Dennis Man, în sfârșit! Assist la PSV într-un moment crucial și lecție de altruism

Sport.ro, 27 septembrie 2025 22:50

Dennis Man (27 de ani) și-a trecut în cont prima contribuție notabilă după transferul la PSV Eindhoven, sâmbătă, în meciul din Eredivisie de pe terenul lui Excelsior.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
23:10
Dulce împăcare! Alex Dobre a rămas singur cu fanii lui Rapid la finalul meciului de la Ploiești: ce a făcut fotbalistul Sport.ro
Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul Ploiești în ”Primvs Derby”.
23:10
Rapid a revenit pe locul 2, dar Gâlcă rămâne cu o mare nemulțumire: "Am suferit!" Sport.ro
Rapid a câștigat derby-ul cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, iar giuleștenii au revenit pe locul 2 în Superliga după 11 etape.
23:10
Rapid rămâne pe podium indiferent ce se mai întâmplă în această etapă! Agerpres: ”lovitură liberă acordată eronat de Bîrsan” Sport.ro
Giuleștenii au câștigat cu 1-0 la Petrolul Ploiești.
Acum 30 minute
23:00
Paul Papp l-a luat în colimator pe Marcel Bîrsan după Petrolul - Rapid: ”Băi, oameni buni, cum să faci așa ceva? Doamne, ce arogant!” Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid s-a încheiat 0-1, grație reușitei lui Alex Pașcanu din minutul 23.
Acum o oră
22:50
Dennis Man, în sfârșit! Assist la PSV într-un moment crucial și lecție de altruism Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) și-a trecut în cont prima contribuție notabilă după transferul la PSV Eindhoven, sâmbătă, în meciul din Eredivisie de pe terenul lui Excelsior.
22:50
Inter Milano joacă ACUM! Echipa lui Cristi Chivu conduce la pauză în deplasare Sport.ro
Încă un meci complicat pentru formația antrenată de fostul internațional român.
22:30
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, luat la țintă: ”În Giulești mereu e presiune, că...” Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
22:30
Scenografie spectaculoasă pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "Prințul orașului a devenit regele lumii" Sport.ro
Paris Saint-Germain joacă primul meci pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur.
Acum 2 ore
22:20
0-5 la pauză, 4-6 scor final în Bundesliga, au înnebunit nemții! Sport.ro
Spectacol în toată regula pe Borussia-Park.
22:20
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, în prim-plan: ”În Giulești mereu e presiune, că...” Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
22:00
Rapid s-a distrat în Austria! Victorie clară cu Hypo Niederoesterreich în European League Sport.ro
Giuleștencele au fost în formă în deplasarea din cupele europene.
22:00
Ianis Stoica, încă un gol în Portugalia și victorie la scor de neprezentare! Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a marcat un gol pentru Estrela Amadora în meciul din campionatul Portugaliei contra celor de la AFS, scor 3-0.
21:40
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament Sport.ro
Manchester United are parte de un start dezamăgitor de sezon. "Diavolii" au pierdut, sâmbătă, pe terenul lui Brentford, scor 1-3.
21:40
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 4 ore
21:20
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!" Sport.ro
FCSB se pregătește de meciul cu Oțelul Galați, programat duminică, de la 20:30, în etapa #11 din Superliga.
21:10
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau Sport.ro
Selecționerul României și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF) au fost prezenți pe ”Ilie Oană” la Petrolul Ploiești - Rapid.
21:10
I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune” Sport.ro
Încă una dintre fostele rivale ale Simonei Halep a agățat racheta în cui.
20:50
CSM București, eșec în grupele Champions League! Sport.ro
Campioana României a pierdut în deplasarea din Franța.
20:30
Transferul anunțat de Rapid chiar înaintea meciului cu Petrolul: "Îl luăm la iarnă!" Sport.ro
Costel Gâlcă s-a plâns în mai multe rânduri că Rapid nu a realizat toate transferurile pe care și le-a propus în vară, iar acționarul Victor Angelescu a lămurit planul giuleștenilor pentru viitorul apropiat.
20:10
Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total" Sport.ro
Federația Română de Fotbal a efectuat vineri tragerea la sorți pentru grupele Cupei României, iar reprezentatele țării noastre în cupele europene au o problemă serioasă.
20:10
Crystal Palace - Liverpool 2-1 | Rezumatul meciului din etapa a șasea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Premier League, live pe VOYO.
20:10
De ce a fost lăsat Alex Dobre pe bancă în ”Primvs Derby”. Decizia luată de Gâlcă, la o săptămână de la scandalul din Giulești Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
19:50
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund Sport.ro
Atacantul Karim Adeyemi are un început de sezon excelent.
19:50
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby” Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
Dezvăluire spectaculoasă despre Ianis Hagi: "Contract cum nu a mai fost văzut!" Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat în această lună cu formația turcă Alanyaspor, după o lungă perioadă în care a fost liber de contract și a ratat pregătirea de vară.
