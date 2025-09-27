Alex Dobre, din nou în fața galeriei după victoria Rapidului cu Petrolul » Ce s-a întâmplat
Gazeta Sporturilor, 27 septembrie 2025 22:50
Imediat după ultimul fluier din „Primvs Derby”, la finele căruia Rapid s-a impus la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Pașcanu, ploieștenii au dat tonul scandărilor rasiste, apoi i-au apostrofat, din nou, pe jucători. Alex Dobre a fost chemat în fața galeriei, cu care „a făcut pace” în urma incidentelor de la finalul meciului din Giulești, 0-1 cu Hermannstadt, în urma căruia căpitanul echipei a fost înjurat de câțiva suporteri. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
23:20
Costel Gâlcă, imediat după ce Rapid a câștigat la limită cu Petrolul: „Nu și-au creat nicio ocazie” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi în victoria reușită în deplasare cu Petrolul, scor 1-0.În urma eșecului suferit acasă în etapa precedentă, scor 0-1 cu Hermannstadt, tehnicianul și-a criticat jucătorii pentru modul cum au abordat partida, după ce giuleștenii au condus cu 1-0, însă au fost întorși în minutele de prelungire. ...
Acum 15 minute
23:10
Ion Jianu a decedat » Fostul jurnalist a scris șapte cărți despre Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Scriitorul Ion Jianu, fost jurnalist, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut atât de familia sa, cât și de clubul pe care l-a iubit și căruia i-a dedicat multe cărți, Universitatea Craiova.Ion Jianu, unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți jurnaliști din Craiova, a murit în această dimineață. ...
Acum 30 minute
23:00
Paul Papp a dat de pământ cu arbitrul Bîrsan: „A prins o ură pe mine, e arogant! Ce să fac, să-mi tai mâna? I-a spus lui Grozav că a greșit!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid 0-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul gazdelor, a oferit prima reacție după eșecul de la Ploiești. Acesta s-a luat de „centralul” Marcel Bîrsan din cauza manierei de arbitraj.În minutul 23, mingea l-a lovit în mână pe Papp, arbitrul a dictat lovitură liberă din care a ieșit golul lui Pașcanu.Apărătorul susține că a avut brațul lipit de corp, nu avea unde să-l ducă. ...
Acum o oră
22:50
Alex Dobre, din nou în fața galeriei după victoria Rapidului cu Petrolul » Ce s-a întâmplat # Gazeta Sporturilor
Imediat după ultimul fluier din „Primvs Derby”, la finele căruia Rapid s-a impus la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Pașcanu, ploieștenii au dat tonul scandărilor rasiste, apoi i-au apostrofat, din nou, pe jucători. Alex Dobre a fost chemat în fața galeriei, cu care „a făcut pace” în urma incidentelor de la finalul meciului din Giulești, 0-1 cu Hermannstadt, în urma căruia căpitanul echipei a fost înjurat de câțiva suporteri. ...
22:50
22:40
Scandal în tribune la Petrolul - Rapid! A fost nevoie de intervenția jandarmilor # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid a fost un derby plin de tensiune pe „Ilie Oană”. Giuleștenii s-au impus la limită, scor 1-0, în urma reușitei semnate de Alexandru Pașcanu (26 de ani) în minutul 24. Tensiunea s-a simțit și în tribune, iar doi suporteri au fost ridicați de jandarmi.Ce s-a întâmplat? La finalul primei reprize jandarmii au evacuat doi suporteri din stadion, iar reporterii GSP au surprins momentul.VIDEO. ...
22:40
Israel-Premier Tech, convinsă să nu participe în Giro dell’Emilia, după presiunile la adresa organizatorilor: „Guvernul israelian comite crime serioase” # Gazeta Sporturilor
Echipa israeliană de ciclism Israel-Premier Tech nu va participa la ediția din acest an a Giro dell’Emilia, după ce organizatorii au purtat mai multe discuții cu liderii echipei, explicându-le că s-au făcut presiuni și că au fost amenințați cu proteste care ar putea afecta bunul mers al cursei. ...
