuni, care urmează să fie reimpuse la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică.
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă # News.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr.
West Ham l-a numit pe Nuno Espirito Santo la conducerea tehnică, după demiterea lui Potter # News.ro
Clubul West Ham l-a numit pe fostul antrenor al echipei Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, în funcţia de antrenor principal, după ce l-a demis pe Graham Potter.
Ministrul Oana Ţoiu, la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU: S-a reafirmat sprijinul pentru extinderea UE, atât în Vecinătatea Estică, cât şi în Balcanii de Vest # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU (UNGA 80), la care au participat Secretarul general al organizaţiei şi reprezentanţi ai statelor membre. Ministrul român al afacerilor externe s-a referit în cadrul reuniunii la provocările cu totul excepţionale la care trebuie să facă faţă regiunea într-un context foarte dificil, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacuri hibride şi dezinformare la scară largă, subliniind progresele cu atât mai remarcabile ale celor două ţări vecine pe calea aderării la UE.
