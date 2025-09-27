Liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, reținut la Arad! Alţi patru membri ai grupării au ajuns în arest, doi sunt căutaţi (FOTO/VIDEO)
Bihoreanul, 27 septembrie 2025 22:40
Cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore sâmbătă seara, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din Arad la membrii clanului Neguş, între cei trimişi după gratii fiind şi liderul grupării, Romulus Markovics. Alți doi membri ai grupării sunt căutați, fiind plecați din țară.
• • •
Acum 30 minute
23:00
Record mondial la Oradea: Cea mai mare oră de sport cu câini a avut loc în cadrul One Big Jump (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Sute de persoane s-au adunat sâmbătă, în şanţul Cetăţii Oradea, la a doua zi a festivalului One Big Jump, eveniment dedicat iubitorilor de animale. Organizatorii şi-au propus să doboare trei recorduri Guinness, iar pentru asta au desfăşurat "Cea mai mare oră de sport cu câini", "Cea mai mare poză cu câini" şi "Cel mai mare lanţ uman dedicat vieţii".
Acum o oră
22:40
Acum 6 ore
19:00
Pasionații de mișcare și nu numai sunt așteptați luni, 29 septembrie 2025, între orele 16:00 și 20:00, în Piața Regele Ferdinand, la evenimentul „Promenada Inimilor”, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii.
18:00
Bolojan şi partenera lui s-au recules la căpătâiul cardinalului Lucian Mureşan, alături de episcopul greco-catolic de Oradea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat sâmbătă la Blaj, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime", unde a fost depus trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian Mureşan. El a fost însoţit de partenera sa, iar la reculegere a participat şi episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.
Acum 8 ore
17:00
Justiție în grevă: În loc să-i prelungească dreptul de a conduce, l-au trimis la plimbare # Bihoreanul
Justiția românească e oarbă, dar știe să-și numere banii. La Oradea, un șofer implicat într-un accident rutier minor a descoperit pe propria piele ce înseamnă „statul de drept” cu frâna de mână trasă.
16:00
Victor Ponta, păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans” # Bihoreanul
Fostul premier Victor Ponta a fost păcălit de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Potrivit Digi24.ro, discuția, purtată în limba engleză și difuzată pe internet, a durat peste zece minute, timp în care Ponta a vorbit despre alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, Volodimir Zelenski, Maia Sandu și lideri politici de la București, Chișinău și Kiev. Ulterior fostul lider PSD a susținut că s-a înțeles cu cei doi comedianți pentru a face o glumă.
15:30
Un nou succes important pentru FC Bihor, care s-a impus cu 3-1 la Bistriţa şi şi-a consolidat locul 2 în clasament (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor nu glumeşte şi vrea să obţină lucruri serioase în acest sezon! Roş-albaştrii au mai obţinut sâmbătă o victorie importantă în cadrul campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor. Orădenii s-au impus cu 3-1 la Bistriţa, pe terenul Gloriei, şi şi-au consolidat poziţia a II-a în clasament, rămânând la un singur punct de liderul Corvinul Hunedoara. Albert Stahl, cu două goluri, şi Luca Tincău, cu o bară şi un gol, sunt artizanii victoriei orădene de la Bistriţa.
Acum 12 ore
14:30
Comunicatul oficial: „Asociația Prostituatelor din Bihor, secțiunea municipiului Oradea, transmite pe această cale un protest energic adresat Primăriei Oradea. După cum a relatat și presa în ultimul timp, în zona Centrului Civic, mai exact în fața Serviciului de Circulație Rutieră, a fost făcut un trotuar cu o lățime de 78 de cm. Vrem să asigurăm pe această cale că lucrarea nu a fost făcut de niciuna dintre colegele membre ale asociației, pentru că noi suntem profesioniste și știm bine cum se face trotuarul”.
13:10
Consiliul Local Oradea a aprobat, în cea mai recentă ședință, la propunerea primarului Florin Birta, achiziționarea unei case de pe strada Constantin Nottara nr. 28, situată în spatele blocurilor din strada Nufărului. Municipalitatea orădeană va plăti pe imobilul cu o suprafață de 88 de metri pătrați construit din cărămidă, 50.000 de euro. Clădirea va fi demolată pentru amenajarea de locuri de parcare pentru locuitorii din zonă.