22:30
Acum 2 ore
22:20
A plecat discret, cum a și trăit. Fără zgomot, fără cuvinte mari, așa cum pleacă doar oamenii care nu au avut nevoie de lumina reflectoarelor ca să strălucească.Nea Nelu Jianu nu a fost doar un ziarist, ci un povestitor al Craiovei, un om care a adunat mii de istorii, mii de pagini, mii de interviuri. A fost omul care a scris fotbalul craiovean, pe bune, cu dragoste și cu răbdare. ...
22:20
Ianis Stoica (22 de ani), mijlocașul stânga transferat de Estrela Amadora de la Hermannstadt, a înscris pentru a doua oară din momentul transferului în Portugalia.Echipa lui a învins-o pe teren propriu pe AFS, scor 3-0, în etapa 7 din campionatul Portugaliei. Românul a înscris golul 2 pentru Estrela după ce a îndeplinit o formalitate.FOTO. ...
22:00
Eugen Neagoe „a luat foc” la finalul primei reprize dintre Petrolul și Rapid » Dialog încins cu Marcel Bîrsan pe tunel # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani) a fost un car de nervi la debutul său pe banca tehnică a celor de la Petrolul Ploiești, pe teren propriu, contra Rapid. Oaspeții au intrat cu un avantaj de un gol la pauză, iar tehnicianul „lupilor galbeni” i-a cerut socoteală în drumul către vestiare „centralului” Marcel Bîrsan. ...
21:50
CSM Corona Brașov, a 3-a echipă din România care va juca în grupele FIBA Europe Cup » Victorii clare contra campioanei Ucrainei # Gazeta Sporturilor
CSM Corona Brașov a învins-o de două ori pe BC Dnipro, 83-69 și 95-64, și s-a calificat în grupele FIBA Europe Cup, fiind a treia reprezentantă a României în a patra competiție continentală ca valoare. ...
21:50
Toate mesajele galeriilor din Petrolul - Rapid » Ironie nemiloasă la adresa lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Rapid a fost unul dintre derby-urile etapei 11 din Superliga. Galeriile celor două echipe s-au întrecut în mesaje afișate pe stadion, iar unul dintre ele l-a vizat direct pe Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor.Reporterii GSP au surprins toate detaliile din tribune și peluze la meciul de pe „Ilie Oană”. A ieșit spectacol la Ploiești, acolo unde Alexandru Pașcanu a deschis scorul în minutul 24.GALERIE FOTO. ...
21:40
Derby-ul capitalei Spaniei, dintre Atletico și Real, a fost un meci superb, încheiat cu victoria trupei lui Diego Simeone, 5-2. La începutul meciului, s-a egalat un record individual.Concret, legendarul mijlocaș al celor de la Atletico, Jorge Resurreccion Merodio, cunoscut mai bine drept Koke (33 de ani), l-a egalat pe fostul căpitan al Realului, Sergio Ramos, într-un top aparte. ...
Acum 4 ore
21:20
Blănuță, „terorizat” în Ucraina! Ce s-a întâmplat la ultimul meci pentru Dinamo Kiev # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titularizat într-un meci „nebun”. Dinamo Kiev, formația lui, a remizat pe terenul celor de la Karapty Lvov, scor 3-3, în etapa 7 din campionatul Ucrainei.Vârful a fost schimbat în minutul 71 cu Eduardo Guerrero, atunci când echipa lui conducea cu 3-2.Reconfirmat la echipă, cel puțin temporar, de patronul Surkis, Blănuță a fost din nou ținta fanilor lui Dinamo din cauza postărilor sale pro-ruse, descoperite înaintea sosirii la Kiev. ...
21:00
SHOW în startul partidei dintre Petrolul și Rapid » „Lupii”, coregrafie cu tentă rasistă + inspirație din „Războiul Stelelor” # Gazeta Sporturilor
Spectacol total în debutul partidei dintre Petrolul și Rapid, episodul cu numărul 132 din „Primvs Derby”. Suporterii prahovenilor și cei ai giuleștenilor au încins duelul încă din primul minut. Cele două grupări ale suporterilor prahoveni, Peluza Latină și Peluza „Ilie Oană” au afișat și două scenografii de amploare - pânze uriașe pe suprafața celor două peluze. ...
20:30
Mihai Stoica: „A venit mutilat complet, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, admite că nu s-a mai confruntat de-a lungul timpului cu o situație precum cea de joi, atunci când campioana s-a deplasat în Olanda, pentru meciul cu Go Ahead Eagles, din grupa principală de Europa League.Ce s-a întâmplat? Mihai Lixandru (24 de ani) a făcut deplasarea, urma să fie pe banca de rezerve, însă a fost operat de urgență de apendicită. ...
