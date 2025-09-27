Horoscop zilnic 28 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

08:10

Afinele sunt un fruct popular și nu degeaba. Sunt dulci, aromate și se pot consuma atât ca atare, cât și într-o mulțime de deserturi sau smoothieuri. Când le mănânci crude nu trebuie decât să le speli. Chiar dacă ești tentată să le consumi direct din cutia în care le-ai cumpărat de la magazin, trebuie totuși să le treci pe sub un jet de apă. Iată cum se spală corect afinele astfel încât să înlături toate impuritățile.