12:20
Percheziții în Bihor: Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați și duși la audieri, după ce ar fi vandalizat casa unui sportiv din Arad (VIDEO) # Bihoreanul
Interlopul orădean Romulus Markovics, pe numele de „scenă” Romi Neguș, și mai mulți apropiați de-ai săi au fost ridicați sâmbătă dimineață de polițiști, în urma unor percheziții făcute la locuințele lor din Bihor. Aceștia sunt cercetați într-un dosar în care ar fi distrus geamurile unei case și ale unor autoturisme din Arad.
11:40
Patronul unui cunoscut club de manele din Bihor, reţinut pentru furt de curent. Poliţiştii au descins în local în seara în care cânta Adrian Minune (VIDEO) # Bihoreanul
Călin Lele, patronul clubului de manele The King din comuna Măgeşti, a fost reţinut de poliţiştii din Aleşd, fiind cercetat pentru furt de energie electrică şi modificarea fără drept a instalaţiilor energetice.
10:30
De când străzile sunt folosite de vehicule motorizate, există reglementări privind viteza, dar și destui care le încalcă. În vara lui 1971, Miliția orădeană, prin Serviciul de circulație, a efectuat mai multe controale pentru depistarea celor care depășeau viteza legală, verificările fiind și atunci făcute cu ajutorul unor aparate radar. La ieșirea spre Oșorhei, șoferul unui autocamion care depășise viteza legală cu 27 km/h s-a scuzat că nu observase „mașina circulației”, considerând că accelerase „nițel”, ca să ajungă acasă mai devreme.
Acum 24 ore
09:10
„Nu ne debranşaţi!”: 10 familii din Ioşia Veche cer ca imobilele lor să rămână racordate la Termoficare. Rețeaua ar urma să fie dezafectată # Bihoreanul
Apropierea iernii începe să le dea fiori reci orădenilor rămaşi fără soluţii de încălzire. Reprezentanţii a 10 familii din Ioşia Veche le-au cerut joi consilierilor locali ca imobilele lor să rămână branşate la Termoficare. Potrivit unei Hotărâri a Consiliului Local din aprilie 2025, reţeaua, veche de 40 de ani, urma să fie dezafectată. Mai mult, imediat după ieşirea din punctul termic, conducta traversează curtea unui riveran care a cerut prin instanţă obligarea Termoficării la îndepărtarea ei de pe proprietatea sa.
08:10
TIFF Oradea a început cu sala plină, covor roşu şi hohote de râs la „Eu, tu şi cei din mintea noastră” (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a 8-a ediţie a TIFF Oradea a debutat vineri seara, la Teatrul Regina Maria, cu o gală care a umplut sala şi cu proiecţia comediei italiene „Eu, tu şi cei din mintea noastră”, regizată de Paolo Genovese, autorul succesului internaţional „Perfect Strangers (Perfetti sconosciuti)”. În preambulul proiecției, spectatorii au pășit pe covorul roşu, s-au fotografiat la panoul TIFF şi au socializat în foaier, unde au fost întâmpinați cu vin spumant şi ciocolată, totul într-o atmosferă festivă.
00:40
CSM Oradea s-a impus cu 20-5 în derby-ul local al poloului orădean, disputat vineri seara la Bazinul Ioan Alexandrescu # Bihoreanul
Derby-ul poloului orădean, jocul dintre CSM şi CSU, a deschis noua ediţie a Superligii Naţionale. Disputa a avut loc vineri seara la Bazinul Ioan Alexandrescu şi s-a încheiat cu victoria clară a campionilor, care s-au impus cu scorul de 20-5. Filip Gardasevic a fost din nou cel mai eficace jucător, cu 6 goluri înscrise, în timp ce Ivan Gusarov a avut şi el 5 reuşite.