20:20
Răsturnare: NU joacă în FCSB - Oțelul: „Am decis după antrenamentul din seara asta” # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut (26 de ani) nu va juca în FCSB - Oțelul Galați, partidă care contează pentru etapa 11 din Superliga. Anunțul a fost făcut Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României. Asta deși Elias Charalambous (45 de ani) explicase în conferință faptul că fotbalistul este apt de joc. ...
20:10
Gâlcă n-a stat pe gânduri după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului » Decizia luată în legătură cu căpitanul # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul lui Rapid, a luat decizia de a-l scoate din „primul 11” pe căpitanul Alex Dobre (27 de ani) la meciul cu Petrolul Ploiești, după ce etapa trecută jucătorul a intrat în conflict cu suporterii de pe Giulești.În meciul anterior, disputat acasă, Rapid a pierdut pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt, scor 1-2, consemnând primul eșec din acest sezon din Superliga. ...
20:10
Roger Federer și Rafael Nadal, împreună pe terenul de golf pentru un mesaj important # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) și Rafael Nadal (39 de ani) au transmis un mesaj de sprijin pentru Echipa Europei din Ryder Cup, o prestigioasă competiție de golf masculin organizată din doi în doi ani.Roger Federer și Rafael Nadal se bucură de retragere, cei doi fiind filmați împreună pe un teren de golf din Mallorca. Elvețianul și spaniolul au transmis vineri un mesaj video de susținere pentru echipa Europei înainte de începerea Ryder Cup. ...
20:00
Eric Bicfalvi și-a găsit echipă » Unde a ajuns fostul jucător de la FCSB și Dinamo # Gazeta Sporturilor
Eric Bicfalvi (37 de ani) nu a stat foarte mult timp fără angajament. Legitimat ultima dată la Oțelul Galați, atacantul se va întoarce în țara unde a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale, Rusia. Dar va evolua într-un campionat altfelPotrivit presei rusești, citată de sport.ro, Bicfalvi a fost ofertat de SindEkat, o echipă din Football Media League. Aceasta din urmă reprezintă o competiție semiprofesionistă din Rusia, ce a fost înființată în 2022. ...
20:00
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul dreapta de la Gaziantep, a avut parte de un moment umilitor în meciul de sâmbătă. Echipa lui a remizat pe teren propriu cu Samsunspor, scor 2-2, în etapa 7 din campionatul Turciei.Internaționalul român a fost titularizat de antrenorul Burak Yilmaz alături de Alexandru Maxim (35 de ani). ...
19:50
19:30
Manchester United a pierdut împotriva lui Brentford, 1-3, și a ajuns la 3 înfrângeri în 6 etape în Premier League. După încheierea partidei, antrenorul oaspeților, Ruben Amorim, a analizat desfășurarea meciului.Portughezul în vârstă de 40 de ani a descris modul în care au fost primite golurile și incapacitatea echipei de a reacționa atunci când s-a aflat în dezavantaj. Pentru el, "diavolii roșii" nu au reușit niciodată să-și "impună jocul". ...
19:30
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea (55 de ani), fostul acționar majoritar de la Dinamo, e convins că eliminarea celor de la FCSB de către Shkendija, din preliminariile Ligii Campionilor, reprezintă cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc.Campioana României a fost eliminată surprinzător de formația din Macedonia de Nord în turul doi preliminar din Liga Campionilor, la sfârșitul lunii iulie.A pierdut turul cu 1-0 și returul de pe Arena Națională cu 2-1. ...
19:30
Conducătorul și-a pus la punct antrenorul după discursul de azi: „A bătut câmpii!” # Gazeta Sporturilor
La finalul meciului de astăzi, contra CS Tunari, antrenorul Politehnicii Iași, Anthony „Tony” Da Silva, a dat câteva declarații ciudate, spunând că i s-au cerut bani pentru a se scrie pozitiv despre el.Gazeta Sporturilor a încercat să afle cine a făcut solicitarea despre care a vorbit portughezul, cerând o poziție oficială din partea clubului. ...
