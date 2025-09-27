ONU adaugă pe lista neagră 68 de companii pentru presupusa complicitate la încălcarea drepturilor omului în Cisiordania. Lista a ajuns la 158 de companii

23:30

Organizatorii Eurovision au anunțat vineri că membrii radiodifuzori vor vota în noiembrie dacă Israelul poate participa la concursul de anul viitor, deoarece au crescut apelurile ca țara să fie exclusă din cauza războiului din Gaza. Potrivit purtătorului de cuvânt Dave Goodman, consiliul de administrație al Uniunii Europene de Radiodifuziune, care reunește radiodifuzorii publici și administrează […]