Ieri
21:20
FOTO - În Oradea a început One Big Jump, festivalul care-și propune să facă orașul „pet friendly” și să stabilească 3 recorduri Guinness # Bihoreanul
Festivalul One Big Jump, aflat la prima ediție, a debutat vineri după amiaza în parcul Cetății din Oradea. Evenimentul fondat de cunoscuta antrenoare Kinga Sebestyén este dedicat iubitorilor de animale, în special stăpânilor de câini, care se adună în centrul orașului alături de patrupedele lor. One Big Jump promovează ideea ca Oradea să devină un oraș „pet friendly”, organizatorii propunându-și totodată să bifeze în acest weekend nu mai puțin de 3 recorduri Guinness.
20:40
Marșul mănușilor albe: Ziua Internațională a Surzilor, sărbătorită la Oradea inclusiv cu un cântec compus în... limbajul semnelor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 90 de persoane cu deficiențe de auz, alături de reprezentanți ai unor asociații partenere, s-au strâns, vineri după amiază, la Primăria Oradea, unde au organizat un așa zis marș al mănușilor albe și o întâlnire menite să celebreze Ziua Internațională a Surzilor. Între altele, persoanele surdo-mute au putut urmări și un video realizat în limbajul semnelor de o bihoreancă, și ea membră a comunității lor.
19:20
Scandal între AUR România și AUR Republica Moldova: partidul lui Simion anunță retragerea din alegerile de peste Prut, formațiunea lui Volosatîi spune că rămâne în cursă # Bihoreanul
O ruptură a apărut între Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România și AUR Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare de peste Prut, scrie G4Media.ro, care citează comunicate transmise de cele două formațiuni. AUR România, condus de George Simion, a anunțat că nu va mai participa la scrutin, însă AUR Republica Moldova a replicat că formațiunea de peste Prut rămâne înscrisă în alegeri.
18:30
Un târg al locurilor de muncă în domeniul energiei regenerabile va avea loc în octombrie la Oradea Arena # Bihoreanul
Bihorenii care caută un loc de muncă în domeniul energiilor regenerabile sunt așteptați în 22 octombrie, între orele 09:00 - 17:00, la Oradea Arena (zona Auchan, str. Ogorului), la un târg dedicat oportunităților de angajare în acest sector.
17:20
Iubitorii legumelor și fructelor de proaspete, de casă, au, începând de vineri, un nou loc de unde se pot aproviziona cu bunătăți. S-a deschis piața agroalimentară din comuna Borș, unde localnicii scot tot ce au mai bun la tarabe, de la fructe și legume făcute acasă până la murături și alte mâncăruri delicioase.
17:10
Noul Audi A6 a sosit la D&C Oradea, aducând cu el un echilibru impresionant între putere, tehnologie și confort. Este automobilul conceput pentru cei care își doresc mai mult decât o mașină: o experiență premium la fiecare drum.
17:00
Prima reacție a Ministerului Sănătății după tragediile de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Ce amenzi au fost aplicate # Bihoreanul
Ministerul Sănătății a anunțat vineri, într-o primă reacție după cazul revoltător de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens, iar în acea unitate medicală s-au înregistrat 6 decese. Se arată de asemenea că au fost aplicate primele amenzi pentru personal și unitatea sanitară, iar ministrul Alexandru Rogobete subliniază că urmează demiteri dacă se vor găsi persoane vinovate de mușamalizarea sau neraportarea infecțiilor.
15:50
Tinerii spadasini orădeni sunt angrenaţi, de sâmbătă şi până marţi, în întrecerile Cupei României pentru juniori şi cadeţi, organizate la Craiova, unde antrenorul Andrei Timoce va participa cu sportivii de la LPS Bihorul. Ulterior, acesta va lua parte, în noiembrie, la competiţia similară rezervată seniorilor, ce va avea loc la Bucureşti şi unde va participa cu sportivele de la CSM Oradea.
14:50
Soția lui Călin Popescu-Tăriceanu își prezintă la Oradea picturile cu „Lumini de flori” # Bihoreanul
Loredana Popescu-Tăriceanu, cea de a cincea parteneră a fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, vine la Oradea, unde își va prezenta creațiile de pictură în acuarelă reunite în expoziția „Lumini de flori”. Alături de artistă, la vernisajul din 4 octombrie de la Muzeul Țării Crișurilor, va fi și celebrul creator Livio Helfer, care a produs o ediție limitată de 12 ceasuri de lux ilustrate pe cadran cu câteva dintre picturile artistei.