19:30
UMILINȚĂ în Atletico - Real Madrid, derby fenomenal cu 7 goluri! Oaspeții, primul eșec din acest sezon # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid a învins-o în derby pe Real, scor 5-2, în etapa 7 din La Liga. A fost o partidă plină de evenimente, iar elevii lui Xabi Alonso au suferit primul eșec din acest sezon.Gazdele au început „ca din tun” partida. Giuliano Simeone i-a centrat perfect lui Le Normand, iar acesta a înscris cu o lovitură de cap (14). Real a întors scorul într-un interval de 11 minute. ...
Acum 6 ore
19:10
Jannik Sinner a trecut printr-o sperietură, dar s-a calificat în sferturi de finală la Beijing # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este în sferturi de finală la turneul de la Beijing, după ce a căzut pe gleznă și a pierdut un set în meciul cu Terence Atmane (23 de ani, 68 ATP), partidă pe care a câștigat-o cu 6-4, 5-7, 6-0.Jannik Sinner merge mai departe în turneul de la Beijing, unul de categorie ATP 500, având unele mici probleme. El a fost testat de francezul Terence Atmane, cel pe care îl învinsese în semifinale la Cincinnati cu 7-6 (4), 6-2. ...
19:00
Jose Mourinho, la 25 de ani de antrenorat: „Nu m-am simțit niciodată un geniu… provocator poate puțin” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani) a asigurat că dorința de a munci nu s-a schimbat, a amintit o conversație cu Sir Alex Ferguson și a reiterat dorința de a se bucura de victorii.Antrenorul Benficăi a sărbătorit recent 25 de ani de când este antrenor principal, dar, conform propriilor sale spuse, dorința de a antrena rămâne intactă, scrie abola.pt. ...
18:50
Maturitatea Mirrei Andreeva, după un sezon cu suișuri și coborâșuri: „Învăț să fiu mai blândă cu mine, să nu mă judec aspru” # Gazeta Sporturilor
După calificarea în turul al treilea de la Beijing, Mirra Andreeva (18 ani, 5 WTA) a oferit un interviu mai amplu, în care a discutat și despre sezonul cu suișuri și coborâșuri pe care l-a avut, ea nereușind să mai performeze la același nivel după Roland Garros. ...
18:30
Carlos Alcaraz, recuperare miraculoasă, e în sferturi de finală la Tokyo: „Am cel mai bun fizioterapeut din lume” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a trecut peste problemele de la glezna stângă și s-a calificat în sferturi de finală la Tokyo, învingându-l pe belgianul Zizou Bergs (26 de ani, 45 ATP) cu 6-4, 6-3.Carlos Alcaraz continuă în turneul de la Tokyo, unul de categorie ATP 500, după un prim tur în care s-a ales cu o accidentare la glezna stângă. ...
18:20
Revine la FCSB după 3 meciuri! Anunțul lui Charalambous » Dar campioana are alt absent: „Va lipsi două-trei săptămâni” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Oțelul Galați, în etapa 11 din Superliga. Duelul a fost programat duminică, 28 septembrie, de la 20:30.Antrenorul cipriot a anunțat faptul că Adrian Șut (26 de ani), accidentat la echipa națională în meciul cu Cipru, e apt de joc și va face parte din lotul echipei. ...
18:20
Surpriză în lumea baschetului! Cel mai tânăr star de la EuroBasket 2025 a semnat cu viitoarea adversară a lui U-BT Cluj-Napoca # Gazeta Sporturilor
Miikka Muurinen (18 ani), cel mai bun tânăr jucător de la Campionatul European de baschet masculin, a luat surprinzătoarea decizie de a reveni în Europa și de a semna cu Partizan Belgrad, echipă de Euroligă și viitoarea adversară a lui U-BT Cluj-Napoca în liga ABA. ...
18:20
Adrian Mihalcea, dezamăgit de atitudinea jucătorilor după o nouă remiză: „Trebuie să fie mai raționali” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA Arad, s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi în remiza de pe teren propriu cu Csikszereda, scor 0-0.Deși arădenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, tehnicianul nu a fost mulțumit de deznodământul partidei și consideră că dacă jucătorii ar fi fost mai montați echipa sa ar fi bifat prima victorie după 6 etape în care a obținut 5 remize și o înfrângere. ...