19:30
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid! Sport.ro
”Primvs derby” este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.
19:30
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso Sport.ro
Atletico Madrid a câștigat derby-ul împotriva rivalilor de la Real Madrid, scor 5-2, în etapa cu numărul șapte din La Liga.
Acum 6 ore
19:00
Bătaie soră cu moartea acasă la Donald Trump. McGregor pune condiții Sport.ro
Casa Albă, gazdă pentru UFC.
19:00
Vânzarea turneului de la Madrid nu mai e o surpriză: bilanțul incredibil anunțat de Ion Țiriac Sport.ro
Ion Țiriac a dezvăluit suma pentru care a fost dispus să renunțe la turneul de la Madrid.
18:50
Singura echipă neînvinsă în primele două ligi din România! Golgheterul și omul decisiv este fiul Ruxandrei Dragomir Sport.ro
Corvinul Hunedoara este lider în divizia secundă.
18:50
Suporterii lui Ajax, interziși în Franța la meciul cu Olympique Marseille! Motivul invocat de autorități Sport.ro
Suporterii echipei Ajax Amsterdam au interdicţie de a se deplasa la Marsilia pentru meciul cu Olympique de marţi, din Liga Campionilor, potrivit unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial de la Paris, relatează AFP.
18:30
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul Sport.ro
Eric Bicfalvi (37 de ani) a revenit în acest an în fotbalul românesc, însă a petrecut puțină vreme la Oțelul Galați, iar acum e liber de contract.
18:10
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi” Sport.ro
UTA - Csikszereda s-a încheiat 0-0.
18:10
Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează" Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise live pe VOYO.
18:00
Emma Răducanu, victorie autoritară în Beijing contra jucătoarei născută în Chișinău dar care reprezintă Spania Sport.ro
Răducanu o va avea ca oponentă în runda următoare pe americanca Jessica Pegula (7 WTA, favorită nr. 5).
18:00
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă" Sport.ro
O nouă schimbare de antrenor ar putea apărea în Superliga, însă de această dată prin demisie, nu prin demitere.
18:00
West Ham a anunțat numele noului antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Graham Potter! Sport.ro
”Ciocănarii” au un start de sezon slab în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
17:40
Harry Kane, record din altă lume în Top 5 campionate! 100 de goluri în 104 meciuri pentru Bayern Munchen Sport.ro
Atacantul englez a mai bifat o dublă în Bundesliga.
17:30
Revenire importantă la FCSB! Charalambous a anunțat și două absențe pentru meciul cu Oțelul Sport.ro
FCSB înfruntă Oțelul Galați, pe teren propriu, duminică, de la ora 20:30, în runda a 11-a din Superliga.
17:30
Inter s-a convins după nouă meciuri cu Cristi Chivu pe bancă Sport.ro
Inter Milano l-a adus pe Cristian Chivu (44 de ani) pe banca tehnică la începutul lui iunie, după ce echipa a pierdut în finala UEFA Champions League cu 0-5 în fața lui Paris Saint-Germain.
Acum 8 ore
17:20
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit Sport.ro
Simona Halep e dublă campioană în turneele de Grand Slam.
16:40
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial Sport.ro
Lupta pentru medaliile de aur se anunță a fi una teribilă.
16:40
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru” Sport.ro
Liverpool a câștigat în ”16”-imile Cupei Ligii Angliei cu 2-1 în fața lui Southampton și a obținut accederea în optimile de finală ale competiției.
16:30
Olympique Marseille și Roberto De Zerbi, lideri în Ligue 1, cu gol decisiv în '90+1! Succesul lui OM a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Echipa antrenată de fostul campion al României cu CFR Cluj s-a impus și în deplasarea de la Strasbourg.
16:30
Gestul lui Helmut Duckadam cu câteva zile înainte de tragedie: ”Un om cu suflet mare” Sport.ro
Helmut Duckadam, prietenie strânsă cu Alina Dumitru, campioana olimpică a României.
16:20
Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent" Sport.ro
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, după un gol marcat de David Miculescu în primul sfert de oră al partidei de la Deventer.
16:20
Cum au reacționat turcii după ce Gică Hagi a fost surprins la meciul lui Ianis cu Galatasaray Sport.ro
La începutul lui septembrie, Ianis Hagi (26 de ani) a semnat cu Alanyaspor în Superliga Turciei.
15:40
Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstru“. 10 contribuții de gol în șase meciuri Sport.ro
Cristian Măgerușan traversează cea mai bună formă din carieră după plecarea de la Steaua!
15:30
Arabii fac tot ce le cere Olăroiu: „Gata! Oprim tot“ Sport.ro
O țară întreagă și-a pus speranțele în tehnicianul român, în așteptarea îndeplinirii unui vis, după 36 de ani.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.