14:00
Situație revoltătoare în cel mai mare spital pediatric din Moldova. Șase copii au murit, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens în secția de Terapie Intenstivă (ATI) a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. În total, opt copii au fost infectați.
13:00
Ministerul Educației vrea să premieze elevii cu media 10 la examenele naționale: 2.000 sau 5.000 lei pentru fiecare # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din vara acestui an. Conform documentului, absolvenții de gimnaziu care au obținut media 10 la Evaluarea națională 2025 vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au promovat cu media 10 bacalaureatul câte 5.000 de lei.
12:50
Oradea Transport Local S.A. vine ȋn sprijinul călătorilor care utilizează linia 15 suplimentând numărul de curse astfel: plecări din Piaţa Cetăţii (ANAF) la orele 10:30 şi 11:30; plecări din Podgoria, la orele 10:55 şi 11:55. De asemenea s-au ȋnfiinţat două staţii.
12:30
Fotbaliştii de la FC Bihor vor juca în acest sfârşit de săptămână la Bistriţa, acolo unde vor încerca să-şi continue seria rezultatelor pozitive şi să se menţină pe primele locuri ale clasamentului. Antrenorul Erik Lincar, care îşi va ispăşi cu acest prilej ultima etapă de suspendare, consideră că meciul de sâmbătă de la ora 11 se anunţă foarte dificil, iar echipa din Bistriţa este foarte bine organizată. Lincar îşi doreşte „un arbitraj echitabil”. Jocul nu va fi televizat, dar clubul orădean încearcă să asigure suporterilor vizualizarea meciului pe pagina de Facebook.
11:40
Termoficare Oradea primeşte o mega-subvenție de 10 milioane lei pentru plata certificatelor de poluare # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a rectificat în şedinţa de joi bugetul local pentru anul în curs cu suma de 11,5 milioane lei, ca urmare a creşterii veniturilor oraşului. Cea mai mare parte, adică 10 milioane lei, vor fi alocaţi către Termoficare Oradea, pentru plata certificatelor de poluare pe care trebuie să le depună până la 30 septembrie.
10:50
Război clasat: DNA Oradea a închis dosarul privind licitația pentru reabilitarea Corso-ului # Bihoreanul
Scandalul recent între firmele Flodor Transcom, patronată de liberalul Gheorghe Neag, și Construcții Bihor, a unui alt liberal, Gavrilă Ghilea, care s-au bătut pentru reabilitarea străzii pietonale Republicii, a fost tranșat de procurorii DNA Oradea.
10:00
În sfârșit! Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea va fi inaugurată marți. Cum arată și cât a costat? (FOTO) # Bihoreanul
Parcarea supraetajată, cu 561 de locuri, de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor va fi inaugurată săptămâna viitoare, cel mai probabil marți. Primarul Florin Birta a anunțat joi, în plenul Consiliului Local Oradea, că parkingul va fi dat în folosință până la sfârșitul lunii septembrie. Costul lucrărilor a fost suplimentat cu 4,5 milioane lei.
09:30
Fă mișcare, nu „ping-pong” cu scuzele! Încă mai poți vota proiectul care aduce tenisul de masă în jurul blocurilor din Oradea # Bihoreanul
Au mai rămas câteva zile în care orădenii și persoanele care lucrează în Oradea pot vota proiectele favorite în programul de bugetare participativă derulat de Primărie. Una dintre inițiativele care poate fi susținută propune amplasarea în jurul blocurilor din oraș a unor mese rezistente pentru practicarea ping-pong-ului, un sport facil de practicat, care nu necesită pregătire riguroasă și nici echipamente speciale, dar antrenează deopotrivă corpul și creierul.