18:00
Italia, a doua finalistă la Campionatul Mondial din Filipine, după ce a trecut de Polonia # Gazeta Sporturilor
Italia are oportunitatea de a-și apăra titlul mondial cucerit în 2022, după ce a trecut în semifinalele CM din Filipine de Polonia cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23). Adversară îi va fi Bulgaria, care s-a impus în fața Cehiei cu 3-1.Italia, campioana mondială en-titre, a controlat de la început până la final semifinala cu Polonia, liderul clasamentului mondial, cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23).Nu e prea mult timp de bucurie pentru că duminică, Italia joacă finala contra Bulgariei. ...
18:00
Rămas fără victorie în Superliga, Robert Ilyeș a răbufnit după remiza cu UTA: „Nu pot să conduc așa o echipă” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul lui Csikszereda, a răbufnit după remiza „albă” obținută în deplasare, cu UTA Arad, în etapa 11 din Superliga. Echipa din Miercurea Ciuc nu a reușit să profite de avantajul numeric, după ce Marius Coman a fost eliminat în minutul 44.Nou promovotata Csikszereda este în continuare fără victorie în Superliga, având un bilanț de 5 remize și 5 înfrângeri. Trupa lui Ilyeș mai are de jucat o restanță, cu vicecampioana CFR Cluj. ...
17:40
Lorenzo Musetti, plin de regrete după niște comentarii la adresa fanilor chinezi: „Modul în care m-am exprimat a fost greșit și nepotrivit” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) și-a prezentat scuzele fanilor chinezi, după niște comentarii făcute în timpul meciului de la Beijing cu Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 36 ATP), care au fost considerate rasiste de urmăritorii tenisului din țara asiatică.După înfrângerea dureroasă din finala turneului de la Chengdu, 3-6, 6-2, 6-7 (5) vs. ...
17:30
Alex Pop ridică și mai mult nivelul așteptărilor dinamoviștilor: „Cred și sper. De ce nu?!” # Gazeta Sporturilor
Alex Pop, 25 de ani, este de părere că Dinamo se poate bate pentru podium, poate chiar și pentru titlu, el dorindu-și să ajungă cu „haita” în cupele europeneAlex Pop, 25 de ani, a fost din nou decisiv pentru Dinamo. S-a întâmplat și la Cluj, când a intrat în ultimul sfert de oră și a marcat golul victoriei cu U, a repetat isprava și vineri seară, în Bănie, când a fost aruncat din nou în luptă pe final și a adus golul egalizator, în remiza, 2-2, cu Universitatea. ...
Acum 8 ore
17:20
Atletico Madrid - Real Madrid, derby-ul etapei 7 din La Liga, se joacă ACUM. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Vinicius Jr. vrea să își confirme revirimentul, după ce a fost omul meciului în victoria lui Real Madrid cu Levante (4-1). Brazilianul de 25 de ani încearcă să-i dea primul gol lui Atletico în La Liga. ...
17:00
Dezastru pentru Manchester United: a treia înfrângere din 6 meciuri în Premier League! # Gazeta Sporturilor
Manchester United a pierdut din nou în Premier League, scor 1-3, pe terenul lui Brentford, în fața a 17.193 de spectatori. Formația lui Ruben Amorim (40 de ani) a ajuns astfel la al treilea eșec din actuala stagiune, adică jumătate din partidele disputate până acum.Partida a început prost pentru „diavoli”. Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Igor Thiago, care a profitat de o greșeală a lui Harry Maguire la offside. ...
16:50
I-a lăsat mască pe jurnaliști, după duelul din Liga 2: „Nu sunt o curvă, nu mă vând! Să le spunem adevărul oamenilor” # Gazeta Sporturilor
Poli Iași s-a impus astăzi în fața celor de la Tunari, scor 2-0, în etapa #8 din Liga 2. La conferința de presă Tony da Silva, antrenorul ieșenilor, a avut o reacție neașteptată.Tehnicianul ieșenilor a vorbit despre jocul echipei sale, iar la finalul conferinței a răbufnit. „Niciodată Tony nu o să plătească, nu o să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă”, a spus antrenorul, nefiind clar la ce sau la cine se referă. ...