09:00
Ministrul Transporturilor anunță: de luni se poate lucra pe întreg lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (FOTO) # Bihoreanul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, pe Facebook, că de luni, 29 septembrie, constructorii vor putea lucra pe întreaga lungime a lotului Chiribiș-Biharia, de 28,5 kilometri, parte a Autostrăzii Transilvania.
08:50
Handbal: CSM Oradea a câştigat şi primul joc de acasă din noua ediţie a campionatului Diviziei A şi a urcat pe primul loc # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a debutat cu victorie şi pe teren propriu în noua ediţie de campionat. Joi seară, la Arena Antonio Alexe, formaţia bihoreană s-a impus cu scorul de 37-32 în faţa celor de la AHC Potaissa Turda II şi a urcat pe primul loc în serie. La final, antrenorul Cosmin Liberţ s-a arătat însă nemulţumit de evoluţia individuală a elevilor săi, spunând că jocul lor poate fi mult mai bun.
08:00
Pândă la coș: Poliția Locală, alertată pentru că tot mai mulți orădeni aruncă mizerii în jurul coșurilor stradale # Bihoreanul
Lăcomia sau lenea unor orădeni transformă străzile din Oradea în tomberoane. Pentru că tot mai mulți oameni aruncă gunoaie menajere în coșurile stradale sau în jurul lor, în loc să le pună în propriile pubele, Poliția Locală va face mai multe controale pe arterele orașului. Cei prinși vor fi amendați cu sume mult mai mari decât ar plăti pentru factura de salubritate.
00:50
Bolojan nu trebuie să demisioneze dacă pachetele de reformă sunt respinse de CCR, crede președintele Nicușor Dan # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a respins, joi seara, ipoteza că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vreunul din pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar va fi respins la Curtea Constituțională. Șeful statului consideră că a existat bună credință în a formula texte de lege constituționale, dar „se întâmplă în viață, în știința juridică, ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie”.
00:20
Nicușor Dan: Călin Georgescu a fost omul rușilor la alegerile din 2024. Nu a fost un „călăreț singuratic”, ci a avut o rețea finanțată de Moscova # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, în cadrul unui interviu, că are certitudinea despre Călin Georgescu că a fost omul rușilor la alegerile prezidențiale, că „în momentul acesta suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” și că el mai are „niște elemente care încă n-au fost făcute publice”.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Barajul Leșu va avea un sistem de monitorizare cu fibră optică, care va detecta rapid orice infiltrație (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a Barajului Leșu, cel mai important obiectiv hidrotehnic din Munții Apuseni bihoreni, avansează mai rapid decât era planificat. Administrația Bazinală de Apă Crișuri anunță că șantierul a depășit un stadiu fizic de 40%, peste graficul contractat, iar zilele acestea a început montarea unei geomembrane de impermeabilizare de ultimă generație, produsă în Italia, care va proteja corpul barajului de infiltrații.
19:10
La vremuri noi, tot noi: Consiliul Local Oradea a aprobat noile Consilii de Administrație ale ADP, ADLO și CAO. Consilier UDMR: „De ce nu știm CV-urile?” # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat joi, la propunerea primarului Florin Birta, noile Consilii de Administrație ale mai multor societăți subordonate municipalității: Administrația Domeniului Public, Agenția de Dezvoltare Locală și Compania de Apă. Structurile de conducere ale celor trei societăți sunt formate în proporție de circa 80% din membrii care au făcut parte și CA-urile provizorii ale acelorași societăți municipale.
18:50
Carne crudă servită unor elevi din Oradea. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la cantină, directoarea spune că a fost un incident izolat # Bihoreanul
Situație neplăcută la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde o clasă de elevi a primit, la masa de prânz, carne insuficient gătită, spre nemulțumirea părinților. În timp ce unii dintre părinți au decis să nu-și mai lase copiii să mănânce hrana primită la școală, directoarea Antonia Nica spune că incidentul a fost unul izolat, provocat de faptul că respectiva clasă a anunțat târziu prezența la masa de prânz.
18:20
După ce a câştigat SuperCupa României şi Cupa României, echipa de polo CSM Oradea îşi începe în acest weekend şi parcursul în noua ediţie a campionatului Superligii Naţionale. Debutul va avea loc vineri seară, de la ora 19, cu derby-ul local, împotriva celor de la CSU Oradea. Jocul este programat la Bazinul Ioan Alexandrescu, iar intrarea spectatorilor va fi liberă.
18:00
Guvernul a aprobat un credit de 300 milioane euro, pentru cofinanțarea proiectului de 1,9 miliarde euro al căii ferate Cluj – Episcopia Bihor # Bihoreanul
Eterna și fascinanta României... Guvernul a anunțat în cea mai recentă reuniune, joi, adoptarea unui proiect de lege pentru aprobarea unui credit semnat încă de anul trecut și necesar cofinanțării proiectului de modernizare și electrificare a liniei ferate Cluj Napoca – Episcopia Bihor. Proiectul a fost început cu doi ani în urmă și trebuia finalizat anul viitor în august, iar faptul că abia acum a fost promovat proiectul legislativ spune totul despre ritmul de lucru al CFR, titularul proiectului.
17:40
Liderul Bisericii Greco-Catolice din România, Cardinalul Lucian Mureșan, a încetat din viață joi, la vârsta de 94 de ani. „Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România, a trecut la Domnul”, a anunțat Biserica Română Unită cu Roma. Și Administrația prezidențială a trimis un mesaj de condoleanțe din partea președintelui Nicușor Dan.
17:20
Oradea alocă 1,1 milioane de lei pentru „Orașul faptelor bune” cu Radio ZU. Consilier PSD: „Nu este cea mai inspirată decizie. Am ajuns subiect de prime-time” (VIDEO) # Bihoreanul
După ce fondurile alocate de Oradea pentru organizarea unei noi ediții a FestiFall au devenit un subiect dezbătut în media națională, joi Consiliul Local a aprobat redistribuiri de sume în bugetul APTOR, astfel încât să fie introdus un nou eveniment în agenda locală, o nouă ediție a campaniei „Orașul faptelor bune”, care se va organiza din nou în centrul orașului, cu o contribuție substanțială din banii orădenilor: 1,12 milioane de lei.
17:00
Scene cutremurătoare în comuna bihoreană Tinca. O femeie de 44 de ani a fost închisă cu zilele în casa concubinului și bătută în repetate rânduri, inclusiv pe stradă și în incinta unui magazin. După ce a fost reținut de polițiști, agresorul, un bărbat de 36 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
16:50
Prețul alimentelor de bază, plafonat până în luna martie. Bolojan: „Soluția reală este să producem mai mult și mai bine” # Bihoreanul
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă 6 luni, adică până în 31 martie 2026. Măsura, menită să protejeze puterea de cumpărare a populației, în special a persoanelor cu venituri reduse, a fost luată după discuții aprinse în Coaliție. „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung. Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România”, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:20
Orădenii şi bihorenii sunt invitați în acest weekend să alerge pentru sănătatea lor. Astfel, sunt aşteptaţi duminică, de la ora 10, pe pista de alergare din incinta Bazei Sportive Antonio Alexe din cartierul orădean Ioșia, unde se va desfăşura o nouă ediţie a Crosului Inimă de Leu. Evenimentul îşi propune să sublinieze importanța pe care o are mișcarea pentru sănătate.
15:50
Universitatea din Oradea, între primele 10 din țară în clasamentul QS World University Rankings # Bihoreanul
Universitatea din Oradea și-a consolidat poziția în topul celor mai bune instituții de învățământ superior din România, potrivit celui mai recent clasament QS World University Rankings 2026, dat publicității zilele trecute. În ierarhia națională, universitatea orădeană ocupă locul al zecelea.
15:20
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 26, sâmbătă, 27 şi duminică, 28 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
15:10
Analiză Storia: Cele mai ieftine garsoniere se găsesc în orașele din sud-vestul țării. Vezi cum stă Oradea la acest capitol! # Bihoreanul
Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară. Garsoniere: de la 130 € în Arad și 138 € în Craiova; în București de la 187 €,Două camere: de la 250 € în Arad și 270 € în Oradea; în București de la 350 €, Trei camere: de la 280 € în Arad și 285 € în Craiova; în București de la 480 €.