16:40
Ștefan Baiaram, mesaj pentru olteni: „Rămân”. Ce spune despre primul meci din grupa Conference League # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, 22 de ani, spune că el și coechipierii nu sunt afectați de al doilea meci consecutiv fără victorie în campionat și a transmis că abia din iarnă încolo se va gândi la un transfer externUniversitatea Craiova - Dinamo s-a încheiat 2-2, doar un punct pentru fiecare dintre cele două rivale. Oltenii au meci joi, pe 2 octombrie, în Polonia, cu Raków Częstochowa în primul meci din grupa Conference League. ...
16:20
„Ne certam între noi: cine e mai frumos, eu sau tu? Ne-am dus peste Mircea Lucescu, iar el era gol, abia ieșise din duș” # Gazeta Sporturilor
Ibrahim Uzulmez, fostul internațional turc și lider al lui Beșiktaș, a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum Mircea Lucescu i-a modelat cariera. A rememorat și un moment amuzant cu românul pe post de „judecător”Tot strângând material pentru documentarul Il Luce. Maestrul, am realizat ce impact uriaș a avut asupra multor fotbaliști străini pe care i-a călăuzit în carieră. Fiindcă nu le-a fost doar un antrenor. A fost ceva mai mult. ...
15:40
Naționala României se mută la Ploiești, pentru duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 # Gazeta Sporturilor
Meciul echipei naționale a României cu San Marino din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 a fost programat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești pe 18 noiembrie de la ora 21:45. Este ultimul meci din preliminarii.Așadar, naționala României se mută de pe Arena Națională la acțiunea din noiembrie. Anunțul a fost făcut de cei de la CSM Ploiești. ...
15:30
Președinte legendar al Ferrari: „Max Verstappen este cel mai bun, nu face niciodată greșeli!” # Gazeta Sporturilor
Fostul președinte al Scuderiei Ferrari, Luca di Montezemolo, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Max Verstappen, pe care îl consideră pilotul numărul unu din Formula 1. Italianul în vârstă de 78 de ani a declarat că, dacă ar fi încă la conducerea Ferrari, l-ar fi angajat imediat pe olandez. ...
15:30
Antrenorul Bosz a explicat de ce Dennis Man joacă așa puțin la PSV Eindhoven: „Știu asta din experiența mea” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man n-a reușit să adune decât 100 de minute în total din cele șase meciuri la care a fost convocat la campioana din Țările de Jos. Extrema dreaptă e anunțată iar rezervă pentru jocul de diseară de la Rotterdanm Excelsior - PSV Eindhoven.Doar zece minute a contat Man în ultimele trei partide la PSV: rezervă nefolosită cu NEC Nijmegen (3-5) și cu Ajax (2-2) plus finalul partidei din Champions League din grupă cu Union Saint Gilloise (1-3), pe teren propriu. ...
Acum 12 ore
15:10
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 48. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Beatrice Olaru, health coach, care vorbește despre cum putem adopta un stil de viață sănătos într-un mod simplu și sustenabil, explică de ce nu e bine să renunțăm la carbohidrați și de ce consecvența e mai importantă decât motivația de momentAceastă emisiune NU oferă sfaturi medicale de orice fel, ci doar prezintă experiența de viață și felul in care văd lucrurile invitații. ...
14:50
Italienii anunță că Cristi Chivu nu e deloc „provizoriu” la Inter » „Aparențele înșală, românul este exact opusul!” # Gazeta Sporturilor
Au existat și și circulă încă zvonuri că numirea lui Cristi Chivu la Inter e numai o soluție provizorie, clubul neavând altă variantă în vară. Presa italiană vine cu argumente ce contrazic teoria și dezvăluie motivele pentru care nu are rost să se discute despre revoluția antrenorului român la echipa nerazzurra.Cinci meciuri are Cristi Chivu în Serie A la Inter și niciun egal. Plus patru de încălzire la Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
14:50
Pentru prima dată în istorie! Fond de premiere uriaș în Formula 3 cu condiții speciale: „Vor fi plătiți doar dacă fac asta” # Gazeta Sporturilor
Pentru prima dată în istoria Formulei 3, primii cinci clasați vor împărți un fond de premii în valoare de 1 milion de dolari. Campionul primește 300.000 de euro, iar suma scade apoi cu câte 50.000 de euro, astfel încât al cincilea clasat să primească 100.000 de euro.Condiția pentru primirea acestor premii este ca pilotul să continue anul viitor în Formula 2. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.